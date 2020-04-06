 Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в Чорнобильській зоні. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.
У зоні відчуження, на відстані близько 70 км від Чорнобильської АЕС, сталося займання сухої трави та чагарників.
"Для приборкання вогню і ліквідації задимлення задіяно авіацію та спецтехніку. Зараз там працюють підрозділи ДСНС.
Станом на 10 годину ранку 6 квітня нових осередків займання на території Київської області не виявлено", - йдеться в повідомленні.
Працівники відділу поліції зони ЧАЕС забезпечують охорону публічного порядку та контрольно-пропускний режим.
За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Триває слідство.