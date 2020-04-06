 У МОЗ пояснили, куди телефонувати у разі симптомів коронавірусу, якщо немає сімейного лікаря

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо у вас є певні симптоми, які свідчать про можливість і наявність розвитку коронавірусної хвороби, ви маєте зателефонувати своєму сімейному лікарю. Тільки лікар може поставити діагноз і лише лікар може ухвалити подальше рішення, що робити хворому і які його подальші дії", - сказав він.
За словами Ляшка, в більшості випадків лікар сам зателефонує мобільній бригаді і направить її для забору зразків, щоб у подальшому продіагностувати і встановити коронавірусну хворобу.
"У випадку, якщо у людини відсутня декларація, підписана із сімейним лікарем, є симптоми, які свідчать про можливе інфікування коронавірусною хворобою, людина має набрати 103 - номер швидкої медичної допомоги. Там диспетчер підкаже або направить до вас мобільну бригаду", - пояснив Ляшко.
Ритуальную службу, что ли?
Как попы говорят - "маловерили" и "проверкаверы"(а самы - первыми бегут на тест, если чихнут)
але далі якщо температура буде менше 38, то ніяк не почешуться в плані допомоги
Я никогда от него матов не слышал, а оказалось - он неплохо владеет...