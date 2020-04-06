 "Разом ми це подолаємо!" - Зеленський побажав Джонсону якнайшвидшого одужання

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави написав у Twitter.
Зеленський побажав Борису Джонсону бути здоровим.
"Залишайся здоровим, Борисе Джонсон! Ми всі вам співчуваємо і бажаємо якнайшвидшого одужання! Разом ми це подолаємо!" - написав він.
Як повідомлялося, прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, який проходить лікування від коронавірусу COVID-19, у ніч на понеділок був доставлений у лікарню.
У разі фізичної нездатності Джонсона виконувати обов'язки глави уряду ці функції перейдуть до міністра закордонних справ Домініка Рааба.
яка "куча" краще смердить ?
Урок для молодежи! - учится, совершенствоваться в самообразовании, углубляться в политику и философию, - вам все это на хрен не пригодится в Украине...
Нюхайте кокс, ублажайте богатеньких на вечеринках, играйте членами на роялях, будьте хамами без принципов и морали - и все у вас сложиться как у Вдадимира Зеленского..
Сэр Уинстон Черчилль,премьер Британии
Черчилль всегда ПРАВ
и дочь Ковидом назовём...
кабздец Боре...
Благородно і красиво!