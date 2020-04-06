 Від сьогодні в Україні посилили карантин. ДОКУМЕНТ

Кабінет міністрів опублікував постанову № 255 від 2 квітня про посилення карантинних заходів в Україні, які будуть діяти із 6 по 24 квітня, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, під час карантину діятиме заборона на:
- перебування в громадських місцях без маски чи респіратора;
- переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
- відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
- проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.
При собі тепер також необхідно мати при собі посвідчення особи.
Також вводиться самоізоляція громадян віком 60 років і старше (крім медпрацівників і працівників об'єктів критичної інфраструктури).
Також продовжує діяти заборона на роботу ресторанів, кафе, ТРЦ і інших установ розважальної сфери і побутового обслуговування.
За порушення правил карантину передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. А якщо ви порушуєте санітарні правила і норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути і кримінальна відповідальність.
Раніше Кабмін опублікував роз'яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину.
- Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу?
Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.
- Чи можна ходити вулицею без маски?
В Постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі.
Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).
Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.
Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце".
- Навіщо запроваджується обов’язковий масковий режим?
Це потрібно заради безпеки всіх нас. Враховуючи темпи розповсюдженя коронавірусної хвороби, всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується.
- Яка відповідальність за порушення правил карантину? Чи можуть мене оштрафувати за похід в парк чи відсутність маски?
Можуть. За порушення правил карантину – штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність.
- Чи закривають церкви на період карантину?
Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину.
- Хто контролюватиме дотримання заходів карантину? Чи буде поліція стояти на входах в парки?
Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.
- Чи можна ходити по вулиці втрьох?
Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості.
- В якому випадку людям старше 60 років можна тепер виходити на вулицю?
Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони відносяться до групи підвищеного ризику, відтак - потребують самоізоляції. Що це означає? По-перше, вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції. По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають.
- А якщо вони не мають близьких людей молодшого віку, які можуть про них піклуватися?
Люди, що перебувають на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися масочного режиму.
Окрім того, уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.
- Чи можна буде гуляти навколо будинку?
Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.
- Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми? Чи можна дітям молодше 14 років виходити самим на вулицю?
Діти до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. В постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але! Як сказано вище, навіть під’їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих.
- Чи можна ходити в парк чи сквер?
Ні, відтепер – не можна. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.
- Як тепер вигулювати домашніх тварин?
Як і раніше ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.
- Коли діти знову підуть у школу?
Заходи карантину наразі діють до 24 квітня, а тому всі освітні заклади переведені в онлайн. За ініціативи президента починає працювати проект "Всеукраїнська школа онлайн". Старт трансляції – 6 квітня.
- Чи правда, що магазини, банки та аптеки мають забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами?
Ні, це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів виключно в масках та респіраторах. Обов’язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів.
Дотримуйтесь рекомендацій та будьте здорові!"
Зебіли, ви такі зебіли і дарти у вас зебільні, типу, на дверях аптеки - Без масок не заходити, Масок нема.
Как народу водку пить?
Нам бы только продержаться,
Пандемию пережить!...
ЭТО НЕ ТАК!!!
какие основания ?
"...У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели до цього..."
Лично я не вижу оснований. Эпидпорог 5%, в исключительных случаях - 1%.
На сегодняшний день - 1320. Сколько это в % от числа граждан Украины?
Не хочу вдаваться в тонкости эпидпорога - я не изучал этот вопрос. Но полномочия у КМУ есть по ст. 29 Закона. Про % неактуально для ковида. Если б они дождались 5% заболевших для введения карантина (2 млн. инфицированных), то уже сейчас на завсегдатаев форума не хватило бы гробов, вы прекрасно это знаете
Никто не знает что представляет этот вирус, никто не знает какую опасность он несёт, какие осложнения. Более того - уровень смертности от него отличается в разы, в зависимости от источника. Но так, на всякий случай (а вдруг правда?) решили ввести карантин! (даже не 1%...) По идее у нас уже три недели карантин (а именно столько инкубационный период) - но больницы не переполнены тяжело заболевшими. Плюс неделя-другая до карантина(а о вирусе в Украине знали уже в конце января)
Забавно, не так ли?
януковоща тоже невозможно было отстранить в рамках конституции
Закон должен давать рамки общественной жизни, но не останавливать ее или угрожать ей.
Это мерило правильности действий, а не их необходимое условие.
по поводу количества - не согласен полностью. причем здесь конец января и знали? если с появления первых зараженных имеем ту же динамику +30% что и во все странах?
Кто не в маске - лютый враг,
Если умер незнакомый-
Сразу в хлорку и в овраг!
Подтверждаю статистикой - Италии на 10 000 врачей общающихся с "инфицированными" умерло аж 3 человека. Или по другому- 73 человека на 250 000 врачей
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет. Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!(с)
( возьмем США 337к подтвержденых 9,7к умерло. это 3%, но разве оставшиеся 320 к вылечелись? -нет. только 17к ( это посути 5%). есть вероятность что еще ктото умрет(
все "любители" конституций
Марина Ставнийчук:
Скажу так, что самым большим нарушителем Конституции Украины за все время независимости является президент Петр Порошенко
из других новостей
За час своєї п'ятирічної каденції, він 121 раз порушив статтю 94 Конституції України та підписав закони, прийняті ВРУ, з порушенням граничних термінів
Показовим є проект закону №5553, який вносилися поправки в закон про банки та банківську діяльність. Саме цей закон черкає на підпис президента вже третій рік
Ще більшим абсурдом є те, що саме Петро Порошенко і є автором закону. Там ідеться про внесення державного "Приватбанку" до списку банків, депозити яких гарантуються державою.
