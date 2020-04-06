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 Політика України
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Все про:держбюджет (352) Джемілєв (238) Крим (8950) фінансування (593) кримські татари (1541) АТР (10) Муждабаєв (10)

 Поправку Джемілєва про фінансування ATR не поспішають розглядати в Раді. Це скидається на політичний саботаж, - Муждабаєв

Єдиному кримськотатарському каналу ATR найближчими днями можуть відімкнути електроенергію за борги. Якщо ВР не ухвалить давно зареєстровану поправку про розблокування коштів для телеканалу, то рішення "відімкнути ATR від ШВЛ" ухвалено на доволі високому рівні і скидається воно на реверанс Кремлю.

Про це у своєму блозі на УП написав заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві помирає через штучне бюрократичне блокування держпідтримки єдиний у світі телеканал кримських татар - ATR, який рівно 5 років тому був закритий у Криму окупантами. Після чого його співробітники поїхали в Київ, багато хто з них у Росії - під кримінальним переслідуванням. Усі 5 років вони роблять усе, що можуть, щоб не дати розірватися зв'язку України зі своєю окупованою Батьківщиною, щоб дати людям, що живуть в окупації, надію на порятунок із цього гібридного гетто, в якому кримчани для росіян - люди другого сорту. Я не буду зараз заново пояснювати, як це дискредитує Українську державу загалом, Президента, Уряд, Верховну Раду - в очах власних громадян. На жаль, не тільки. За більш ніж місяць з моменту обіцянки Володимира Зеленського відновити фінансування ATR "найближчим часом", нічого в долі ATR не змінилося. Фактично колектив розпущений, студія порожня, все, що ми зараз можемо робити, - в режимі інфографіки та включень за допомогою соцмереж інформувати жителів Криму про загрозу коронавірусу, яку приховує окупаційна влада", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримськотатарський телеканал ATR не втратить держпідтримки, - Зеленський

"І це помітили вже два найбільші друковані ЗМІ Німеччини, які опублікували великі статті про ситуацію з ATR, яка викликає у німців, м'яко кажучи, здивування. Перша стаття вийшла приблизно місяць тому в "Берлінер Цайтунг ", друга - щойно в "Зюддойче Цайтунг". Перед тим як представити вашій увазі переклад цієї публікації, я хотів би коротко сказати, на чому "справа стала". Народний депутат України, легендарний дисидент і моральний авторитет Мустафа Джемілєв давно підготував поправку в закон про бюджет, яка зможе розблокувати наш рахунок, де давно лежать гроші з держпідтримки (такий от сюр). Але ставити її на голосування у ВР чомусь не поспішають. І з кожним тижнем я щораз далі від думки, що це бюрократичні заморочки, а не політичний саботаж. Чому я так думаю? Ось - наочний приклад", - додав Муждабаєв.

Поправку Джемілєва про фінансування ATR не поспішають розглядати в Раді. Це скидається на політичний саботаж, - Муждабаєв 01
Поправку Джемілєва про фінансування ATR не поспішають розглядати в Раді. Це скидається на політичний саботаж, - Муждабаєв 02

"На цих скриншотах із сайту Верховної Ради видно, як стрімко в дні карантину "пролітають" через парламент законопроєкти, яким хтось може "приробити ноги". Такими темпами можна було розблокувати нещасний рахунок ATR вже 20 разів. Але - з головним на сьогодні кримськотатарським питанням, від якого приходить у відчай наш народ, нічого не відбувається, хоча все давно узгоджено з Камбіном і готово до голосування, яке врятує ATR буквально за 5 хвилин. У такій ситуації - хочеш, не хочеш - напрошується висновок. Якщо "поправка Джемілєва" не буде ухвалена і цього тижня (ATR саме в ці дні можуть відімкнути електроенергію за борги) - значить, рішення "відключити ATR від ШВЛ" ухвалено під килимом на доволі високому рівні. І якщо це насправді так, у що мені категорично не хочеться вірити, то воно скидається лише на реверанс Кремлю. Оскільки ніяких ворогів в Україні в єдиного кримськотатарського телеканалу немає і не може бути. Це те, про що дійсно не хочеться думати, і я закликаю всіх патріотичних народних депутатів покласти край байдужому ставленню держави до її народу в його найважчі часи", - резюмував Муждабаєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримськотатарський телеканал ATR звернувся до Європарламенту та Єврокомісії по фінансову допомогу

