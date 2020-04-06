 Найманці РФ з мінометів обстріляли позиції українських воїнів біля Павлополя, втрат немає, - Міноборони

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Близько 07.15 протягом майже години, у напрямку від села Набережне окупанти обстрілювали захисників Павлополя. Найманці РФ випустили 8 мін калібру 82 мм, застосовували протитанковий ракетний комплекс і озброєння БМП.
Наші воїни дали ворогові гідну відсіч і придушували ворожу збройну активність з легкого піхотного озброєння.
За наявною інформацією, в результаті цього прицільного ворожого обстрілу бойових втрат серед захисників України немає.
Корабль ВМС Венесуэлы затонул после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем Пограничный корабль NAIGUATA военно-морских сил Венесуэлы затонул после неудачной попытки остановить и отправить в один из портов этой республики небольшой круизный лайнер ледового класса RESOLUTE (флаг Португалии).Как сообщили португальские СМИ, экипаж круизника почти полностью состоит из украинцев, включая капитана. По информации «Думской», большинство из них - одесситы.
Инцидент, о котором речь, произошел рано утром 30 марта у берегов Венесуэлы. Различные источники выдают разные версия произошедшего. Самая правдоподобная - венесуэльские военные пытались захватить мирного перевозчика туристов.
125-метровый круизник RESOLUTE шел из Буэнос-Айреса в порт небольшого острова Кюрасао (Нидерландские Антильские острова). В нейтральных водах возле побережья Венесуэлы он получил приказ от венесуэльского сторожевика с требованием изменить маршрут и следовать в один из портов «боливарианской республики».
Капитан (украинец, одессит) не подчинился явно незаконному требованию и продолжил идти своим курсом. Венесуэльский корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, которые тоже не возымели действия, после чего сблизился с круизником.
По заявлению владельца, «военно-морской корабль на большой скорости приблизился к правому борту под углом 135 градусов и преднамеренно столкнулся с круизным судном. Корабль несколько раз ударил по правому борту в попытке повернуть нос лайнера к территориальным водам Венесуэлы. RESOLUTE получил незначительные повреждения, не влияющие на мореходные качества, а NAIGUATA после контакта стал принимать воду и через некоторое время затонул».
Украинский капитан не стал удирать, а принял на борт всю команду патрульного корабля, состоящую из 44 человек, после чего продолжил путь в Кюрасао.
Эксперты отрасли отмечают, что это уже не первый случай попыток захвата авторитарной Венесуэлой иностранных судов: «Эта страна славится тем, что захватывает абсолютно невинные торговые суда и экипажи и обращается с ними как с преступниками в надежде получить выкуп. Иногда коррумпированные морские пограничники действуют рука об руку с настоящими пиратами».
Таким образом, украинский капитан заслужил похвалу за храбрость и навыки мореплавания. Он спас украинскую команду от суровых испытаний.
Надо сказать, что лайнер «Резолют» совершает челночные круизы к побережью Антарктиды и является судном ледового класса. Командир венесуэльского корабля, видимо, не учел этого и напоролся на мощный подводный «бульб».