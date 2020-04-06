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 700 випадків захворювання на коронавірус підтверджено в Білорусі, 13 осіб померли

У Білорусі станом на понеділок зареєстровано 13 випадків смерті людей із коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я Білорусі.

"Зареєстровано 13 випадків смерті пацієнтів, у яких численні хронічні захворювання були обтяжені коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні відомства.

"На стаціонарному лікуванні перебувають 634 людини. Основна частина - особи першого контакту, які були виявлені під час епідрозслідувань і на момент тестування перебували в стаціонарах", - поінформували в МОЗ.

У відомстві уточнили, що в більшості пацієнтів захворювання протікає в легкій або середній формі.

Також читайте: Лукашенко поскаржився на тиск інших країн на Білорусь через коронавірус: Починають плющити ... А ми, якщо бачимо вогнище, кидаємося на нього і лікуємо

Загалом у Білорусі 700 офіційно підтверджених випадків інфікування.

Після проходження лікування одужали 53 людини. "Загалом за останні дві доби з медзакладів виписано 355 пацієнтів, що перебували на різних формах контролю та лікуванні", - повідомили в МОЗ.

За інформацією міністерства, станом на 6 квітня в Білорусі проведено понад 40 тис. тестів на коронавірусну інфекцію. Для проведення тестування задіяні 13 лабораторій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187018
 
 
 Топ коментарі
 
Трактор бракованный попался. Плохо вирусы лечит!
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пацаны так сколько там власть " конец зубожиня" штаф за то что по улице ходишь нарисовала ?????????????? 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли - Цензор.НЕТ 8426
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Как и баня с рюмочной не помогли. Дурогон редкий,В доме отдыха под Минском большой очаг обнаружен и Витебская область.В большой больнице в Минске даже врачи уцепили.Одно радует,что народ понимает и самоизолировался,отдать должное.надо.На днях обязательно введёт,денег же пообещали на помощь всем странам.А этот шилокрут такой момент упустить... ну никак не сможет.
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У луки 8млн подданных.и вот и прикинь к носу.
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у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией



