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 Київські новини, Суспільство
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 22 нові підтверджені випадки зараження COVID-19 зафіксовано у Києві, загалом 267 хворих, - Кличко

У Києві станом на ранок 6 квітня 22 нові підтверджені випадки зараження COVID-19, загалом у столиці 267 хворих.

Про це повідомив під час брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу ще 22 киян захворіли на коронавірус. На сьогодні в столиці вже 267 підтверджених випадків COVID-19. Захворіли 5 жінок віком від 29 до 71 року. 16 чоловіків від 24 до 82 років. Серед них двоє медиків. Також захворів 8-річний хлопчик. 4 випадки захворювання в Києво-Печерській лаврі", - розповів Кличко.

За його словами, 9 пацієнтів госпіталізовано до столичних лікарень, 13 лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів.

"Експрес-тестами протестовано майже 2,6 тис. киян", - зазначив мер столиці.

На перевірці перебувають ще 97 зразків.

Дивіться також: Кличко опублікував карту поширення COVID-19 у Києві: За добу найбільше нових випадків виявили в Дарницькому районі. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187005
 
 
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Зеленский пообещал Борису Джонсону скорейшего выздоровления. Я ничего не намекаю, но заранее скажу хороший был мужик. Помним. Любим.

22 новых подтвержденных случая заражения COVID-19 зафиксировано в Киеве, всего 267 заболевших, - Кличко - Цензор.НЕТ 159

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нехай приїздять китайці й виловлюють свою вірусяку взад
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В Статистике МОЗ написано 234, это значит 33 новых? нихрена непонятно как они считают...
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Ukraine.
Если не обманывают, то динамика роста уже не геометрическая прогрессия. Карантин работает.
2020-03-24 ​​​ 113(+35%)
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В Китае корововирус пророс, в Италии, Испани, США он расцвёл, а в Украине завянет.
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Нет тестов, нет зараженных. Заболевшие выздоравливает от лечения по симптомам , но тогда чиновникам нужно отвечать за бардак и беззаконие в госструктурах .
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Я уже на эту пидальную рожу смотреть не могу. Скорей бы Майдан!
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