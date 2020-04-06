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 Політика України
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Все про:банки (382) ВР (7418) МВФ (748) Железняк Ярослав (18)

 До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк

Депутати Верховної Ради запропонували величезну кількість поправок до законопроєкту №2571-д про поліпшення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Про це повідомив член профільного комітету ВР, депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз у нас уже близько 6000 поправок до банківського закону, і, судячи з темпу, фінальна цифра дотягне до 8000-8500 поправок (хоча я досі вірю в потенціал колег і цифру 10К +)", - написав він.

Поправки до банківського закону приймаються до кінця дня. Ще добу, за прогнозом Залізняка, потрібно буде на те, щоб звести правки до порівняльної таблиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це можна порівняти з траншем МВФ, - член Наглядової ради Приватбанку Сульжик про новий позов банку проти Коломойського. ВIДЕО

"Так що очікувати засідання комітету раніше середи, напевно, не варто", - вважає депутат.

Для порівняння, до законопроєкту про ринок землі депутати запропонували близько 4 тисяч поправок, через що його розгляд тривав з 6 лютого до 30 березня.

Нагадаємо, що законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Також читайте: "Батьківщина" і "За майбутнє" виступили проти банківського законопроєкту: його можуть не включити до порядку денного позачергового засідання, - нардеп від "Голосу" Железняк

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187010
 
 
 Топ коментарі
 
не удивлюсь если дубина сотоварищи...
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три тысячи раз написать дубинский и тимошенко?
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Депутаты Верховной Рады предложили огромное количество поправок к законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Источник: https://censor.net.ua/n3187010

