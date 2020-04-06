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 Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку

Співробітники Національної поліції затримали щонайменше двох осіб і відвезли до відділення після суперечки в столичному Гідропарку.

Про це розповів представник поліції діалогу в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Правова оцінка буде надаватися після того, як громадян, які відмовилися пред’явити будь-яке посвідчення, яке засвідчує їхню особу… Громадяни були запрошені до Дніпровського управління поліції. Оцінка надаватиметься після їхнього пояснення", – розповів представник поліції діалогу.

Поліцейські перекрили Венеціанський місту у Гідропарку. Через нього можна дістатися до спортмайданчика під відкритим небом.

Під час суперечки з правоохоронцями громадяни заявляли про порушення своїх конституційних прав, зокрема права на свободу пересування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція пред'явила підозру в хуліганстві чоловікові, який кинув касиру в обличчя монети. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186995
 
 
 Топ коментарі
 
Первый день суворого усиленно карантина. Пошел милицейский беспредел...
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а реформы то и не было был очередной разводняк ЛОХОВ!!
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уже всем давно понятно что они не законны! потому что ограничивать конституционные права возможно токо после введения черезвычайного положение которое вводится через раду а не решением кабинета министров! так написано в конституции но кто выполняет ту конституцию да!!
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Первый день суворого усиленно карантина. Пошел милицейский беспредел...
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Почему во время жёсткого карантина продолжают работать ликероводочные отделы и ломбарды ? Разве во время жесткого карантина не должен быть введён сухой закон и карточное распределение продуктов по фиксированным ценам ?
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Это не ликёроводочный, а пункт продажи дезинфецирующих средств!
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Это шо выходит аптека ? А я сразу и не догадался . Тогда сорри
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Там нацбанк собирает золото, якобы для страны ))
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Тебе бы не помешало карточное распределение мозгов .
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для того и задумано. год назад мууудрый народ показал, что об него можно вытирать ноги. сейчас именно этим и занимаются, уточняя по ходу мелкие детали. Полиция задержала двух людей после спора в столичном Гидропарке - Цензор.НЕТ 9624
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Мудрый ,,нарид" 54% показал что об него можно вытирать ноги не год назад , а 6 лет назад .Когда проsрал все то за что боролся на Майдане .....и за что там погибли патриоты . Они через несколько месяцев наверное в гробах попереворачивались все после своей смерти
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в мае 2014-го зелёные ещё не вылупились. он говорит, что был плохой выбор. естественен вопрос, какой выбор он считал хорошим...
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Секта 16 % ? А я просто адекватный человек .Нас много .Гораздо больше чем 73% придуманные зачем то платными дятлами одного вороватого олигарха
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А это не вас порохоботов в Днепре накрыли? Ну ничего, скоро уже, ждите...)))
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Где ты увидел беспредел. Вас как в Индии нужно палками *******, чтобы из дома не выходили. Про карантин и вирус что то слышал?!
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Каранти́н - комплекс ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на ограничение контактов инфицированного или подозреваемого в инфицированности лица, животного, груза, товара, транспортного средства, населённого пункта, территории, районов, областей и т. д

