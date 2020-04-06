 Зеленський на зустрічі щодо "плівок Лероса" сказав, що хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на зустрічі з депутатами Зеленський підкреслив, що він і вся його команда "нічим таким не займаються", відповідно, виправдовуватися в цій ситуації було б несправедливо.
"Очевидно, що ніяких недоторканних немає, і нехай силовики розслідують: хто винен у цій ситуації - того нехай і садять, якщо є за що", - наводить слова президента Корнієнко.
У свою чергу, Андрій Єрмак у черговий раз заявив, що він не має стосунку до фактів, озвучених на відео.
"Розкрив деякі подробиці особистої історії - не вважаю, що це необхідно публічно розкривати", - зазначив Корнієнко.
Нардеп також стверджує, що, за словами Єрмака, правоохоронцям жодних окремих вказівок у зв'язку з оприлюдненими записами не давалося, і що шість співробітників Служби безпеки під час вручення повістки Гео Леросу - "це ексцес виконавця".
"За версією Лероса, йому дали ці записи добрі люди. Але далі у нього був вибір: непублічно віднести їх правоохоронцям чи зробити це публічно. Не всі пости пана Лероса мені подобаються як людині і його однопартійцю, там є вже і особисті нападки на Андрія Єрмака", - резюмував Корнієнко.
Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
"Раскрыл некоторые подробности личной истории - не считаю, что это необходимо публично раскрывать", - отметил Корниенко.Источник: https://censor.net.ua/n3186984
Ермак поведал , что его брат - старий лохотронщик ?
- Я, но виноват Изя.
- Как так?
- Ну я запустил камнем в его наглую рожу, а он пригнулся.
Кстати, остальных это тоже касается.
цє чіткий сигнал КОГО треба карати ...
все іншє - бла бла бла
нема вжє довіри до Зеленського ...
(х\ф берегись автомобиля)
Владимир Александрович, вот зачем довели страну до такой ситуации?
А как красиво все начиналось)
д'єрмак твій друзяка, ти про це відкрито сказав своїх фракції. А Лероса назвав аферистом. Тому своїми діями ти винного вже призначив.
Нічого, ссанич, життя воно таке, бентежне: прийде час, коли ти та твої посіпаки за усе відповідатимуть.
Силовики сами у нас ничего не расследуют. В данном случае чётко видно, что лично Зеленский был лично в курсе и это его прямая вина.
П.С.
Почему каждый, кто дорвался до корыта, свято верит, шо он самый хитрый?
У каждого Порошенко есть свой Свинарчук....
Есть задокументированное видео, про принятие на работу за деньги. Если люди, указанные в видео, были трудоустроены - коррупция налицо. И не просто коррупция одного из "отдела кадров", а целый семейный клан. Т.е. по предварительному сговору и в особо крупных размерах (понятно про какую статью речь). По идее, как ранее утверждал президент, один-два дня собираются факты и - в суд, предварительно отстранив от должности, до суда, главу администрации. Но... Расследование затягивается и Ермак не отстранён от должности...
Значит президент действует по принципу, затягивания расследования близкого ему человека. Я понимаю, что уровень взяток ничтожен, в сравнении с иными, неподтверждёнными подношениями. Но тут он почти доказан.
Непринятие жесткого решения дорого обойдётся молодому гаранту Конституции... Кстати, постанова кабМИНа №255 - прямое нарушение Конституции! Если сегодня её опубликуют и премьер министр не получит от гаранта всенародную взбучку, то дела президента вообще плохи.
и никто не укроется, что посеял, то и пожнет
только безбожники не смогут разобраться в принципе, кто виноват, они одного духа с ворами
братья по духу
Воровать мы тебе мандат не давали.
Не можешь решить вопросы с коррупцией среди первых своих лиц - иди в отставку вместе с партией. (А 10 млрд грн в месяц - в бюджет верните!!!)
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
Але то був римський прокуратор.
Він міг зробити і інакше.
А це зелений нікчема.
В нього є вибір?
сделали лохов
зеленский проходимец