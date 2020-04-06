 У ЗСУ зафіксовано 3 випадки COVID-19, 99 військовослужбовців на ізоляції, - Командування медичних сил

Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 07:00 6 квітня в Збройних Силах України зареєстровано 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в повідомленні.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 99 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби, – 28 осіб.

Зазначається, що аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом.

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