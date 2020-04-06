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 У 4 госпіталізованих із пневмонією в Ужгороді підтвердився COVID-19, - міськрада

В пульмонологічному відділенні центральної міської клінічної лікарні з діагнозом "пневмонія" проходили лікування чотири людини, у яких були відібрані зразки на дослідження на CОVID-19. Результати дослідження виявилися позитивними. Хворих перевели в обласну інфекційну лікарню.

Про це повідомляє пресслужба Ужгородської міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Зразки були доставлені у ДУ "Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України", результати дослідження виявилися позитивними. Хворих переведено в обласну інфекційну лікарню", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні мобільна бригада відібрала взірці біоматеріалів у 17 працівників центральної міської клінічної лікарні: це працівники приймального відділення, лабораторії та працівники пульмонологічного відділення, які контактували з пацієнтами, хворими на CОVID-19 та їхніми біоматеріалами.

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Їх відправлено на самоізоляцію додому, стан їхнього здоров'я контролюватимуть сімейні лікарі.

Крім цього в понеділок проведуть забір зразків у працівників міської поліклініки, які контактували з хворим CОVID-19 пацієнтом раніше.

У 4 госпіталізованих із пневмонією в Ужгороді підтвердився COVID-19, - міськрада 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187023
 
 
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Выезжал в город сегодня, народ толпами без масок, в очередях полно пожилых, кофейные наливайки работают
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У нас тоже самое. Наверное такой "карантин" по всей Украине.
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Сознательность на нулю.Загоняют себя в тупик.Злостным вешать браслеты электронные и отслеживать.Важно не допустить ядерного взрыва заразы.Опасны именно в скрытой фазе заражения или лёгкой.Возникает безмерная суетливость и десятки заражённых.Таких в Украине -пруд пруди.
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Пульмонологи -те же инфекционисты.Зачем больных не лечить ,а загонять в резервацию?Зачем никчемные перевозки?.Именно у пульмонологов есть аппаратура по выхаживанию лёгочников.
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В нас від пневмонії з початку зими померло до 700 людей. І ніхто не знає хто був збудником тих пневмоній. Може цей вірус у Китай завезли, а вже там знайшлися спеціалісти, які його виявили, а по планеті він давно гуляє, а в нас ще з початку зими, а лікарі з потолка пишуть діагнози ГРВІ, грип, простуда....
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