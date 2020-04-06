 Тіла померлих поміщають у герметичні мішки і тільки потім - у труну, - Ляшко нагадав, як ховати померлих через COVID-19

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Процедура буде чітко прописана в постанові Головного державного санітарного лікаря, але алгоритм вже затверджено розпорядженням керівника з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Там чітко прописано, що і хто має зробити для того, щоб виключити можливість інфікування людей, які супроводжують тіло померлої людини від коронавірусної хвороби" , - сказав Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що в разі виділення значних фізіологічних рідин із тіла померлої людини, воно має бути покладено в герметичний мішок. Тільки після цього дозволяється класти тіло в труну. Всі люди, які контактують із тілом померлого, мають бути одягнені в засоби індивідуального захисту - водонепроникні ізоляційні халати, рукавички, окуляри, респіратори з класом захисту не нижчим за FP-2.

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