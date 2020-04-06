 22 нові підтверджені випадки зараження COVID-19 зафіксовано у Києві, загалом 267 хворих, - Кличко

Про це повідомив під час брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу ще 22 киян захворіли на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 267 підтверджених випадків COVID-19. Захворіли 5 жінок віком від 29 до 71 року. 16 чоловіків від 24 до 82 років. Серед них двоє медиків. Також захворів 8-річний хлопчик. 4 випадки захворювання в Києво-Печерській лаврі", - розповів Кличко.
За його словами, 9 пацієнтів госпіталізовано до столичних лікарень, 13 лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.
"Експрес-тестами протестовано майже 2,6 тис. киян", - зазначив мер столиці.
На перевірці перебувають ще 97 зразків.
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