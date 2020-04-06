 Заступник голови ОП Смирнов про роботу правосуддя на карантині: "Змініть свої балаклави на медичні маски"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Закон і бізнес", про це заявив заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов.

Коментуючи ситуацію з COVID-19 у місцях позбавлення волі або СІЗО, він заявив: "Не треба бути великим прогнозистом, аби не розуміти наслідки можливого виникнення спалахів епідемії в місцях попереднього ув'язнення та позбавлення волі. Додайте до цього не тільки закритість самих установ, а й традиційну відсутність там належного медичного сервісу, готового впоратися з подібними викликами, неможливість медичної ізоляції та ослаблений імунітет людей, що там перебувають".

За його словами, головним критерієм превентивної, примусової ізоляції людини від суспільства в умовах зростаючої пандемії може бути тільки критерій її соціальної небезпеки.

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"Утримання під вартою має застосовуватися тільки до соціально небезпечних громадян, які обґрунтовано підозрюються в насильницьких злочинах і злочинах, які посягають на територіальну цілісність і проти безпеки держави. Разом з тим не варто забувати, що закон дає можливість примусово ізолювати людину за місцем її проживання, застосувавши до неї той же домашній арешт", - наголосив Смирнов.

Також заступник голови ОП зазначив: "Загальносвітова практика останніх декількох тижнів показує готовність окремих держав ухвалити невідкладну амністію осіб, які відбувають покарання за малозначні злочини або термін відбування покарання яких добігає кінця. Якщо не побачимо ініціативи Мін'юсту, почнемо підказувати".

Крім того Смирнов звернувся до силовиків: "Змініть на час свої балаклави на медичні маски і задумайтеся над тим, чим мають займатися ваші органи в умовах пандемії".

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