Далі наводимо опублікований Муждабаєвим текст (у перекладі російською мовою) статті про ATR у найбільшій газеті ФРН Süddeutsche Zeitung:

МОЛЧАНИЕ В ИЗГНАНИИ

Телестудия пуста, но вирус в этом не виноват. Бедствие уже было там раньше. ATR был основным телеканалом для сотен тысяч крымских татар на протяжении полутора десятилетий, он был популярным и крупнейшим в Крыму. На канале работало около 200 человек. Затем последовал первый удар. Россия аннексировала украинский полуостров, забрала у ATR лицензию и в итоге изгнала его. Редакция переехала в украинскую столицу Киев и оттуда вышла в эфир. Сейчас вещание программ сворачивается. Следующий удар, возможно, еще тяжелей. Айдер Муждабаев, заместитель Генерального директора телекомпании, говорит по телефону:

"Это большая трагедия для нас".

После переезда в Киев ATR получил финансирование от украинского правительства, помощь была запланирована в государственном бюджете. Телеканал, основатель и владелец которого Ленур Ислямов безуспешно пытался найти компромисс* с русскими после аннексии Крыма, всегда был важен для крымскотатарского меньшинства. Он предоставлял для них информацию на русском, украинском и крымскотатарском языках независимо от того, где они сейчас проживают – на полуострове или разбросаны по украинским регионам. Четыре часа репортажей каждый день. Но с конца 2019 года деньги не поступали, говорит заместитель генерального директора (Айдер – ред.) Муждабаев, и он сам с сентября месяца не получает заработную плату. Половина персонала ушла.

"Они не могли себе позволить так долго работать с нами без оплаты", – говорит Муждабаев.

Почти два миллиона евро предусмотрены в государственном бюджете, но деньги так и не поступили

Не совсем понятно, почему украинское государство больше не переводит деньги телеканалу. Муждабаев говорит, что государство создало новые барьеры для финансирования, закон говорит, что вещатель должен пройти новый открытый тендер. Однако несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский заверил: "Телекомпания ATR продолжит свою работу, и никто не откажет ему в государственной поддержке". В государственном бюджете предусмотрено почти два миллиона евро.

"Но с тех пор ничего не произошло, – говорит Муждабаев. – После обещания Зеленского старое правительство ушло, а коронавирус пришел. Я иду в пустую студию. Плохие перспективы, потому что у ATR большие долги. А вещать на Крым он может только с зашифрованным спутниковым сигналом, это дорого для нас".

Kyiv Post уже предположил, что украинское руководство в настоящее время не заинтересовано в Крыме, и крымские татары уже почувствовали это. В предвыборной кампании президент Зеленский поставил своей главной целью достижение мира на оспариваемом Донбассе. Недавно глава правящей партии "Слуга народа" также открыто заявил о возможности возобновления водоснабжения в Крыму из гуманитарных соображений, которое Киев прекратил после аннексии. Крымские татары обеспокоены таким сближением.

Також читайте: Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів

Отношения между мусульманскими татарами и русскими были конфликтными на протяжении веков. Крымские татары когда-то правили полуостровом, они были могущественными, влиятельными и устрашающими. Пока царская империя не отобрала у них власть. Позже Сталин грубой силой депортировал крымских татар, и только при главе Кремля Михаиле Горбачеве они вернулись к своему старому Ханскому дворцу и Черному морю. Но отношения оставались напряженными. После аннексии большинство из них сопротивлялось аншлюсу с Россией. Пять лет назад вооруженные офицеры в форме обыскали студию канала в Симферополе и прервали программу.

Тогда ведущая сказала: "Мы еще вернемся". Но пока для них остается только ссылка и покрытие спутника. Тем не менее, сотрудники на полуострове, подвергаясь преследованию и арестам, продолжают вести расследования. Но теперь это даже не вещание. Просто пауза?

Муждабаев говорит по телефону, что он написал открытое письмо в Еврокомиссию и Европейский парламент с просьбой о помощи. В 2016 году парламент порекомендовал в резолюции Комиссии помочь ATR с финансированием. Муждабаев говорит, что он никогда специально не обращался к ЕС, "потому что украинское правительство помоагло нам". Так что теперь же он надеется на Брюссель, "потому что нас сейчас никто не видит. Ни в мире, ни в Украине". Но и у ЕС, и Украины в настоящий момент другие заботы, и это ясно Муждабаеву.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186968
 
   
 Топ коментарі
 
Зате зебіли насміються досхочу. Папріколу.
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Влада слабка і не здатна боротись за державу.
Ці п'ять років ми будемо просто існувати, нікуди не рухатись, нічого не досягати.
Аби гірше не стало.
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Влада слабка і не здатна боротись за державу.
Ці п'ять років ми будемо просто існувати, нікуди не рухатись, нічого не досягати.
Аби гірше не стало.
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Зате зебіли насміються досхочу. Папріколу.
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Згайнували цінний час.
Вкотре.
Мине ще рік, і преза ненавидітимуть ВСІ. Бо він не виконав нічого з обіцяного народу, лише постарався для певних кіл.
Тут сидиш і думаєш - аби землю не продав, аби армію не послабив, аби дипломатичних помилок в питаннях війни та суверенітету не наробив...
ЖАХ
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Ну землю ему Порошенко не даст продать. Без него
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Порошенко НЕ дає, беніному хлопчику, продати ДЕРЖАВНУ і КОМУНАЛЬНУ землю. Як я розумію вас саме це НЕ влаштовує
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Именно для того, чтоб не продать державну землю Порошенко и придумал ее предварительное розпаювання. Стыдно не знать великие поправки
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Приведети приклади цих "коварных" поправок? Чи як
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Зачем? Все равно божья роса и вы не поменяете своего мнения, если я даже тыцьну эти поправки вместе со ссылками. Я не прав и вы способны к переубеждению? К тому же надо иногда слушать выступления спасителя Украины, а не слепо за него стоять. Он заявил, что 10 несчастных миллионов га будут розпайовани страждущими, а следовательно уже будут обьектом купли-продажи. Это сделано для нетерплячих, тех кто не хочет ждать 2024 года, когда госземлю можно будет продавать итак, о чем с присущей ему природной скромностью умолчал Мародер-спаситель
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Ух ти, який взірець маніпулятивного пропагандонства. Ось правки від "ЄС". Ну, і де там про дерибан в 2024 році?Поправку Джемілєва про фінансування ATR не поспішають розглядати в Раді. Це скидається на політичний саботаж, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 5164
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Сама ты пропагандонка. Никаких поросячих правок по сути зебильном проекте не было и все эта брехня в картинке итак прописана. Или приведи норму, что земля могла продаваться иностранцам или где там в проекте было написано, что можно было купуваты за злочынни гроши. Твоя соевая зграя к тому же так никого и не посадила за злочынни гроши, а сейчас типа суды будут доказывать где злочынни, а где чесни. К томуже ты не споришь, что все эти свиноаравки испаряются из закона от 2021 до 2024 года. Что касается запрета на продаж госземель, отправляю тебя к хрюкоту Мародера на Шустер-лив. Там он заявил, что госземля будет розпайована, а значит может быть в дальнейшем продана. Читай не веселые картинки с сайта ПЕСа, а официальную редакцию закона про дерибан на сайте ВР
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і все одно було краще ! зважаючи на активні бойові дії ! відсутність армії ! крах економіки !
Зю користується поки надбаннями минулої влади, та вони тануть як крижина на сонці.
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Мое личное мнение-- вам нужен свой канал вот и финансируйте сами !!! Какого хрена все дербанят бюджет кому не лень . люди сейчас болеют и умирают а эти за канал сруться который нафик не нужен -- (патриоты) за чужой счет Поправку Джемилева о финансировании ATR не спешат рассматривать в Раде. Это выглядит как политический саботаж, - Муждабаев - Цензор.НЕТ 3590
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он в первую очередь нужен крымскому народу, который уничтожала рашка, а теперь предаем мы
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Владі головне мошну набити.....і чим скоріше, тим краще !!!!! Бо на рубльовці життя дороге !!!
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А его не смущает что Рада долгое время не работает, а на внеочередных есть вопросы поважнее чем финансирование каналов.
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не смущает. они с этого канала живут. и неплохо живут.
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Можуть на 5минут затриматись і проголосувати. Чи ви вважаєте що вони 24часа на добу маски шиють.
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Даже не смущает, что это частный телеканал(собственник Ленур Ислямов (владелец 97 % акций, 3 % во владении у бывших собственников телеканала)). Но "Дай денег!".
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Надіюсь, всі будуть пораховані і зроблені висновки.
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Татарин отключает татарам свет? Так поэтому ему надо из бюджета мошну пополнить?
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да, ненужный и бесполезный АТР, несомненно сейчас самый важный вопрос. архиважный.
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То вы просто там не смотрели "Мимино" на татарском языке
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"Там где крутят "Сватов", электроэнергия не заканчивается."
Поправку Джемилева о финансировании ATR не спешат рассматривать в Раде. Это выглядит как политический саботаж, - Муждабаев - Цензор.НЕТ 4317
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Только и могут что деньги клянчить, где хоть какой то толк от их деятельности, где протесты татар в Крыму не говоря уже о партизанских действиях.
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И, что в этом удивительного? Ведь ATR не Квартал 95 или Скоты, пардон, сваты.
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Удивительно и дико было, если бы Сваты или 95 квартал имел наглость просить полное финансирование из госбюджета. А татары могут.
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42 миллиона - от Украины, 35 миллионов - от России. Как фирмы Зеленского осваивали бюджеты двух стран. Поправку Джемілєва про фінансування ATR не поспішають розглядати в Раді. Це скидається на політичний саботаж, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 4155

