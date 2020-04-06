 Священник, у якого першим на Тернопільщині підтвердили коронавірус, помер

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тернопільську штаб для боротьби з коронавірусом.
"Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священник, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус. Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер", - йдеться в повідомленні.
Всього з початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померли 3 людини: 68-річний житель Монастириського району, 57-річна мешканка Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.
Про це також повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко на сторінці в мережі Facebook.
"Сьогодні вранці помер священник Олег Вінницький, який був першим зафіксованим хворим COVID-19 на Тернопільщині. Йому було тільки 56 років. Не знаючи про те, що він вже інфікований, отець Олег проводив релігійні обряди, бував на похоронах, спілкувався з вірянами. Загалом до встановлення діагнозу він встиг поспілкуватися з близько 500 людьми", - йдеться в повідомленні.
"Він ні в чому не був винен. Він не знав, що він заражений такою небезпечною хворобою як коронавірус. Але його приклад показує, що священнослужителі є в групі найбільшого ризику зараження вірусом, разом з медиками, поліцейськими, прикордонниками, касирами супермаркетів і аптек", - додав Геращенко.
Нагадаємо, 21 березня 2020 року коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника.
Пізніше стало відомо, що поліція розшукує майже пів тисячі людей, які контактували на Тернопільщині із зараженим коронавірусом священником Олегом Вінницький.
но Христос сказал: "Где 2 и 3 собраны во Имя Мое, там и Я среди вас"
Протестанты, субботники и др. собираются для молитвы и поклонения небольшими группами, и это правильно. Если в это тяжелое время верующие перестанут молиться за народ, вот тогда действительно будет глына
Все на что тьі можеш расчитьівать, єто на готовность свого имунитета в момент заражения.
Во время єпидемии каждьій будет за себя и всем будет на тебя насрать)
От єтого и отталкивайся)
Пишу лично вам вкратце, потом удалю.
В общем недели 2-3 непонятно ,что происходило с организмом. Вроде бы все норм,но что-то не то . Потом в один из дней я проснулся и было ощущение,что в легких застрял какой-то камень. Кашля почти не было , температуры тоже, прыгала с 36,6 до 37,2. Больше ни разу не было. Я понял ,что что-то не так,но тестов не было еще. Я начал читать все про вирусы и, так же прочел китайскую методичку . Там нашел инфу,что нужно епашить цинк и витамин с.
При принятии хоть 100 гамм алкоголя ,сразу ставало несравнимо хуже. Я полностью исключил алкоголь. Через несколько дней пятно в центре легких (по ощущениям) стало меньше,но стали хрипеть легкие и стало болеть спина в нижней области легких. Я думаю,начиналась пневмония. Температуры не было. В общем, я решил излечиться сам.
Как я делал(уверен ,что для каждого это делать нужно индивидуально). Прочитал про вирус , он обманывает клетку,что несет именно то,что сейчас ей не хватает.
Я начал принимать витамины (шипучие)
1.Effer Vit Multi (дневной комплекс витамин)
2.Орехи (цинк)
3.Чеснока мой организм начал требовать сколько ,что в жизни не ел сколько. Ежедневно я ел по 3-4 средние головки, притом,это организм сам требовал.
4.Прыскал в горло спиртовый раствор прополиса.
5. Мед
6.Почему-то мне захотелось пожевать приправу розмарина ,до этого никогда не жевал.
7.Я ел тертыми сырыми разные овощи , буряк, редиска черная, плоды сельдерея.
8.Я начал пить Амизон , ну уже недели 2 я болел (это после того как в грудях стало болеть), может совпадение,но мне стало лучше и после этого состояние стало улучшаться , хотя к этому времени по протоколам и болезнь длиться около 17 дей.
Было дни ,когда я вставал ночью и кашлял и харкал кровью как в фильмах , тогда ставало действительно страшно.
Я не врач,но советовал бы слушать своего организма. Но если высокая температура, может быть значительное осложнение из-за пневмонии. Через час я это сообщение удалю.
https://assets.documentcloud.org/documents/6816954/Local-media1018775499113957289-Pdf.pdf
и самое время картошку сажать, мало ли...
дивує якого біса він взагалі до лікарні пошкандибав, сидів би під іконою, молився та чекав на спасіння, ні, попленталося воно до лікарів - віри раптом замало стало?
http://ugcc-serce.te.ua/
"Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.
(Евр.12:8)"
Теперь веруны что контактировали с воплями побежали к докторам, вместо "верить и молиться". ве-ве-вера, ага.
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
Отмечается, что по состоянию на 5 апреля тест на коронавирус оказался положительным у трех священнослужителей Московской епархии. Среди заболевших клирик храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» Николай Рыжков, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Виктор Волков и Георгий Дехтярев, исполняющий обязанности настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.
(Евр.12:8)"
с нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле.
И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами ************, с семью головами и десятью рогами.
И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим."
(Откр.17:1-6)