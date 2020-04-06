 Є обережні сподівання, що приблизно в середині травня карантин закінчиться, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Корнієнка, він зараз відштовхується не від офіційної інформації від заступника міністра Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я або прем'єр-міністра.

"Це скоріше інтуїтивно, бачачи динаміку і те, що карантинні заходи діють - у нас поки що трохи більш полога крива захворюваності порівняно з іншими європейськими країнами. З огляду на те, що у нас все це почалося пізніше, ми краще підготувалися із карантинними заходами. Тому є такі обережні надії, що приблизно в середині травня все це закінчиться", - зазначив він.

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Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.

Рада ухвалила закон про протидію поширенню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.