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 Суспільство, Здоров'я
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 Українські виробники готові випускати на добу по 1 тис. ПЛР-тестів, що зможе повністю покрити наші потреби, - головний санлікар Ляшко

Українські виробники готові на добу випускати близько 1 тис. ПЛР-тестів, що дозволить повністю покрити потребу в ПЛР-тестах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко під час пресбрифінгу в Києві в понеділок.

"Ми очікуємо отримати від українського виробника 22 тис. ПЛР-систем, які дозволять провести близько 2 млн досліджень. Тести мають бути наступного тижня. Український виробник готовий виробляти близько 1 тис. ПЛР-тестів на добу, що зможе покрити всі потреби в тестуванні в Україні", - сказав він.

За словами заступника міністра, нині в Україні є близько 250 тис. тестів для ПЛР-діагностики.

Він зазначив, що в Україні проводиться не набагато менше тестів, ніж в інших країнах Європи, з урахуванням розвитку епідемії.

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"Ми маємо розуміти, що Європа на 15-20 днів попереду в розвитку епідемії. Ми відстежуємо динаміку і розвиток сценаріїв, які були в Іспанії, Італії та Франції. Якщо подивитися кількість тестувань, то в Україні не набагато менше тестувань проводитися, ніж в інших країнах. Тому питання тестування - не проблема. Україна готова тестувати", - сказав він.

Ляшко також зауважив, що Міністерство охорони здоров'я створить окрему гарячу лінію для пацієнтів, яких відмовилися тестувати на коронавірус.

"На вихідних ми збиралися з міністром охорони здоров'я й опрацьовували стратегію збільшення кількості тестувань і здатність забезпечити тестуванням усі можливі випадки. Сьогодні-завтра буде оприлюднено алгоритм, згідно з яким кожен може повідомити про випадок відмови тестування медпрацівником - це буде окрема гаряча лінія в Міністерстві охорони здоров'я. Кожен випадок відмови від тестування буде розглянуто в індивідуальному порядку, оскільки відмови від тестування в період епідемії не має бути взагалі", - наголосив заступник міністра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186983
 
 
 Топ коментарі
 
производители готовы выпускать...
Как только карантин закончится, так сразу и начнут.
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не секрет, что на сегодня по колличеству тестов в сутки, Украина сравнивается не со странами европы, а со странами африки и со своими около 6000 тестов за всё время находится между нигерией и марокко.
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когда будут выпускать, тогда и напишешь...
Зе-бездари и морадеры...
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Производство єто сложно и не очень выгодно.
У нас таким бизнесом не интересуются. Гораздо проще где-то купить потом перепродать с откатом. Мгновенная прибыль без всяких заморочек с производством.
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мудило, вони мали його вже пів-місяці як випускати
а ти все тільки мелеш муйню
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когда будут выпускать, тогда и напишешь...
Зе-бездари и морадеры...
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не секрет, что на сегодня по колличеству тестов в сутки, Украина сравнивается не со странами европы, а со странами африки и со своими около 6000 тестов за всё время находится между нигерией и марокко.
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Для сравнения небратья делают 30-50 тыс. тестов в сутки.
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местечковые мечтают тут до 15000 в сутки довести, но пока по наличию реактивов до 4000 дотягивают. так шо 30-50 тыс в сутки, это мышебратья точно загнули. может правда и делают, если тесты на беременность задействовали ))
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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Около 50 тыс. тестов на коронавирус провели в России за сутки. Об этом говорится в отчете о текущей ситуации по борьбе с коронавирусом Коммуникационного центра правительства РФ.
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"50 тыс. тестов - число проведенных в России тестов на коронавирус за прошедшие сутки (02.04.2020)", - говорится в документе. Прирост за сутки составил 1,6 тыс. исследований. Всего в стране на сегодняшний день провели 575,1 тыс. исследований.
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))))))) ну это понятно. "гаварит мацква! слушают все....."
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По повідомлення західних змі, російські тести в 100 разів гірші за корейські, тобто ловлять одну корону зі ста.
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если они вообще существуют в реале, а не в отчётах ))
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Судячи по тому, що Китай кожен день виловлює по 40 хворих, що приїхали з росії, ті тести на вагітність.
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Не ну мы поняли, что вы по попиз...ть, а не сделать. А когда что-то будет? Ну кроме преступной продажи десятков миллионов масок из Госрезерва перед началом эпидемии.
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производители готовы выпускать...
Как только карантин закончится, так сразу и начнут.
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Шо ти молишся! Скільки можна ? Знаємо вашу готовністью- її лише на санжари вистачило
26.02.20 Україна готова протистояти коронавірусу, - Скалецька https://censor.net.ua/ua/news/3177950/***************************************************
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Ви пік епідемії передбачаєте лише через неділю. Час є. Не поспішайте ( сарказм) Цікаво, хтось з службістів вже хоч зацікавився відвертим саботажем? Хоча, як узеленські на своїх же будуть наїзджати? Монобільшість влади
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А марлевых масок с резинкой от трусов сколько способны выпускать?
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До вашего гребаного минздрава не дозвонишся,некогда им выручку подсчитывают.
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Досі плануте ?

23.03.20 Плануємо дозволяти в'їзд на територію України тільки після проходження тесту на коронавірус - глава МЗС Кулеба
https://censor.net.ua/ua/news/3183712/******************************************************************************************************
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Замечательно. Готовы обеспечить тестирование, или надо делать за свой счет где-то как-то и предъявлять справку?
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готовы выпускать в сутки по 1 тыс....

Что значит готовы? Выпускают или не выпускают - возможно только 2 варианта. Судя по всему - очередная брехня, так как иначе он должен был говорить: за три дня уже выпущено... тестов. Ну и непонятно.. если уже есть 250 тыс тестов. то как кардинально смогут изменить расклад еще 22 тысячи?
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НЕ нравятся мне его слова!
Почему "готов производить" а не "производит"?
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Перевожу - "дайте денег!" Как только "украинскому производителю" дадут денег, так сразу они и начнут "производить". Кстати, из российских реактивов - привет "торгивля на крови".
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Ця зебільна команда тільки базікає місяць.Покажітьщо-небуть що ви зробили.
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производить будут из российских реактивов. Это уже "торгивля на крови" или еще нет?
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В Раше только сегодня собственный экспресс-тест зарегистрировали. 40 минут результат нужно ждать.
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Основной реактив там одинаков для разных тестов, ктоме Раши его взять можно только в Европе а Европа его никому не продает - самим не хватает.
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будут, готовы, обеспечим, выплатим...
за..ли трындуны.
Видимо, нам не суждено услышать/увидеть: выплатили, обеспечили, сделали Українські виробники готові випускати на добу по 1 тис. ПЛР-тестів, що зможе повністю покрити наші потреби, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6050
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Они уже готовы приготовиться сообщить о готовности!

Давайте выпускайте, а не языком молотите!
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Наші вчені винайшли тести три тижні тому, після цього їх вигнали в відпустку і поїхали в Китай закупляти якусь неякісну хрень. Тепер до ідіотів дійшло що треба свої тести виробляти.Але коли в людини фамілія Ляшко, то це вже діагноз!!!!
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