рано или позно, а все равно бы откинулись... 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли - Цензор.НЕТ 8857
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Откинутся и здоровые, вопрос только когда - через 50 лет или завтра
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Кто не курит и не пьёт,тот здоровеньким помрёт,на... супруге
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Трактор бракованный попался. Плохо вирусы лечит!
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Как и баня с рюмочной не помогли. Дурогон редкий,В доме отдыха под Минском большой очаг обнаружен и Витебская область.В большой больнице в Минске даже врачи уцепили.Одно радует,что народ понимает и самоизолировался,отдать должное.надо.На днях обязательно введёт,денег же пообещали на помощь всем странам.А этот шилокрут такой момент упустить... ну никак не сможет.
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)) бацька зевонул. вирус то несанкционный, надо было такторами душить по примеру их старшего брата, тобишь сестрицы.
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Целых 13(!) человек.
Пор, давно пора "выключать" экономику Беларуси.
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Если пересчитать на Украину по численности населения, то будет примерно 65...
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так Бацька сказал, что если короновируса не видно глазами, значит его нет..
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Интересно, как этот кадр будет выглядеть, когда ему-таки придется применять карантинные меры.
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Будзе выглядаць як i заусёды, будзе знаходзiць вiнаватых i па усiх каналах гэбельcTV будзе cIпацiць, я жаш ниведал,миня караник увёл у заблуждения.
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А как же лечение трактором, не помогло? 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли - Цензор.НЕТ 2969
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Но к слову, опять умерли хроники, т.е. те кто и так бы умер в ближайшее время, может на неделю-две позже..
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Как там Гитлер рассуждал, больные должны умереть, напомните?
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"Не всё только плохое связано с именем Адольфа Гитлера" ((c) Лукашенко)
А что "неплохим" он считал - мы опять видим...
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на 6 апреля в Беларуси проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (на 9 млн. населения)
Сколько у нас проведено тестов (на 40 млн. населения) ?
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это выходит 150 тестов на 1 миллион...
Это пипец, это хуже Африки.
Отсюда и заниженное количество заражённых в Украине, потому что просто тупо не поводят тесты. Экономят. 150 тестов на миллион людей это ничто.
У той же Беларуси выходит 4500 тестов на 1 миллион населения
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при такой ситуации интересует реальный уровень смертности. или скрывают, или он достаточно низкий, а значит вирус особо не опасен.
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Пока толстый сохнет - тонкий сдохнет.
Понятно что экономику развитых стран нужно время от времени ператрахивать чтоб сильно не росла.
А у нас-то и так она на ладан дышит, нахера нам в этой истерии с вирусом участвовать, панику раздувать да херачить по бизнесам?
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нам это кому ? у бени с зелей всё в порядке, скоро ещё не плохо хапнут .. и эта ситуация им вполне выгодна .. а нас и нашу страну они ни во что не ставят..
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На 700 заболевших - 13 умерших.
Смертность меньше 2%. 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли - Цензор.НЕТ 859
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Ясень пень. У Бацьки на всех тракторов не хватило.. Водка-то хоть осталась?
700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли - Цензор.НЕТ 3156
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по инфе от моих знакомых там у них вааще писец, как и контроль за разговорами по этому поводу нехарошими.
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товарищ майор, а не пошли бы вы, со своих подчинённых доклады по ситуации потребовать )
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Не забывайте, что у Луки всё всегда приукрашенно в десятки раз, как и у его другана путина! К сожалению для населения белоруси, не помогли ни трактор луки, ни его хвалённые 50 граммов спирта!!
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а во сколько приукрашено у нас, если они провели 40 тысяч тестов а мы около 6 тысяч?!при количестве населения в 5 раз больше, чем в Беларуси?!
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Не забывай от куда у них тест системы , с каципии ! Там тоже уже провели 700000 тестов , а больных всего 6000 ! Ты этому веришь ?Достаточно посмотреть куда раша поставляет свои тесты , там минимум заражений. Даже в Германии на 920 000 тестов 100 000 зараженных , а в Испании 335 000 тест- 135 000 больных .Фуфло эти кацапские и белоруские тесты !
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я не знаю, откуда у них тесты. а Вы почему уверены, что они кацапские используют?
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Звісно що кацапські, за інші треба платити.
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не все так просто, у них збірна солянка, окрім того вже і свої розроблені https://news.tut.by/society/677547.html
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Новость была когда появилась "первая " смерть от короновируса в Белоруси , он попросили у кацвпстана помощи в масках и тестах . А вы сомневаетесь , что с кацапии ?
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пацаны так сколько там власть " конец зубожиня" штаф за то что по улице ходишь нарисовала ?????????????? 700 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в Беларуси, 13 человек умерли - Цензор.НЕТ 8426
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так бухово за рулём ещё поймать нужно, а тут хватай - не хочу ..
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бюджет решили пополнить за счет народа !
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Тобто якщо брати у співвідношенні, то білоруси не відстають від інших.
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Галоунае, не колькi захварэла цi памерла, а як падлiчылi.
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В Бульбашів медицина куди сильніша за нашу. Обл лікарні обладнанні на порядок краще, потужні лабораторії, МРТ в кожній другій райлікарні. Вони навіть пересадку кісткового мозку роблять вже років 10, на яку наші бездарі не здатні взагалі. Вакцинування обовязкове і без варіантів. Ментально вони більше прибалти. Дещо пригальмовані.
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Сейчас колхозник начнёт закрывать колхоз на карантин.
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В Беларуси 13 умерло от КВ , а от гриппа за месяц 350 .
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Не знаю откуда взята информация на сайте, а официальная информация выглядит так:

В Беларуси проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию
По состоянию на 06.04.2020 в Беларуси проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.
На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть - лица первого контакта, которые были выявлены в ходе ***************** и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении.
Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
Пресс-служба Министерства здравоохранения
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Воображение прорывает шаблоны ограниченостии узости мышления.Человек может быть класным специалистом но в узком профиле.Потому и важно так искусство вызываюее впячитления котрые потом вырабатывают воображение а там один шаг до открытий.В украине
В день умирает от ССЗ 1000 человек того возраста что и от вируса 250 от рака. Но взялись за ветряные мельницы вируса 1 человек в день. Дальше думайте кому это выгодно.
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А хто точно знає наслідки для тих хто перехворів.
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В Беларуси сделано 40 тысяч тестов. Украина меньше 6 тысяч. И вы еще шутите про трактора, очнитесь наконец.
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В Білорусі російські тести, це все рівно, що ніяких.
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У них даже свои тесты есть. Украина мало того что покупает китайские, половину из этого смешного количества потратила на депутатов и чиновников.)
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вчера не было и тут такое..над картошкой подышать не?
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