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 Політика України
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Все про:місцеві вибори (163) Корнієнко (162) коронавірус (1741)

 Ми не скасовуємо і не плануємо скасовувати місцеві вибори, - "слуга народу" Корнієнко

Глава правлячої партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що влада не збирається скасовувати місцеві вибори.

"Місцеві вибори не можуть не відбутися, згідно з Конституцією вони мають відбутися 25 жовтня 2020 року", - сказав він в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Водночас він визнав, що їхнє проведення може зіткнутися з проблемою недофінансування.

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"Чи вистачить мільярда на вибори? Вистачить. Там є дві великі статті витрат. Це зарплата членів комісії та друк бюлетенів. На друк бюлетенів, виходячи з оцінок під час попередніх виборів, потрібно приблизно 300-400 мільйонів гривень. Залишаться якісь кошти на транспорт, зв'язок. Однак грошей навряд чи вистачить на оплату навіть 30 тисяч членів виборчих комісій, якщо брати по мінімуму. А якщо їм не платити, то виникають ризики щодо чесності проведення виборів. Якщо не платити від держави, то вони будуть брати більше грошей від партій", - сказав Корнієнко.

Водночас через брак грошей деякі проєкти, наприклад, переоснащення IT-систем Центрвиборчкому і перезапуск системи "Вибори", буде поставлено ​​на паузу.

"Якщо резюмувати, вибори можна провести, ми їх не відхиляємо і не плануємо скасовувати. Ми будемо шукати оптимальний варіант, як піти назустріч уряду в тих сумах, які вони запитують, і одночасно зберегти можливість провести вибори на якісному рівні", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187031
 
 
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Скока там Косатой дряне осталось до полного забвения? 0.5% и бюторасты впервые за 25 лет пойдут туда куда вся Украина мечтает их послать...
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Мы не планировали и не планируем закрывать ломбарды- Корниенко.
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как писал В.Маяковский про "временное правительство (холуи):
Кто тут временные - слазь!
кончилось ваше время!
а вы про какие то выборы....
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до виборів ще треба досидіти , а то в квітні планувати якось зарано
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