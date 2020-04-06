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 Політика України, Суспільство
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 Є обережні сподівання, що приблизно в середині травня карантин закінчиться, - "слуга народу" Корнієнко

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що карантин в Україні закінчиться не раніше середини травня.

Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За словами Корнієнка, він зараз відштовхується не від офіційної інформації від заступника міністра Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я або прем'єр-міністра.

"Це скоріше інтуїтивно, бачачи динаміку і те, що карантинні заходи діють - у нас поки що трохи більш полога крива захворюваності порівняно з іншими європейськими країнами. З огляду на те, що у нас все це почалося пізніше, ми краще підготувалися із карантинними заходами. Тому є такі обережні надії, що приблизно в середині травня все це закінчиться", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МОЗ пояснили, куди телефонувати у разі симптомів коронавірусу, якщо немає сімейного лікаря

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Україна заборонила громадянам з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях в'їзд через КПВВ. РНБО ухвалила рішення з 17 березня закрити кордони для літаків, автобусів і поїздів.

Рада ухвалила закон про протидію поширенню коронавірусу. За порушення карантину ввели адміністративну, а за умисне зараження когось коронавірусом - кримінальну відповідальність.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186989
 
 
 Топ коментарі
 
есть такие осторожные надежды, что до мая вас, мразей зебильных, на столбах развешают
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Такие заявления может делать только придурок
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Карантин уже в принципе можно заканчивать, когда с соевыми закон про дерибан земель протянете
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есть такие осторожные надежды, что до мая вас, мразей зебильных, на столбах развешают
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А чем тебе гильотина не нравится? И украинским машиностроитрелям госзаказ от народа...
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да сложно это. А так "... и повториться все как встарь: аптека, улица, фонарь"
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Такие заявления может делать только придурок
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Да?
Ну, и как населению объяснять будете, зачем всю экономику порушили?
Если в Израиле безработный уже каждый четвертый, то в Украине будет безрабоным каждый второй, так надо понимать.
Слугам Народа будет "много более лучше"(С), если половина населения Украины просто преставится, меньше объяснать придется.
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1. Населению ничего объяснять не надо. Оно все равно тупое, понимать объяснения не способно, общаться с ним можно только на уровне лозунгов или гыгыканья типа "Квартала".
2. Билл Гейтс предсказал что развивающиеся страны (в числе которых Украина) ждет катастрофа. Билл Гейтс - Украину ждет катастрофа Щас его причислят к троллям-кремлеботам а мой пост забанят. Местным упоротым же давно известно что это Раше конец, а Украина процветает.
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Миха Чаплыга
41 хв ·

ТРЕБОВАНИЕ от полицейской милиции носить с собой документы аналогично требованию к гражданкам носить с собой презервативы для удобства насильника.
Просто чтоб содрать с вас 17 тыс. им нужно составить протокол. Чтоб составить протокол им нужно установить вашу личность. Упростите им задачу! )))
Иначе им нужно будет либо отпустить вас либо тянуть в участок на 3 часа, но там куча разных условий, которые они должны выполнить, но не выполняют, а значит и протокол потом их до 5й точки в суде.

