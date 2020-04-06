 Вулиці Києва обробляють дезінфекторами цілодобово й у всіх районах, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконфренції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.
"У місті щодня здійснюють миття і обробку вулиць. Роботи тривають цілодобово: вночі, вранці, протягом дня. І в усіх районах Києва. Обробляють вулиці спеціальними мийними засобами. В їхньому складі є компоненти, що зв’язують пилюку, бруд, бактерії і не дають їм піднятися в повітря. Також щодня миють всі зупинки громадського транспорту. Їх обробляють антисептиками. Найбільш людні зупинки обробляють двічі на день", - зазначив Віталій Кличко.
За його словами, дезінфікують і підземні пішохідні переходи в місті. Також комунальні служби обробляють дезінфекторами під’їзди в багатоквартирних будинках.
"Обробляють дезінфекторами під’їзди в будинках - ручки на дверях та вікнах, ліфтові кабіни, перила. - Місця, до яких люди торкаються найбільше. У Києві, нагадаю, 11,5 тисяч житлових будинків", - сказав Кличко.
Він також прокоментував інформацію, що поширювали в соціальних мережах, ніби-то міська влада планує відключити ліфти в будинках, аби зупинити розповсюдження інфекції.
"Міська влада не збирається вимикати ліфти. Зрозуміло, що на ліфтових кнопках збирається багато бактерій. Комунальні керуючі компанії, згідно графіку, обробляють ліфтові кабіни дезінфікуючими засобами. Якщо ліфт у вашому будинку не працює – це не означає, що його відключили міські служби. А означає, що є несправність і її усувають. Із заявкою щодо несправності ліфту звертайтеся в контактні центри міста 15-51 або 15-57", - наголосив Віталій Кличко.
У нас - так не только подъезд не обрабатывается, так он уже больше полугода даже не протирается и не моется дворником. Так что не завидуйте, все это брехня Педалика
Ладно у меня.... Но у 81-летеней мамы....
И это наше здравоохранение......
Или Вы на хлорке зарабатываете?
Только во вкус вошли, помилуйте.
Нет-нет, нужно, как и было обещано: сотни тысяч трупов (у нас в Австралии мед. власти обещали 150 тысяч мертвяков, а власти, как вы сами понимаете, не могут ошибаться) - и всем сидет по домам, пока от голода не передохнут.
Нет-нет, пока еще только перестали оперировать не умирающих больных (пока не умирающих от ущемленной грыжи, камней в почках, желчных протоках и так далее).
Нет-нет, нужно обязательно подождать, пока наберется побольше больных, погибших из-за неоказания мед. помоши из-за "коронавируса', чтобы их родственники раздели эту мед. шоблу в суде догола, надежно, навсегда.
Ведь эта шобал была вынуждена в прессе назвать свои фамилии, занимаемые должности, озвучить все принятые ими решения.
Очень удобно будет их засудить и раздеть догола, и даже снять кожу, доказательная база огромная.
"торопиться не надо"(С)
На проезжей части и на тротуарах лежит мелкоистертая пыль.
Дождей не было почти месяц. Каждая проезжающая машина поднимает за собой клубы пыли, как на просёлочной дороге.
Поливальные машины предназначены именно для смыва такой пыли в канализацию.
Но их упорно не применяют.
Город нужно мыть, а не деньги экономить.
Наблюдал красочную картину на ул. Антоновича 44, около остановки общественного транспорта среди бела дня рабочие мусоровоза без масок пересыпали содержимое мусорных контейнеров. При этом на людей на остановке и рабочих мусоровоза летела мусорная пыль.
И так происходит по всему городу.
Люди, скажите, а на что вы надеетесь?
Превратится хоть в дом.
Бьіл бьі я чистенький,
Умьітьій Виталькой Кличком
- Нет
- И я не вижу. А он есть.
- Понял
Так и о дезинфекции в Киеве.