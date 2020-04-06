 Поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку

Про це розповів представник поліції діалогу в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Правова оцінка буде надаватися після того, як громадян, які відмовилися пред’явити будь-яке посвідчення, яке засвідчує їхню особу… Громадяни були запрошені до Дніпровського управління поліції. Оцінка надаватиметься після їхнього пояснення", – розповів представник поліції діалогу.
Поліцейські перекрили Венеціанський місту у Гідропарку. Через нього можна дістатися до спортмайданчика під відкритим небом.
Під час суперечки з правоохоронцями громадяни заявляли про порушення своїх конституційних прав, зокрема права на свободу пересування.
для деревянных поясню - пока я не инфицирован и не подозреваюсь в инфицировании меня нельзя ни в чем ограничивать. и термин "карантин" ко мне не применим
Чем нести бред и ставить применение закона с ног на голову, лучше обеспечьте всем необходимым всех граждан, из-за которых вводятся карантинные меры... пока они еще в меньшенстве.
И это токо первый день...
Так.Наказали штрафувати-штрафують.
дрином по башкі бити-б'ють,
стріляти на ураження -стріляють.
Шо поробиш-підневільні люди,наказ-статут,будеш ти на місці мєнта-теж служити будеш,як цуцик.
У кожного є вибір: ти скотина,чи людина.Я так вважаю.
Теперь будет целая команда.
Беззаконие властей и узурпация власти...
А для ментов повод нажиться и издеваться над беззащитными гражданами...
мент в поисках денег......
ст.60
Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Так ,что мусорской беспредел на лицо.
Такой себе "гоп-стоп" в законе.
Это еще будет один способ напомнить старшему поколению о СССР, о КПСС - когда много чего было плохого, но охоты за пожилыми людьми не было.
Коронавирус забудется, но ОХОТА полиции за пожилыми людьми, которая была при президенте Владимире Зеленском, запомнится.
Еще необходимо иметь ввиду, что пожилые люди все еще влияют на формирование общественного мнения. А если будут обижены старшие, то это передастся их детям и внукам - вот такая цепная реакция от глупости.
Эти чрезмерные глупости относительно пожилых людей необходимо отменить.
41 хв ·
ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ!
Конституція України Стаття 39.
Громадяни мають право ЗБИРАТИСЯ МИРНО, без зброї і проводити ЗБОРИ, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися СУДОМ відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
ВЫВОД: Запретить собрание может ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СУД!
Офіційне тлумачення положення частини першої статті 39 див. в Рішенні Конституційного Суду N 4-рп/2001 від 19.04.2001. Конституційний Суд України вирішив:
1. Положення частини першої статті 39 Конституції України
щодо завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій в аспекті конституційного подання треба розуміти так, що організатори таких мирних зібрань мають сповістити зазначені органи про проведення цих заходів заздалегідь.
Визначення конкретних строків завчасного сповіщення з
урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання.
ВЫВОД: ни процедура ни порядок ни "заблаговременность" ни форма НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ. Нет Закона. Вы сами можете уведомить хоть почтовым голубем... а хоть за час...
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
ТОЧКА.
П.С,: запретить составить протокол вы не можете - не хамите и не нападайте на полицию!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Протокол могут составить и через пару дней и без вас... и даже если вас там не было....
Все это для суда. Судьи нами за 6 лет нашей каденции в Офисе Уполномоченного уже полюбили 39ю статью и меня лично.
Не забывайте цитировать 60-ю статью о том, что никто не обязан исполнять заведомо незаконные приказы.
АМИНЬ.
"качки" сказали, что клали хер и, если мусора будут быковать, то могут и люлей отхватить
это все выглядит как многослойный конфликт.
мусора гуляют.
1.Постанова КабМИНа вступает в силу Только после её публикации! А постанова №255 от 2 апреля, на сегодняшний день - НЕОПУБЛИКОВАНА!!!
2.Если у нас официальный карантин - ********************* понятие форс-мажора, то ВСЕ обязательства по договорам отодвигаются на срок действия форс-мажора. А это: ипотека, кредитные выплаты, и др. Еще надо уточнить - оплата за квартиру то же договорные обязательства?
И еще, полиции нагнали. Как боятся ребят с Гидропарка. Там же монстры, штангу с цепей сорвут и как приласкают. ))
Сергій Стерненко
@sternenko
·40 мин
Це з чату патрульної поліції в Києві. Для них громадяни це «петушари», які чомусь посилаються на якусь там Конституцію.