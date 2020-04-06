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Все про:Держприкордонслужба (2522) обсервація (39)

 Із 7 квітня український кордон можна буде перетнути тільки автомобілем у 19 пунктах пропуску, - Держприкордонслужба. ІНФОГРАФІКА

Державний кордон України із 7 квітня можна буде перетнути лише автотранспортом і тільки в 19 пунктах пропуску.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Із 7 квітня український кордон можна буде перетнути тільки автомобілем у 19 пунктах пропуску, - Держприкордонслужба 01

"Зокрема, внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України № 288-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення". З урахуванням змін з 00:00 год. 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники нагадали, що іншими розпорядчими документами тимчасово закрито пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

"З урахуванням усіх обмежень, запроваджених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, із 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення, немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без обов'язкової обсервації повернення в Україну з-за кордону буде неможливим, - Зеленський

Винятки обмежувальних заходів можуть впроваджуватися щодо евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187007
 
 
 Топ коментарі
 
у вас на хакассии еже в этом году.
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Повзком, на качках,на лісапеті С 7 апреля украинскую границу можно будет пересечь только на автомобиле в 19 пунктах пропуска, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2541
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Ну це дебіли на всю голову. А якщо немає авто? До цього працювали піші переходи.
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А У кого нет Автомобиля , - то нельзя . Надеюсь у работников Правительства и Верховной Рады Есть Автомобиль , - А Что Велосипед Уже не В моде или ближе к Выборам пересядите Виртуально . Блин.
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А выездные визы когда введут ? Или не подсказывать ?
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необходимо провести всеукраинскую забастовку
зеленского и его шобло в отставку !
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в многослойную отставку вместе с винницким мыролюбцем?
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Это так по зеленому! По ермаковски!
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Ну це дебіли на всю голову. А якщо немає авто? До цього працювали піші переходи.
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да янык по сравнению с зелеными - Професор.
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Вопрос можно решить через консульство.Набирается критическая масса и правительство посылает транспорт с оплатой услуг и последующей обсервацией в благоустроенных концтаборах за деньги.Не путать с гитлеровскими или ордынскими концтаборами.
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А яка різниця між перетином на авто і пішки? Все одно обсервація, і того, хто пішки перетне, все одно чекало б авто по той бік кордону.
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О хто розбудив насіння - чи ця хвойда вирішила знову свою дупу продати ?
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