А один из обязательных пунктов они физически выполнить не могут ибо... карантин (но подсказывать не буду)... судьи знают о чем я Есть осторожные надежды, что примерно в середине мая карантин закончится, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2380 и это поможет вам в суде.
Вообще тема "пройдемте на 3 часа с нами" - это отрыжка СССР, которой полицейские милиционеры успешно злоупотребляют со времен обретения Украиной независимости...
И помните, согласно ст.60 КУ никто не обязан (ни полицейский милиционер ни вы) исполнять заведомо незаконные требования...
Карантин может ввести только СЭС, а СЭС нет. Как нет и санэпид норм... с 2017го. Как нет и санэпидврача - есть замминистра МОЗа.
Ограничение прав и свобод согласно 64й статье КУ возможно только при введении ГКЧП, которого нет.
Постанова КМУ не регламентирует ни способ ношения защиты ни стандарты оной, а значит повязка в 0.5м простого бинта на вашей руке уже является вами изготовленным средством защиты, которое вы носите.
Наличие плаката А4 с надписью маркером "Нет диктатуре под видом карантина" поможет в суде доказать, что вы проводили одиночный пикет по 39й статье КУ, ограничения на которую не распространяются.
Только не забудьте сказать в суде, что вы сами уведомили стража полицейской милиции о том, что проводите одиночный пикет - ну чтобы выполнить требование 39й стать об уведомительном характере мирного собрания.
Власть ПРЕКРАСНО ПОНИМАЕТ незаконность всего, что она творит.
И помни, не так страшен вирус, как ПОЛИЦЕЙСКОЕ государство!
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тут стоит учесть ,что админнарушение вам полиция выписывает ,а вы уже оспариваете его в суде. Думаю,что выигрыш в суде будет стоить коло 7000 грн. 1000 грн подать заявление и 2 переноса суда за каждое адвокату около 2000 грн. Это навскидку. А так да,требования действительно незаконны
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наскільки я знаю оскарження рішення поліції безкоштовне
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забыл только осторожно сказать что следующего года ..
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А на следующий народ соберется с вопросами к власти, письменными - пишут вопросы на бумаге, а в бумагу заворачивают кирпич, чтобы долетело письмо до адреса.
Орбан хитрожопее вас - он добился принять закон, шо в период эпидемии у него права, как у цисаря, а дату конца эпидемии определяет кабмин под его предводительством. И т.о. получаем страну с вечной эпидемией...
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Ну то что он там добился пофиг - он видать забыл как ему "налоги на интернет" аукнулись ... Но то такое - пока есть че жрать, то будут тихо - но вот Венгрия абсолютно не та страна у которой жирка запасено немеряно ...
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Як, цій мерзоті сподобалося бикувати Есть осторожные надежды, что примерно в середине мая карантин закончится, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9346 Есть осторожные надежды, что примерно в середине мая карантин закончится, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2933 Есть осторожные надежды, что примерно в середине мая карантин закончится, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9346
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"слуга народа" Корниенко - ну если слуга сказал тогда канешна
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В середине мая у нас будет єпикфейл)
Мой прогноз - через год, ближе к следующей осени.
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А почему для нас иностранные ученые рисуют первый пик на середину июня, а второй пик на конец октября?
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Потому что даже школьньій математик может построить математическую модель распостранения вируса.
А наши депутатьі учились только в Трускавцах.
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Глупость . Пик гриппа не может быть в середине лета . ОРЗ в начале мая идут на спад . Конец октября , да возможно
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Это бред. Пик смертности будет в середине-конце мая, а пик заражаемости - на майские. Насчет следующего года, то пока неясно.
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Было бы здорово иметь два параллельных подсчета: коронавирус и сезонный грипп. Ставлю на грипп.
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Это скорее интуитивно (с)

Навіщо нам маячня зеленої мавпи?
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Ну ясно, Предсказания в стране формируют шаманы. А что еще можно ожидать от власти циркачей? Оно еще на чем-то базируется, на какой-то более пологой кривой, вот внутренний голос ему говорит, интересно, что оно какие психотропы оно использовало для камлания. Священные пляски в Верховной Раде намечены н 8 - 9 апреля, главное, шоб бубны к тому времени не порвались
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Доверия к власти нет, все кто у власти - жулики и взяточники.
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При этом под термином «общественное место» для этого запрета понимаются:

парки, рекреационные зоны, сады, скверы, площадки;
майданы, площади, бульвары, проспекты;
улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
подземные переходы;
пляжи;
кладбища;
другие территории общего пользования;
помещения органов государственной власти и местного самоуправления, других госучреждений;
предприятия, учреждения и организации(в частности, но не исключительно, магазины и предприятия сферы услуг);
гостиницы, хостелы, общежития;
вокзалы и аэропорты;
транспорт и остановки общественного транспорта;
придомовые территории;
территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории.--список общественных мест от педалика.https://yaizakon.com.ua/v-kieve-bez-maski-zapretili-hodit-dazhe-vozle-domov/
предлагается назвать хоть одно место вне дома, где можно ходить без намордника, если ты не собака! Є обережні сподівання, що приблизно в середині травня карантин закінчиться, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5349
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та хер с ним, с намордником - он, в принципе, нужен.

