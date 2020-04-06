 Перший летальний випадок від COVID-19 зафіксовано на Донеччині, помер 84-річний чоловік, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

"В Донецькій області - перший летальний випадок від коронавірусу. У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 було підтверджено лабораторно", - йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, зараз проводиться робота з виявлення кола його контактних осіб.

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Нагадаємо, станом на 9:00 6 квітня в Донецькій області підтверджено 9 випадків COVID-19.