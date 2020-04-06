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 Від сьогодні в Україні посилили карантин. ДОКУМЕНТ

В Україні з 6 квітня посилюються обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції.

Кабінет міністрів опублікував постанову № 255 від 2 квітня про посилення карантинних заходів в Україні, які будуть діяти із 6 по 24 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, під час карантину діятиме заборона на:

  • перебування в громадських місцях без маски чи респіратора;
  • переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;
  • перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;
  • відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;
  • відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
  • проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

При собі тепер також необхідно мати при собі посвідчення особи.

Також дивіться: "Оце так користь зробили для людей", - у Первомайську вишикувалася кілометрова черга охочих потрапити на ринок. ВIДЕО

Також вводиться самоізоляція громадян віком 60 років і старше (крім медпрацівників і працівників об'єктів критичної інфраструктури).

Також продовжує діяти заборона на роботу ресторанів, кафе, ТРЦ і інших установ розважальної сфери і побутового обслуговування.

За порушення правил карантину передбачений штраф від 17 до 34 тисяч гривень. А якщо ви порушуєте санітарні правила і норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути і кримінальна відповідальність.

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Раніше Кабмін опублікував роз'яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину.

  • Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу?

Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.

  • Чи можна ходити вулицею без маски?

В Постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі.

Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).

Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце".

  • Навіщо запроваджується обов’язковий масковий режим?

Це потрібно заради безпеки всіх нас. Враховуючи темпи розповсюдженя коронавірусної хвороби, всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується.

  • Яка відповідальність за порушення правил карантину? Чи можуть мене оштрафувати за похід в парк чи відсутність маски?

Можуть. За порушення правил карантину – штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність.

  • Чи закривають церкви на період карантину?

Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину.

  • Хто контролюватиме дотримання заходів карантину? Чи буде поліція стояти на входах в парки?

Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кіровоградській області зареєстрували 23 випадки захворювання коронавірусом, - ОДА

  • Чи можна ходити по вулиці втрьох?

Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості.

  • В якому випадку людям старше 60 років можна тепер виходити на вулицю?

Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони відносяться до групи підвищеного ризику, відтак - потребують самоізоляції. Що це означає? По-перше, вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції. По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають.

  • А якщо вони не мають близьких людей молодшого віку, які можуть про них піклуватися?

Люди, що перебувають на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися масочного режиму.

Окрім того, уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.

  • Чи можна буде гуляти навколо будинку?

Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.

  • Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми? Чи можна дітям молодше 14 років виходити самим на вулицю?

Діти до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. В постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але! Як сказано вище, навіть під’їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих.

  • Чи можна ходити в парк чи сквер?

Ні, відтепер – не можна. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.

  • Як тепер вигулювати домашніх тварин?

Як і раніше ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.

  • Коли діти знову підуть у школу?

Заходи карантину наразі діють до 24 квітня, а тому всі освітні заклади переведені в онлайн. За ініціативи президента починає працювати проект "Всеукраїнська школа онлайн". Старт трансляції – 6 квітня.

  • Чи правда, що магазини, банки та аптеки мають забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами?

Ні, це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів виключно в масках та респіраторах. Обов’язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів.

Дотримуйтесь рекомендацій та будьте здорові!"

Від сьогодні в Україні посилили карантин 14

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3187002
 
 
 Топ коментарі
 
С сегодняшнего дня государство наплевало на Конституцию.
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Приказ господина ПЖ -« Всем пацакам одеть намордники! И радоваться!» Кин Дза Дза
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Свмоізоляція старших 60. А їжа, ліки...? Пілять, ті ідіоти взагалі вже довбанулись? Самоізолюватись, значить сиди вдома і не виходь, а далі що? Мені завтра в аптеку, а тут на всі 17 тисяч раз, і оштрафують. Значить, закритись в хаті і з голоду вмирати, а чи як?

