 "Ми просимо неупередженого правосуддя замість несправедливості" - звернення Бахматюка до Венедіктової

Відповідне звернення було опубліковано на сайті Групи компаній "Укрлендфармінг". У ньому Олег Бахматюк нагадує про важливість компанії, що створює 27 тисяч робочих місць, продукує 1% ВВП України і за 3 роки сплатила 7,7 млрд грн податків, для економіки країни, особливо в умовах економічної кризи, і просить втрутитись у питання неправомірного переслідування компанії з боку НАБУ. Про це повідомляють Українські новини.
"Ні для кого не секрет, що у нас є конфлікт з керівником НАБУ Артемом Ситником, який через власні амбіції з бажання особистої помсти фактично знищує мою компанію", - пише Бахматюк. - Цими справами тероризується компанія всупереч здоровому глузду, всупереч логіці - адже я єдиний з власників ліквідованих банків запропонував виплату заборгованості державі із застосуванням механізму реструктуризації. Виплату, яка є набагато більшою від сум, до яких апелюють у незаконно порушених справах".
Власник "Укрлендфармінг" заявляє, що директор НАБУ, що має прямий конфлікт інтересів у порушених справах, займається елементарною помстою і намагається знищити компанію, задіявши 30% персоналу НАБУ, паралізувавши через власні інтереси роботу важливого антикорупційного органу. "І це відбувається замість розслідування реальної корупції, адже жодних успіхів у цьому українське суспільство від них так і не побачило", - пише Олег Бахматюк.
Бізнесмен зазначає, що компанія не просить ніяких преференцій, а звертається за справедливістю, неупередженим правосуддям і захистом державних інтересів. "Сценарії ліквідації таких компаній, як показує практика Фонду гарантування вкладів, зазвичай приносить до бюджету близько 1 % від вартості активів - а це приблизно в 30 разів менше від того, що я, як власник компанії, пропоную державі", - заявив Олег Бахматюк.
Нагадаємо, що НАБУ розслідує справи за підозрою у неправомірному використанні наданого НБУ рефінансування VAB банку Олега Бахматюка. Сам Нацбанк заявив, що кошти були витрачені банком за цільовим призначенням - для виплати вкладникам банків під час фінансової кризи, що розпочалась у 2014 році. Директор НАБУ Артем Ситник був визнаний винним у вчинені корупційних діянь і внесений до реєстру корупціонерів НАЗК. Головним свідком обвинувачення у справі про корупцію Ситника був радник сестри Бахматюка.
Такое мнение озвучил около часа назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Чем жестче ограничения на въезд иных стран, где живут и проживают представители украинской власти - тем страшнее украинской власти в собственной стране и тем жестче карантин.
Общий страх объединяет - судя по молчанию всех ТВ каналов в деле Ермака и Оманского визита Зеленского… у нас новый олигархический консенсус. Да и бесперспективность закона о распродаже земли и антибанковского закона говорят о том же.
Транша не будет, экономику ухайдохали…
Осталось только готовиться к хаосу - блокпосты на въездах к месту проживания Ылит (под предлогом померить температуру)…
АМИНЬ.
…
ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника.
Просто чтоб содрать с вас 17 тыс., им нужно составить протокол. Чтоб составить протокол, им нужно установить вашу личность. Упросите им задачу! )))
Иначе им нужно будет либо отпустить вас, либо тянуть в участок на 3 часа, но там куча разных условий, которые они должны выполнить, но не выполняют, а значит и протокол потом их до 5-й точки в суде.
А один из обязательных пунктов они физически выполнить не могут, ибо… карантин (но подсказывать не буду)… судьи знают о чем я и это поможет вам в суде.
Вообще, тема «пройдемте на 3 часа с нами» - это отрыжка СССР, которой полицейские милиционеры успешно злоупотребляют со времен обретения Украиной независимости…
И помните, согласно ст.60 КУ никто не обязан (ни полицейский милиционер, ни вы) исполнять заведомо незаконные требования…
Карантин может ввести только СЭС, а СЭС нет. Как нет и санэпид норм… с 2017-го. Как нет и санэпидврача - есть замминистра МОЗа.
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет.
Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!
Зедебіли цього не знають.
ун