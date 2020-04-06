 Перший летальний випадок від COVID-19 зафіксовано на Донеччині, помер 84-річний чоловік, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.
"В Донецькій області - перший летальний випадок від коронавірусу. У Дружківці помер 84-річний чоловік, у якого наявність COVID-19 було підтверджено лабораторно", - йдеться в повідомленні.
За словами Кириленка, зараз проводиться робота з виявлення кола його контактних осіб.
Нагадаємо, станом на 9:00 6 квітня в Донецькій області підтверджено 9 випадків COVID-19.
От старости у нас уже не умирают, только от коронавируса.
Всего 24 годка на пенсии был.
То ли дело, когда до 60 лет не каждый мужчина доживает.
Вот это вот настоящая помошь пенсионному фонду.