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Все про:карантин (2193) священик (55) смерть (4010) Тернопільщина (267) Геращенко Антон (518) COVID-19 (3016) коронавірус (1741)

 Священник, у якого першим на Тернопільщині підтвердили коронавірус, помер

57-річний священник з м. Заліщики Тернопільської області, у якого першим в області підтвердили коронавірус, помер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тернопільську штаб для боротьби з коронавірусом.

"Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священник, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус. Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер", - йдеться в повідомленні.

Всього з початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померли 3 людини: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна мешканка Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тернопільщині 160 підтверджених випадків COVID-19, із них 106 - у Монастириському районі

Про це також повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко на сторінці в мережі Facebook.

"Сьогодні вранці помер священник Олег Вінницький, який був першим зафіксованим хворим COVID-19 на Тернопільщині. Йому було тільки 56 років. Не знаючи про те, що він вже інфікований, отець Олег проводив релігійні обряди, бував на похоронах, спілкувався з вірянами. Загалом до встановлення діагнозу він встиг поспілкуватися з близько 500 людьми", - йдеться в повідомленні.

"Він ні в чому не був винен. Він не знав, що він заражений такою небезпечною хворобою як коронавірус. Але його приклад показує, що священнослужителі є в групі найбільшого ризику зараження вірусом, разом з медиками, поліцейськими, прикордонниками, касирами супермаркетів і аптек", - додав Геращенко.

Також читайте: Пік захворюваності на коронавірус може припасти на 14 квітня, - Ляшко

Нагадаємо, 21 березня 2020 року коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника.

Пізніше стало відомо, що поліція розшукує майже пів тисячі людей, які контактували на Тернопільщині із зараженим коронавірусом священником Олегом Вінницький.

Священник, у якого першим на Тернопільщині підтвердили коронавірус, помер 01
Священник, у якого першим на Тернопільщині підтвердили коронавірус, помер 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186967
 
