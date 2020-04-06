 Поправку Джемілєва про фінансування ATR не поспішають розглядати в Раді. Це скидається на політичний саботаж, - Муждабаєв

Про це у своєму блозі на УП написав заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв, передає Цензор.НЕТ.

"У Києві помирає через штучне бюрократичне блокування держпідтримки єдиний у світі телеканал кримських татар - ATR, який рівно 5 років тому був закритий у Криму окупантами. Після чого його співробітники поїхали в Київ, багато хто з них у Росії - під кримінальним переслідуванням. Усі 5 років вони роблять усе, що можуть, щоб не дати розірватися зв'язку України зі своєю окупованою Батьківщиною, щоб дати людям, що живуть в окупації, надію на порятунок із цього гібридного гетто, в якому кримчани для росіян - люди другого сорту. Я не буду зараз заново пояснювати, як це дискредитує Українську державу загалом, Президента, Уряд, Верховну Раду - в очах власних громадян. На жаль, не тільки. За більш ніж місяць з моменту обіцянки Володимира Зеленського відновити фінансування ATR "найближчим часом", нічого в долі ATR не змінилося. Фактично колектив розпущений, студія порожня, все, що ми зараз можемо робити, - в режимі інфографіки та включень за допомогою соцмереж інформувати жителів Криму про загрозу коронавірусу, яку приховує окупаційна влада", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримськотатарський телеканал ATR не втратить держпідтримки, - Зеленський

"І це помітили вже два найбільші друковані ЗМІ Німеччини, які опублікували великі статті про ситуацію з ATR, яка викликає у німців, м'яко кажучи, здивування. Перша стаття вийшла приблизно місяць тому в "Берлінер Цайтунг ", друга - щойно в "Зюддойче Цайтунг". Перед тим як представити вашій увазі переклад цієї публікації, я хотів би коротко сказати, на чому "справа стала". Народний депутат України, легендарний дисидент і моральний авторитет Мустафа Джемілєв давно підготував поправку в закон про бюджет, яка зможе розблокувати наш рахунок, де давно лежать гроші з держпідтримки (такий от сюр). Але ставити її на голосування у ВР чомусь не поспішають. І з кожним тижнем я щораз далі від думки, що це бюрократичні заморочки, а не політичний саботаж. Чому я так думаю? Ось - наочний приклад", - додав Муждабаєв.





"На цих скриншотах із сайту Верховної Ради видно, як стрімко в дні карантину "пролітають" через парламент законопроєкти, яким хтось може "приробити ноги". Такими темпами можна було розблокувати нещасний рахунок ATR вже 20 разів. Але - з головним на сьогодні кримськотатарським питанням, від якого приходить у відчай наш народ, нічого не відбувається, хоча все давно узгоджено з Камбіном і готово до голосування, яке врятує ATR буквально за 5 хвилин. У такій ситуації - хочеш, не хочеш - напрошується висновок. Якщо "поправка Джемілєва" не буде ухвалена і цього тижня (ATR саме в ці дні можуть відімкнути електроенергію за борги) - значить, рішення "відключити ATR від ШВЛ" ухвалено під килимом на доволі високому рівні. І якщо це насправді так, у що мені категорично не хочеться вірити, то воно скидається лише на реверанс Кремлю. Оскільки ніяких ворогів в Україні в єдиного кримськотатарського телеканалу немає і не може бути. Це те, про що дійсно не хочеться думати, і я закликаю всіх патріотичних народних депутатів покласти край байдужому ставленню держави до її народу в його найважчі часи", - резюмував Муждабаєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримськотатарський телеканал ATR звернувся до Європарламенту та Єврокомісії по фінансову допомогу

Далі наводимо опублікований Муждабаєвим текст (у перекладі російською мовою) статті про ATR у найбільшій газеті ФРН Süddeutsche Zeitung:

МОЛЧАНИЕ В ИЗГНАНИИ

Телестудия пуста, но вирус в этом не виноват. Бедствие уже было там раньше. ATR был основным телеканалом для сотен тысяч крымских татар на протяжении полутора десятилетий, он был популярным и крупнейшим в Крыму. На канале работало около 200 человек. Затем последовал первый удар. Россия аннексировала украинский полуостров, забрала у ATR лицензию и в итоге изгнала его. Редакция переехала в украинскую столицу Киев и оттуда вышла в эфир. Сейчас вещание программ сворачивается. Следующий удар, возможно, еще тяжелей. Айдер Муждабаев, заместитель Генерального директора телекомпании, говорит по телефону:

"Это большая трагедия для нас".

После переезда в Киев ATR получил финансирование от украинского правительства, помощь была запланирована в государственном бюджете. Телеканал, основатель и владелец которого Ленур Ислямов безуспешно пытался найти компромисс* с русскими после аннексии Крыма, всегда был важен для крымскотатарского меньшинства. Он предоставлял для них информацию на русском, украинском и крымскотатарском языках независимо от того, где они сейчас проживают – на полуострове или разбросаны по украинским регионам. Четыре часа репортажей каждый день. Но с конца 2019 года деньги не поступали, говорит заместитель генерального директора (Айдер – ред.) Муждабаев, и он сам с сентября месяца не получает заработную плату. Половина персонала ушла.

"Они не могли себе позволить так долго работать с нами без оплаты", – говорит Муждабаев.

Почти два миллиона евро предусмотрены в государственном бюджете, но деньги так и не поступили

Не совсем понятно, почему украинское государство больше не переводит деньги телеканалу. Муждабаев говорит, что государство создало новые барьеры для финансирования, закон говорит, что вещатель должен пройти новый открытый тендер. Однако несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский заверил: "Телекомпания ATR продолжит свою работу, и никто не откажет ему в государственной поддержке". В государственном бюджете предусмотрено почти два миллиона евро.

"Но с тех пор ничего не произошло, – говорит Муждабаев. – После обещания Зеленского старое правительство ушло, а коронавирус пришел. Я иду в пустую студию. Плохие перспективы, потому что у ATR большие долги. А вещать на Крым он может только с зашифрованным спутниковым сигналом, это дорого для нас".

Kyiv Post уже предположил, что украинское руководство в настоящее время не заинтересовано в Крыме, и крымские татары уже почувствовали это. В предвыборной кампании президент Зеленский поставил своей главной целью достижение мира на оспариваемом Донбассе. Недавно глава правящей партии "Слуга народа" также открыто заявил о возможности возобновления водоснабжения в Крыму из гуманитарных соображений, которое Киев прекратил после аннексии. Крымские татары обеспокоены таким сближением.

Також читайте: Це інформаційна диверсія влади, що забезпечує політичний вплив держави-агресора, - фракція "ЄС" про кодування українських каналів

Отношения между мусульманскими татарами и русскими были конфликтными на протяжении веков. Крымские татары когда-то правили полуостровом, они были могущественными, влиятельными и устрашающими. Пока царская империя не отобрала у них власть. Позже Сталин грубой силой депортировал крымских татар, и только при главе Кремля Михаиле Горбачеве они вернулись к своему старому Ханскому дворцу и Черному морю. Но отношения оставались напряженными. После аннексии большинство из них сопротивлялось аншлюсу с Россией. Пять лет назад вооруженные офицеры в форме обыскали студию канала в Симферополе и прервали программу.

Тогда ведущая сказала: "Мы еще вернемся". Но пока для них остается только ссылка и покрытие спутника. Тем не менее, сотрудники на полуострове, подвергаясь преследованию и арестам, продолжают вести расследования. Но теперь это даже не вещание. Просто пауза?

Муждабаев говорит по телефону, что он написал открытое письмо в Еврокомиссию и Европейский парламент с просьбой о помощи. В 2016 году парламент порекомендовал в резолюции Комиссии помочь ATR с финансированием. Муждабаев говорит, что он никогда специально не обращался к ЕС, "потому что украинское правительство помоагло нам". Так что теперь же он надеется на Брюссель, "потому что нас сейчас никто не видит. Ни в мире, ни в Украине". Но и у ЕС, и Украины в настоящий момент другие заботы, и это ясно Муждабаеву.