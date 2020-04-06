 До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк

Про це повідомив член профільного комітету ВР, депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз у нас уже близько 6000 поправок до банківського закону, і, судячи з темпу, фінальна цифра дотягне до 8000-8500 поправок (хоча я досі вірю в потенціал колег і цифру 10К +)", - написав він.

Поправки до банківського закону приймаються до кінця дня. Ще добу, за прогнозом Залізняка, потрібно буде на те, щоб звести правки до порівняльної таблиці.

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"Так що очікувати засідання комітету раніше середи, напевно, не варто", - вважає депутат.

Для порівняння, до законопроєкту про ринок землі депутати запропонували близько 4 тисяч поправок, через що його розгляд тривав з 6 лютого до 30 березня.

Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

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Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.