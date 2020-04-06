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 Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус

Комітет у закордонних справах Палати громад Великої Британії опублікував звіт, у якому засуджує Китай, Іран і Росію за дезінформацію про коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт комітету.

"Професор Харпер розповів Комітету, що "спілкування завжди було великою проблемою" під час пандемій. Тим не менш, деякі країни, включно з Китаєм, Іраном і Росією, поширюють дезінформацію про походження і поширення вірусу", - йдеться у звіті.

Зокрема, у звіті засуджується поведінка офіційної влади Китаю під час епідемії.

Британські депутати вважають, що Пекіну слід було зіграти ключову роль у зборі даних про інфекцію, однак Китай з моменту спалаху прагнув заплутати процес збору даних.

Автори звіту наводять кілька прикладів. Зокрема, 14 січня Всесвітня організація охорони здоров'я у Twitter із посиланням на китайських експертів повідомила про відсутність явних доказів передачі вірусу від людини до людини.

Крім того, у звіті згадується китайський офтальмолог Лі Веньлян, який попереджав про небезпеку коронавірусу ще до початку епідемії. Лікаря викликали в поліцію і заборонили "поширювати неправдиву інформацію". У лютому в нього виявили коронавірус, через кілька днів він помер.

Як зазначили у звіті, ціною дезінформації є втрачені людські життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186966
 
   
 Топ коментарі
 
Они констатируют неопровержимый факт ,что эти страны всегда брешут
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Со взрывов многоэтажек до международного терроризма Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус - Цензор.НЕТ 1599 .
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Петиція
№22/090684-еп | #Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини

Военно-морская база для флота альянса НАТО в г.Мариуполь

Дата оприлюднення: 27 березня 2020

1911 голосів

Рекомендую создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО в г.Мариуполь.В связи с постоянной угрозой и некорректным поведением страны агрессора России.2

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Британские депутаты осудили Иран, Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе - Цензор.НЕТ 6168
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Обос**лись по полной, теперь ищут виноватых.
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Вони не чекали атаки біологічною зброєю від росії.
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Со взрывов многоэтажек до международного терроризма Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус - Цензор.НЕТ 1599 .
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Все краснопузые попрятались. Где там Меркель - ей пора бы уже из самоизоляцию вылезать или объявлять, что уже заболела, как все они.
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Этот ортодоксальный триумвират мировых изгоев всегда виноват. Французы ищут женщину... а в политике всегда знаешь, откуда зло, говно и турбулентности. Взгляните на любое голосование в оон.
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интересно узнать . правительство какой страны в сложившейся ситуации не " обосралось " ? что то там Вьетнам но не факт

виноватые ? да их . точнее его и искать не нужно . есть такая страна . столица Пекин . слыхал о ней ? мало того что выпустили джина так еще и врут на каждом шагу . и случаев инфицирования у них почти нет и умерших всего пару тысяч . мышей летучих крайними сделали . секретят все что можно .
а москали с персами они не виноватые . они просто мудаки . что бы показать как у них все хорошо занижают число заразившихся и умерших
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Петиція
№22/090684-еп | #Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини

Военно-морская база для флота альянса НАТО в г.Мариуполь

Дата оприлюднення: 27 березня 2020

1911 голосів

Рекомендую создать военно-морскую базу для постоянной дислокации флота альянса НАТО в г.Мариуполь.В связи с постоянной угрозой и некорректным поведением страны агрессора России.2

Триває збір підписів
Залишилося 83 дні
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В ОБРАНЕ

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Британці, приймаючи своїх рішення, орієнтувались на дані недемократичних країн ???
Оце і є невимовна дурість.
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Нет, чтобы розпаювать и продать землю Ее Величества за пару миллиардов от МВФ, так они фигней занимаются
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А Россия и Иран что набрехали? Список виноватых в пандемии как то очень ловко совпадает со списком виноватых во всем остальном горе на Земле.
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прочитать сообщение слабо ? там же ясно написано "за дезинформацию о коронавирусе" за то что скрывают реальное колличество зараженных и умерших
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Їх просто не вичвляють. Це не доцільно - баби ішо нарожають!
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Ни в отчете, ни в заметке ЦН не написано, что "скрывают реальное колличество зараженных и умерших". Вообще все страны, проводящие мало анализов, вроде Украины, вольно или невольно скрывают "реальное коЛЛичество зараженных", у нас их минимум в 5 раз больше, чем официально выявленных. Мнения ученых и политиков в мире по поводу вируса были весьма разные и менялись со временем, объективно обвинять кого то во вранье сложно, но для англичан дело привычное, они еще 300 лет назад сами себя назначили верховными судьями для всего мира, в этом суть настоящей демократии.
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не соответствие данных может быть по двум причинам