Кломойський п.дар зовсім не попалився купленими депутатами
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А кілька років тому я казав що вся країна сіла на Приват і єслі шо, то буде великий шухер. Так ніхто ж не слухав. Тепер хавай-те.
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вважаєш, потрібно було тоді грохнути і Приват, як ото ті ж самі 100 "помийок" в складі дрібних банків?
Так Приват - дуууже крупний шкаф; боялись, що, коли розвалиться - всіх накриє... І боялись не тільки Гонтарєва, Гройсман і Порошенка; а й МВФ...
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Розумні люди це розуміли і вчасно пішли з Привату.
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Да в самом это законе СЛОВ меньше, чем поправок Бенины шлюхи внесли. До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 7172
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Но почему здесь только одно мнение? А другое - значит ольгинец? Почему здесь так боятся демократии? Вот вспомните - Хрущев запретил коров иметь людям. И не стало молока. А сейчас продадут земельные наделы селяне - кто продукты на базар повезет? И какие цены вздуют маркеты если не будет противовеса из частных рынков?И где вы купите не ГМОшные продукты? А так- как ни трудно - растит селянин на своей делянке , каждый клочок земли засеян в Украине, засажен - любо дорого посмотреть.. И они кормят город. Вы же сами в городе без продуктов останетесь и будете голодать. Ну думать же надо чуть-чуть. Эти законы для крупных зарубежных корпораций принимаются. Которые посадят здесь свое, своими людьми уберут, вывезут и продадут за высокие цены за бугром, а у нас не будет такого счастья как сейчас имеем и благодаря чему мы не болеем так как заграница. У нас пока еще здоровая еда по приемлемым ценам. Частный рынок уравновешивает маркеты.
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Ну почему же здесь одно мнение? Ты как раз представляешь совсем другое мнение, которое посредством манипуляций а-ля баба Юля пытается доказать, что гораздо лучше объявить дефолт и сдохнуть (некоторым - в буквальном смысле слова), чем принять нормальное цивилизованное законодательство о банках, продолжить сотрудничество с МВФ, преодолеть кризис и не сдохнуть.
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Юля не сказала слова дефолт. Я не хочу дефолта. Никто не хочет дефолт. Не отдать сейчас долг - так многие страны поступают из-за пандемии. Это не есть дефолт. Долг можно отдать частями в 30 лет. Нам не нужны сейчас деньги, у нас есть свои, просто их нужно украсть тем кто сверху ворует, а воровство перекрыть деньгами что берут в долг, поэтому берут в долг. А разве такое выгодно украинцам? Надо посоветоваться с умными экономистами, у нас есть в Украине умные специалисты. Ситуация не безысходная. Надо использовать фактор Пандемии и выйти из этого долгового рабства от МВФ.
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Не отдать долг - это и есть дефолт. Ради Коломойского никто Украине на послабления не пойдёт, наоборот - всё будет предельно жестко, чтобы другим не повадно было.
Пожалуйста, приведи список стран (с докзательными ссылками), которые сейсас отказались отдавать долг и (о чудо!) уже успели реструтуризовать свои долги аж на 30 лет.
Блин, ну десткий лепет, позорное прикидывание дурачками.
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Нас хочет поиметь МВФ, но нам нужно самим умно поступить - и долг отдавать, чтобы иметь хорошую репутацию и свои главные ценности не отдать, фактически, задаром - землю и банки. Надо собрать всеукраинский форум специалистов и найти правильное решение. Деньгами МВФ только покрывают свое воровство, а долги растут и растут.
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Как только слышу что "нас хочет поиметь МВФ", так сразу вижу, как у говорящего на голове вырастают рога в форме кремлёвских башен.
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За годы президентства Порошенко, когда, как известно, брались кредиты МВФ, государственный долг Украины уменьшился с 70% от ВВП до почти 40% ВВП.
Дешевыми кредитами МВФ надо умело распоряжаться, чего до Порошенко никогда не было.
Самый плохой пример - это долги взятые при Юле Тимошенко, когда она была премьер-министром. Было взято $29 млрд (не только у МВФ) и, практически всё бездарно проедено.
При Януковиче было примерно также. При Порошенко было взято $5,5 млрд, и, при этом, гораздо больше погашено старых долгов, а ещё стабилизирована финансовая и банковская системы, укреплена гривна и начался рост ВВП.
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Деньги-это овеществлённый труд.А они появляются.когда после деятельности человека появляется товар.Товар это то ,что покупается и продаётся.И это не совсем то,что ВВП или трудовые места о которых трындят политики,особенно в нашей стране.У нас со времён независимости и по сей день наша продукция очень мало идёт на экспорт.Общество из совкого потихоньку превращается в общество гопников,причём лживо прикрывается потребностью народа.Реформ не происходит так, как власти и особенно наворишам это не надо.Им надо собирать и увеличивать тарифы и налоги,а другим в наглую воровать.Всякие опзж,юли,мажоритарщики и олигархи всегда и при любых обстоятельствах будут против рынка в обществе.А без рынка не будет у нас хозяина своего труда.У государства никогда не будет денег даже на социум.И Ю,и Яник,и Яценюк всегда искали и брали кредит.Долг перед МВФ почти всегда увеличивался и в блежайшее время тоже.Только при Пинзеники он уменьшался,И он не спроста ушёл от Ю. МВФ даёт деньги не как благотворительность,а для того чтобы с большой вероятностью их назад с не большим наваром вернуть.Нам на сегодня без МВФ не обойтись.А без рынка(но не в коем случае базара) не будет хозяина и конкуренции,экономика в лучшем случае будет в стагнации. Брали и берут любая власть, но ничего не делают для реформирования,А такие как зе утверждают беззаконие и рубится всё на корню для развития и поднятия экономики. А те положительные телодвижения некоторых (Яценюк,Пинзеник и им подобные), жёстко большинством невежества и не отвечающими за свои делв и действия (олигархи,опзж,Юли,слуги,большинство мажоритарщиков и пр.) и самое страшное безмозглым стадом толпы не воспринимается рынок и умножается на 0.
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що проголосує... ще й маніпулює неабияк: що значить "внести в закон" коломойського... вона з себе дуру корчить... як завжди
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У вас з головою все в порядку? ))) Ну так перевірте, внесіть закон про заборону повернення Бене Приватбанку, і тоді вже з'ясується, чи вона бреше, чи ви брешете.
Щодо "внести в закон" Коломойського. А що, те що порохоботи і зеботи назвали його "антиколомойським", це, по-вашому, не маніпуляція? То де там Коломойський?
І ще раз, як там у вас з головою...? )))
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"антиколомойським" його назвали журналісти для зручності... де таке бачено, щоби в законодавстві використувалась практика персоналізації? назви хоч один приклад, де запроваджуються такі норми...
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*Антиколомойский*- это сленг,которые употребляют политики для своей удобной манипуляции. Закон о банках.Желательно не пересказывать кого-то,а высказывать свои мысли.
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чого мовчиш, розумнику? тримай для роздумів:

