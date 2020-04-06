 Українські виробники готові випускати на добу по 1 тис. ПЛР-тестів, що зможе повністю покрити наші потреби, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу в Києві в понеділок.

"Ми очікуємо отримати від українського виробника 22 тис. ПЛР-систем, які дозволять провести близько 2 млн досліджень. Тести мають бути наступного тижня. Український виробник готовий виробляти близько 1 тис. ПЛР-тестів на добу, що зможе покрити всі потреби в тестуванні в Україні", - сказав він.

За словами заступника міністра, нині в Україні є близько 250 тис. тестів для ПЛР-діагностики.

Він зазначив, що в Україні проводиться не набагато менше тестів, ніж в інших країнах Європи, з урахуванням розвитку епідемії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна закупить реагенти для проведення 1 млн тестів на коронавірус, - заступник голови ОП Тимошенко

"Ми маємо розуміти, що Європа на 15-20 днів попереду в розвитку епідемії. Ми відстежуємо динаміку і розвиток сценаріїв, які були в Іспанії, Італії та Франції. Якщо подивитися кількість тестувань, то в Україні не набагато менше тестувань проводитися, ніж в інших країнах. Тому питання тестування - не проблема. Україна готова тестувати", - сказав він.

Ляшко також зауважив, що Міністерство охорони здоров'я створить окрему гарячу лінію для пацієнтів, яких відмовилися тестувати на коронавірус.

"На вихідних ми збиралися з міністром охорони здоров'я й опрацьовували стратегію збільшення кількості тестувань і здатність забезпечити тестуванням усі можливі випадки. Сьогодні-завтра буде оприлюднено алгоритм, згідно з яким кожен може повідомити про випадок відмови тестування медпрацівником - це буде окрема гаряча лінія в Міністерстві охорони здоров'я. Кожен випадок відмови від тестування буде розглянуто в індивідуальному порядку, оскільки відмови від тестування в період епідемії не має бути взагалі", - наголосив заступник міністра.