 Рух приватного транспорту можуть обмежити, якщо триватиме недотримання правил карантину, - Кличко

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується обурення з приводу моїх слів про можливе обмеження приватного транспорту в місті. Якщо далі буде діяти і тривати недотримання правил, держава може ввести найсуворіші обмеження, - зрозуміло, що тоді вони будуть також і в столиці, - коли їздити будуть тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність нашого міста", - підкреслив Кличко.
Також Кличко вибачився за свої обмовки, заявивши, що він щодня інформує про ситуацію в місті і може при цьому "десь говорити неідеально".
"Так, я можу зробити обмовки, десь говорити неідеально, але я щодня інформую вас про ситуацію в місті. ... Так що вибачте, якщо щось не так сказав, але я роблю все з турботою про вас, надаю нову інформацію практично з коліс", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що в Києві можуть заборонити рух навіть приватного транспорту.
Более тупым мером города был только Омельченко.
Для приезжих поясняю, Черновецкий чисто своим умом, не нарушая ни одной статьи УК зарабатывал в те лихие годы по 20 штук баксов в день.
Если назовете хоть одного человека в стране, который смог сделать подобное - буду очень рад.
неужели, ведущий в никуда стеклянный мост?
не построено ни одной станции метро, уничтожается общественный транспорт, офигенные пробки, где позитив?
Даже не делают попыток восстановления!
Да такого даже в годы оккупации не было!
Позитивные изменения, пля!
На хрена мне тот парк, куда я схожу один раз в году, или освещение на улице, я что там живу?
В это время я КАЖДЫЙ ДЕНЬ не имею дома горячей воды и трачу по часу на ожидание транспорта!
При Черновецком и Попове как то и вода была и транспорт ходил...
Это все разрушили что бы упорядочить скверы?
Или за счет этого улучшается освещение на дорогах?
А эта показуха с Шулявским мостом чего стоит.
Открыли типо перед новым годом, уже апрель, а троллейбус по нему так и не ходит!
Боитесь, что обвалится или как?
Он же не хочет закончить, как мэр Гданьска.
Запрет ходить на улице без масок, в парках и т.д., который, якобы оформлен постановой КМУ №255 от 2 апреля - не просто вздор.
Оказывается, 2 апреля не было заседания КМУ...
Эта "постанова" не опубликована.
Судя из имеющейся у меня сейчас данных, мы имеем дело с афёрой! И то, что работники полиции начинают превышать свои полномочия - или провтыкание их юридической службы или нечто гораздо хуже - они Знают, что действуют незаконно!
Проверим работу СБУ. Они обязаны прореагировать...
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/normativno-pravovi-akti-prijnyati-dlya-zdijsnennya/ - Урядовий бігунець...
Поточна редакція Постанови №211.
Жодних данних про зміни внесені Постановою №255 нема.
По сылке по публикацию т.н портал урядового курьера.
Але, проект закону, який скасовував обов'язкову публікацію на папері, відкликано 04.03.2020.
http://SSMaker.ru/d12a870f/
И тут возникает вопрос, публиковалась ли эта хрень в бумажной газете???
Також нема жодних даних про обговорюваний документ.
Складається цілком обгрунтоване враження, що його дійсно ніхто не публікував на паперовому носії. Скоріше за все щоб потім сказати, що такого не було і то просто неправільно зрозуміли.
і на вірусі) піяриться), аж дим з Чорнобиля іде!
На чём бы человек не ехал - на скутере, мотоцикле, велосипеде - с кем они контактиуют ?
А тем более - в личном закрытом автомобиле ???
он и писать не умеет, мозги отьитые
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави. Що чорним по білому записано в частині другій статті 19 Конституції України, яку я і зацитував вище.
Здається, все гранично просто та зрозуміло. Суб'єкти владних повноважень можуть робити ТІЛЬКИ те, що їм дозволяють чи прямо приписують робити правові акти, а особи приватного права, не наділені владними повноваженнями, - все, що прямо не заборонено законом.
Конституція України, як правовий акт найвищої юридичної сили (т.зв. акт установчої влади), норми якого є нормами прямої дії (обидва приницпи закріплені в ст. 8 Основного Закону) містить невичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина. Цьому присвячений цілий другий розділ Конституції, який може бути змінений тільки на референдумі. Стаття 22 Конституції України урочисто проголошує: "Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані", а ст. 64 уточнює: "Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".
Конституція передбачає лише 2 (два) випадки універсального (тобто не конкретної особи, а необмеженого кола осіб) обмеження цих засадничих прав та свобод - запровадження надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції). Рівно два. Але навіть за воєнного чи надвичайного стану не можуть бути обмежені "права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції".
Уряд своєю постановою від 2 квітня2020 р. № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" обмежив одразу низку фундаментальних прав, гарантованих Конституцією:
- право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції);
- право на свободу пересування (ст. 33 Конституції);
- право на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції);
- право на мирні збори (ст. 39 Конституції);
- право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції);
- право на працю (ст. 43 Конституції);
- право на страйк (ст. 44 Конституції).
Зовсім невдовзі ми відчуємо (а деякі наші співгромадяни вже відчувають) обмеження та фактичне позбавлення права на медичну допомогу (ст. 49 Конституції), а медики - на безпечні та здорові умови праці (ст. 43 Конституції). Але обмеження та позбавлення цих прав не оформлятимуть жодним правовим актом. Тому повернемось до шедевральної постанови Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255).
Отже, Уряд своїм актом обмежив наші права і свободи, порядок і випадки обмеження яких чітко встановлені Конституцією. Повторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: надзвичайний та воєнний стан, який вводить своїм указом Президент і затверджує своїм рішенням Верховна Рада.
Отже, постанова Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) - це відверте перевищення повноважень. Бо Кабінет Міністрів, згідно з Конституцією України, зобов'язаний вживати "заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина" (пункт 2 статті 116 Конституції України), але аж ніяк не свавільно обмежувати їх.
З правової точки зору дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади, і тому стаття 60 Основного закону звільняє від відповідальності тих, хто відмовляється підпорядковуватись незаконним наказам узурпатора: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону: "Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй" (ст. 8 Конституції).
Отже, 6 квітня в країні завершиться заздалегідь оголошений державний перворот, коли неуповноважений орган державної влади обмежить наші фундаментальні права та свободи у непередбачений Конституцією спосіб, а "правоохоронні" органи почнуть застосовувати штрафні санкції за невиконання незаконних приписів.
Внесу ясність. Я не проти карантинних заходів - я всіляко за. Однак, коли ці заходи запроваджуються у відверто антиконституційний спосіб, я категорчично проти. Відносна свобода - це все, що залишилось в цій країні. Якщо ми обміняємо її та рештки права на примарний шанс вижити в умовах пандемії, вона може ніколи не повернутись на ці терени. Тоді ми остаточно перетворимось на бідну євразійську переферію. Злиденну і невільну.
Чрезвычайное положение (форсмажор) не ввели, чтобы люди не перестали платить,
и чтобы людям дополнительно ничего не надо было платить.
А запреты, затрудняющие жизнь, они самовольно ввели.
Чтобы всё остальное (типа закона о продаже земли) показалось чем-то несущественным.
Путин в Москве решает свои вопросы: отвлекает внимание от полного нефтяного фиаско,
московиты говорят о масках и возможности передвигаться, а не о том, что нефть
перестала пополнять бюджет по причине упоротой тупости и капризности кремлёвского педофила. Потому что следующа мысль, которая приходит в голову: как в руках необразованного и психически неустойчивого человека может находиться ядерная кнопка.