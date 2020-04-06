 Заступник голови ОП Смирнов про роботу правосуддя на карантині: "Змініть свої балаклави на медичні маски"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Закон і бізнес", про це заявив заступник голови Офісу Президента Андрій Смирнов.
Коментуючи ситуацію з COVID-19 у місцях позбавлення волі або СІЗО, він заявив: "Не треба бути великим прогнозистом, аби не розуміти наслідки можливого виникнення спалахів епідемії в місцях попереднього ув'язнення та позбавлення волі. Додайте до цього не тільки закритість самих установ, а й традиційну відсутність там належного медичного сервісу, готового впоратися з подібними викликами, неможливість медичної ізоляції та ослаблений імунітет людей, що там перебувають".
За його словами, головним критерієм превентивної, примусової ізоляції людини від суспільства в умовах зростаючої пандемії може бути тільки критерій її соціальної небезпеки.
"Утримання під вартою має застосовуватися тільки до соціально небезпечних громадян, які обґрунтовано підозрюються в насильницьких злочинах і злочинах, які посягають на територіальну цілісність і проти безпеки держави. Разом з тим не варто забувати, що закон дає можливість примусово ізолювати людину за місцем її проживання, застосувавши до неї той же домашній арешт", - наголосив Смирнов.
Також заступник голови ОП зазначив: "Загальносвітова практика останніх декількох тижнів показує готовність окремих держав ухвалити невідкладну амністію осіб, які відбувають покарання за малозначні злочини або термін відбування покарання яких добігає кінця. Якщо не побачимо ініціативи Мін'юсту, почнемо підказувати".
Крім того Смирнов звернувся до силовиків: "Змініть на час свої балаклави на медичні маски і задумайтеся над тим, чим мають займатися ваші органи в умовах пандемії".
Поки що схоже на слухи.
Но по 50!
маскаближе к телу
"задуматься" для мусора - задача, практически, невыполнимая... когда мусору предлагают подумать, он впадает в ступор, как хомяк в момент угрозы. Мусор просто падает навзничь и задирает липкие лапки...
Номер закона?
об этом заявил замглавы Офиса Президента Андрей Смирнов.(кому он заявил?)
Простите, но даже ветеринаров пока еще не призвали людей оперировать, а вы прямо сразу силовиков???
Может, им пока на малоценных членах общества потренироваться, на
кошкахСлугах народа?
23 ч. ·
Під час першої позачергової сесії, на якій обговорювали закони протидії короновірусу, наша фракція виступила їз застереженнями щодо норм про посилення повноважень МВС і поліції, надмірних штрафів і криміналізації недотримання карантину( саме карантину, а не самоізоляції). « Європейська Солідарність» і на робочій групі, і в залі намагалася відбити ці норми, переконати колег, що ми усвідомлюємо необхідність карантинних заходів і самоізоляції для подолання пандемії, але ще більше усвідомлюємо ризики свавілля силових структур і узурпаці влади в українських реаліях. Нам не вдалося збити ці поправки, на жаль, а наші застереження виявилися пророчими. Влада, яка не змогла забезпечити громадянам доступні захисні засоби, в умовах реального збідніння населення , переходить межі істерії і маразму. Найдешевша маска коштує 18 гривень. Міняти її треба щодві години. Очевидно, в місцях масового скупчення треба бути в масці. Але тепер за прохід вулицею без маски штраф. Метро і міський транспорт не працють. В супермаркет можна виїхати тільки па машині. Супермаркети працюють . Але влада заговорила про заборону користуватися і власним авто. З собакою вийти в брудний двір можна. З дитиною парком прийти в найближчу аптеку чи продуктовий ні. Двом людям з симптомами короновірусу виходити в аптеку можна. Трьом здоровим- ні. В супермаркеті стояти в черзі можна. В сквері перетнутися з колегами в робочих справах - ні. Проводити 15 годинне засідання Ради за ініціативи Зеленського можна. Іти на наступну позачергову наступного тижня Маріїнським ні. Їхати на авто ні. А як тоді? На