 
 Топ коментарі
 
Ну, УГКЦ і ПЦУ ще раніше заборонили публічні богослужіння в церквах... Тільки РПЦУ продовжувала, бо "ГоловПіп" в Даниловому монастирі, сказав, що прихожан їхніх вірус не зачепить... Тепер маєм "головняк"...
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Пшло,дебильное,к родственникам на Урал!
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от теперь он узнает есть ли бог на Свете или нет, но нам он не расскажет
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Заразили его аваковские беженцы с Италии, из очага эпидемии. И скольких еще перезаражают.
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Ну, УГКЦ і ПЦУ ще раніше заборонили публічні богослужіння в церквах... Тільки РПЦУ продовжувала, бо "ГоловПіп" в Даниловому монастирі, сказав, що прихожан їхніх вірус не зачепить... Тепер маєм "головняк"...
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Він сказав що короновірусом хворіють тільки геї. І здається він теж уже хворий.
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Там буква пропущено. Має бути РПСвУ- Російська православна секта в Україні.
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А як ще іменувать філіал церкви в Україні, що визнає своїм главою патріарха РПЦ? Я знаю, що ця назва "неканонічна", однак і "Совєтський Союз" - теж "неканонічно" іменувався...
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просто ...РПЦ ...і без всяких там примазок (У)
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православный обряд, действительно, способствует, и меняться не способен, это надо пресечь
но Христос сказал: "Где 2 и 3 собраны во Имя Мое, там и Я среди вас"
Протестанты, субботники и др. собираются для молитвы и поклонения небольшими группами, и это правильно. Если в это тяжелое время верующие перестанут молиться за народ, вот тогда действительно будет глына
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Мне хотелось бы знать весь протокол лечения данного священника.Что применялось,что он так успешно помер?Ещё нет массового поступления ,а уже столько смертей.Может в этом собака зарыта?Немцы делают невозможное.А у нас всё списывают.Вчера в Борзне помер беглец скоропостижно.Нечисто это всё.Принц Чарльз вылечился за неделю.Что-то в процедурах спасения тяжёлых делается не то.Я лучше уйду в лес и там буду спасаться.
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У нас нет медицьіньі уже давно, успокойся.
Все на что тьі можеш расчитьівать, єто на готовность свого имунитета в момент заражения.
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Читаю в солидных зарубежных агенствах о трагедии северных районов Италии.К старикам,болеющим дома ,не приезжают домашние врачи,скорые едут по нескольку часов.Они не попадают в статистику.Близкие просто в отчаянии..Я очень боюсь ,чтобы у нас не повторилось подобное.Нужно привлекать НГ и мобилизовывать всех военнообязанных медиков на борьбу с пандемией.Нужен непрерывный компьтерный контроль за состоянием всех прибывших на лечение. это возможно.Хотя бы на будущее,следующая смертельная волна назначена на осень,а не полагаться на авось.
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Не нужно ничего бояться, все будет хорошо)
Во время єпидемии каждьій будет за себя и всем будет на тебя насрать)
От єтого и отталкивайся)
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Жорстко, але правда. Добре, що матеріал поданий коректно. "Перший виявлений...", а не захворілий. Схоже, першого щахворвлого знайти вже не можливо.
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Ну так лекарство специфическое. В Украине не сертифицировано. Только на прошлой неделе разрешили его использовать, но главная проблема теперь его завезти откуда-то. В Киеве для богатых завезли ограниченную партию. Sanofi обещали по быстрому подогнать 3 тыс упаковок для больниц. Но пока оно дойдет до регионов...
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Я переболел этой херней,скорее всего, когда еще тестов даже не было.
Пишу лично вам вкратце, потом удалю.
В общем недели 2-3 непонятно ,что происходило с организмом. Вроде бы все норм,но что-то не то . Потом в один из дней я проснулся и было ощущение,что в легких застрял какой-то камень. Кашля почти не было , температуры тоже, прыгала с 36,6 до 37,2. Больше ни разу не было. Я понял ,что что-то не так,но тестов не было еще. Я начал читать все про вирусы и, так же прочел китайскую методичку . Там нашел инфу,что нужно епашить цинк и витамин с.
При принятии хоть 100 гамм алкоголя ,сразу ставало несравнимо хуже. Я полностью исключил алкоголь. Через несколько дней пятно в центре легких (по ощущениям) стало меньше,но стали хрипеть легкие и стало болеть спина в нижней области легких. Я думаю,начиналась пневмония. Температуры не было. В общем, я решил излечиться сам.
Как я делал(уверен ,что для каждого это делать нужно индивидуально). Прочитал про вирус , он обманывает клетку,что несет именно то,что сейчас ей не хватает.
Я начал принимать витамины (шипучие)
1.Effer Vit Multi (дневной комплекс витамин)
2.Орехи (цинк)
3.Чеснока мой организм начал требовать сколько ,что в жизни не ел сколько. Ежедневно я ел по 3-4 средние головки, притом,это организм сам требовал.
4.Прыскал в горло спиртовый раствор прополиса.
5. Мед
6.Почему-то мне захотелось пожевать приправу розмарина ,до этого никогда не жевал.
7.Я ел тертыми сырыми разные овощи , буряк, редиска черная, плоды сельдерея.
8.Я начал пить Амизон , ну уже недели 2 я болел (это после того как в грудях стало болеть), может совпадение,но мне стало лучше и после этого состояние стало улучшаться , хотя к этому времени по протоколам и болезнь длиться около 17 дей.
Было дни ,когда я вставал ночью и кашлял и харкал кровью как в фильмах , тогда ставало действительно страшно.

