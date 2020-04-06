EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  9266  87
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (4998) Корнієнко (162) Лерос Гео (80) Єрмак Денис (50)

 Зеленський на зустрічі щодо "плівок Лероса" сказав, що хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, про що говорили президент Володимир Зеленський і глава його адміністрації Андрій Єрмак на зустрічі з депутатами щодо оприлюднених депутатом Гео Леросом відеозаписів.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на зустрічі з депутатами Зеленський підкреслив, що він і вся його команда "нічим таким не займаються", відповідно, виправдовуватися в цій ситуації було б несправедливо.

"Очевидно, що ніяких недоторканних немає, і нехай силовики розслідують: хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, якщо є за що", - наводить слова президента Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" назвав Лероса "аферистом", а Єрмака - своїм "другом", - ЗМІ

У свою чергу, Андрій Єрмак у черговий раз заявив, що він не має стосунку до фактів, озвучених на відео.

"Розкрив деякі подробиці особистої історії - не вважаю, що це необхідно публічно розкривати", - зазначив Корнієнко.

Нардеп також стверджує, що, за словами Єрмака, правоохоронцям жодних окремих вказівок у зв'язку з оприлюдненими записами не давалося, і що шість співробітників Служби безпеки під час вручення повістки Гео Леросу - "це ексцес виконавця".

"За версією Лероса, йому дали ці записи добрі люди. Але далі у нього був вибір: непублічно віднести їх правоохоронцям чи зробити це публічно. Не всі пости пана Лероса мені подобаються як людині і його однопартійцю, там є вже і особисті нападки на Андрія Єрмака", - резюмував Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Буде все серйозно!" - Лерос розповів про корупцію в "Енергоатомі" і подав заяву в САП. ВIДЕО

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186984
 
 
 Топ коментарі
 
Ермак не відсторонений ...
цє чіткий сигнал КОГО треба карати ...
все іншє - бла бла бла
нема вжє довіри до Зеленського ...
 показати весь коментар
 
Ложь и лицемерие , вот и это все что есть в Моника Зеленски.
 показати весь коментар
 
Не понял, а премии в размере 10% не будет?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ухаха так кто там виноват или кретин карнтин включил мороз
 показати весь коментар
 
 
Ну Зєлєнскій же сказав, що Єрмак - його друг і що він йому вірить. Отже, посадять. Лєроса. 😏
 показати весь коментар
 
 
В свою очередь, Андрей Ермак в очередной раз заявил, что он не имеет отношения к фактам, озвученных на видео.
"Раскрыл некоторые подробности личной истории - не считаю, что это необходимо публично раскрывать", - отметил Корниенко.Источник: https://censor.net.ua/n3186984
Ермак поведал , что его брат - старий лохотронщик ?

 показати весь коментар
 
 
Зеленский сказал, что аферист, проходимец и преступник Ермак его хороший друг, а тот кто записал и показал пленки - мошенник. То есть дал установку прокуратуре, а теперь оно говорит, что путь кто виноват отвечает. Зеля разводчик и крышеватель коррупции в стране -это 100%. Так он выполняет свои обещания для дураков и лохов.
 показати весь коментар
 
 
Доверия к власти нет, все кто у власти - жулики и взяточники.
 показати весь коментар
 
 
Не понял, а премии в размере 10% не будет?
 показати весь коментар
 
 
будет . Ермаку младшему . он теперь типа пострадавший
 показати весь коментар
 
 
Агаа..., так система работает, только наоборот.
 показати весь коментар
 
 
Ещё обратите внимание на то, что "сажать" надо не коррупционеров, а тех, кто "виноват в этой ситуации". А виновных "в этой ситуации" Зеля уже назначил, так как Ермак - это же его кореш, а Лерос, он "против своих". Уравнение легко решается, особенно если вспомнить, как Ермак с Венедиктовой обнимались в Раде. Так выглядит независимое зелёное правосудие. Привыкай, Украина.
 показати весь коментар
 
 
Саме так і є насправді. От тільки там, зверху, це зовсім по іншому називається. І ще, нарешті стає зрозумілим слоган - "Зробимо їх разом!!!" Тільки хер їм по всій рипі. Переживемо і цю, скурвлену не по рокам молодь.
 показати весь коментар
 
 
Ложь и лицемерие , вот и это все что есть в Моника Зеленски.
 показати весь коментар
 
 
- Вовочка, кто разбил окно?
- Я, но виноват Изя.
- Как так?
- Ну я запустил камнем в его наглую рожу, а он пригнулся.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Абсолютно верное заявление.
Кстати, остальных это тоже касается.
 показати весь коментар
 
