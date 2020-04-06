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 Політика України, Здоров'я
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 "Європа на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - МОЗ пояснив, чому в Україні роблять найменше ПЛР-тестів

В Україні тестують на коронавірус ненабагато менше, ніж на заході Європи, якщо порівнювати стадії розвитку епідемії, оскільки там ситуація на 15-20 днів випереджає українську.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, відповідаючи на питання, чому в Україні найнижча кількість виконаних ПЛР-тестів у Європі - всього 115 на 1 млн населення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми аналізуємо ситуацію, і ми повинні розуміти, що Європа вже на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - сказав він, зазначивши, що МОЗ стежить за динамікою і розвитком сценаріїв в Італії, Іспанії та Франції.

Читайте також: Українські виробники готові випускати на добу по 1 тис. ПЛР-тестів, що зможе повністю покрити наші потреби, - головний санлікар Ляшко

За його словами, якщо порівнювати з країнами західної Європи на тій стадії розвитку епідемії, в якій зараз перебуває Україна, "то в Україні не набагато менша кількість тестувань".

Для порівняння показників "скільки проведено ПЛР-тестів на 1 млн населення" в різних країнах:

Європа на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії, - МОЗ пояснив, чому в Україні роблять найменше ПЛР-тестів 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186993
 
 
 Топ коментарі
 
А не пора ли членов наблюдательніх советов Нафтогаза, Укрзализныци и прочих госкомпаний отправить домой, а на миллиарды сэкономленных им зарплат, просто взять и обеспечить все население Украины средствами индивидуальной защиты, как минимум масками, купить тесты и лекарства?! Козлы
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Их просто не хватает. У нас больных пневмонией выше крыши. Их начинают проверять и обнаруживают заразу
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Вини стараються! Задіюють все аби "догнать и перегнать" Італію та Іспанію по захворюваності та смертності! Адже ,якщо робити масове тестування,поширення вірусу може припинитися і Україна так і не вийде у лідери! А 600 могил у Дніпрі вже викопали-не засипати ж!
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А у нас в середине мая єпидемия уже закончится
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тести не делают потомучто европа виновата)
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то це каже про те що ми на півдорозі?? Чи як?? От блін, і подання інформації в нас.. Якесь ідіотське..
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Их просто не хватает. У нас больных пневмонией выше крыши. Их начинают проверять и обнаруживают заразу
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ми не поспішаємо за Європою. Принаймні, в цьому випадку так точно.
Запізнюємось ми лише тому, що лише 115 тестувань на 1 міліон осіб.. А так, напевно, ще й випереджуємо..
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Вини стараються! Задіюють все аби "догнать и перегнать" Італію та Іспанію по захворюваності та смертності! Адже ,якщо робити масове тестування,поширення вірусу може припинитися і Україна так і не вийде у лідери! А 600 могил у Дніпрі вже викопали-не засипати ж!
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в Італію експедицію знарядили за 'опитом'
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А не пора ли членов наблюдательніх советов Нафтогаза, Укрзализныци и прочих госкомпаний отправить домой, а на миллиарды сэкономленных им зарплат, просто взять и обеспечить все население Украины средствами индивидуальной защиты, как минимум масками, купить тесты и лекарства?! Козлы
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Зебилка, вы уже выбрали "просто парня из нарида", чем это заканчивается мы видим..
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Киньте ссылку на сайт откуда скриншот сделали, спасибо.
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Нас уже Африка обогнала по количеству тест систем и тестированию населения.
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маємо догнати европу по кількості хворих тоді ...скажуть що бабки закінчилися і фініта ля комедія ...ну як у Італії ( недай Бог)... от і туристів з заробітчанами спеціально запустили без перевірки це майбуть щоб таки догнали ...а може й перегнали ...мвф стільки казлів на території Україна не потрібно
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Похоже, человек путает причину и следствие "Європа на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - МОЗ пояснив, чому в Україні роблять найменше ПЛР-тестів - Цензор.НЕТ 2074
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а ви бачили хоч одного зелупоголового щоб він міг пов"язати причини та наслідки ?
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'біла гарячка' - нав'язливий стан з комлексом Нерона
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дісплазія мізкової рідини, з діареєю ротовим отвором...
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В Україні через 20днів також буде по 1тис смертей?! Чи він ще щось сказав, наприклад, що ми скористаємося інформацією і не будемо на ті самі граблі наступати що Європа?.
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Саме тому і зафіксовано так мало випадків зараження в Україні. Чому німці вам не правлять ща взірець ?

23.03.20 Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині https://censor.net.ua/ua/news/3183517/masove_testuvannya_i_velyka_kilkist_aparativ_shvl_eksperty_poyasnyly_anomalno_nyzku_smertnist_vid_koronavirusu
Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня
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В городі бузина, А в Києві дядько "Європа на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - МОЗ пояснив, чому в Україні роблять найменше ПЛР-тестів - Цензор.НЕТ 5358 Повнісенька нездатність ддо Розумової діяльності!!! Неадекватні психлікарі видають Довідки неадекватним пацієнтам "Європа на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - МОЗ пояснив, чому в Україні роблять найменше ПЛР-тестів - Цензор.НЕТ 1233 "Європа на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - МОЗ пояснив, чому в Україні роблять найменше ПЛР-тестів - Цензор.НЕТ 2422 "Європа на 15-20 днів попереду з розвитку епідемії", - МОЗ пояснив, чому в Україні роблять найменше ПЛР-тестів - Цензор.НЕТ 5358
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Спасибі медикам, які своєю працею, майже без нічого протистоять цій заразі!
Вони Герої, якби не вони ми б всі вже давно лягли!!!
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т.е., когда в Европе разгар, наши напустили сотни тыс. и ..... температурку им проверили!
и продолжают впускать..... б*же, да с нас уже наверное и Гондурас ржал бы, если бы знал что мы существуем.
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Украина 134 теста на миллион человек. Всего 5864 тестов.


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Вот в Туркменистане вообще молодцы, просто запретили слово коронавирус и арестовуют всех, кто носит маски, зеленая рыготня еще не задумывалась перенять опыт?!
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