Зебіли, ви такі зебіли і дарти у вас зебільні, типу, на дверях аптеки - Без масок не заходити, Масок нема.
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Больше 2-х не собираться,
Как народу водку пить?
Нам бы только продержаться,
Пандемию пережить!...
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ОТКУДА ВЫ ВЗЯЛИ, ЧТО ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРИ КАРАНТИНЕ ПРОТИВОРЕЧАТ КОНСТИТУЦИИ???
ЭТО НЕ ТАК!!!
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кто ввел карантин ?
какие основания ?
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Постановление КМУ №211 від 11.03.2020 с изменениями, основание ст. 29 Закона "Про захист населення від інфекційних хвороб"
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Да, но согласно ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" Стаття 29
"...У рішенні про встановлення карантину зазначаються обставини, що призвели до цього..."
Лично я не вижу оснований. Эпидпорог 5%, в исключительных случаях - 1%.
На сегодняшний день - 1320. Сколько это в % от числа граждан Украины?
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Відповідно до статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р. Вот основания.
Не хочу вдаваться в тонкости эпидпорога - я не изучал этот вопрос. Но полномочия у КМУ есть по ст. 29 Закона. Про % неактуально для ковида. Если б они дождались 5% заболевших для введения карантина (2 млн. инфицированных), то уже сейчас на завсегдатаев форума не хватило бы гробов, вы прекрасно это знаете
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"вы прекрасно это знаете" - это же юридически неграмотно! Від сьогодні в Україні посилили карантин - Цензор.НЕТ 6702
Никто не знает что представляет этот вирус, никто не знает какую опасность он несёт, какие осложнения. Более того - уровень смертности от него отличается в разы, в зависимости от источника. Но так, на всякий случай (а вдруг правда?) решили ввести карантин! (даже не 1%...) По идее у нас уже три недели карантин (а именно столько инкубационный период) - но больницы не переполнены тяжело заболевшими. Плюс неделя-другая до карантина(а о вирусе в Украине знали уже в конце января)
Забавно, не так ли?
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я сказал выше - в тонкости эпидпорога я не вдавался.

януковоща тоже невозможно было отстранить в рамках конституции
Закон должен давать рамки общественной жизни, но не останавливать ее или угрожать ей.
Это мерило правильности действий, а не их необходимое условие.

по поводу количества - не согласен полностью. причем здесь конец января и знали? если с появления первых зараженных имеем ту же динамику +30% что и во все странах?
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Шариков профессору Преображенскому: "Зря Вы меня из собаки переделали, сейчас пошли бы вдвоём погуляли"
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Каждый чих тепер корона,
Кто не в маске - лютый враг,
Если умер незнакомый-
Сразу в хлорку и в овраг!
Подтверждаю статистикой - Италии на 10 000 врачей общающихся с "инфицированными" умерло аж 3 человека. Или по другому- 73 человека на 250 000 врачей
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ці правила написані для великих міст...в селах немає ні банкоматів. ні аптек. тай не у всіх магазинах ви знайдете тютюнові вироби...все одно треба їхати в місто до банку. а це як мінімум 10км...
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В селі і поліції не має, і транспортного сполучення також.
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ВЛАСТЬ и карантин… Пытаясь установить полицейское государство, власть закручивает гайки, украв предварительно болты…
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет. Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!(с)
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Иди нахер черт ватный. Все правильно сделано, нехер шастать, сидите дома, потом спасибо скажете, шо не подхватили вирус и сэкономили кучу бабла на лечение.
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Во первых Зебил - я Украинец и патриот , а во вторых - карантин не предотвращает пандемию а только дает время снять чехлы властям и врачам чтобы потом не был полный хаос в больницах и не только..А что делает власть в это время? - Продает зерно,маски и т.д. , моет деньги через нбу и решает свои денежные проблемы....
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зеленский подонок, как и вся его шобла
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Кріпаки все стерплять.Я не кажу,що карантин не потрібен,але це що зараз,це абсурд.Всі патріоти налякалися вірусу,а ще хотіли на Московію наступати.
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тут по факту ситуация такая что или помрет 5-10% жителей( теж 2-4млн) а может и больше и

( возьмем США 337к подтвержденых 9,7к умерло. это 3%, но разве оставшиеся 320 к вылечелись? -нет. только 17к ( это посути 5%). есть вероятность что еще ктото умрет(

все "любители" конституций

Марина Ставнийчук:

Скажу так, что самым большим нарушителем Конституции Украины за все время независимости является президент Петр Порошенко

из других новостей

За час своєї п'ятирічної каденції, він 121 раз порушив статтю 94 Конституції України та підписав закони, прийняті ВРУ, з порушенням граничних термінів

Показовим є проект закону №5553, який вносилися поправки в закон про банки та банківську діяльність. Саме цей закон черкає на підпис президента вже третій рік

Ще більшим абсурдом є те, що саме Петро Порошенко і є автором закону. Там ідеться про внесення державного "Приватбанку" до списку банків, депозити яких гарантуються державою.