НО! пля, то что людям ****** запретили (просто тупо запретили) ходить в парки, скверы и т.п., то что УНИЗИЛИ и ОСКОРБИЛИ пожилых людей - запрет выхода на улицу!

Пусть соблюдая по 2 чел (можно объяснить и логично) - но просто запретить людям двигаться и быть на свежем воздухе - это просто насрали людям на головы и смеются падлы.
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власть опасайєца, шо в лєсу люді могут організовивать партізанскіє отряди
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ВОЗ считаете, что намордник до жопы. я же считаю, что в них просто мерзко и они повышают опасность быть сбитым машиной, например.
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Пологая осторожная кривая морда,надежда народа...
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нашо та інтуїція? Достаточно пощитать іканаміческі - люди проживуть в самоізоляції не довше двох місяців - потім голодна смерть. Такім образом, к концу мая карантін конче половину поголов'я насєлєнія. Йа вже живу в крєдіт, віддати який не можу
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ломбарды вам в помощь. кстати, там паркет (зимой недопаленный) принимают? Є обережні сподівання, що приблизно в середині травня карантин закінчиться, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6627
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а йа вже всьо злато та сєрєбро сдав - заплатив половину боргів за ЖКХ. Відкладені долари пішли на повернення боргів по кредиту в прошлому місяці. Йа вийшов на фінішну праму
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Народ молчит! ЗНАЧИТ ТАК ЕМУ И НАДО! ПУСТЬ ХАВАЕТ ПОЛНОЙ ЛОЖКОЙ!!
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Народ который готов ради якобы своей безопасноти пожертвовать своей свободой! такой народ не достоин ни безопасности ни свободы!

ТАК ЧТО ХАВАЙТЕ! НОСИТЕ НАМОРДНИКИ НОСИТЕ ЦАКИ И ДЕЛАЙТЕ КУ СКОКО ВАМ ПРИКАЖУТ!
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Я так понимаю, что осторожные надежды основаны заявлении Авакова, что карантин продлится до 15 мая , и то он назвал это оптимистическим сценарием. Конечно этого ни кто не знает, все зависит от ситуации, но реальнее дата скорее 1 -15 июня.
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Никто не отменит карантин раньше, чем возьмут под контроль Италия, Испания, Англия и Германия
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В Европе говорят до середины июля может быть пока и предварительно . Но им помогают ,а нам нет . то поглядим до каких пор терпения хватит у народа .Думаю еще на месяцок .а там пойдут хавку отнимать .Лучше самоустранитесь . типо на Ковид мы не подписывались .
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У слуги може бути тільки одна надія, що його господар не продасть його іншому. Є обережні сподівання, що приблизно в середині травня карантин закінчиться, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7190
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Дєнєжнийє поступлєнія прєкратілісь, рабовладєльци людєй отправілі в отпуска за свой, самозанятийє закрити, токмо бюджетнікі жириют
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нет на западе диктаторских карантинов, для красоты есть, и ходят без масок, хорош тут фейкать
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Щоб хто і не сказав, а порохоботівські ВОРОВАЙКИ, як ті індики перед Різдвом бл.. бл.. бл.. . Ситуація в Світі дуже складна і не не зрозуміла на превеликий жаль,так хоч би тут тварі барижні язики протримали.
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шо там те в свити не понятного, недоразвитым странам с клоунами у власти втюхает МВФ Западных денег на восстановление )))
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Овощи в этом году будут на вес золота особенно картошка поздравляю.
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Этот клоун из дому выходит вообще? Что вижу из окна я - толпы людей бегающих по улицам, много без масок что уже говорить об очках, очереди в банки. Банки это что вообще, объекты первой необходимости, почему они не закрыты? Столпотворения возле магазинов. Где карантин?
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