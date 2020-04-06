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 Київські новини, Суспільство
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 Вулиці Києва обробляють дезінфекторами цілодобово й у всіх районах, - Кличко

Вулиці столиці обробляють дезінфекційними засобами цілодобово і у всіх районах, а найбільш людні зупинки громадського транспорту обробляють антисептиками двічі на день.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконфренції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"У місті щодня здійснюють миття і обробку вулиць. Роботи тривають цілодобово: вночі, вранці, протягом дня. І в усіх районах Києва. Обробляють вулиці спеціальними мийними засобами. В їхньому складі є компоненти, що зв’язують пилюку, бруд, бактерії і не дають їм піднятися в повітря. Також щодня миють всі зупинки громадського транспорту. Їх обробляють антисептиками. Найбільш людні зупинки обробляють двічі на день", - зазначив Віталій Кличко.

За його словами, дезінфікують і підземні пішохідні переходи в місті. Також комунальні служби обробляють дезінфекторами під’їзди в багатоквартирних будинках.

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"Обробляють дезінфекторами під’їзди в будинках - ручки на дверях та вікнах, ліфтові кабіни, перила. - Місця, до яких люди торкаються найбільше. У Києві, нагадаю, 11,5 тисяч житлових будинків", - сказав Кличко.

Він також прокоментував інформацію, що поширювали в соціальних мережах, ніби-то міська влада планує відключити ліфти в будинках, аби зупинити розповсюдження інфекції.

"Міська влада не збирається вимикати ліфти. Зрозуміло, що на ліфтових кнопках збирається багато бактерій. Комунальні керуючі компанії, згідно графіку, обробляють ліфтові кабіни дезінфікуючими засобами. Якщо ліфт у вашому будинку не працює – це не означає, що його відключили міські служби. А означає, що є несправність і її усувають. Із заявкою щодо несправності ліфту звертайтеся в контактні центри міста 15-51 або 15-57", - наголосив Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187015
 
 
 Топ коментарі
 
Да, только в Киеве, ведь нигде больше коронавируса нет.
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В Киеве это все видит только Кличко, по факту остальные эти дезинфекции не видят...
У нас - так не только подъезд не обрабатывается, так он уже больше полугода даже не протирается и не моется дворником. Так что не завидуйте, все это брехня Педалика
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Да, только в Киеве, ведь нигде больше коронавируса нет.
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В Киеве это все видит только Кличко, по факту остальные эти дезинфекции не видят...
У нас - так не только подъезд не обрабатывается, так он уже больше полугода даже не протирается и не моется дворником. Так что не завидуйте, все это брехня Педалика
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хз,на Борщаге переходы подземные моют, и машини поливающие пару раз видел.Ну ,а дворник это личные проблемы живущих в доме,собирайте собрание в жеке и ставьте вопрос о увольнении,у меня в подьезде так и сделали,все моется,все убирается и лифт и парадняк.
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Ага, хернёй какой то, от которой потом в глотке и в носу дерет.
Ладно у меня.... Но у 81-летеней мамы....
И это наше здравоохранение......
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Это при всём при том, что она постоянно дома сидит, не выходит никуда...
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Вы бы еще за жоппу брали тек, кто плюет и сморкается на асфальт на улицах и штрафовали. Тогда заболеваемость упадет и коронавирусом и туберкулезом.
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Да уже ведь упала. Скоро у нас будет первая из 204 стран которая выздоровеет от коронавируса. Никто не смог а Украина да. "СЛАВА УКРАИНИ".
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Виталя, когда метро откроете?
Или Вы на хлорке зарабатываете?
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Да вот же пишут в середине мая снимут карантин. Тогда и откроют.
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Никак нельзя.
Только во вкус вошли, помилуйте.
Нет-нет, нужно, как и было обещано: сотни тысяч трупов (у нас в Австралии мед. власти обещали 150 тысяч мертвяков, а власти, как вы сами понимаете, не могут ошибаться) - и всем сидет по домам, пока от голода не передохнут.
Нет-нет, пока еще только перестали оперировать не умирающих больных (пока не умирающих от ущемленной грыжи, камней в почках, желчных протоках и так далее).
Нет-нет, нужно обязательно подождать, пока наберется побольше больных, погибших из-за неоказания мед. помоши из-за "коронавируса', чтобы их родственники раздели эту мед. шоблу в суде догола, надежно, навсегда.
Ведь эта шобал была вынуждена в прессе назвать свои фамилии, занимаемые должности, озвучить все принятые ими решения.
Очень удобно будет их засудить и раздеть догола, и даже снять кожу, доказательная база огромная.
"торопиться не надо"(С)
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Господа, читайте между строк )) Они готовы обрабатыать хоть 36 часов в сутки, представляете сколько на этом воруют? ))
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Да уже нечего воровать. Через пару дней примут законы для МВФ и тогда...ну Вы поняли...
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А где поливальные машины?
На проезжей части и на тротуарах лежит мелкоистертая пыль.
Дождей не было почти месяц. Каждая проезжающая машина поднимает за собой клубы пыли, как на просёлочной дороге.
Поливальные машины предназначены именно для смыва такой пыли в канализацию.
Но их упорно не применяют.
Город нужно мыть, а не деньги экономить.
Наблюдал красочную картину на ул. Антоновича 44, около остановки общественного транспорта среди бела дня рабочие мусоровоза без масок пересыпали содержимое мусорных контейнеров. При этом на людей на остановке и рабочих мусоровоза летела мусорная пыль.
И так происходит по всему городу.
Люди, скажите, а на что вы надеетесь?
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Бьіть хочу улицей,
Превратится хоть в дом.

Бьіл бьі я чистенький,

Умьітьій Виталькой Кличком
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Правда, обрабатывают не только лишь все улицы.
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- Видишь суслика?
- Нет
- И я не вижу. А он есть.
- Понял

Так и о дезинфекции в Киеве.
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Ну вот живу в Деснянськом районе, тут не видели дезинфекторов или тут не Киев, или не люди?
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в лифтах обработайте ,там обычно сцут несознательные граждане
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обрабатывать надо поручни и ручки дверей за что берется человек руками ,тратуары это бесполезное занятие
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Ты в курсе, что люди чихают, кашляют и плюются, а потом на обуви разносят это всё дальше? Или вторая извилина отключена за ненадобностью?
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Зашел в лифт со стойким запахом перегара. "Продезинфецировали" - подумал я.
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Панове! Схаменіться, будь ласка. Під відкритим небом у сонячну погоду віруси (у тому числі і коронавірус) не живуть. Їх за декілька хвилин вбиває ультрафіолетова складова сонячного світла.
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