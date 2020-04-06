 700 випадків захворювання на коронавірус підтверджено в Білорусі, 13 осіб померли

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я Білорусі.
"Зареєстровано 13 випадків смерті пацієнтів, у яких численні хронічні захворювання були обтяжені коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні відомства.
"На стаціонарному лікуванні перебувають 634 людини. Основна частина - особи першого контакту, які були виявлені під час епідрозслідувань і на момент тестування перебували в стаціонарах", - поінформували в МОЗ.
У відомстві уточнили, що в більшості пацієнтів захворювання протікає в легкій або середній формі.
Загалом у Білорусі 700 офіційно підтверджених випадків інфікування.
Після проходження лікування одужали 53 людини. "Загалом за останні дві доби з медзакладів виписано 355 пацієнтів, що перебували на різних формах контролю та лікуванні", - повідомили в МОЗ.
За інформацією міністерства, станом на 6 квітня в Білорусі проведено понад 40 тис. тестів на коронавірусну інфекцію. Для проведення тестування задіяні 13 лабораторій.
рано или позно, а все равно бы откинулись...
Пор, давно пора "выключать" экономику Беларуси.
А что "неплохим" он считал - мы опять видим...
Сколько у нас проведено тестов (на 40 млн. населения) ?
Это пипец, это хуже Африки.
Отсюда и заниженное количество заражённых в Украине, потому что просто тупо не поводят тесты. Экономят. 150 тестов на миллион людей это ничто.
У той же Беларуси выходит 4500 тестов на 1 миллион населения
Понятно что экономику развитых стран нужно время от времени ператрахивать чтоб сильно не росла.
А у нас-то и так она на ладан дышит, нахера нам в этой истерии с вирусом участвовать, панику раздувать да херачить по бизнесам?
Смертность меньше 2%.
В Беларуси проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию
По состоянию на 06.04.2020 в Беларуси проведено более 40 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий.
На стационарном лечении находятся 634 человека. Основная часть - лица первого контакта, которые были выявлены в ходе ***************** и на момент тестирования находились в стационарах. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 53 человека. Всего за последние двое суток из медучреждений выписано 355 пациентов, находившихся на различных формах контроля и лечении.
Зарегистрировано 13 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
Пресс-служба Министерства здравоохранения
В день умирает от ССЗ 1000 человек того возраста что и от вируса 250 от рака. Но взялись за ветряные мельницы вируса 1 человек в день. Дальше думайте кому это выгодно.
Лукашенко и коронавирус