для деревянных поясню - пока я не инфицирован и не подозреваюсь в инфицировании меня нельзя ни в чем ограничивать. и термин "карантин" ко мне не применим
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Контакты можно ограничивать по разному. Можно закрывать больных, можно закрывать здоровых и недообследованных. В обоих случаях обеспечивается ограничение контактов .
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Расстреливать здоровых не пробовали? И контакты ограничите и статистику смертности от вируса не попортите
Чем нести бред и ставить применение закона с ног на голову, лучше обеспечьте всем необходимым всех граждан, из-за которых вводятся карантинные меры... пока они еще в меньшенстве.
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На цензор.нет уже давно идет правовой беспредел, и ты первый кто в нем учавствует, и призывает к свержения власти, и распространяя фейки.
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Менты были, ментами и остались. Авакянская реформа прос.ана.
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а реформы то и не было был очередной разводняк ЛОХОВ!!
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Полиция выполняет распоряжения кабмина. Законными ли были эти распоряжения- покажет время.
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Маска это не от коронавируса. Маска это от ментов и шоб в магазин впустили. Наши граждане пройдут карантин с одной маской
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уже всем давно понятно что они не законны! потому что ограничивать конституционные права возможно токо после введения черезвычайного положение которое вводится через раду а не решением кабинета министров! так написано в конституции но кто выполняет ту конституцию да!!
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Граждане правы, пАлисейские, как всегда, лохонулись. Что поменялось?
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Что им интересно расскажут по поводу их конституционного права на свободу передвижений?
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Надеюсь расскажут, что во время пандемии только больные на голову висят на спортплощадке.
Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку - Цензор.НЕТ 6868
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Понеслась...
И это токо первый день...
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А что мусора? Это всё равно, что с кассиром в магазине из-за цен ругаться. Он их, что ли, определяет?
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у мусоров есть выбор либо нарушать закон либо не нарушать!! они свой выбор сделали! потом когда будут их очередной раз гонять по банковой пусть не сердятся!!
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С. 60 КК України - Ніхто не зобов 'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази
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Уже скільки про це говорено...."бил пріказ".
Так.Наказали штрафувати-штрафують.
дрином по башкі бити-б'ють,
стріляти на ураження -стріляють.
Шо поробиш-підневільні люди,наказ-статут,будеш ти на місці мєнта-теж служити будеш,як цуцик.
У кожного є вибір: ти скотина,чи людина.Я так вважаю.
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он людина тобі вище написала: С. 60 КК України - Ніхто не зобов 'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази
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Та я умею читать. А ты тут за всеми взялся переписывать?
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Звичайно.А визначати,чи був наказ злочинним,може лише суд.Суд Портнова,що відпускає шпигунів,катів і терористів .
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Ну, и к чему тут эта художественная теория? Ты решил, что десятки тысяч патрульных с мозгами ПТУшников по всей стране будут каждый приказ с законом сопоставлять?
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Предупреждали за несколько дней про ужесточения, не суки прут и ещё про права трындять.
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а законы токо для людей да? властям можно законы не выполнять потому что у них есть мусора и дубинки?!!
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В Эпицентр и ломбард можно, на спортплощадку на свежем воздухе и солнце нельзя! Главное не перепутать!!!
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Если разрешить парки, там будет не протолкнуться.
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З парків може початися Майдан, тому не можна, за місяць народ дозріє, і винесе бариг, тому що влада імпотент.
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Ну и отлично. Тупые и безбашенные передохнут в течении полу года, останутся только осторожные и умные. Ето называется еволюция.
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Полиции не хрен, чем заниматься? Что такое этот Шмыгаль чтобы нарушать Конституцию. Зеленые мрази, у нас что уже за споры сажать будут? Вы за это голосовали?
Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку - Цензор.НЕТ 892
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А граждане-то могут непростыми оказаться. Информацию ведь скрыть не смогли.
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Один "спортсмен" уже качается.. в КПЗ.
Теперь будет целая команда.
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Унеможливлю навіть саму можливість для правопорушень -сказал один сывочолый Боров и стал после Народного Майдана строить в стране полицейское авторитарное олигархическое государство . Его плоды пожинаем сейчас .Кушайте не обляпайтесь 16% дебильная ,,ылита" . А зелёный Квартал пришел на все готовенькое , то что готовили НЕ для них ,но им это все досталось просто .....По ПРИКОЛУ ! И они просто ПРИКАЛЫВАЮТСЯ , потому что ничего другого они походу не умеют
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Ну при сивочолому під час воєнного стану хіба були такі обмеження?
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Потому что тот стан был ЛИПОВЫМ . Так надеюсь понятнее ? Его походу вводить нужно было в августе 2014 года .
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Якби воєнний стан ввели в 2014,ти б на смітнику рився,або служив в армії наваросіі.Панятнєє ?
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Не не понятнее . Я Юра не могу осилить твой бред . Извини уж .
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Написала людина, у якої в рядку тексту сім помилок і жодної коми...
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уже десятки юристов написали, что все это (носить паспорт, не гулять в парках-лесах, покупать маски за свой счет и тд) - НЕЗАКОННО...
Беззаконие властей и узурпация власти...
А для ментов повод нажиться и издеваться над беззащитными гражданами...

