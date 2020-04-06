 Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт комітету.
"Професор Харпер розповів Комітету, що "спілкування завжди було великою проблемою" під час пандемій. Тим не менш, деякі країни, включно з Китаєм, Іраном і Росією, поширюють дезінформацію про походження і поширення вірусу", - йдеться у звіті.
Зокрема, у звіті засуджується поведінка офіційної влади Китаю під час епідемії.
Британські депутати вважають, що Пекіну слід було зіграти ключову роль у зборі даних про інфекцію, однак Китай з моменту спалаху прагнув заплутати процес збору даних.
Автори звіту наводять кілька прикладів. Зокрема, 14 січня Всесвітня організація охорони здоров'я у Twitter із посиланням на китайських експертів повідомила про відсутність явних доказів передачі вірусу від людини до людини.
Крім того, у звіті згадується китайський офтальмолог Лі Веньлян, який попереджав про небезпеку коронавірусу ще до початку епідемії. Лікаря викликали в поліцію і заборонили "поширювати неправдиву інформацію". У лютому в нього виявили коронавірус, через кілька днів він помер.
Як зазначили у звіті, ціною дезінформації є втрачені людські життя.
виноватые ? да их . точнее его и искать не нужно . есть такая страна . столица Пекин . слыхал о ней ? мало того что выпустили джина так еще и врут на каждом шагу . и случаев инфицирования у них почти нет и умерших всего пару тысяч . мышей летучих крайними сделали . секретят все что можно .
а москали с персами они не виноватые . они просто мудаки . что бы показать как у них все хорошо занижают число заразившихся и умерших
№22/090684-еп | #Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини
Военно-морская база для флота альянса НАТО в г.Мариуполь
Дата оприлюднення: 27 березня 2020
1911 голосів
Рекомендую создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО в г.Мариуполь.В связи с постоянной угрозой и некорректным поведением страны агрессора России.2
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Оце і є невимовна дурість.
1) недостаточно тестов и общего уровня медицины
2) организованная государством программа по сокрытию реальных масштабов бедствия
первый вариант это мы . англичане это понимают потому к нам у них претензий нет
второй вариант это перечисленные выше страны
хочешь на этот счет подискутировать и доказать что я не прав ? валяй
хорошо что вспомнил про историю . много веков в Китае считают что они
пупцентр земли а остальные страны это подданные императора ( генерального секретаря КПК ) Россия тоже в этом плане не сильно отстает . поэтому наезд на англичан выглядит смешно
Пупом земли себя все считают, это основа пропаганды нац. патриотизма, но не все себя представляют верховными судьями всего мира.
В России новорожденного мальчика назвали в честь коронавируса. Это произошло в Кемеровской области в Новокузнецке. Мальчик получил имя Ковид.
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
Американская разведка в секретном докладе, представленном Дональду Трампу, выяснила, что Китай занижает данные о масштабе эпидемии коронавируса COVID-19
Китай не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью о коронавирусе, считают американские политики. «Западные чиновники указали также на Иран, Россию, Индонезию и особенно Северную Корею, которая не сообщила ни об одном случае заболевания, как на вероятные случаи занижения статистики. Другие страны, включая Саудовскую Аравию и Египет, также могут стараться занизить свои показатели», - пишет агентство.
По словам П*****, санкционные меры заставили Россию «включить мозги», в том числе начать производить продукты и технологии, которых раньше у страны не было. «Это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу», - считает президент.
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