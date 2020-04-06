 У Франції кількість померлих від коронавірусу перевищила 8 тисяч

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV, про це повідомило міністерство охорони здоров'я Франції.

Зазначається, що з 8078 померлих - 5889 в лікарнях і 2189 - в установах для літніх людей.

Кількість смертей порівняно з попередньою добою зросла на 748. Водночас у лікарнях за останню добу померли 357 пацієнтів, помітно менше, ніж в суботу - 441. Решта в недільній статистиці смертності - померлі з будинків для літніх людей. Дані щодо них досі є неповними, оскільки ще не всі установи передали інформацію французькому МОЗ.

Всього з початку епідемії госпіталізований 28 891 пацієнт з хворобою COVID-19, це на 748 осіб більше, ніж на попередню добу "з урахуванням збільшення кількості видужань".

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Починаючи з суботи, в реанімацію потрапили 140 пацієнтів (176 у період з п'ятниці по суботу). В цілому в реанімації перебувають 6978 пацієнтів. За останні 24 години з реанімації вийшли 250 осіб.

Всього з початку епідемії з лікарень виписали 16 183 особи.

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