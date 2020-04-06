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 Політика України
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Все про:Бахматюк (100) Укрлендфармінг (66)

 "Ми просимо неупередженого правосуддя замість несправедливості" - звернення Бахматюка до Венедіктової

Олег Бахматюк, власник одного з найбільших українських агрохолдингів "Укрлендфармінг", звернувся до Генерального прокурора України Ірини Венедіктової з проханням втрутитись і зупинити неправомірний тиск НАБУ на компанію.

Відповідне звернення було опубліковано на сайті Групи компаній "Укрлендфармінг". У ньому Олег Бахматюк нагадує про важливість компанії, що створює 27 тисяч робочих місць, продукує 1% ВВП України і за 3 роки сплатила 7,7 млрд грн податків, для економіки країни, особливо в умовах економічної кризи, і просить втрутитись у питання неправомірного переслідування компанії з боку НАБУ. Про це повідомляють Українські новини.

"Ні для кого не секрет, що у нас є конфлікт з керівником НАБУ Артемом Ситником, який через власні амбіції з бажання особистої помсти фактично знищує мою компанію", - пише Бахматюк. - Цими справами тероризується компанія всупереч здоровому глузду, всупереч логіці - адже я єдиний з власників ліквідованих банків запропонував виплату заборгованості державі із застосуванням механізму реструктуризації. Виплату, яка є набагато більшою від сум, до яких апелюють у незаконно порушених справах".

Власник "Укрлендфармінг" заявляє, що директор НАБУ, що має прямий конфлікт інтересів у порушених справах, займається елементарною помстою і намагається знищити компанію, задіявши 30% персоналу НАБУ, паралізувавши через власні інтереси роботу важливого антикорупційного органу. "І це відбувається замість розслідування реальної корупції, адже жодних успіхів у цьому українське суспільство від них так і не побачило", - пише Олег Бахматюк.

Бізнесмен зазначає, що компанія не просить ніяких преференцій, а звертається за справедливістю, неупередженим правосуддям і захистом державних інтересів. "Сценарії ліквідації таких компаній, як показує практика Фонду гарантування вкладів, зазвичай приносить до бюджету близько 1 % від вартості активів - а це приблизно в 30 разів менше від того, що я, як власник компанії, пропоную державі", - заявив Олег Бахматюк.

Нагадаємо, що НАБУ розслідує справи за підозрою у неправомірному використанні наданого НБУ рефінансування VAB банку Олега Бахматюка. Сам Нацбанк заявив, що кошти були витрачені банком за цільовим призначенням - для виплати вкладникам банків під час фінансової кризи, що розпочалась у 2014 році. Директор НАБУ Артем Ситник був визнаний винним у вчинені корупційних діянь і внесений до реєстру корупціонерів НАЗК. Головним свідком обвинувачення у справі про корупцію Ситника був радник сестри Бахматюка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187025
 
 
 Топ коментарі
 
Ні слова про те,що пан Бахматюк слямзіл 30лярдів наших з вами грошей. А обіцяє повернути патом 1-2 млрд.
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Яку вказівку дасть Зельцман, так вона і зробить.
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Ні слова про те,що пан Бахматюк слямзіл 30лярдів наших з вами грошей. А обіцяє повернути патом 1-2 млрд.
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Щас Оманський Віслюк призначить йому НЯНЮ !!!! І пустить "по миру" ... Було ваше , стало наше.
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ВЛАСТЬ и карантин… Пытаясь установить полицейское государство, власть закручивает гайки, украв предварительно болты…
Такое мнение озвучил около часа назад в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Чем жестче ограничения на въезд иных стран, где живут и проживают представители украинской власти - тем страшнее украинской власти в собственной стране и тем жестче карантин.
Общий страх объединяет - судя по молчанию всех ТВ каналов в деле Ермака и Оманского визита Зеленского… у нас новый олигархический консенсус. Да и бесперспективность закона о распродаже земли и антибанковского закона говорят о том же.

