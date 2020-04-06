 Із 7 квітня український кордон можна буде перетнути тільки автомобілем у 19 пунктах пропуску, - Держприкордонслужба. ІНФОГРАФІКА

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

"Зокрема, внесено зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України № 288-р "Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення". З урахуванням змін з 00:00 год. 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники нагадали, що іншими розпорядчими документами тимчасово закрито пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

"З урахуванням усіх обмежень, запроваджених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, із 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення, немає.

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Винятки обмежувальних заходів можуть впроваджуватися щодо евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про обов'язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.