а что там с коалицией которая толи была толи небыло? что никак не представляли полный список ее учасников...

у вас выбор или 2 недели както пережить или будет полная ЖЭ.

п.с. иногда такое чуство что порохоботы это из ольгино. -- работают на полставки а то в кремле им мало платят.. мол работайте по старинке ради партии ради родины (уродины тобишь раши) .и чем хуже тут тем лучше им -- такие ж агресивные в диалоге. всюду оскорбления пишут. Від сьогодні в Україні посилили карантин - Цензор.НЕТ 1614

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а статистики по янелоху у тебя, случаем, нет? Від сьогодні в Україні посилили карантин - Цензор.НЕТ 3990
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у меня нет))) но думаю те кто считают пусть считают))))
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треба одразу уточнювати, що Ставнійчук - додаткова юридична підстилка Йаника..
бо зебіли не стануть аж занадто багато з'ясовувати "хто і шо" після такого, великого для них, тексту та ще й без малюнків або відосиків
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Могу сдать собаку на прокат (выгул) - цена договорная.
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а я двух котов. Правда, один здоровый, гад. 9 кг Від сьогодні в Україні посилили карантин - Цензор.НЕТ 5615
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пока ничего нового не заметил. Утром - на остановке в масках процентов 10, в троллике народу скока хошь, в масках процентов 40. Мусаров нигде не наблюдал. Отакэ Від сьогодні в Україні посилили карантин - Цензор.НЕТ 8167
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карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида, здоровых не кашляющих людей на велосипеде, с удочкой или просто в парке карантин не касается (в соответствии с законом о карантине)
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Интересно, а если за городом на берегу один ловишь рыбу- это нарушение или нет?
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Конечно, ты ж пытаешься оздоровиться, а это идет вразрез с государственной политикой.
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Нафіг тобі та риба з дівчатами оздоровляйся.
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У меня пропуск Працівник Критичної Інфраструктури
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Пойду выгуляю свою ворону и стайку ворбьев.Рыбаки могут выгуливать свою домашнюю рыбу.
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Заботливые террористы уже просекли фишку. В СМИ началась артподготовка - вчоные обнаружили, что коронавирусом болеют собаки и кошки. Нетрудно догадаться, что санитары прикажут усыпить домашних питомцев с целью нераспространения эпидемии, а хозяев лишить прогулок.
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Что касается - пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения совершеннолетних - и детей в общем а особенно до 10 лет, надо ужесточить меры вплоть до лишения родительских прав и тюремным сроком от 10 лет или штрафом от 100 000 гривен, иначе не поймут.
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Гуманизмом повияло. Может к стенке сразу?
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Абсолютно адекватные и необходимые меры предосторожности. Все те, кто не доволен и считает, шо его (крутого перца) права нарушены - пошли нахер черти тупорылые. Здоровье всей нации, миллионов граждан важнее, чем ваше мычание про ограничение прав и свобод, потерпите. Сидите дома!
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Еще одна новая фишка. Если пришел купить...ПИВО, у тебя на кассе требуют не только предъявить документ, но и снять маску, чтобы убедиться, что ты = это ты)). Иначе, если супермаркет продал несовершеннолетнему табачные или алкогольные товары - штраф 6800 гривен. https://gre4ka.info/suspilstvo/58407-alkogol-na-karantini-prodavtsi-vimagayut-pasport-i-znyati-masku
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А как ментов идентифицировать? Они все в намордниках а в ксивах фотки лица а не дупы. Как узнать это этого человека документы или он мента убил а его документы и форму забрал?
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Вечно не довольное стадо негодующе мычит. Навскидку могу назвать десяток знакомых, которые плевать хотели на корону, ездят на работу общественным транспортом, не знают что такое антисептик, а маску не носят, потому что они считают себя здоровыми. Им не нужно. Пусть больные носят. Этих "с иммунитетом" нужно драть жестко и лупить сразу дубинкой, а потом максимальный штраф. По другому не получится с быдлом, которого в стране 73%.
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Не хочешь умереть от ковида? Ну так сиди дома и пользуйся памперсом. С какого все должны вести себя как потомственные рабы? Мы свободные люди, а вам, рабам, этого не понять.
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У меня запас прочности год за счет сбережений. Еще 3 года смогу жить, за счет продажи ранее нажитого имущества. А ты свободный человек ехай завтра на работу, и не забудь начихать в маршрутке на других "свободных". Мудило зеленое. Маска тебе не нужна. Дарвин разберется.
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Ну вот и поговорили. Еще раз - сиди дома и бойся. Страх тебя убьет раньше любого вируса. Но это отступление. Сидишь - сиди. При чем тут все остальные? Сам в могилу лезешь думаешь все за тобой лезть обязаны? Я понимаю, каждый Человек думает что когда он умрет то Мир перестанет существовать. Я тебя огорчу наверное, но когда ты умрешь Мир останется таким как и был....
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ты еще малдаглуп и не осознаешь, что жизнь Человека с памперсов начинается и ими же заканчивается. Смерть еще не стучала близко в твой дом. Поэтому у тебя все впереди. Ради выплаты кредита на стиралку готов поставить под угрозу жизнь не только свою, но и окружающих. В этом году Ковид соберет щедрый урожай из тебе подобных, а я подожду появления лекарства. И повторюсь, нужно нещадно ******* ногами всех, кто не соблюдает карантин.
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Как же ты будешь "нещадно..." когда заперся дома? Від сьогодні в Україні посилили карантин - Цензор.НЕТ 1812 По клаве головой бится?
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вот для этого и нужна полиция. Если вам через голову не доходит, нужно дубиной по спине и большой штраф. В этом я поддерживаю крайние меры. Пик пандемии ожидается через 2 недели. Инкубационный период тоже 2 недели. Это означает, что основная зараза разносится прямо сегодня, такими как ты. Просто знай, что когда ты будешь дома подыхать и не приедут врачи, знай, что ты в маршрутке на тот свет забрал еще сотню человек.
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Вы реально уже больной..... Маршрутки не ходят уже хрен знает сколько, я в бусике езжу. Но убиваю не я а вирус, с ним и разбирайтесь. Но вообще вы уже больны шизофренией. Значит так - мы с полицией будем на улицах разбираться а вы сидити тихонько дома и ни о чем не думайте....
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Навіщо так ненавидіти людей старшого віку? Навіщо їх виставляють ізгоями? Навіщо зробили так, що їх всі шарахаються? Навіщо їм заборонили виходити на вулицю? Вони, що отримали терміни за те, що чесно відпрацювали? По статистиці чаще хворіють люди віком від 30 до 50 років, а тут знущання над людьми поважного віку. Це щоб вони скоріше виздихали і не платити їм пенсії?
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Бо Зе і його команда ватні дебіли які ******* "діди ваєвалі" віртуально.
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Державний переворот, якого ми не помітили.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти лише в межах Конституції.

Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави. Що чорним по білому записано в частині другій статті 19 Конституції України, яку я і зацитував вище.
Здається, все гранично просто та зрозуміло. Суб'єкти владних повноважень можуть робити ТІЛЬКИ те, що їм дозволяють чи прямо приписують робити правові акти, а особи приватного права, не наділені владними повноваженнями, - все, що прямо не заборонено законом.
Конституція України, як правовий акт найвищої юридичної сили (т.зв. акт установчої влади), норми якого є нормами прямої дії (обидва приницпи закріплені в ст. 8 Основного Закону) містить невичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина. Цьому присвячений цілий другий розділ Конституції, який може бути змінений тільки на референдумі. Стаття 22 Конституції України урочисто проголошує: "Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані", а ст. 64 уточнює: "Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".
Конституція передбачає лише 2 (два) випадки універсального (тобто не конкретної особи, а необмеженого кола осіб) обмеження цих засадничих прав та свобод - запровадження надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції). Рівно два. Але навіть за воєнного чи надвичайного стану не можуть бути обмежені "права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції".
Уряд своєю постановою від 2 квітня2020 р. № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" обмежив одразу низку фундаментальних прав, гарантованих Конституцією:
- право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції);
- право на свободу пересування (ст. 33 Конституції);
- право на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції);
- право на мирні збори (ст. 39 Конституції);
- право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції);
- право на працю (ст. 43 Конституції);
- право на страйк (ст. 44 Конституції).
Зовсім невдовзі ми відчуємо (а деякі наші співгромадяни вже відчувають) обмеження та фактичне позбавлення права на медичну допомогу (ст. 49 Конституції), а медики - на безпечні та здорові умови праці (ст. 43 Конституції). Але обмеження та позбавлення цих прав не оформлятимуть жодним правовим актом. Тому повернемось до шедевральної постанови Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255).
Отже, Уряд своїм актом обмежив наші права і свободи, порядок і випадки обмеження яких чітко встановлені Конституцією. Повторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: надзвичайний та воєнний стан, який вводить своїм указом Президент і затверджує своїм рішенням Верховна Рада.
Отже, постанова Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) - це відверте перевищення повноважень. Бо Кабінет Міністрів, згідно з Конституцією України, зобов'язаний вживати "заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина" (пункт 2 статті 116 Конституції України), але аж ніяк не свавільно обмежувати їх.
З правової точки зору дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади, і тому стаття 60 Основного закону звільняє від відповідальності тих, хто відмовляється підпорядковуватись незаконним наказам узурпатора: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону: "Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй" (ст. 8 Конституції).
Отже, 6 квітня в країні завершиться заздалегідь оголошений державний перворот, коли неуповноважений орган державної влади обмежить наші фундаментальні права та свободи у непередбачений Конституцією спосіб, а "правоохоронні" органи почнуть застосовувати штрафні санкції за невиконання незаконних приписів.
Внесу ясність. Я не проти карантинних заходів - я всіляко за. Однак, коли ці заходи запроваджуються у відверто антиконституційний спосіб, я категорчично проти. Відносна свобода - це все, що залишилось в цій країні. Якщо ми обміняємо її та рештки права на примарний шанс вижити в умовах пандемії, вона може ніколи не повернутись на ці терени. Тоді ми остаточно перетворимось на бідну євразійську переферію. Злиденну і невільну.
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1. Документ не має підпису особи, яка його підписала.
2.Документ не опублікований в "Урядовому кур'єрі".
3.2 квітня не було засідання КМУ.

У мене питання до "Цензора" - чи не здається Вам, що публікувати неопублікованний документ - помилка. Я не кажу - злочин, хоча наслідки можуть для когось бути досить недобрими...
Якщо такий документ з'явиться в "Урядовому кур'єрі", то президент Мусить приостановити його дію, своїм указом. Бо він порушує остновні чинники Конституції.
Будь ласка, перевірте те, що я написав. Це буде доречно і юридично вірно.
З повагою...
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ваш пост уже в момент его написания был красив, но неактуален
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Похоже - это и ВСЁ, что может предложить тупая, безрукая ЗЕбильная власть. Но уж лучше такое ЗЕ, чем охреневший от жадности ворюга порох. "И это надо пережить", другого просто нету.
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Кто о чем. Главное на Пороха какнуть. Как голуби
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Под постановой нет ни хвамилий ни подписи значит эта лягушачья бумага действительна только в этом кабинете
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Поклонники зеленского как отдельно выведенный сорт голубей-гадят только на Порошенко.
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ИНТЕРЕСНО:
- перемещение группой лиц более чем два человека - нельзя. Источник: https://censor.net.ua/n3187002

- проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и пр.) мероприятий, в которых принимает участие НЕ более 10 человек - можно. Источник: https://censor.net.ua/n3187002
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Тебе треба ізолювати від суспільства, бо хто знає який шкідливий вірус ти носиш в собі, а може і пожиттєво Від сьогодні в Україні посилили карантин - Цензор.НЕТ 6616
Ти радий мєханіку? Від сьогодні в Україні посилили карантин - Цензор.НЕТ 4012
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Скан бумажной версии Урядового курьера с публикацией этой постановы в студию. Исходя из данных сайта ВР эта хрень просто не существует в природе.
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По видимому, ручное правительство олигархов тестирует реакцию общества на нарушение Конституции Украины своими постановлениями и нам стоит ждать решение правительства відповідно до статті 29 Карантин Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", что Президент Украины у нас Авакян.
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У нас не запроваджено надзвичайний стан! Всі такі дії КМУ є протиправними та злочинними. Постанови кабінету міністрів не мають вищої юридичної сили над законами та Конституцією України. Такі дії влади ведуть до підриву економіки та посягають на права та свободи громадян. У нас оголошена надзвичайна ситуація, а це велика різниця в порівнянні з надзвичайним чи військовим станом. Який доречі чомусь не ввели коли в 2014 році на це були всі законні підстави. А тут факт злочинного зловживання владою та її узурпації.
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