 Зеленський не замикається на думці однієї людини, - "слуга народу" Корнієнко розповів, до кого прислухається президент

Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший заступник глави фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Корнієнко зазначив, що в профільних питаннях він завжди слухає людей, які спеціалізуються в цих сферах, якщо йдеться про силовий блок - це силовики.

"Якщо йдеться про коронавірус - то, якщо ви звернули увагу, на апаратних нарадах рідко бувають Андрій Єрмак або Сергій Шефір. Там переважно бере участь Кирило Тимошенко як секретар координаційної ради з протидії COVID-19", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Поки такого немає", - Корнієнко про розкол у "Слузі народу"

Зокрема, коли йдеться про вибори, розмовляє Зеленський із самим Корнієнком.

"Володимир Олександрович не замикається на думці однієї людини", - резюмував Корнієнко.