власник акцій неплатоспроможного банку і неплатоспроможний банк не мають права вимагати від інвестора та/або перехідного банку або банку, який втратив статус перехідного, відшкодування будь-яких збитків, понесених у результаті передачі на користь перехідного банку активів та зобов'язань неплатоспроможного банку, з підстав недійсності, скасування, анулювання або визнання протиправними та нечинними будь-яких рішень, правочинів або інших дій, прийнятих або вчинених у процесі визнання банку неплатоспроможним та його виведення з ринку";
і спитай за нагоди у своєї дЮльки, чи треба вносити окрім ***** ще й Боголюбова... й інших акціонерів?


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от бачиш))) поюзала тебе бахіня))) вона, як законотворець з багаторічним стажем, все розуміє До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 2586 але що робити, коли тебе дрючать *****? як вийти із ситуації цухцвангу? ну звісно ж - НАПАРИТИ абсурдну відмазку своїй СЄКТІ До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9098
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Ну, ви хоч зрозуміли те. що процитували? Іншими словами, ті 140 банків, які знищив Порошенко і Гонтарева, тепер не зможуть повернути свої банки. навіть, якщо на це буде рішення суду. Зеленський дозволяє Нацбанку вертіти на кую всі суди і посилати їх НАХ. Більше того, залишаться тільки ті банки, які будуть задіяні в розкрадання землі. Решта будуть також знищенні без будь-якого права повернення. А там гроші мільйонів простих вкладників. Все буде поділено між Порошенко та рештою.. Дурак Зеленський також свою долю малую отримає....
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Так их и надо было убрать . Они же ничем кроме валютных спекуляций не занимались ,, много лет подряд показывали одни убытки и бесконечно требовали из бюджета рефинансирования . ! Их и убрали потому что они занимались махинациями .

