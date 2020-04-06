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 Політика України, Здоров'я
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Все про:Зеленський (4998) карантин (2193) Джонсон Борис (137) COVID-19 (3016) коронавірус (1741)

 "Разом ми це подолаємо!" - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання

Президент Володимир Зеленський побажав прем'єр-міністру Британії Борису Джонсону, якого госпіталізували через коронавірус, якнайшвидшого одужання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у Twitter.

Зеленський побажав Борису Джонсону бути здоровим.

"Залишайся здоровим, Борисе Джонсон! Ми всі вам співчуваємо і бажаємо якнайшвидшого одужання! Разом ми це подолаємо!" - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні

Як повідомлялося, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, який проходить лікування від коронавірусу COVID-19, у ніч на понеділок був доставлений у лікарню.

У разі фізичної нездатності Джонсона виконувати обов'язки глави уряду ці функції перейдуть до міністра закордонних справ Домініка Рааба.

Разом ми це подолаємо! - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186979
 
 
 Топ коментарі
 
Разница лишь в том что Джонсон выделил средства и приказал закупать как можно больше аппаратов ИВЛ а Зеленский вывез из страны даже маски.
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Кацап? Или голосовал за малороса? "Вместе мы это преодолеем!" - Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления - Цензор.НЕТ 5421
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НИ Х ....... не почувствовал, ей Богу.
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Приложись больным местом к пробирке с мочой из Петьки и будет тебе счастье
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Там еще и загрести пару промиле наверняка может как от пива
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полководець "панамских" сліпих офшорів ... генераліссимус Іловайский світлій Князь Дебальцевский ...и прочая и прочая ...ви забули додати ...про наполеончика навіть не згадую з клоуна спросу ніякого ...потрібно питати з тих хто його "обрав"
яка "куча" краще смердить ?
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Разница лишь в том что Джонсон выделил средства и приказал закупать как можно больше аппаратов ИВЛ а Зеленский вывез из страны даже маски.
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Порохоботы и тут найдут зраду "Вместе мы это преодолеем!" - Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления - Цензор.НЕТ 876
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маловероятно . в лучшем случае за Трампа но скорее всего за Путина
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Зрада это продукт зелебобиков, вирус распространяющийся по ТВ.
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а долбл...бы . пардон поклонники Зеленского в этом сразу увидят перемогу "Вместе мы это преодолеем!" - Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления - Цензор.НЕТ 125 значение слова перемога перевести на русский или справишься ?
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галантерейщик и кардинал- это сила!
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"когда дело в твоих руках, я спокоен" - ответил джексон.
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"Вместе мы и буйвола завалим"-говаривал,иногда,шакал Табаки тигру Шерхану!
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почти не сомневаюсь, что лично вы, ребята таки да преодолеете!
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вчера еще блазень - сегодня уже официально желает что то, как президент Украины премьер министру Великобритании...

Урок для молодежи! - учится, совершенствоваться в самообразовании, углубляться в политику и философию, - вам все это на хрен не пригодится в Украине...

Нюхайте кокс, ублажайте богатеньких на вечеринках, играйте членами на роялях, будьте хамами без принципов и морали - и все у вас сложиться как у Вдадимира Зеленского.. "Разом ми це подолаємо!" - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання - Цензор.НЕТ 337
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Мы будем драться на пляжах,будем сражаться на побережьях,мы будем драться в полях и на улицах...мы никогда не сдадимся...
Сэр Уинстон Черчилль,премьер Британии "Разом ми це подолаємо!" - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання - Цензор.НЕТ 6699
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весточка от Чёрной Вдовы Моники-разведёнки - недобрый знак для будь-кого
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Диктаторы ездят на тиграх,боясь с них слезть.А тигры между тем, начинают испытывать ГОЛОД.
Черчилль всегда ПРАВ "Разом ми це подолаємо!" - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання - Цензор.НЕТ 6013 "Разом ми це подолаємо!" - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання - Цензор.НЕТ 9250
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Черчилль был Молодец .Его все уважали .И враги и вирусы
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С народом шутки плохо заканчиваются для любого Муамара Каддафи или плешивого Хмыря РАБссии... "Разом ми це подолаємо!" - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання - Цензор.НЕТ 257
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не бзди Борис и мы поженимся
и дочь Ковидом назовём... "Разом ми це подолаємо!" - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання - Цензор.НЕТ 3429
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Нихрена я не понимаю... "Написал в твиттер", написал на заборе - это что, событие для новости?
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В Параше новорожденного малыша назвали Ковид Сергеевич .
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"Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления"

кабздец Боре...
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наш батько побажав британському батькові!
Благородно і красиво!
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Коваль коня підковує, а зелена жаба і собі лапу протягує.
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