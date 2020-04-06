 "Європа на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - МОЗ пояснив, чому в Україні роблять найменше ПЛР-тестів

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, відповідаючи на питання, чому в Україні найнижча кількість виконаних ПЛР-тестів у Європі - всього 115 на 1 млн населення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми аналізуємо ситуацію, і ми повинні розуміти, що Європа вже на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - сказав він, зазначивши, що МОЗ стежить за динамікою і розвитком сценаріїв в Італії, Іспанії та Франції.
За його словами, якщо порівнювати з країнами західної Європи на тій стадії розвитку епідемії, в якій зараз перебуває Україна, "то в Україні не набагато менша кількість тестувань".
Для порівняння показників "скільки проведено ПЛР-тестів на 1 млн населення" в різних країнах:
Запізнюємось ми лише тому, що лише 115 тестувань на 1 міліон осіб.. А так, напевно, ще й випереджуємо..
та шо ж ми за лохи такі?
23.03.20 Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині https://censor.net.ua/ua/news/3183517/masove_testuvannya_i_velyka_kilkist_aparativ_shvl_eksperty_poyasnyly_anomalno_nyzku_smertnist_vid_koronavirusu
Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня
Вони Герої, якби не вони ми б всі вже давно лягли!!!
и продолжают впускать..... б*же, да с нас уже наверное и Гондурас ржал бы, если бы знал что мы существуем.