 22 нові підтверджені випадки зараження COVID-19 зафіксовано у Києві, загалом 267 хворих, - Кличко

Про це повідомив під час брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу ще 22 киян захворіли на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 267 підтверджених випадків COVID-19. Захворіли 5 жінок віком від 29 до 71 року. 16 чоловіків від 24 до 82 років. Серед них двоє медиків. Також захворів 8-річний хлопчик. 4 випадки захворювання в Києво-Печерській лаврі", - розповів Кличко.

За його словами, 9 пацієнтів госпіталізовано до столичних лікарень, 13 лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.

"Експрес-тестами протестовано майже 2,6 тис. киян", - зазначив мер столиці.

На перевірці перебувають ще 97 зразків.

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