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 Київські новини, Суспільство
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 Майже 40% з усіх ПЛР-тестів, зроблених в Україні, провели в Києві, - Кличко

Із загальної кількості по Україні - з 5800 ПЛР-тестів - майже 40 відсотків зроблені в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайнової пресконференції.

Він повідомив, що на сьогодні експрес-тестами протестовано майже 2600 киян. Лабораторно досліджено - 2124 зразки.

"Київський міський лабораторний центр МОЗ України "перевіряє на підтвердження або спростування діагнозу на коронавірус ще 97 зразків. Із загальної кількості по Україні - з майже 5800 ПЛР-тестів (аналіз зразка зі слизової носоглотки людини) - майже 40% зроблені в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські виробники готові випускати на добу по 1 тис. ПЛР-тестів, що зможе повністю покрити наші потреби, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187009
 
 
 Топ коментарі
 
5800 ПЦР тестов на всю страну с начала эпидемии -- это мизер, это понты для приезжих. В день нужно столько делать. Минимум 4000 чтобы понимать картину по заболевшим и отделять зараженных людей. Посмотрите на Германию или Южную Корею.
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потому и большинство зараженных выявлено в Киеве.. в остальных областях тестов с гулькин нов.. и сколько зараженных знает один Бог
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Педалик, ты нарушил требования карантина, находясь в общественном месте без медицинской маски. Вызови полицию для составления протокола об админнарушении. Да, еще ты как должностное лицо способствуешь нарушению Конституции, а это уже уголовное преступление!
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5800 ПЦР тестов на всю страну с начала эпидемии -- это мизер, это понты для приезжих. В день нужно столько делать. Минимум 4000 чтобы понимать картину по заболевшим и отделять зараженных людей. Посмотрите на Германию или Южную Корею.
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Сделаны в смысле Произведены (в заголовке непонятно написано "...ПРОВЕДЕНЫ в Киеве...") или сделаны в смысле проведены в Киеве?? Кличко как всегда в своём стиле. Как ОБЪЯСНИТЬ шо хрен поймёшь. Если он конечно сам понимает про, что говорит.
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это глюки придуманного руцкаго изыка.
куча несовместимых понятий в одном слове...
в украинском такого нет.
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Болет только в Киеве , а на периферии болеть некогда , - Посевная и картошку садить Нада , - То и зачем им Тесты.
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надо зачищать село, все равно земля продается
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Сейчас ыксперды расскажут что в Украине 20 миллионов зараженных и люди мрут прямо на улицах, а оф. статистика такая низкая потому что тестов нет.
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..в Польше кстати такое показали три недели назад...
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Педалик, ты нарушил требования карантина, находясь в общественном месте без медицинской маски. Вызови полицию для составления протокола об админнарушении. Да, еще ты как должностное лицо способствуешь нарушению Конституции, а это уже уголовное преступление!
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потому и большинство зараженных выявлено в Киеве.. в остальных областях тестов с гулькин нов.. и сколько зараженных знает один Бог
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Бок и наслал вирус, конечно оН знает сколько намерен забрать к себЕ. Вы что, неправославный? Еще и церкви закрыли дураки, а значит усопших будет в разы больше((((
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3000 тестов на всю Украину... Это, конечно, впечатляет...!
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а в остальных областях Украины не надо выявлять?
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всего по Украине порядка 6000 тестов сделали. отсюда в Киеве сделали ВСЕГО 2400 тестов при населении под 3 ляма. А это ВСЕГО 0,08% от населения Киева!!! В Нью Йорке тест сделали уже 11% населения. Педаля, ты вообще понимаешь разницу и то, что ты говоришь НИ О ЧЕМ?!
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по-багатому ж... только Киев может себе позволить...
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Что-то Виталя засуетился, много очень Витали.
Неужто гнать будут?
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А сколько в Николаевской области провели? А то многих терзают смутные сомненья... (с)
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Сделаны в смысле Произведены (в заголовке непонятно написано "...ПРОВЕДЕНЫ в Киеве...") или сделаны в смысле проведены в Киеве?? Кличко как всегда в своём стиле. Как ОБЪЯСНИТЬ шо хрен поймёшь. Если он конечно сам понимает про, что говорит.
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это глюки придуманного руцкаго изыка. а не тока Виталика...
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