мент в поисках денег......
Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку - Цензор.НЕТ 9979
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Ну и граждане совершенно правы а мусора видимо про конституционные права граждан и не слыхали Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку - Цензор.НЕТ 8542для них прав тот у кого больше прав и бабла ...
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Відповідно до ст. 33 Конституції України, свобода пересування і право на вільний вибір місця проживання належать кожній людині, яка на законних підставах перебуває на території України, і включають у себе свободу пересування територією України, право на вільний вибір постійного чи тимчасового місця проживання на території України, право вільно залишати територію України, право громадянина України в будь-який час повернутися в Україну.

ст.60

Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Так ,что мусорской беспредел на лицо.
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Высокая вероятность того, что ограничения свободы передвижения граждан, в связи с профилактированием распространения коранавируса "кто-то кое-где у нас порой" использует для настоящей охоты за пожилыми людьми - пенсионерами -очень простой способ приварка вечно нуждающихся, как ранее доблестные ГАИшники, полицейских. Жертвы Второй мировой, дети войны, - вспомнят сцены из своего детства. а мирное поколение кадры из кинофильмов - Ausweis!

Такой себе "гоп-стоп" в законе.

Это еще будет один способ напомнить старшему поколению о СССР, о КПСС - когда много чего было плохого, но охоты за пожилыми людьми не было.

Коронавирус забудется, но ОХОТА полиции за пожилыми людьми, которая была при президенте Владимире Зеленском, запомнится.

Еще необходимо иметь ввиду, что пожилые люди все еще влияют на формирование общественного мнения. А если будут обижены старшие, то это передастся их детям и внукам - вот такая цепная реакция от глупости.

Эти чрезмерные глупости относительно пожилых людей необходимо отменить.
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Розповідати про "права" "правопохоронцям"?! Це як вовкам про базилік!
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Миха Чаплыга
41 хв ·

ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ!
Конституція України Стаття 39.
Громадяни мають право ЗБИРАТИСЯ МИРНО, без зброї і проводити ЗБОРИ, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися СУДОМ відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
ВЫВОД: Запретить собрание может ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СУД!
Офіційне тлумачення положення частини першої статті 39 див. в Рішенні Конституційного Суду N 4-рп/2001 від 19.04.2001. Конституційний Суд України вирішив:
1. Положення частини першої статті 39 Конституції України
щодо завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій в аспекті конституційного подання треба розуміти так, що організатори таких мирних зібрань мають сповістити зазначені органи про проведення цих заходів заздалегідь.
Визначення конкретних строків завчасного сповіщення з
урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання.
ВЫВОД: ни процедура ни порядок ни "заблаговременность" ни форма НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ. Нет Закона. Вы сами можете уведомить хоть почтовым голубем... а хоть за час...
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
ТОЧКА.
П.С,: запретить составить протокол вы не можете - не хамите и не нападайте на полицию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Протокол могут составить и через пару дней и без вас... и даже если вас там не было....
Все это для суда. Судьи нами за 6 лет нашей каденции в Офисе Уполномоченного уже полюбили 39ю статью и меня лично.
Не забывайте цитировать 60-ю статью о том, что никто не обязан исполнять заведомо незаконные приказы.
АМИНЬ.
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Вот таких знатоков конституции фиксировать и когда заболеют не лечить
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А если бы у прохожих были стволы то мусора даже побоялись бы к ним подойти как позавчера во время перестрелки в Черновцах
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Интересно уже начали штрафовать на 17 000 грн. если кто по улице ходит без масок?
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Что интересно, пожилые люди, голосовавшие за зеленского, в большинстве своем не ассоциируют это покращення со своим выбором
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Окрім прав є ще і обов"язки, але всі про це чомусь мовчать.
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Полиции нечем заняться, что ли? Преступников ловить не выгодно, лучше людей на штрафы разводить. И что они будут делать после карантина?
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мыролюбно тикать на историческую родину, в землю обетованную.
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мне вот интересно по поводу прописки если прописан в одном городе,а живешь в другом не придолбаются? вроде о штрафах проживания не по месту регистрации ничего нет.
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Справа не в тому де зареєстрований, документи зобов'язали носити щоб знати хто прилетів їз за кордону і порушив режим самоізоляції.
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вчера смотрел сюжет:
"качки" сказали, что клали хер и, если мусора будут быковать, то могут и люлей отхватить Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку - Цензор.НЕТ 6335
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О ЦИРК ,НА ДВУХ ЛЮДЕЙ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ ОРДА МУСОРОВ , ОТ БЫ ОНИ *** ТАК КОРРУПЦИОНЕРОВ И БАНДИТОВ ВЯЗАЛИ ,,,а ведь это совсем не шутки и такие действие в УКРАИНЕ ,именно в УКРАИНЕ могут вызвать очень серьёзное противостояние .МАЙДАН показал ,что УКРАИНЦЫ это не стадо баранов и в обиду себе не дадут и при необходимости могут самоорганизоваться и дать отпор а УКРАИНЕ сейчас такие процессы совсем не нужны ,поэтому Авакяну надо бы на своих опричников намордники одеть и на короткий поводок ...бо те истуканы могут такой беды наделать ,что не приведи Господь .
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почалось, аваківська падаль почала беспределить..
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А где соблюдение карантина здесь на видео? Журналисты все в куче. На одного человека толпа полицейских. Тоесть им можно просто стоять (на заднем плане просто толпой стоят без всяких действий) а простому человеку нет?
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Я вот одного не понимаю, зачем носить с собой аусвайсы? У нас военное положение или коменданский час? А нелегалов нужно на границе ловить а не по дворам и населенным пунктам. Уже бл****дь как в Мацкве мусорской беспредел.
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хороший вопрос.
это все выглядит как многослойный конфликт.
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Приплыли! Рашистская путиниана в действии. Кто-то кричал, что если бубочка не оправдает, то мы его ..... Хер вам , уважаемые. Бубочка и не собирался оправдывать вашего доверия, а вот вы теперь можете только дома тихо блеять. Янык нервно курит. Хотя я не удивлюсь если он вернется.
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Граждане Абсолютно правы!
1.Постанова КабМИНа вступает в силу Только после её публикации! А постанова №255 от 2 апреля, на сегодняшний день - НЕОПУБЛИКОВАНА!!!
2.Если у нас официальный карантин - ********************* понятие форс-мажора, то ВСЕ обязательства по договорам отодвигаются на срок действия форс-мажора. А это: ипотека, кредитные выплаты, и др. Еще надо уточнить - оплата за квартиру то же договорные обязательства?
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Год назад большая часть граждан Украины проголосовали за то, чтобы находиться в первых рядах развлекательного представления. Интересно, как им представление сейчас?
И еще, полиции нагнали. Как боятся ребят с Гидропарка. Там же монстры, штангу с цепей сорвут и как приласкают. ))
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Для непонимающих масштабов эпидемии в мире необходим индийский вариант!!!!
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пвд рядом 2 приуса 4 копа - без маско Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку - Цензор.НЕТ 4901 к ним какой вариант - 1е дать по таблоиду 2й переехать приусы гвоздикой 3 й ваш вариант действий Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку - Цензор.НЕТ 4901
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Сергій Стерненко

@sternenko

·40 мин

Це з чату патрульної поліції в Києві. Для них громадяни це «петушари», які чомусь посилаються на якусь там Конституцію.

Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку - Цензор.НЕТ 4643

Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку - Цензор.НЕТ 1241
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Пригласить и задержать применив физическую силу это не одно и тоже мусор из службы комуникации и диалога лживая циничная мразь манипулирующая нормами закона
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