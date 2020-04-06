EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  2502  18
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2193) Мінздоров'я (1421) похорон (806) смерть (4010) Ляшко Віктор (187) COVID-19 (3016) коронавірус (1741)

 Тіла померлих поміщають у герметичні мішки і тільки потім - у труну, - Ляшко нагадав, як ховати померлих через COVID-19

МОЗ України розробило процедуру поховання померлих через коронавірус в умовах карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Процедура буде чітко прописана в постанові Головного державного санітарного лікаря, але алгоритм вже затверджено розпорядженням керівника з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Там чітко прописано, що і хто має зробити для того, щоб виключити можливість інфікування людей, які супроводжують тіло померлої людини від коронавірусної хвороби" , - сказав Віктор Ляшко.

Ляшко зазначив, що в разі виділення значних фізіологічних рідин із тіла померлої людини, воно має бути покладено в герметичний мішок. Тільки після цього дозволяється класти тіло в труну. Всі люди, які контактують із тілом померлого, мають бути одягнені в засоби індивідуального захисту - водонепроникні ізоляційні халати, рукавички, окуляри, респіратори з класом захисту не нижчим за FP-2.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тіло батька винесли з лікарні в мішку і закрили двері", - доньки померлого від коронавірусу розповіли, як ховали батька. ВІДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186999
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
и через 100 лет будут, как живые....они воскреснут первыми
 показати весь коментар
 
Боже,там наверху є якісь хоча б приблизно адекватні службовці? Чи одні вєлосипедісти і самокатчики?
 показати весь коментар
 
пластик разлагается в земле где то за 400 лет и дольше...
для будущих исследователей-археологов это подарок конечно.....
все аккуратно в одном пакетике.....
 показати весь коментар
 
адольфович пытается как может смягчить маразм от КМУ, а педалик от себя добавляет: расширение перечня общественных мест, требование обязательной кремации... самый позорный мэр за последние 60 лет
 показати весь коментар
 
 
ВОЗ уже подтвердил, что вирус не передаётся от умерших людей. А эти все препятствия создают людям - чтобы веселее жилось.
 показати весь коментар
 
 
на церквях развесить, с иллюстрациями. может хоть так прекратят собираться, группой риска.
 показати весь коментар
 
поподробней можно? Вы закон такой принять предлагаИтИ или как?
 показати весь коментар
 
предлагаю инструкцию минздрава на листах А1 с цветными иллюстрациями прибивать на входе в церковь. потому что бабушки срать хотели на карантин.
 показати весь коментар
 
а где маски в артеках ? где респираторы ?
 показати весь коментар
 
 
сейчас об этом даже речь не идет...
похоронных мешков хватило бы...
Ваша Зе-команда... Тіла померлих поміщають у герметичні мішки і тільки потім - у труну, - Ляшко нагадав, як ховати померлих через COVID-19 - Цензор.НЕТ 8107
 показати весь коментар
 
 
Я не знаю,як в вас.В нас маски є і не тільки в аптеках.Вчора в АТБ купил 5 шт по 15 гривень.
 показати весь коментар
 
А где отмена налогов предпринимателям, если они полностью закрыты ?
 показати весь коментар
 
 
Удобна для трансплантологов эта эпидемия.
 показати весь коментар
 
 
Кличко сказав-спалювать,значить спалювать !
Тіла померлих поміщають у герметичні мішки і тільки потім - у труну, - Ляшко нагадав, як ховати померлих через COVID-19 - Цензор.НЕТ 3465
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору