 Найближчим часом буде запущено гарячу лінію для тих, кому відмовилися робити тест на COVID-19, - Ляшко

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні-завтра буде оприлюднено новий алгоритм, як можна повідомити про випадки відмови від тестування медичним працівником або працівником закладу охорони здоров'я. Це буде окрема телефонна "гаряча" лінія в Міністерстві охорони здоров'я", - зауважив він.

За словами Ляшка, кожен випадок відмови від тестування буде розглянуто в індивідуальному порядку, оскільки відмова від тестування в період епідемії не має розглядатися взагалі.

"Ми будемо впливати на цей людський чинник, який існує або може існувати на території України. Сьогодні ми маємо близько 250 тис. тестів для ПЛР-діагностики. Тому питання з тестуванням не є проблемою. Україна готова тестувати", - підсумував він.

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