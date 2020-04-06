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 Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в Чорнобильській зоні. ФОТО

За фактом пожежі в Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

У зоні відчуження, на відстані близько 70 км від Чорнобильської АЕС, сталося займання сухої трави та чагарників.

"Для приборкання вогню і ліквідації задимлення задіяно авіацію та спецтехніку. Зараз там працюють підрозділи ДСНС.

Станом на 10 годину ранку 6 квітня нових осередків займання на території Київської області не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в Чорнобильській зоні 01

Працівники відділу поліції зони ЧАЕС забезпечують охорону публічного порядку та контрольно-пропускний режим.

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За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в Чорнобильській зоні 02
Фото: МВС/Facebook

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в Чорнобильській зоні 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187013
 
 
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кацапы там шляются и сепарня тупорылая
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Сергій Трейсер недавно там пожар влаштував, даже ролик на ютубі є.
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