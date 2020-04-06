 "Поки такого немає", - Корнієнко про розкол у "Слузі народу"

Про це розповів Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Корнієнко зазначив, що всередині фракції є дискусії щодо важливих законів, в яких у різних депутатів є різні думки.
"Розкол і розвал - це ж якісь закінчені дії, юридично зафіксовані: хто виходить, когось виключають, цілі групи виходять тощо. Поки такого немає", - зазначив він.
На питання про те, що ситуативний союз з "Євросолідарністю" і "Голосом" може перерости в щось більше і триватиме аж до формалізації в якусь коаліцію, він відповів: "Не думаю, бо у нас таки з ними різні позиції".
"У нашого виборця інші вимоги, якщо говорити про ЄС. Якщо говорити про "Голос", то вони і самі не дуже цього хочуть. Тому що в тій опозиційній ніші, в якій вони зараз перебувають, мені здається, їм комфортно", - додав він.
На питання про те, чи бачить він якісь передумови до дострокових виборів у доступній для огляду перспективі, він відповів: "Ні, ніяких передумов поки немає".
Поясніть мені, як так сталося, що всього рік тому, при "Баризі", в цьому самому місці, гречка коштувала 12 грн, а зараз - ось таке:
Ви ж казали, що "хуже нє будєт"!
Ви ж мені казали, що прийдуть молоді і чесні професіонали!
Ви ж мені казали, що "кінець епохи бідності та жадібності")))
(с)
https://www.youtube.com/watch?v=MFZoB62XCmU
В правительстве Украины, в основном, люди с русскими фамилиями.
Предупреждение Либермана было сделано давно (как минимум год-полтора назад). Он сказал всё по делу, потому что знал: что грядёт в Зап.Европе. К Украине это не относится.
я сам украинец, но мне кажется дурнее нашего мудрого нарида хрен где найдешь...
смеяться с дурней уже сил нет....
Нельзя пережить если столько предателей во власти.
Ми (точніше - я) вважав за середньостатистичну думку людей, які спілкуються на цьому форумі.
Та коли я заглянув на інші форуми - жах - ми живемо серед бидла - "мудрий український нарід".
І наші, місцеві форумні зебіли, яких ми вважаємо просто тупими - це просто янголи, здатні хоч трохи думати.
Отже те бидло, шо зараз при владі - зеркальне відображення "мудрого українського наріту"...
пля...