1) недостаточно тестов и общего уровня медицины

2) организованная государством программа по сокрытию реальных масштабов бедствия

первый вариант это мы . англичане это понимают потому к нам у них претензий нет

второй вариант это перечисленные выше страны

хочешь на этот счет подискутировать и доказать что я не прав ? валяй Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус - Цензор.НЕТ 4674
хорошо что вспомнил про историю . много веков в Китае считают что они пуп центр земли а остальные страны это подданные императора ( генерального секретаря КПК ) Россия тоже в этом плане не сильно отстает . поэтому наезд на англичан выглядит смешно Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус - Цензор.НЕТ 4608
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Где в докладе хоть слово про гос. программу сокрытия в РФ?
Пупом земли себя все считают, это основа пропаганды нац. патриотизма, но не все себя представляют верховными судьями всего мира.
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Був би брехун, а привід знайдеться! ))))))))))
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......ну и Украина разумеется присоединилась!.......Британия,США, и ЕС......дезинформаторами по-определению быть не могут........!?
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Они констатируют неопровержимый факт ,что эти страны всегда брешут
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Тоталитарные режимы они такие Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус - Цензор.НЕТ 84 плюс нужен внешний враг
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яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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РФ продала США аппараты ИВЛ, производимые компанией под санкциями...аппараты ИВЛ "Авента М", выпускаются Уральским приборостроительным заводом (УПЗ). Я не удивлюсь что предприятие, которое входит в Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЕТ), в свою очередь, входит в структуру по разработке опасных вирусов при отделе ФСБ Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус - Цензор.НЕТ 8343
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Как вам Унитазия? ..
В России новорожденного мальчика назвали в честь коронавируса. Это произошло в Кемеровской области в Новокузнецке. Мальчик получил имя Ковид. Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус - Цензор.НЕТ 4788
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Есть такая присказка-В дурдоме валенок е...т. Это о нарасейке.
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Биртанские депутаты пусть лучше осудят ВОЗ за их вранье - 14 января когда уже эпидемия бушует в Китае, они официально заявляют что коронавирус от человека к человеку не передается.
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це вже діло для кримінального впровадження і трибуналу над очільниками воозу
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Просто бесит этот маразм. Почему к власти везде и всегда пробиваются одни идиоты?
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Потому, что все кто знает как правильно управлять государством давно работают таксистами.
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потому что народ всегда и везде представляет собой стадо баранов которым легче понять и проголосовать за "простые и доходчивые" лозунги чем думать и анализировать.
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У кацапів брехня і насильство уведені в ранг державної політики: там навіть якщо вимре половина бидла, інші раби славитимуть царя.
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Ну після таких парадів як в росії важко не притягнути до відповідальності влади за зараження своїх громадян вірусо, +відео

https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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Я думаю к этому списку можно смело прибавить весь постсовок с Украиной вместе
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Bloomberg узнал о докладе разведки США о занижении КНР данных по вирусу
Американская разведка в секретном докладе, представленном Дональду Трампу, выяснила, что Китай занижает данные о масштабе эпидемии коронавируса COVID-19

Китай не единственная страна с подозрительной публичной отчетностью о коронавирусе, считают американские политики. «Западные чиновники указали также на Иран, Россию, Индонезию и особенно Северную Корею, которая не сообщила ни об одном случае заболевания, как на вероятные случаи занижения статистики. Другие страны, включая Саудовскую Аравию и Египет, также могут стараться занизить свои показатели», - пишет агентство.
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Я за те що ці три країни треба притягнути до відповідальності. Он росіяни кажуть, що санкції є животворящими... Треба їм всім по хорошій санкції і впаяти.
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В рамках помощи России

По словам П*****, санкционные меры заставили Россию «включить мозги», в том числе начать производить продукты и технологии, которых раньше у страны не было. «Это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу», - считает президент.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5***********************

Или Вы не согласны? Британські депутати засудили Іран, Китай і Росію за дезінформацію про коронавірус - Цензор.НЕТ 180
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Профессор Харпер это "Палата общин"? В чем деза? Во вранье о причине появления вируса? Так ее никто не знает и сейчас. Ты умный, так расскажи. Факт я вижу, Китай реально борется с заразой, и Украине помогает, а в Англии премьер, и наследный принц болеют. Помощь лучше просите
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Я за те що ці три країни треба притягнути до відповідальності. Он росіяни кажуть, що санкції є животворящими... Треба їм всім по хорошій санкції і впаяти.
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