 Рух приватного транспорту можуть обмежити, якщо триватиме недотримання правил карантину, - Кличко

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується обурення з приводу моїх слів про можливе обмеження приватного транспорту в місті. Якщо далі буде діяти і тривати недотримання правил, держава може ввести найсуворіші обмеження, - зрозуміло, що тоді вони будуть також і в столиці, - коли їздити будуть тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність нашого міста", - підкреслив Кличко.

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Також Кличко вибачився за свої обмовки, заявивши, що він щодня інформує про ситуацію в місті і може при цьому "десь говорити неідеально".

"Так, я можу зробити обмовки, десь говорити неідеально, але я щодня інформую вас про ситуацію в місті. ... Так що вибачте, якщо щось не так сказав, але я роблю все з турботою про вас, надаю нову інформацію практично з коліс", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що в Києві можуть заборонити рух навіть приватного транспорту.