Транша не будет, экономику ухайдохали…
Осталось только готовиться к хаосу "Мы просим беспристрастного правосудия вместо несправедливости" - обращение Бахматюка к Венедиктовой - Цензор.НЕТ 2769 "Мы просим беспристрастного правосудия вместо несправедливости" - обращение Бахматюка к Венедиктовой - Цензор.НЕТ 2769 - блокпосты на въездах к месту проживания Ылит (под предлогом померить температуру)…
АМИНЬ.

ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника.
Просто чтоб содрать с вас 17 тыс., им нужно составить протокол. Чтоб составить протокол, им нужно установить вашу личность. Упросите им задачу! )))
Иначе им нужно будет либо отпустить вас, либо тянуть в участок на 3 часа, но там куча разных условий, которые они должны выполнить, но не выполняют, а значит и протокол потом их до 5-й точки в суде.
А один из обязательных пунктов они физически выполнить не могут, ибо… карантин (но подсказывать не буду)… судьи знают о чем я "Мы просим беспристрастного правосудия вместо несправедливости" - обращение Бахматюка к Венедиктовой - Цензор.НЕТ 2769 "Мы просим беспристрастного правосудия вместо несправедливости" - обращение Бахматюка к Венедиктовой - Цензор.НЕТ 2769 и это поможет вам в суде.
Вообще, тема «пройдемте на 3 часа с нами» - это отрыжка СССР, которой полицейские милиционеры успешно злоупотребляют со времен обретения Украиной независимости…
И помните, согласно ст.60 КУ никто не обязан (ни полицейский милиционер, ни вы) исполнять заведомо незаконные требования…
Карантин может ввести только СЭС, а СЭС нет. Как нет и санэпид норм… с 2017-го. Как нет и санэпидврача - есть замминистра МОЗа.
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет.
Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!
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Сонячна погода, бари і кафе чекають відвідувачів. Діти радіють на сонці, пенсіонери грають в шахи в міській бібліотеці, молодь гуляє і їсть морозиво. На вулиці +11, це ось-ось і настане сезон шортів. Це опис Швеції зараз, за ​​часів, коли велика частина Європи і світу сидить вдома, тому що уряду ввели жорсткі умови карантину, щоб врятувати людей від поширення COVID-19.

Зедебіли цього не знають.
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так в Швеції, читав таке, належним чином налажена обсервація; і ніхто з підозрілих 21 день з добровільно-примусового домашнього увязнення не виходить. Ну, хіьа що - на балкон.
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У Бахматюка здесь прописка платная.Помнится выделил он 20000 пайщикам благотворительности на более 600000 га арендуемых земель.Щедрый до ужаса.
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Яку вказівку дасть Зельцман, так вона і зробить.
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от чому членів касапсько-пригожинької ботоферми можна розпіхнати по тому, яку однакову пургу вони гонять не Петра і Вовочку; на Свята і Юльку?
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Отдай долги, за которые подписывал "личное поручительство", и не будет никакого "давления".
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6 лет, ну ни одного посаженного, ни одного регионала, ни одного брильянта судьи, ни одного буштынового, ни одного свинурчука и шо вы хотите? Меняется власть и все прощены. Все БАРЫГИ на свободе и хотят кого то посадить, слава богу колхозников уже нет.

ун
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Цей мудак вкрав в народу біля 30 млрд, а хоче віддати вісім напротязі семи років. Це другий злодій після Коломойші, але Коломойша в Україні і рулить Зеленським. Думаю зараз Бахматюк все порішає з прокладкою Вєнєдіктовою!
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лицемер высшей степени, тупо списить бабосы и рассказывать небылицы!! "Ми просимо неупередженого правосуддя замість несправедливості" - звернення Бахматюка до Венедіктової - Цензор.НЕТ 7919
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5 копійок, от тобі яскравий приклад, як грохнувся крупний (VІВ) банк; і які кола від того шкафу навкруги... А ти хотів, що і Приват таким чином... Але в VІВ було пару десятків тисяч рахунків; а в Приваті - пару десятків мільонів...
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зараз пані Венедіктова зробить верховенство права!!!
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