а что там с коалицией которая толи была толи небыло? что никак не представляли полный список ее учасников...
у вас выбор или 2 недели както пережить или будет полная ЖЭ.
п.с. иногда такое чуство что порохоботы это из ольгино. -- работают на полставки а то в кремле им мало платят.. мол работайте по старинке ради партии ради родины (уродины тобишь раши) .и чем хуже тут тем лучше им -- такие ж агресивные в диалоге. всюду оскорбления пишут.
бо зебіли не стануть аж занадто багато з'ясовувати "хто і шо" після такого, великого для них, тексту та ще й без малюнків або відосиків
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти лише в межах Конституції.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави. Що чорним по білому записано в частині другій статті 19 Конституції України, яку я і зацитував вище.
Здається, все гранично просто та зрозуміло. Суб'єкти владних повноважень можуть робити ТІЛЬКИ те, що їм дозволяють чи прямо приписують робити правові акти, а особи приватного права, не наділені владними повноваженнями, - все, що прямо не заборонено законом.
Конституція України, як правовий акт найвищої юридичної сили (т.зв. акт установчої влади), норми якого є нормами прямої дії (обидва приницпи закріплені в ст. 8 Основного Закону) містить невичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина. Цьому присвячений цілий другий розділ Конституції, який може бути змінений тільки на референдумі. Стаття 22 Конституції України урочисто проголошує: "Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані", а ст. 64 уточнює: "Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".
Конституція передбачає лише 2 (два) випадки універсального (тобто не конкретної особи, а необмеженого кола осіб) обмеження цих засадничих прав та свобод - запровадження надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції). Рівно два. Але навіть за воєнного чи надвичайного стану не можуть бути обмежені "права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції".
Уряд своєю постановою від 2 квітня2020 р. № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" обмежив одразу низку фундаментальних прав, гарантованих Конституцією:
- право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції);
- право на свободу пересування (ст. 33 Конституції);
- право на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції);
- право на мирні збори (ст. 39 Конституції);
- право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції);
- право на працю (ст. 43 Конституції);
- право на страйк (ст. 44 Конституції).
Зовсім невдовзі ми відчуємо (а деякі наші співгромадяни вже відчувають) обмеження та фактичне позбавлення права на медичну допомогу (ст. 49 Конституції), а медики - на безпечні та здорові умови праці (ст. 43 Конституції). Але обмеження та позбавлення цих прав не оформлятимуть жодним правовим актом. Тому повернемось до шедевральної постанови Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255).
Отже, Уряд своїм актом обмежив наші права і свободи, порядок і випадки обмеження яких чітко встановлені Конституцією. Повторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: надзвичайний та воєнний стан, який вводить своїм указом Президент і затверджує своїм рішенням Верховна Рада.
Отже, постанова Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) - це відверте перевищення повноважень. Бо Кабінет Міністрів, згідно з Конституцією України, зобов'язаний вживати "заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина" (пункт 2 статті 116 Конституції України), але аж ніяк не свавільно обмежувати їх.
З правової точки зору дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади, і тому стаття 60 Основного закону звільняє від відповідальності тих, хто відмовляється підпорядковуватись незаконним наказам узурпатора: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону: "Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй" (ст. 8 Конституції).
Отже, 6 квітня в країні завершиться заздалегідь оголошений державний перворот, коли неуповноважений орган державної влади обмежить наші фундаментальні права та свободи у непередбачений Конституцією спосіб, а "правоохоронні" органи почнуть застосовувати штрафні санкції за невиконання незаконних приписів.
Внесу ясність. Я не проти карантинних заходів - я всіляко за. Однак, коли ці заходи запроваджуються у відверто антиконституційний спосіб, я категорчично проти. Відносна свобода - це все, що залишилось в цій країні. Якщо ми обміняємо її та рештки права на примарний шанс вижити в умовах пандемії, вона може ніколи не повернутись на ці терени. Тоді ми остаточно перетворимось на бідну євразійську переферію. Злиденну і невільну.
2.Документ не опублікований в "Урядовому кур'єрі".
3.2 квітня не було засідання КМУ.
У мене питання до "Цензора" - чи не здається Вам, що публікувати неопублікованний документ - помилка. Я не кажу - злочин, хоча наслідки можуть для когось бути досить недобрими...
Якщо такий документ з'явиться в "Урядовому кур'єрі", то президент Мусить приостановити його дію, своїм указом. Бо він порушує остновні чинники Конституції.
Будь ласка, перевірте те, що я написав. Це буде доречно і юридично вірно.
З повагою...
- перемещение группой лиц более чем два человека - нельзя. Источник: https://censor.net.ua/n3187002
- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и пр.) мероприятий, в которых принимает участие НЕ более 10 человек - можно. Источник: https://censor.net.ua/n3187002
Ти радий мєханіку?