Ермака на нары??? Да ладно. Клована шутит.
 показати весь коментар
 
 
Ермак не відсторонений ...
цє чіткий сигнал КОГО треба карати ...
все іншє - бла бла бла
нема вжє довіри до Зеленського ...
 показати весь коментар
 
 
А когда было ? Когда он назвал Украину проституткой или когда нагло показал своё истинное лицо говоря « я вам ничего не должен « ? А может было когда наших детей убивали на Донбасе, а это что с Москве говорило , что русские войска передвигают границу ?
 показати весь коментар
 
 
...Тебя посодют, а ты не воруй...
(х\ф берегись автомобиля)
 показати весь коментар
 
 
Не посадять. Клоун звільнить Єрмака. Не зразу, пройде пару місяців.
 показати весь коментар
 
От сцикло криворізьке... Зебіли, ви заслуговуте на це непорозуміння на 100%! Терпіли.
 показати весь коментар
 
 
Фигляр обкакался и теперь, находясь в депрессивном состоянии ни на что не годен совершенно. Даже на имитацию игры х..м на рояле.
 показати весь коментар
 
 
"ермак мне друг, а того пусть и сажают"
 показати весь коментар
 
 
Виноват в ситуации?..
Владимир Александрович, вот зачем довели страну до такой ситуации?
 показати весь коментар
 
 
теж питання варто задати ще п'ятьом попередникам
 показати весь коментар
 
 
Он вам ничего не должен. Помните истинное лицо его .
 показати весь коментар
 
 
"Кто виноват, того пусть и сажают", но только не нас, мы не виноваты априори.
 показати весь коментар
 
 
Крьішует Зеля свое вороватое кодло.
А как красиво все начиналось)
 показати весь коментар
 
 
Когда красиво начиналось , когда оно обзывало Украину проституткой или когда оно показало своё истинное лицо говоря « я вам ничего не должен « ?
 показати весь коментар
 
 
ой-вей, усі тобі повірили, що покарають саме винного..
д'єрмак твій друзяка, ти про це відкрито сказав своїх фракції. А Лероса назвав аферистом. Тому своїми діями ти винного вже призначив.
Нічого, ссанич, життя воно таке, бентежне: прийде час, коли ти та твої посіпаки за усе відповідатимуть.
 показати весь коментар
 
 
Хрєн його знає ,хто винуватий що Єрмаки продавали держпосади...Десь так,кретини,да?
 показати весь коментар
 
 
Меня тошнит , уберите это чмо , пожалуйста
 показати весь коментар
 
 
У мене свинарчуків не буде. (Моніка Зеленскі)
Зеленський на зустрічі щодо "плівок Лероса" сказав, що хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8176
 показати весь коментар
 
 
Правду сказав. У дурака Зеленського будуть не свінарчуки, в нього будуть ермаки...

Зеленський на зустрічі щодо "плівок Лероса" сказав, що хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 371
 показати весь коментар
 
 
Помог в критический момент армии -- зомбо-ТВ и слуги Авакова сделали своё дело.
 показати весь коментар
 
 
Знову з'їзджає шмаркля, відповідальність за прийняття рішення по єрмаку на інших перекладає. А відсторонити на час розслідування? Не хоче. Значить підтримує торгівлю посадами. Принаймні, нічого не має проти.
 показати весь коментар
 
 
Пусть скажет сколько наторговали, ермаки-разбойники?
 показати весь коментар
 
Нет , его надо ложит и желательно 2 метра ниже нуля
 показати весь коментар
 
 
Я не я и Ермак не моя....дайош каждому украинцу по другу-свинарчуку !!!
 показати весь коментар
 
 
Зеленський, пора вже садити корупціонера Єрмака за грати, а не соплі жувати.
 показати весь коментар
 
 
Прям Зеклоун "белый и пушистый, противно смотреть на его морду.
 показати весь коментар
 
 
Нічого, Володимир Олександрович обіцяв, що всі винні будуть покарані Вєрім!
 показати весь коментар
 
 
Ніхто не буде садити просто відібють голову як чЛеніну на Бесарабці.
 показати весь коментар
 
 
"пусть силовики расследуют: кто виноват..."
Силовики сами у нас ничего не расследуют. В данном случае чётко видно, что лично Зеленский был лично в курсе и это его прямая вина.
П.С.
Почему каждый, кто дорвался до корыта, свято верит, шо он самый хитрый?
 показати весь коментар
 
 
МУДРАЯ МЫСЛЬ:
У каждого Порошенко есть свой Свинарчук....
 показати весь коментар
 
 
Он сам себе подписал приговор политический приговор - после карантина будет давать пресскоференции для ICTV в аэропортах в дьюти-фрай зонах, как все еще инфицированный и нерукопожатный! Шнобелевская премия в политике и рекорд в книге Гиннеса - как просрать 73% поддержки!
 показати весь коментар
 
