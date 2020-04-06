 Кількість заражених коронавірусом у РФ за добу зросла майже на 1000 осіб - до 6 343, - оперштаб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє оперативний штаб.
"За останню добу в Росії підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19 - 954 в 49 регіонах", - йдеться в повідомленні штабу, опублікованому в понеділок.
При цьому повідомляється, що 591 новий випадок відзначений у Москві, 82 випадки в Підмосков'ї, 35 - в Петербурзі, 31 - в Республіці Комі.
"У Російській Федерації на сьогодні зареєстровано 6343 випадки коронавірусної інфекції у 80 регіонах", - йдеться в повідомленні.
Новая экономическая реальность наступила из-за коронавируса, но Россия к ней готова - такое заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов.
"50 тыс. тестов - число проведенных в России тестов на коронавирус за прошедшие сутки (02.04.2020)", - говорится в документе. Прирост за сутки составил 1,6 тыс. исследований. Всего в стране на сегодняшний день провели 575,1 тыс. исследований.
Ещё 16 штук строит кацапский Минобороны. Русня ждёт много-много заражённых.
"С 6 апреля Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начинает проводить тестирование на вирус COVID-19 на дому. Услуга платная и распространяется пока только на жителей Москвы и Подмосковья. Стоимость не называется.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, при заказе такого теста специалист выездной службы Центра молекулярной диагностики привезет домой заказчику набор исследования, объяснит, как следует брать мазок, и заберет полученные анализы. В течение одного-двух дней заказчику теста придут по электронной почте результаты. Стоимость услуги в ведомстве не уточнили.
Ранее тестировать граждан на коронавирус на частной основе начали компании «Гемотест» и «Хеликс». Они принимают только клиентов без симптомов ОРВИ. Во всех остальных случаях нужно обращаться на горячую линию Роспотребнадзора. Тестирование на коронавирус в частной лаборатории стоит от 600 руб. до 1,5 тыс. руб."
Думаю будет использоваться по назначению и после эпидемии.
На строительной площадке под Москвой, где возводится больница для коронавирусных, вспыхнул пожал. Один из строителей погиб...
Кощей снова обидел саудитов и сорвал переговоры ОПЕК+
С одной стороны чтоб они все передохли - это замечательно, но не попрёт ли эта зараза к нам через границу?
Хотя сами сидят среди пожара.
Рази, меч, рази
То место в сердце моём, где поселился червь!
Голос валькирий сзывает новых бойцов в зал Одина...
Жизнь окончена. На столах - пир.
Я умираю смеясь!
Но этож фигня, главное что в Раше все плохо...
один хер напишут: ОРВИ "