 Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку

Про це розповів представник поліції діалогу в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Правова оцінка буде надаватися після того, як громадян, які відмовилися пред’явити будь-яке посвідчення, яке засвідчує їхню особу… Громадяни були запрошені до Дніпровського управління поліції. Оцінка надаватиметься після їхнього пояснення", – розповів представник поліції діалогу.

Поліцейські перекрили Венеціанський місту у Гідропарку. Через нього можна дістатися до спортмайданчика під відкритим небом.

Під час суперечки з правоохоронцями громадяни заявляли про порушення своїх конституційних прав, зокрема права на свободу пересування.

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