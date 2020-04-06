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 Політика України
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Все про:Зеленський (4998) Слуга народу (778) Корнієнко (162)

 Зеленський не замикається на думці однієї людини, - "слуга народу" Корнієнко розповів, до кого прислухається президент

Президент Володимир Зеленський ніколи не прислухався лише до одного вже ексглави Офісу Президента Андрія Богдана.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший заступник глави фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Корнієнко зазначив, що в профільних питаннях він завжди слухає людей, які спеціалізуються в цих сферах, якщо йдеться про силовий блок - це силовики.

"Якщо йдеться про коронавірус - то, якщо ви звернули увагу, на апаратних нарадах рідко бувають Андрій Єрмак або Сергій Шефір. Там переважно бере участь Кирило Тимошенко як секретар координаційної ради з протидії COVID-19", - розповів він.

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Зокрема, коли йдеться про вибори, розмовляє Зеленський із самим Корнієнком.

"Володимир Олександрович не замикається на думці однієї людини", - резюмував Корнієнко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186975
 
 
 Топ коментарі
 
Оно и видно. Мечется как шавка между разными мнениями и людьми.....Своего мнения нет и судя по всему и не было никогда.
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это привычка у него осталась еще с корпоративов , где он развлекал публику...
Та же как... - кто больше лаве кинет тот тебя и танцует....

Владимир Александрович не перестроился еще....
Нужно дать ему еще 300 дней...
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та прислушиваться есть к кому......
Зеленський не замикається на думці однієї людини, - "слуга народу" Корнієнко розповів, до кого прислухається президент - Цензор.НЕТ 9216
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Оно и видно. Мечется как шавка между разными мнениями и людьми.....Своего мнения нет и судя по всему и не было никогда.
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это привычка у него осталась еще с корпоративов , где он развлекал публику...
Та же как... - кто больше лаве кинет тот тебя и танцует....

Владимир Александрович не перестроился еще....
Нужно дать ему еще 300 дней...
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Не надо оскорблять проституток.
Они выполняют очень важную работу,
в отличии от ЗЕ.
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1460 дней надо дать чтобы не было вопросов.
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так посмотри на всю историю украині на 6 гетманов украині за последние 20 лет и даже не 10 а сто разных мнений .. то мы в таёжном союзе то мы в ес то мы безблоковое государство то мы в нато томы продаём землю то не продаём то мы промшленная держава то мы аграная страна то мы мирная то мы лучшая армия в мире то донбасскормилец бюджета то нахлебник то мы едина страна то у нас 6 млн изменников на оккупированных территориях...
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какие одухотворённые лица у всех "слуг"...
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ему бы хорошо уже и своё мнение иметь. а другие учитывать, но не замыкаться на них.
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все равно выходит г-но. он слушается своих кураторов из парашки
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какая на х.. парашка прохо бот???? что курим или пъём или колем ??
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Да. Он слушает всех. И шефира, и ермака, и жену.
Почую кожного - 2
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А потом приходит Аваков и насильственным способом меняет Зеленскому политическую ориентацию.
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У ЗЕторчка только один надёжный субъект от которого он не замыкается и прислушивается. А зовут его Кокс Колумбийский
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Цікаво за які "заслуги"??? 24-летнюю Валерию Шкаброву назначили членом наблюдательного совета «Укрзализныци» с зарплатой в 160 тыс. грн, - соответствующий приказ подписал министр инфраструктуры Владислав Криклий
Зеленський не замикається на думці однієї людини, - "слуга народу" Корнієнко розповів, до кого прислухається президент - Цензор.НЕТ 1187
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с... с головой криклия...опять личные шоферы, паликмахтеры, выгуливатели собак, садовники и элитные содержанки, но как тот говорил: а ты не путай свою личную шерсть с государственной...
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"назначили членом"
Мабуть теж вміє грати посадою на роялі.
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- Валерия, что вы заканчивали?
- Трускавецкий " Рик сос "...
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У мене питань до зе шобли немає.Тільки до деякої частни 73% .Ніби деякі були адекватні.
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А сколько тебе лет что ты задаёшь такие вопросы? Зеленський не замикається на думці однієї людини, - "слуга народу" Корнієнко розповів, до кого прислухається президент - Цензор.НЕТ 5736
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членом наблюдательного совета? а что она будет наблюдать или с кем советоваться?
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Конечно.С братом Ермака-все согласовывает. Зеленський не замикається на думці однієї людини, - "слуга народу" Корнієнко розповів, до кого прислухається президент - Цензор.НЕТ 6171
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Поговаривали Коломойский над ним, а оказалось с Петрухой на ты. Внешнее влияние на Вову, на Петю, никакого секрета нет. Зе + 8 процентов= Украина. Радуйтесь порохо............
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флюнхт трундарст прубатурбансикх гумбпт тулд
в цьому висері навіть більше змісту, ніж в твоєму
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хорошо бы, чтобы спеди всех советчиков хоть пара была бы умными. Про честных даже не мечтаю.
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Там не чесні, і не розумні - там просто громадяни Ізраїлю і РФ і їм до сраки ваші проблеми і Україна як така.
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- Валерия,что вы заканчивали?
- Трускавецкий "Rixos"
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а яка різниця, скільки людей вислухає дурень?
він однаково прийме дурацьке рішення
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Каждый раз вылезает сраколиз и нахваливает зеленого клоуна. Вся партия, сплошьное гавно
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Яка там партія? збіговисько випадкових людей, що збіглися поживитися на "мудрому нарідові"
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В отставку пора уже.За год показал полную несостоятельность.
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Частину у відставку, а частину на карантин років на 10 - зрада, корупція, шахрайство.
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Владімір Ссанич говорив, що йому ніколи стратегічно думати. Тут він не збрехав: немає ні політики, ні бачення куди приведуть його дії. Шарахання і броунівський рух
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Україна потрапила в зелену пастку Не професіоналів . "Мудре " населення допустило ДЛЯ СЕБЕ думку і за це проголосувало про те , що лікувати людей можуть політологи і політики, чинити каналізацію може балерина , а готувати - сантехнік! А зараз це " мудре "населення більш за всіх незадоволене не професійними діями владних структур і голосніше за всіх кричить про своє невдоволення ? Бо винні в цій ситуації всі навкруги і весь Світ , тільки НЕ "мудре" населення ...
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Україна потрапила в зелену пастку Не професіоналів . "Мудре " населення допустило ДЛЯ СЕБЕ думку і за це проголосувало про те , що лікувати людей можуть політологи і політики, чинити каналізацію може балерина , а готувати їжу замість повара - сантехнік! А зараз це " мудре "населення більш за всіх незадоволене не професійними діями владних структур і голосніше за всіх кричить про своє невдоволення ? Бо винні в цій ситуації всі навкруги і весь Світ , тільки НЕ "мудре" населення ...
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