 
Тупо уволить Ермака нельзя? А потом пусть разбираются.
 показати весь коментар
 
Понятно что Эрмак там не в чём не виноват, просто его подставили.
 показати весь коментар
 
А что делать с теми которых Эрмак набрал на работу, там же воры и русские агенты.
 показати весь коментар
 
 
клоун по привычке прикидывается дурачком и крышует дЕрьмака.
 показати весь коментар
 
 
По-моему все понятно.
Есть задокументированное видео, про принятие на работу за деньги. Если люди, указанные в видео, были трудоустроены - коррупция налицо. И не просто коррупция одного из "отдела кадров", а целый семейный клан. Т.е. по предварительному сговору и в особо крупных размерах (понятно про какую статью речь). По идее, как ранее утверждал президент, один-два дня собираются факты и - в суд, предварительно отстранив от должности, до суда, главу администрации. Но... Расследование затягивается и Ермак не отстранён от должности...
Значит президент действует по принципу, затягивания расследования близкого ему человека. Я понимаю, что уровень взяток ничтожен, в сравнении с иными, неподтверждёнными подношениями. Но тут он почти доказан.
Непринятие жесткого решения дорого обойдётся молодому гаранту Конституции... Кстати, постанова кабМИНа №255 - прямое нарушение Конституции! Если сегодня её опубликуют и премьер министр не получит от гаранта всенародную взбучку, то дела президента вообще плохи.
 показати весь коментар
 
 
дерьмак возвел себя в ранг неприкасаемого......то ли еще будет !!!!
 показати весь коментар
 
Статья ни о чём!!!Ведь ясно что пропутинские и оппоблоковсие журналисты не проплачены и поэтому в СМИ, анти ермаковского "воя" -не будет!!!!!Да и аваковские "нацжёны",без команды Авакова не будут забрасывать Ермака-игрушечными поросятами!!! Зеленський на зустрічі щодо "плівок Лероса" сказав, що хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6725 Да и порохоботам давно уже нужно понять что уже теперь "не земля вращается вокруг солнца-а солнце(Украина) вокруг ЗЕмли"!!!! Зеленський на зустрічі щодо "плівок Лероса" сказав, що хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4564
 показати весь коментар
 
Зеленский делает всё чтобы спустить это дело на тормозах.
 показати весь коментар
 
 
суд - дело Божье
и никто не укроется, что посеял, то и пожнет
только безбожники не смогут разобраться в принципе, кто виноват, они одного духа с ворами
братья по духу
 показати весь коментар
 
самоудалился Вова . как ***** на Параше . А решать .то кто будет ? Ручной Холодец . ссыкливый Сырник или гермафрода ВенедиктоВ ? Зашкварился сиплый !
 показати весь коментар
 
 
Насправді, це боротьба не з корупціонерами, а з викривачами корупцїї. Бо тепер обиватель може подумати: "Оце я повідомлю про випадок корупції, а вони мені чотири кримінальні справи..." - так шо Зєля з Єрмаком швидше слуги корупціонерів, а не народу.
 показати весь коментар
 
 
В дурака сыграть Володя не получится.
Воровать мы тебе мандат не давали.

Не можешь решить вопросы с коррупцией среди первых своих лиц - иди в отставку вместе с партией. (А 10 млрд грн в месяц - в бюджет верните!!!)

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
 показати весь коментар
 
 
Зеленський сказав, що хто винен у цій ситуації - того нехай і садять. І додав, що Лерос аферист)) Тепер до гадалки не ходи, кого чорт Баканов має посадити!
 показати весь коментар
 
 
Понтій Пілат свого часу умив руки (так каже одна байка).
Але то був римський прокуратор.
Він міг зробити і інакше.
А це зелений нікчема.
В нього є вибір?
 показати весь коментар
 
 
Лерос виноват, сдал всю банду, вот и ответит 😁😁😁😁
 показати весь коментар
 
 
ещё зегнида зеленского заявляла, что зеленский ничего никому не обещал ...
 показати весь коментар
 
 
Порошенко и Вакарчук вместе с подонками «слугиурода»
сделали лохов
зеленский проходимец
 показати весь коментар
 
 
Це що таке: "...непублічно віднести їх правоохоронцям"? А не охрініли ви часом, "шлюхі на роту"?!
 показати весь коментар
 
В Зеленського друзі-бариги: радуцький,єрмак.Рік назад він дуже тріпав Порошенка,рік пройшов-резул ьтат: бариги поміняли прізвища.Зеленський мабуть знову зробить президентом Порошенка ще й достроково.
 показати весь коментар
 
Короче так : Лероса-посадить,Ермака-наградить. Продолжаем играть на пианино...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору