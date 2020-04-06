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 Політика України
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Все про:ВР (7418) Слуга народу (778) Корнієнко (162)

 "Поки такого немає", - Корнієнко про розкол у "Слузі народу"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що розколу і розпаду в "Слузі народу" немає.

Про це розповів Корнієнко в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Корнієнко зазначив, що всередині фракції є дискусії щодо важливих законів, в яких у різних депутатів є різні думки.

"Розкол і розвал - це ж якісь закінчені дії, юридично зафіксовані: хто виходить, когось виключають, цілі групи виходять тощо. Поки такого немає", - зазначив він.

На питання про те, що ситуативний союз з "Євросолідарністю" і "Голосом" може перерости в щось більше і триватиме аж до формалізації в якусь коаліцію, він відповів: "Не думаю, бо у нас таки з ними різні позиції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Адепти дефолту підуть на злочин, щоб повернути "Приват" своєму господареві", - "слуга народу" Чернєв

"У нашого виборця інші вимоги, якщо говорити про ЄС. Якщо говорити про "Голос", то вони і самі не дуже цього хочуть. Тому що в тій опозиційній ніші, в якій вони зараз перебувають, мені здається, їм комфортно", - додав він.

На питання про те, чи бачить він якісь передумови до дострокових виборів у доступній для огляду перспективі, він відповів: "Ні, ніяких передумов поки немає".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186972
 
 
 Топ коментарі
 
А чему там "раскалываться"? Там не "фракция", а просто - "ситуативная коалиция", которая собралась под "зелёным знаменем пророка "халявы"...". Когда встал вопрос о том, что "за базар отвечать надо...", и "кормушка не резиновая...", они тут же начали между собой "собачиться"...
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Ніякого розколу там немає - вони просто крадуть наші з вами гроші шановні українці!!! І поки ці гроші будуть - доти вони будуть красти без жодних розколів!!!
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Аха-ха...😁😁😁 Нет предпосылок к выборам?
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А чему там "раскалываться"? Там не "фракция", а просто - "ситуативная коалиция", которая собралась под "зелёным знаменем пророка "халявы"...". Когда встал вопрос о том, что "за базар отвечать надо...", и "кормушка не резиновая...", они тут же начали между собой "собачиться"...
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Из слов небритого следует, что СН поддерживает Лероса и будет требовать отставки (как минимум) Ермака.
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Виборці ЗЕленого віслюка!

Поясніть мені, як так сталося, що всього рік тому, при "Баризі", в цьому самому місці, гречка коштувала 12 грн, а зараз - ось таке:
"Пока такого нет", - Корниенко о расколе в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 4044

Ви ж казали, що "хуже нє будєт"!
Ви ж мені казали, що прийдуть молоді і чесні професіонали!
Ви ж мені казали, що "кінець епохи бідності та жадібності")))
(с)
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вас банально на#$али - терпите. если хочется красивой жизни, то смотрите в телевизор - про честного Горлобородько.
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Меня нет! Я ещё перед выборами говорил что те кто проголосует за Зеленского в 19 будет есть своих детей в 33 Ну насчет 33 я был оптимист!
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патамушта надо голосовать не за гречку, а за будущее.
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Ніякого розколу там немає - вони просто крадуть наші з вами гроші шановні українці!!! І поки ці гроші будуть - доти вони будуть красти без жодних розколів!!!
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В Украине евреям ничего не угрожает.
В правительстве Украины, в основном, люди с русскими фамилиями.
Предупреждение Либермана было сделано давно (как минимум год-полтора назад). Он сказал всё по делу, потому что знал: что грядёт в Зап.Европе. К Украине это не относится.
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Банду геть...!!! "Пока такого нет", - Корниенко о расколе в "Слуге народа" - Цензор.НЕТ 7374

я сам украинец, но мне кажется дурнее нашего мудрого нарида хрен где найдешь...
смеяться с дурней уже сил нет....


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Грядущий дефолт сметёт всех этих "слуг" в сточную канаву. Где им и место.
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и нас тоже в первую очередь, он они щас доллары скупают
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Такие эпизоды уже бывали в истории. Ничего страшного не случится. Будет военное положение, рационирование, карточки и т.д. Это пережить можно.
Нельзя пережить если столько предателей во власти.
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...сподобався дурням "вася голобородько",той "проголосували"...іншим-"інтелектуалам"-смєшко,аматорам "попси"-"підголосок "рашена"...маємо ще- цікаву жОПу,та ПЕСа...
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странный комментарий . ну утром была 36.7 и что ? "Поки такого немає", - Корнієнко про розкол у "Слузі народу" - Цензор.НЕТ 2177
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Этим козлам времени до конца эпидемии.
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Выгнать их, отобрать у них СМИ, и вся "эпидемия" закончится.
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#слугиурода сборище конченых подонков
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І не вважає, а знає...

Ми (точніше - я) вважав за середньостатистичну думку людей, які спілкуються на цьому форумі.

Та коли я заглянув на інші форуми - жах - ми живемо серед бидла - "мудрий український нарід".

І наші, місцеві форумні зебіли, яких ми вважаємо просто тупими - це просто янголи, здатні хоч трохи думати.

Отже те бидло, шо зараз при владі - зеркальне відображення "мудрого українського наріту"...
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для меня и здешний форум - сборище дебилов. А уж про другие и упоминать всуе не хочется.
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я о том же - что наши дебилы - лучшие... их ценить и лелеять нужно по сравнению со среднедебильным показателям по форумам...

пля... "Поки такого немає", - Корнієнко про розкол у "Слузі народу" - Цензор.НЕТ 3931
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Вот охламон! У них с ЕС видите ли, разные позиции! Хорошо, хоть признался, что они не за стабильную и соборную Украину, как ЕС. Может, часть "зеленых" начнет бледнеть? А то и вовсе перекрашиваться?!!
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