Я не врач,но советовал бы слушать своего организма. Но если высокая температура, может быть значительное осложнение из-за пневмонии. Через час я это сообщение удалю.
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по селам полно пустых домов, дуй
и самое время картошку сажать, мало ли...
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Тупорылые порохоидиоты, это не беженцы Авакова, это политика Порошенка, дернули за раем в ЕС и винить их нечего, А вирус уровнял всех и святых и грешных. Зе тоже идет по пути Порошенка, так что валите все на козла отпущения, а он им стал.
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Пшло,дебильное,к родственникам на Урал!
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Ты прав, но не в рай европейский на заработки они дернули, а от "рая украинского", где президентом Порошенко был! Но, при тандеме Зеленский- Порошенко ничуть лучше не стало! Возможно, еще Авакян добавится и будет править Украиной два не совсем чистых жида и армянин! Ттриумвиратом. как в древнем Риме это называется. Украинцам тут не место!
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Бог просто решил к себе призвать хорошего человека! А короновирус здесь причем? Итальянские медики давно признают, что есть смерть от собственно короновируса, а есть смерть просто пожилого человека от различных заболеваний- рака, диабета, туберкулеза, сердечно-сосудистых болезней , у которого диагностировали короновирус. Правда, ихние пожилые, как наши средних лет по состоянию здоровья.
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Странно то, что священника не смогли вылечить за 15 дней прибывания в больнице. Что будет в пик болезни ? Почему в Германии низкий % смертности ? Может проблема в медицине нашей ?
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проблема в том, что человек смертен. вот и всё
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Вместо того, чтобы поменять допотопные аппараты ИВЛ на совремнные и обучить существующих специалистов в каждой области Украины, власть отвечает: на все воля Господа. Что дальше? Сожжение на площадях колдунов, наславших коронавирус?
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Почему в Германии...? Да, потому что, это Германия! Уровень медицины и обеспеченность всем необходимым на порядок лучше.
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Ну вы прямо первооткрыватель, Надя! Колумб с Магелланом! В Германии медицина действительно лучше, чем в не только в Украине, но и в Польше, Италии, или там в Испании, например...
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В общем до установления диагноза он успел пообщаться с около 500 людьми", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3186967 -- кто-то с людей , кроме зебилов верить что в Украине заражённых только 1 308 если один человек мог заразить 500 ? А эти 500 ещё сколько ? Тогда почему зелёная власть врет ? Это наказание зебилам за голосование ?
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Оксфорд ще пару днів назад писав що по їх статистиці в Україні около 13 к заражених.
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Спасение утопающих - это их собственные проблемы. Агент кремля Зе думает лишь о том, как сдать страну врагу. Недавно он дал указание провести проверку состояния крымского канала. Совпадение? Не думаю.
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ну помер та й помер.

дивує якого біса він взагалі до лікарні пошкандибав, сидів би під іконою, молився та чекав на спасіння, ні, попленталося воно до лікарів - віри раптом замало стало?
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Вообще-то мне было бы интересно знать какой церкви этот священник. Не сатанинской ли секты упц мп? Кто в курсе, ответьте.
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этот обряд надо менять, и не обманывать прихожан, что верующим будет усе в шоколаде
"Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.
(Евр.12:8)"
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Странно то, что священника не смогли вылечить за 15 дней прибывания в больнице. Что будет в пик болезни ? Почему в Германии низкий % смертности ? Может проблема в медицине нашей ? -- потому что украинская бандитская власть за которую голосовали делает столько тестов на вирус что в африканских странах, но при этом говорит , что это виноваты предыдущая власть . В Германии уже около миллиона сделали и потому такая смертность
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Так нет лекарств от этого! То что нам преподносят как вылечился это ничто иное как иммунитет сам поборол. Врачи тут не при чем. Просто под эту болячку своруют из бюджета столько что внукам хватит! Вот и все.
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Писали где-то что у людей с избыточным весом меньше шансов пережить коронавирусную инфекцию. А этот священник был довольно плотного сложения. Да и не только этот...
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Поки начхальство роз,ізджає на Мерседесах,і "гонить "Коронавірус,він вже іх вніс в свій список зачистки.Тому головне бидло гюндяев,на підході,а клерки продовжують поповнювати добриво чернозьому.Це була б феерічна подія!
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ну а его то кто заразил? или он стажировался в Ухане?
Теперь веруны что контактировали с воплями побежали к докторам, вместо "верить и молиться". ве-ве-вера, ага.
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елементарна техніка безпеки, і звісно доля... чого не скажеш про злісних порушників як наприклад тут у ВІДЕО, гарна ілюстрація як не треба робити