Тоже самое и Приват при Бене ,, теперь когда его национализировали , он начал показывать стабильную прибыль .. До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 3678 .
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Якщо займалися спекуляціями та розкрадали рефінансування, то це повинні з'ясовувати правоохоронні органи і суди. А за цим законом, все буде вирішувати одна людина, дебіл Зеленський. І його рішення буде залежати від того, чи занесуть йому в Охфіс денех і скільки.
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ні ні ні! давай по черзі!
для початку, дай оцінку заявам газЮльки: визнаєш їх абсурдними і нікчемними?
а далі поговоримо й про "140 банків" До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9050
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Она что не депутат?
Пусть сама внесёт поправку и рада проголосует.
Какие проблемы?
А может ты непроходимо туп, юлябот?
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та да... ця проголосує. Уявляю, як Бєня волосся на своїй кудлатій голові рве. Він же з початку на Юлю ставив. І та обіцяла усе! а він? повівся на більш високий рейтинг Зелі...
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Причём тут именно Коломойский До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 8228 .? Если за этот закон не проголосовать , завтра в суд побежит требовать возврата или компенсации активов , не только он ,а и около сотни других банкиров мошенников . Беня лишь самый крупный из них .
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А якщо в суді з'ясується, що якійсь банк просто знищив Порошенко або Зеленський, і вкрав собі всі активи банку, то що, назад не треба повертати, якщо суд винесе таке рішення?
Наприклад, якщо у вас, шляхом підлогу та шахрайства вкрали квартиру, ви не будете йти в суд і вимагати повернення собі своєї квартири і покарання злочинців?
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зеленские и ермаки давно всё порешали с коломойским.
хотят лохов из МВФ развести.
останется только закон по земле.
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"бабломойские боты" внесли поправок больше нежели рашистские боты в Днепре и одни и другие опасность для Украины
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Насправді все просто - хай Бєня забере гроші у Потроха, що вкрав його банк, і все! До чого тут держава?!
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А точно Порох вкрав Приват? Разом з твоїми мізками?
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Так, саме Свиня вкрала "Приват" за допомогою своєї старої подільниці Гонтарєвої-Сатановської і ще свого подільника-злочинця Стельмаха, якого шантажем просунув Головою Наглядової ради банку. А Ваші мізки вкрасти неможливо - немає що красти.
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мова йде за твої мізки... Які не здатні розрізнити націоналізацію шляхом викупу капіталу та рейдерство. А не здатні - тому що відсутні.
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Запомни, чувырло, 5,5млрд долларов вывести не так просто. Они выводились с 2006 по 2016год, даже при вашей багини, пока эта вся афера не начала раскрываться.
Так пусть коломойша подаст в суд на Порошенко, но в не окружной админсуд Киева или Печерский, а, например в Лондонский или американский.
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Бабломойський з допомогою пороха і гонтарєвої вивели 5.5 млрд. дол. з привата, і роздерибанили, а тепер ломають ж2 комедію разом з клованами, всю цю шоблу барижну на нари з конфіскацією і не потрібно ніяких законів.
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а ти - інший взвод ботоферми, кажеш, що бабломойський, Порошенко, і Гонтарєва - подільники? Тільки, от, цікаво, що перший намагається посадити другого і замочити третю... Якось не складається...
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якщо банк націоналізовано, то кому належить? якщо Порох вкрав, то виходить Зєлі типу передав тепер?
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На прикладі каломийкого бота jkl bnm можна побачити, як "працює" беніна ботоферма - бреше, нічим не гребуючи.
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Свинячий ботяра звинувачує До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 3935 це вже за гранню пристойності.
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понятно, ти також з беніної ботоферми.
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Та я взагалі антисеміт - не хочу бачити в Україні ні Бєні, ні ****** Потроха, ні тебе До "антиКоломойського" законопроєкту про банки внесли рекордну кількість правок - майже 6 000, - нардеп від "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 1034
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Я думаю Госдепу надо жестко наказать санкциями тех, кто вносил и голосовал за поправки.
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демократия для безбожников противопоказана, это наглое издевательство
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Ось вони вороги України ,це опзж і слуги диявола ,які працюють на догоду олігарха та країни агресор і байдуже їм доля України ,епідемія ,економічна криза ,дефолт ,для них і їхніх господарів чим гірше тим краще.
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В общем для рассмотрения этих поправок, потом оскаржень в судах и т.д. уйдет все оставшееся время каденции господина Зеленского. Да и по земле там тоже еще не до конца ( как оказалось) ясно. Не видать Украине денег МВФ, и "плачь ярославны" не поможет ( ну конечно если там не полные дураки) Во страна - один человек в таком важном для страны вопросе представляет преграду и государство ничего не в состоянии сделать. ( Да возьмите его за шиворот и выдайте США, если у самих ни на что духа не хватает).
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На цензоре, как будто одни дураки трутся. Никто не понимает, что этим законом сливают остатки суверенитета. Одного не понимаю, почему закон о земле не назвали "антиахметовским", ща бы стадо скакало от радости не понимая сути. Два главных тезиса закона: нацбанк уходит управление западных компаний, суды Украины теряют свою легитимность. И самое главное для отсталого населения: там ни слова про коломойского и приват банк.
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