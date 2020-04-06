 Вулиці Києва обробляють дезінфекторами цілодобово й у всіх районах, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконфренції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"У місті щодня здійснюють миття і обробку вулиць. Роботи тривають цілодобово: вночі, вранці, протягом дня. І в усіх районах Києва. Обробляють вулиці спеціальними мийними засобами. В їхньому складі є компоненти, що зв’язують пилюку, бруд, бактерії і не дають їм піднятися в повітря. Також щодня миють всі зупинки громадського транспорту. Їх обробляють антисептиками. Найбільш людні зупинки обробляють двічі на день", - зазначив Віталій Кличко.

За його словами, дезінфікують і підземні пішохідні переходи в місті. Також комунальні служби обробляють дезінфекторами під’їзди в багатоквартирних будинках.

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"Обробляють дезінфекторами під’їзди в будинках - ручки на дверях та вікнах, ліфтові кабіни, перила. - Місця, до яких люди торкаються найбільше. У Києві, нагадаю, 11,5 тисяч житлових будинків", - сказав Кличко.

Він також прокоментував інформацію, що поширювали в соціальних мережах, ніби-то міська влада планує відключити ліфти в будинках, аби зупинити розповсюдження інфекції.

"Міська влада не збирається вимикати ліфти. Зрозуміло, що на ліфтових кнопках збирається багато бактерій. Комунальні керуючі компанії, згідно графіку, обробляють ліфтові кабіни дезінфікуючими засобами. Якщо ліфт у вашому будинку не працює – це не означає, що його відключили міські служби. А означає, що є несправність і її усувають. Із заявкою щодо несправності ліфту звертайтеся в контактні центри міста 15-51 або 15-57", - наголосив Віталій Кличко.