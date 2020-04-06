EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  4886  18
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2193) Ляшко Віктор (187) COVID-19 (3016) коронавірус (1741)

 У МОЗ пояснили, куди телефонувати у разі симптомів коронавірусу, якщо немає сімейного лікаря

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що особам, які не мають підписаної декларації із сімейним лікарем, у разі наявності симптомів коронавірусу, необхідно телефонувати на 103.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо у вас є певні симптоми, які свідчать про можливість і наявність розвитку коронавірусної хвороби, ви маєте зателефонувати своєму сімейному лікарю. Тільки лікар може поставити діагноз і лише лікар може ухвалити подальше рішення, що робити хворому і які його подальші дії", - сказав він.

За словами Ляшка, в більшості випадків лікар сам зателефонує мобільній бригаді і направить її для забору зразків, щоб у подальшому продіагностувати і встановити коронавірусну хворобу.

"У випадку, якщо у людини відсутня декларація, підписана із сімейним лікарем, є симптоми, які свідчать про можливе інфікування коронавірусною хворобою, людина має набрати 103 - номер швидкої медичної допомоги. Там диспетчер підкаже або направить до вас мобільну бригаду", - пояснив Ляшко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом: за минулу добу шість осіб померли, троє - одужали. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186985
 
 
 Топ коментарі
 
У меня зять в скорой работает... Неготовность к развитию ситуации, по его словам, - 95%...
Я никогда от него матов не слышал, а оказалось - он неплохо владеет...
 показати весь коментар
 
...человек должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - пояснил Ляшко.

Ритуальную службу, что ли? В Минздраве объяснили, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача - Цензор.НЕТ 5163
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
...человек должен набрать 103 - номер скорой медицинской помощи. Там диспетчер подскажет или направит к вам мобильную бригаду", - пояснил Ляшко.

Ритуальную службу, что ли? В Минздраве объяснили, куда звонить при симптомах коронавируса, если нет семейного врача - Цензор.НЕТ 5163
 показати весь коментар
 
 
Какой семейный врач? Они даже при кашле не могут поставить верный диагноз и назначить адекватное лечение. Бред.
 показати весь коментар
 
 
В ритуалку лучше. А то в больнице выше шанс шо заразят, чем вылечат
Как попы говорят - "маловерили" и "проверкаверы"(а самы - первыми бегут на тест, если чихнут)
 показати весь коментар
 
" продиагностировать и установить коронавирусную болезнь"

але далі якщо температура буде менше 38, то ніяк не почешуться в плані допомоги
 показати весь коментар
 
У меня зять в скорой работает... Неготовность к развитию ситуации, по его словам, - 95%...
Я никогда от него матов не слышал, а оказалось - он неплохо владеет...
 показати весь коментар
 
 
Проблема не в неготовності до нової несподіваної ситуації, а в нездатності цю готовність адекватно підвищувати.
 показати весь коментар
 
Очень много, так называемых, семейных врачей свалили в отпуска. А наш так "добраться не может" по телефону советует купите тест на грипп, или звоните в скорую, а скорая без осмотра семейного не едет. Вот такой вот замкнутый круг. Кроме своего случая, лчно знаю две семьи у которых семейные врачи в отпуске и в сети многие на это жалуются. Выхода из ситуации нет, скорая МОЖЕТ приедет, когда человек уже будет практически присмерти...
 показати весь коментар
 
Три зелених свістка треба зробити. І до тебе приїдуть всі!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору