 Ми не скасовуємо і не плануємо скасовувати місцеві вибори, - "слуга народу" Корнієнко

"Місцеві вибори не можуть не відбутися, згідно з Конституцією вони мають відбутися 25 жовтня 2020 року", - сказав він в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Водночас він визнав, що їхнє проведення може зіткнутися з проблемою недофінансування.

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"Чи вистачить мільярда на вибори? Вистачить. Там є дві великі статті витрат. Це зарплата членів комісії та друк бюлетенів. На друк бюлетенів, виходячи з оцінок під час попередніх виборів, потрібно приблизно 300-400 мільйонів гривень. Залишаться якісь кошти на транспорт, зв'язок. Однак грошей навряд чи вистачить на оплату навіть 30 тисяч членів виборчих комісій, якщо брати по мінімуму. А якщо їм не платити, то виникають ризики щодо чесності проведення виборів. Якщо не платити від держави, то вони будуть брати більше грошей від партій", - сказав Корнієнко.

Водночас через брак грошей деякі проєкти, наприклад, переоснащення IT-систем Центрвиборчкому і перезапуск системи "Вибори", буде поставлено ​​на паузу.

"Якщо резюмувати, вибори можна провести, ми їх не відхиляємо і не плануємо скасовувати. Ми будемо шукати оптимальний варіант, як піти назустріч уряду в тих сумах, які вони запитують, і одночасно зберегти можливість провести вибори на якісному рівні", - сказав він.