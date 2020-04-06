 Є обережні сподівання, що приблизно в середині травня карантин закінчиться, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За словами Корнієнка, він зараз відштовхується не від офіційної інформації від заступника міністра Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я або прем'єр-міністра.
"Це скоріше інтуїтивно, бачачи динаміку і те, що карантинні заходи діють - у нас поки що трохи більш полога крива захворюваності порівняно з іншими європейськими країнами. З огляду на те, що у нас все це почалося пізніше, ми краще підготувалися із карантинними заходами. Тому є такі обережні надії, що приблизно в середині травня все це закінчиться", - зазначив він.
Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.
Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.
Рада ухвалила закон про протидію поширенню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.
25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.
Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.
Ну, и как населению объяснять будете, зачем всю экономику порушили?
Если в Израиле безработный уже каждый четвертый, то в Украине будет безрабоным каждый второй, так надо понимать.
Слугам Народа будет "много более лучше"(С), если половина населения Украины просто преставится, меньше объяснать придется.
2. Билл Гейтс предсказал что развивающиеся страны (в числе которых Украина) ждет катастрофа. Билл Гейтс - Украину ждет катастрофа Щас его причислят к троллям-кремлеботам а мой пост забанят. Местным упоротым же давно известно что это Раше конец, а Украина процветает.
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ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника.
Просто чтоб содрать с вас 17 тыс. им нужно составить протокол. Чтоб составить протокол им нужно установить вашу личность. Упростите им задачу! )))
Иначе им нужно будет либо отпустить вас либо тянуть в участок на 3 часа, но там куча разных условий, которые они должны выполнить, но не выполняют, а значит и протокол потом их до 5й точки в суде.
А один из обязательных пунктов они физически выполнить не могут ибо... карантин (но подсказывать не буду)... судьи знают о чем я и это поможет вам в суде.
Вообще тема "пройдемте на 3 часа с нами" - это отрыжка СССР, которой полицейские милиционеры успешно злоупотребляют со времен обретения Украиной независимости...
И помните, согласно ст.60 КУ никто не обязан (ни полицейский милиционер ни вы) исполнять заведомо незаконные требования...
Карантин может ввести только СЭС, а СЭС нет. Как нет и санэпид норм... с 2017го. Как нет и санэпидврача - есть замминистра МОЗа.
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет.
Постанова КМУ не регламентирует ни способ ношения защиты ни стандарты оной, а значит повязка в 0.5м простого бинта на вашей руке уже является вами изготовленным средством защиты, которое вы носите.
Наличие плаката А4 с надписью маркером "Нет диктатуре под видом карантина" поможет в суде доказать, что вы проводили одиночный пикет по 39й статье КУ, ограничения на которую не распространяются.
Только не забудьте сказать в суде, что вы сами уведомили стража полицейской милиции о том, что проводите одиночный пикет - ну чтобы выполнить требование 39й стать об уведомительном характере мирного собрания.
Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!
Орбан хитрожопее вас - он добился принять закон, шо в период эпидемии у него права, как у цисаря, а дату конца эпидемии определяет кабмин под его предводительством. И т.о. получаем страну с вечной эпидемией...
Мой прогноз - через год, ближе к следующей осени.
А наши депутатьі учились только в Трускавцах.
Навіщо нам маячня зеленої мавпи?
парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;
майданы, площади, бульвары, проспекты;
улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
подземные переходы;
пляжи;
кладбища;
другие территории общего пользования;
помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;
предприятия, учреждения и организации(в частности, но не исключительно, магазины и предприятия сферы услуг);
гостиницы, хостелы, общежития;
вокзалы и аэропорты;
транспорт и остановки общественного транспорта;
придомовые территории;
территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории.--список общественных мест от педалика.https://yaizakon.com.ua/v-kieve-bez-maski-zapretili-hodit-dazhe-vozle-domov/
предлагается назвать хоть одно место вне дома, где можно ходить без намордника, если ты не собака!
НО! пля, то что людям ****** запретили (просто тупо запретили) ходить в парки, скверы и т.п., то что УНИЗИЛИ и ОСКОРБИЛИ пожилых людей - запрет выхода на улицу!
Пусть соблюдая по 2 чел (можно объяснить и логично) - но просто запретить людям двигаться и быть на свежем воздухе - это просто насрали людям на головы и смеются падлы.
ТАК ЧТО ХАВАЙТЕ! НОСИТЕ НАМОРДНИКИ НОСИТЕ ЦАКИ И ДЕЛАЙТЕ КУ СКОКО ВАМ ПРИКАЖУТ!