https://strana.ua/articles/rassledovania/190069-kak-firmy-vladimira-zelenskoho-poluchali-denhi-iz-bjudzheta-ukrainy-i-rossii.html
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25 миллионов на патриотический "Гуцульский вестерн"
Фильм "Гуцульский вестерн" включен в утвержденный Кабмином перечень фильмов патриотического направления. На производство таких фильмов Министерство культуры ежегодно распределяет десятки миллионов гривен госдотаций из бюджета.

Где здесь про сваты и финансирование 95 квартала на 100% и постоянной основе из госбюджета, как хотят себе наглые татары?
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Специально, для умственно отсталого в своём развитии Вити Суходродера, пардон, он руков, впрочем какая разница, предлагаю ещё раз прочесть внимательно статью. Поправку Джемілєва про фінансування ATR не поспішають розглядати в Раді. Це скидається на політичний саботаж, - Муждабаєв - Цензор.НЕТ 6701
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Ты реально глупенький, или прикидываешься?
Одно дело, когда государство хочет снять патриотический фильм и само оплачивает его тем, кто умеет снимать.
Другое дело, когда татарская наглота хочет постоянного финансирования своего частного канала из госбюджета, а что снимать на нем - уже будут решать они. В том числе - откровенную агитацию за Порошенка и поливание помоями действующей власти как было раньше. Ну и конечно харчеваться за гос.счет на шарабана никто не отменял.
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Зеленский и патриотизм - антагонизмы. Зеленский патриот денег из бюджета страны. И страны агресора в том числе. В ATR.UA больше патриотизма, чем во всей Подворотне 95 с её собственниками вплоть до уборщиц помещения.
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Смысл внищей стране тратить миллионы на этих Муждабаевых и Ислямовых, которые эти бабки пилят, с их ATR с нулевым рейтингом?
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"Но - с главным на сегодня крымскотатарским вопросом, от которого приходит в отчаяние наш народ, ничего не происходит,Источник: https://censor.net.ua/n3186968"

А откуда Мудабаев знает мнение "его народа" по разным вопросам? Татары когда либо проводили этнические съезды на основе равноправия всех членов этноса? Точно установлено, кто татарин, кто нет? Существуют ли членские билеты этноса, по которым этнос собирается в кучу и избирает представляющие его органы, полномочные вещать от имени этноса? Проводятся ли соц. опросы этноса по разным вопросам, вроде необходимости существования канала АТР? Понятно, что ничего такого нет и все вещающие от имени этносов - самозванцы.
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канал частный. государство не обязано финансировать частные каналы.
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Я просто не понимаю почему сейчас миллионерам вот просто так должны давать мои деньги.
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Мы хотим денех !!! Украинцы должны оплачивать хотелки татар !!! Это саботаж !!!
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подобные тебе депортировали татар с их земли, с их Крыма, который украла рашка
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подобные тебе помогали коммунякам устраивать голодомор и репрессии в Украине, против собственного народа.
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Как однако вата и тролли в ветке оживились. Подгорает?
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*****...! Хотелки у татар всё растут и растут... Я помню, как в 90-е они в Крыму отжимали земли у Украинцев...
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В Киеве умирает из-за искусственной бюрократической блокировки господдержки единственный в мире телеканал крымских татар - ATR, который ровно 5 лет назад был закрыт в Крыму оккупантами. Источник: https://censor.net.ua/n3186968

Хто на зарплатні у Кремля той не буде помогати кримським татарам
Дай Бог щоб цей ТБ канал запрацював найближчим часом.
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