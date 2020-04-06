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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (2193) Мінздоров'я (1421) тестування (71) Ляшко Віктор (187) COVID-19 (3016) коронавірус (1741)

 Найближчим часом буде запущено гарячу лінію для тих, кому відмовилися робити тест на COVID-19, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я запустить телефонну гарячу лінію, куди можна звертатися в разі відмови медичних працівників проводити тестування на коронавірус.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні-завтра буде оприлюднено новий алгоритм, як можна повідомити про випадки відмови від тестування медичним працівником або працівником закладу охорони здоров'я. Це буде окрема телефонна "гаряча" лінія в Міністерстві охорони здоров'я", - зауважив він.

За словами Ляшка, кожен випадок відмови від тестування буде розглянуто в індивідуальному порядку, оскільки відмова від тестування в період епідемії не має розглядатися взагалі.

"Ми будемо впливати на цей людський чинник, який існує або може існувати на території України. Сьогодні ми маємо близько 250 тис. тестів для ПЛР-діагностики. Тому питання з тестуванням не є проблемою. Україна готова тестувати", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу швидка забрала 79 людей із підозрою на коронавірус, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186994
 
 
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Да хорошо, что хоть через 2 недели карантина горячую линию сделали,это уже удивительно. Около 30 человек уже умерло, а линию только открывают.
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В Кропивницькому,в госпіталі учасників війни у двох медсестер знайшли короновірус. Всіх хворих розігнали без ніяких тестів. Знайомий мєнт, що лікувався в госпіталі як учасник бойових дій сьогодні вийшов на чергування. Життя покаже, чи підчепив він у госпіталі вірус чи ні.
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снова-здорова...
Будет...
Отвественно заявляю, как дохтур - в моем большом городе не то, что ПЦР, экспресс тест сделать не-воз-мож-но от слова СОВСЕМ
Везде посылают в пешее путешествие Найближчим часом буде запущено гарячу лінію для тих, кому відмовилися робити тест на COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5706
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Будет утешительная показуха, в кумовской стране со старой московско ордынской системой управления власти это не работает Советские текайте с Украины,перестаньте тут гадить!
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позвонившие смогут музычку вместо плейера слушать дожидаясь ответа ))
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