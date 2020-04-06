 Контрабандист на автомобілі скоїв наїзд на поліцейського під час втечі на Волині, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
Правопорушення щодо можливого незаконного переміщення контрабандних сигарет викрили за допомогою інформації співробітників оперативних підрозділів Держприкордонслужби.
"У ході спільних заходів на околиці одного з населених пунктів Волинської області виявили транспортний засіб марки "Фольксваген". Водій авто на вимогу співробітників Національної поліції не реагував, у зв’язку з чим екіпаж поліцейських здійснив переслідування автомобіля. Однак зловмисник не зупинявся та здійснив наїзд на співробітника Нацполіції. У ході подальшого проведення оперативних дій правоохоронці затримали автомобіль. За кермом іномарки був наш співвітчизник", - йдеться в повідомленні.
У транспортному засобі правоохоронці виявили 17 500 пачок сигарет із білоруськими акцизними марками.
Тривають оперативні заходи та з’ясування обставин правопорушення.