 До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк

Про це повідомив член профільного комітету ВР, депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз у нас уже близько 6000 поправок до банківського закону, і, судячи з темпу, фінальна цифра дотягне до 8000-8500 поправок (хоча я досі вірю в потенціал колег і цифру 10К +)", - написав він.
Поправки до банківського закону приймаються до кінця дня. Ще добу, за прогнозом Залізняка, потрібно буде на те, щоб звести правки до порівняльної таблиці.
"Так що очікувати засідання комітету раніше середи, напевно, не варто", - вважає депутат.
Для порівняння, до законопроєкту про ринок землі депутати запропонували близько 4 тисяч поправок, через що його розгляд тривав з 6 лютого до 30 березня.
Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.
Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.
Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.
Кломойський п.дар зовсім не попалився купленими депутатами
Так Приват - дуууже крупний шкаф; боялись, що, коли розвалиться - всіх накриє... І боялись не тільки Гонтарєва, Гройсман і Порошенка; а й МВФ...
Пожалуйста, приведи список стран (с докзательными ссылками), которые сейсас отказались отдавать долг и (о чудо!) уже успели реструтуризовать свои долги аж на 30 лет.
Блин, ну десткий лепет, позорное прикидывание дурачками.
Дешевыми кредитами МВФ надо умело распоряжаться, чего до Порошенко никогда не было.
Самый плохой пример - это долги взятые при Юле Тимошенко, когда она была премьер-министром. Было взято $29 млрд (не только у МВФ) и, практически всё бездарно проедено.
При Януковиче было примерно также. При Порошенко было взято $5,5 млрд, и, при этом, гораздо больше погашено старых долгов, а ещё стабилизирована финансовая и банковская системы, укреплена гривна и начался рост ВВП.
Щодо "внести в закон" Коломойського. А що, те що порохоботи і зеботи назвали його "антиколомойським", це, по-вашому, не маніпуляція? То де там Коломойський?
І ще раз, як там у вас з головою...? )))
власник акцій неплатоспроможного банку і неплатоспроможний банк не мають права вимагати від інвестора та/або перехідного банку або банку, який втратив статус перехідного, відшкодування будь-яких збитків, понесених у результаті передачі на користь перехідного банку активів та зобов'язань неплатоспроможного банку, з підстав недійсності, скасування, анулювання або визнання протиправними та нечинними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених у процесі визнання банку неплатоспроможним та його виведення з ринку";
і спитай за нагоди у своєї дЮльки, чи треба вносити окрім ***** ще й Боголюбова... й інших акціонерів?
Тоже самое и Приват при Бене ,, теперь когда его национализировали , он начал показывать стабильную прибыль .. .
для початку, дай оцінку заявам газЮльки: визнаєш їх абсурдними і нікчемними?
а далі поговоримо й про "140 банків"
Пусть сама внесёт поправку и рада проголосует.
Какие проблемы?
А может ты непроходимо туп, юлябот?
Наприклад, якщо у вас, шляхом підлогу та шахрайства вкрали квартиру, ви не будете йти в суд і вимагати повернення собі своєї квартири і покарання злочинців?
хотят лохов из МВФ развести.
останется только закон по земле.
Так пусть коломойша подаст в суд на Порошенко, но в не окружной админсуд Киева или Печерский, а, например в Лондонский или американский.