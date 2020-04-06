 Лерос прийшов на допит у СБУ, але попросив його перенести у зв'язку з об'єднанням проваджень в одне, - адвокат Найєм

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо допиту народного депутата Гео Лероса в Службі безпеки України. Сьогодні, 06.04.2020, Гео Лерос з'явився на допит до СБУ. Кримінальне провадження № 22020000000000065 відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації). Під час допиту було повідомлено, що це кримінальне провадження об'єднали із кримінальним провадженням за № 22020000000000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ККУ (шахрайство). Нами було ухвалено рішення клопотати про перенесення допиту на підставі ст. 135 КПКУ", - розповів адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на зустрічі щодо "плівок Лероса" сказав, що хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, - "слуга народу" Корнієнко

"Окремо нагадуємо, що Гео Лерос, згідно із ЗУ "Про запобігання коруцпції", викривач - фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Тобто для того, щоб мати права викривача, не потрібно отримати мокумент від будь-якого правоохоронного органу. Викривач не несе юридичної відповідальності за повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, поширення зазначеної у повідомленні інформації, незважаючи на можливе порушення таким повідомленням своїх службових, цивільних, трудових чи інших обов’язків або зобов’язань. Також викривач має право давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати. Гео на цей момент не відмовляється давати свідчення. Але нам не зрозуміла логіка (назвемо це так), за якою і СБУ, і ДБР викликають на допит у справі з однією кваліфікацією, а потім об’єднують, додаючи синхронно ст. 190 ККУ", - резюмував Найєм.