поштових голубах? В ліс не можна. А в поле садити картоплю і іншу городину можна? Продати маски за кордон в розпал епідемії можна. Ходити без масок , коли їх ніде немає, ні. За вивіз масок ніхто не покараний. За вихід без маски штраф 17 тисяч грн. А чи знаю влада, що деякі українці тягають ту одну маску вже 3 тижні карантину, бо іншої немає . Зустрічати з обсервації здорових людей в Нових Санжарах і робити бутафорію можна, провести інформаційну кампанію про необхідність самоізоляції для тисяч пасажирів літаків, потягів, автобусів з Європи вже в розпал епідемії в країнах ЄС- ні. Працювати онлайн можна . Але чи знає влада, який інтернет вже за 30 км від Києва? Й чи у всіх вдома є комп чи бодай планшет?На повному серйозні в ВР деякі фракціі обговорюють можливість введення комендантського часу. Не ввечері , а на цілий день. Так може тоді легше вже замурувати українців по хатам? Ще раз наголошую, що я усвідомлюю принциповість карантинних заходів - як ключового превентивного засобу розповсюдження хвороби . Але чи варто владі впадати в маразм? Мені здається, ці питання потребуть серйозної дискусії уряду і парламенту. І дуже прикро, що керівництво ВР десь зникло, самоізолювалося і робить вигляд, що нічого, крім позачергових сесій, їх не стосується. Буду ініціювати обговорення цих питань на нараді з лідерами фракцій. Й не виключено, що наша фракція виступатиме за зміни маразматичних статей законів, які сьогодні дозволяють зловживання і свавілля під виглядом боротьби з епідемією.
Бандиты хозяев не защищают, не забывайте это.
Не верите?
Ну, вспомните, стали ли уголовники защищать Берию, когда его арестовали и стало ли МГБ защищать своего начальника. Да МГБ радостно ручки потерли и с карандашиком в руках высчитали, какие места они займут на карьерной лестнице после того, как стрельнут врага народа Берию и его соратничков.
Впрочем, еслу Слуги Народа не верят, то пусть выпускают уголовников, гулять так гулять.
А он, плавно подводит совсем к другому:- Даешь амнистию............. И, к сожалению, эта тема пройдет. Не хочу ванговать, но посмотрите на законотворцев через пару недель-месяц(((
2. Дело по обвинению 11 депутатов "СН" в коррупции закрыли?
3. "Дело Шеремета"? Что там?
4. "Пленки Лероса " затмили "пленки Гончарука" . Но все-же, кто слушал Гончаренко? Две недели давно "ту-ту".
5. Главное. Смена масок здесь не помогут. С таким диагнозом надо не маски снимать, а власть. Зеленые - откровенное воры и фальсификаторы, которые потеряли право находиться у власти. У новых властей будет много работы по посадке зелени.
Пока всё логично, если гадить на Законы - так по максимуму.
https://censor.net.ua/news/3186874/**********************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/9#comment_73399450
Причина? Начнем с вопроса - кто сегодня идет в полицию? В основном не
устроенные, не образованные, не имеющие способностей применить себя. К
тому среди них немало экземпляров используют погоны для того, чтобы
что-то ещё кинуть себе на карман. На видео представлен триллер для
нагнетания страха перед тупым всемогуществом полиции. При чем показано
поведение полиции, основанное на полном беспределе с нарушением своих
прямых должностных обязанностей, особенно при задержании - зачитать
права и обязанности гражданина по Конституции, объявление причины задержания с
указанием законодательных статей, оповещение о задержании адвокатских
контор, обеспечивающих бесплатную защиту, информирование о задержании
его членов семьи, предоставление права задержанному сообщить своему
адвокату, обеспечение видеофиксации задержания и т.п. Из этого перечня
ничего не было сделано, даже на многократный вопрос парня о причине его задержания
- ответа не последовало. Даже убийц они в такой форме не задерживают. Ну
где же их товарищ министр? Результат - мужик лежит в больнице с вывихнутой рукой! А Андрей Смирнов им о каких-то масках, которых кстати до сих пор нет в свободной продаже и даже врачи не обеспечены государством средствами защиты.