https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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А это этой церкви, Порошенко из Стамбула справку на телячьей коже привёз, подтвеждающей, что церковь настоящая?
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Три священника РПЦ заразились коронавирусом в Москве -- твоя парашкина так называемая церковь не секта ?
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Три священника РПЦ заразились коронавирусом в Москве. Об этом сообщила рабочая группа при Патриархе в своем Telegram-канале.

Отмечается, что по состоянию на 5 апреля тест на коронавирус оказался положительным у трех священнослужителей Московской епархии. Среди заболевших клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» Николай Рыжков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Виктор Волков и Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.
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Так, я не пойму. Вывод то какой? Получается, что священники любой церкви мрут, и со справкой и без справки? Может они все не настоящие?
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Вирус к гундяевской секте масковского *********** особенно беспощаден.
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Вирус то российского происхождения.
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Паки паки, иже херувимы. Так таки и не сказал никто, 57-летний священник из г. Залещики, был в списках церкви Порошенко, которую он утверждал в Стамбуле?
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Ні ,він був у списках головного мудака і брехуна гюндяевсько-путлеровського походження,кирила,тому і дохнуть всі гебешні шпигуни.Коронавірус іх потехеньку ліквідує.
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Будьте здорові,і вірьте в себе і в Життя!Воно дуже цікаве! Брудна секта ворогів,і шпигунів,сама ліквідується за допомогою Коронавірусу,і жіттевих обставин.
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Значит таки не зря предусмотрительный Порошенко, прошлой зимой подсуетился в Стамбуле. Подстраховал своих священников.
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они в самомнении о своей власти и Божьей защите правильной веры, но Библию читают не внимательно: "Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.
(Евр.12:8)"
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Коронавірус працює чітко.Уся церковна,хитра,ліцемірна мафія,яка спочатку усім брехала,і зазивала до церков мацковського ***********,знищується цим недугом.Це кубло незрозумілого значення,яке себе асоціірує з Богом,до нього ніяких відносин не має.Це ще один доказ.
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"И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящею на водах многих;
с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами ************, с семью головами и десятью рогами.
И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим."
(Откр.17:1-6)
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А на підході ще одне нагле бидло,паша-мерседесс,цинічне,ліцемірне,і дуже брехливе,яке призивало усіх обніматися,і прічащатися.Це все сатаністське кубло мацковських гнид.Зараз у ціеі гниди, короновірус,який прийшов йому нагадити,що воно ніхто,і хвати його -лайно.Мразина підла!
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Щось Коронавірус косить усю мацковську гебню,яка святила вбивць,і іхню зброю,в російсько-украінській війні.Мені він подобаеться в своіх приоритетах.Може вижене з Украіни усіх вбивць,гебешних попів,які пригріли свою кацапячу сраку,і продовжують цинічно і нагло брехати.
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Коронавірус-допоможе знищити весь мотлох мацковськага ***********.Перші пішли,з нетерпінням чекаю наступне лайно.
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Тут є зв,язок,Коронавірус мітить тих,хто перевищує своє місце в ЖИТТІ,і повертає іх на своє місце.
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Церковна мафія зовсім зглузду з,іхали вже давно,особливо кацапське лайно,усадивші своі п,яті точки на теплі місця,брешуть,брешуть,брешуть.Коронавірус скинув маску с ціеі брудноі секти,і почав іх зачищати.Бажаю йому успіхів в благодійному ділі для моєі Украіни.
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