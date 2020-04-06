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 Перший летальний випадок від COVID-19 зафіксовано на Донеччині, помер 84-річний чоловік, - ОДА

У Донецькій області перший летальний випадок від коронавірусу зафіксований у 84-річного жителя м. Дружківка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

"В Донецькій області - перший летальний випадок від коронавірусу. У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 було підтверджено лабораторно", - йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, зараз проводиться робота з виявлення кола його контактних осіб.

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Нагадаємо, станом на 9:00 6 квітня в Донецькій області підтверджено 9 випадків COVID-19.

Перший летальний випадок від COVID-19 зафіксовано на Донеччині, помер 84-річний чоловік, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186982
 
 
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Брехуны, если бы наличие было подтверждено до смерти, круг контактных уже бы установили, а не "сейчас проводится".
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84 года...
От старости у нас уже не умирают, только от коронавируса.
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У нас чоловіку живуть в середньому 65 років. Навіщо смерть людини на дев'ятому десятку вішати на коронавірус? Брехуни і маніпулятори.
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Можно сказать, что и не пожил.
Всего 24 годка на пенсии был.
То ли дело, когда до 60 лет не каждый мужчина доживает.
Вот это вот настоящая помошь пенсионному фонду.
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Ну надо же. Существует сто пятьсот причин умереть в 84 года: от простуды, перелома шейки бедра, от сердечного приступа, от почечной недостаточности, - зависит от того, какие узлы и агрегаты организма больше изношены за 84 года непрерывного юзания. А тут случайно коронавирус рядом оказался. И хайпу по этому поводу столько, как будто без него дед бы еще 84 года протянул.
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84 года - он из Дружковки в Италию летал?
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