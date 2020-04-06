EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  4134  50
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2193) Росія (26802) COVID-19 (3016) коронавірус (1741)

 Кількість заражених коронавірусом у РФ за добу зросла майже на 1000 осіб - до 6 343, - оперштаб

За добу кількість офіційно зареєстрованих випадків коронавірусної інфекції в Росії виросла на 954 - до 6343.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє оперативний штаб.

"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 954 в 49 регіонах", - йдеться в повідомленні штабу, опублікованому в понеділок.

При цьому повідомляється, що 591 новий випадок відзначений у Москві, 82 випадки в Підмосков'ї, 35 - в Петербурзі, 31 - в Республіці Комі.

Також читайте: Росія прагне використовувати коронавірус, щоб розвалити Євросоюз, - Кислиця

"У Російській Федерації на сьогодні зареєстровано 6343 випадки коронавірусної інфекції у 80 регіонах", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186988
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
«Тучные времена прошли»: Минфин объявил «новую реальность»
Новая экономическая реальность наступила из-за коронавируса, но Россия к ней готова - такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов.
 показати весь коментар
 
 
тут ничего особенного нет.. я это от всех кацапов слышу .. просто они зомбированы ..
 показати весь коментар
 
 
Мухаммед ібн Салман Аль Сауд за три дні поставив раком якого-то великого фуйла.
 показати весь коментар
 
 
Говорят путлерок в числе заражённых. Может сдохнет.
 показати весь коментар
 
 
не надейся .. дерьмо до говна не липнет ..
 показати весь коментар
 
 
тяжело даже представить, что там тогда в реале.
 показати весь коментар
 
 
Астрологи объявили месяц медведя в России. Жители должны сидеть в берлоге и сосать лапу. Нарушивших предписание ожидают охотники из Росгвардии с электрошокерами.
 показати весь коментар
 
 
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Около 50 тыс. тестов на коронавирус провели в России за сутки. Об этом говорится в отчете о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом Коммуникационного центра правительства РФ.
"50 тыс. тестов - число проведенных в России тестов на коронавирус за прошедшие сутки (02.04.2020)", - говорится в документе. Прирост за сутки составил 1,6 тыс. исследований. Всего в стране на сегодняшний день провели 575,1 тыс. исследований.
 показати весь коментар
 
проверить в одной Москве 1000 Шариковых ...ПРОБЛЕМА... Шутник Петросян...
 показати весь коментар
 
 
Строительство спец. больницы в Подмасковье.
Ещё 16 штук строит кацапский Минобороны. Русня ждёт много-много заражённых.
Кількість заражених коронавірусом у РФ за добу зросла майже на 1000 осіб - до 6 343, - оперштаб - Цензор.НЕТ 2198
 показати весь коментар
 
 
Та фотка на 21 марта. А эта на 4 апреля. Торопятся уроды!
Кількість заражених коронавірусом у РФ за добу зросла майже на 1000 осіб - до 6 343, - оперштаб - Цензор.НЕТ 5136
 показати весь коментар
 
Боятся твари!
"С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает проводить тестирование на вирус COVID-19 на дому. Услуга платная и распространяется пока только на жителей Москвы и Подмосковья. Стоимость не называется.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, при заказе такого теста специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привезет домой заказчику набор исследования, объяснит, как следует брать мазок, и заберет полученные анализы. В течение одного-двух дней заказчику теста придут по электронной почте результаты. Стоимость услуги в ведомстве не уточнили.
Ранее тестировать граждан на коронавирус на частной основе начали компании «Гемотест» и «Хеликс». Они принимают только клиентов без симптомов ОРВИ. Во всех остальных случаях нужно обращаться на горячую линию Роспотребнадзора. Тестирование на коронавирус в частной лаборатории стоит от 600 руб. до 1,5 тыс. руб."
 показати весь коментар
 
На вид вроде комплекс для КРС.
Думаю будет использоваться по назначению и после эпидемии.
 показати весь коментар
 
 
эти избы кацапня строит где то на болотах подмордовья?
 показати весь коментар
 
Никогда такого не было...
На строительной площадке под Москвой, где возводится больница для коронавирусных, вспыхнул пожал. Один из строителей погиб...
 показати весь коментар
 
 
А кто знает сколько в Украине протестировали за вчера?
 показати весь коментар
 
Пандемия нищеты покруче коронвируса,РАБссия на грани взрыва радиоактивного Пепла...,в Москве уже громят продуктовые прилавки...
 показати весь коментар
 
мацквачи и раньше негласно там во всех регионах изгоями считались, а на сегодня уже регионы гласно обьявили о обязательной изоляции мацквачей, которые в них прибывают )
 показати весь коментар
 
 
учитывая, что там 140 млн. зомби, то заражать там просто не кого ..
 показати весь коментар
 
 
Шо у лаптей творится можно только представить. Если по случайной выборке каждый второй-третий из тех шо на виду и на слуху того...
 показати весь коментар
 
На 100 надо умножать смело ,если не больше Кількість заражених коронавірусом у РФ за добу зросла майже на 1000 осіб - до 6 343, - оперштаб - Цензор.НЕТ 3278а сколько там за это время сдохнет от всякого денатурата то только Богу ведомо ...
 показати весь коментар
 
Вот, блин, не знаю - радоваться мне массовой вспышке в Расии или нет?
С одной стороны чтоб они все передохли - это замечательно, но не попрёт ли эта зараза к нам через границу?
 показати весь коментар
 
 
Никакой особой вспышки, обычный график нарастания.
 показати весь коментар
 
 
Зараза уже у вас и её не меньше чем у соседей. Так что порадуйя пока сам дышишь.
 показати весь коментар
 
 
не, если в новостях словр "Россия" - у упоротых праздник, гифка с енотом и фотожабы.
Хотя сами сидят среди пожара.
 показати весь коментар
 
Ха!
Рази, меч, рази
То место в сердце моём, где поселился червь!
Голос валькирий сзывает новых бойцов в зал Одина...
Жизнь окончена. На столах - пир.
Я умираю смеясь!
 показати весь коментар
 
Sami pik budet za 2 -3 nedeli raske.Budet xuze statistika cem Italiji
 показати весь коментар
 
Во Львовской психиатрической больнице нечем кормить больных - крах финансирования. 650 пациентов... ссылка
Но этож фигня, главное что в Раше все плохо...
 показати весь коментар
 
"не жалей, не плачь и не зови-
один хер напишут: ОРВИ "
 показати весь коментар
 
В рашке сделали 758 тысяч тестов. Это третье место по общему количеству после США и Германии. Для сравнения в Украине 5864.


 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору