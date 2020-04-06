 У 4 госпіталізованих із пневмонією в Ужгороді підтвердився COVID-19, - міськрада

Про це повідомляє пресслужба Ужгородської міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Зразки були доставлені у ДУ "Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України", результати дослідження виявилися позитивними. Хворих переведено в обласну інфекційну лікарню", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні мобільна бригада відібрала взірці біоматеріалів у 17 працівників центральної міської клінічної лікарні: це працівники приймального відділення, лабораторії та працівники пульмонологічного відділення, які контактували з пацієнтами, хворими на CОVID-19 та їхніми біоматеріалами.

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Їх відправлено на самоізоляцію додому, стан їхнього здоров'я контролюватимуть сімейні лікарі.

Крім цього в понеділок проведуть забір зразків у працівників міської поліклініки, які контактували з хворим CОVID-19 пацієнтом раніше.