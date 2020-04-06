 Жінка зі встановленим діагнозом COVID-19 померла на Закарпатті, ще двоє людей у важкому стані, - ОДА

Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Про COVID-19 на Закарпатті станом на 9:00 6.04. Перша пацієнтка, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, одужала. Тести ПЛР COVID-19 показали негативний результат. У 35 закарпатців, методом ПЛР, підтверджено діагноз коронавірусної інфекції. Одна особа, із встановленим діагнозом COVID-19, померла", - повідомив Гетьманенко.
Також за його словами, двоє хворих з встановленим діагнозом "гострої респіраторної хвороби COVID-19" перебувають у важкому стані.
Як пізніше уточнили в пресслужбі Закарпатської ОДА в Facebook, жертвою коронавірусу стала жінка, яка перебувала в тяжкому стані на штучній вентиляції легень (ШВЛ).
Також повідомляється, що за минулу добу, був проведений 21 швидкий тест на COVID-19 і 8 досліджень на полімеразній ланцюговій реакції, у 7 осіб підтверджено діагноз COVID-19.
Як повідомлялося, в Україні, станом на ранок 6 березня, зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 - летальні.
Про це журналіст Віталій Глагола повідомив в своєму Телеграм-каналі.
6 квітня вночі жінка померла. Останні кілька днів вона була на апараті штучної вентиляції легенів.
За словами журналіста, померла є мамою завідувача поліклінічним відділенням Іршавської районної лікарні.
виникає питання скільки людей буде заражено під час таких тусовок,
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