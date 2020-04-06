 Майже 40% з усіх ПЛР-тестів, зроблених в Україні, провели в Києві, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції.
Він повідомив, що на сьогодні експрес-тестами протестовано майже 2600 киян. Лабораторно досліджено - 2124 зразки.
"Київський міський лабораторний центр МОЗ України "перевіряє на підтвердження або спростування діагнозу на коронавірус ще 97 зразків. Із загальної кількості по Україні - з майже 5800 ПЛР-тестів (аналіз зразка зі слизової носоглотки людини) - майже 40% зроблені в Києві.
куча несовместимых понятий в одном слове...
в украинском такого нет.
Неужто гнать будут?