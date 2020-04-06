EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  4561  14
Матеріали за темою:
Все про:Закарпаття (915) карантин (2193) смерть (4010) COVID-19 (3016) коронавірус (1741)

 Жінка зі встановленим діагнозом COVID-19 померла на Закарпатті, ще двоє людей у важкому стані, - ОДА

На Закарпатті від коронавірусної інфекції померла жінка, ще двоє людей перебувають у важкому стані.

Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Про COVID-19 на Закарпатті станом на 9:00 6.04. Перша пацієнтка, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, одужала. Тести ПЛР COVID-19 показали негативний результат. У 35 закарпатців, методом ПЛР, підтверджено діагноз коронавірусної інфекції. Одна особа, із встановленим діагнозом COVID-19, померла", - повідомив Гетьманенко.

Також за його словами, двоє хворих з встановленим діагнозом "гострої респіраторної хвороби COVID-19" перебувають у важкому стані.

Читайте також: COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 274 тис. осіб, померли - 69,5 тис., одужали - 260,5 тис. ІНФОГРАФІКА

Як пізніше уточнили в пресслужбі Закарпатської ОДА в Facebook, жертвою коронавірусу стала жінка, яка перебувала в тяжкому стані на штучній вентиляції легень (ШВЛ).

Також повідомляється, що за минулу добу, був проведений 21 швидкий тест на COVID-19 і 8 досліджень на полімеразній ланцюговій реакції, у 7 осіб підтверджено діагноз COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні, станом на ранок 6 березня, зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 - летальні.

Жінка зі встановленим діагнозом COVID-19 померла на Закарпатті, ще двоє людей у важкому стані, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186965
 
 
 Топ коментарі
 
ИВЛ и смерть-синонимы в моём разумении..Назовите в Украине хоть одного, выжившего после ИВЛ.Видно ,сама процедура выполняется как-то неправильно.Посоветуйтесь с немцами,пожалуйста.
 показати весь коментар
 
А пребывания священника 15 дней в больнице, - это что не вовремя обратился ?
 показати весь коментар
 
Это явный бред. зачем обращаться? Куда ? Чтобы лечь в больницу с соплями и получить от лекарств гарантированную пневмонию?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Нем понятно где ещё добавились трое. Было 28, добавилась семья попа 4, а утром пишут 35 всего.
 показати весь коментар
 
Много с подозрением (контактные), день-два и подтверждают... Сейчас уже не уследишь
 показати весь коментар
 
 
Всем равно могли бы по районам писать
 показати весь коментар
 
На Закарпатті вперше від коронавірусу померла 71-річна жінка.

Про це журналіст Віталій Глагола повідомив в своєму Телеграм-каналі.

6 квітня вночі жінка померла. Останні кілька днів вона була на апараті штучної вентиляції легенів.

За словами журналіста, померла є мамою завідувача поліклінічним відділенням Іршавської районної лікарні.
 показати весь коментар
 
ИВЛ и смерть-синонимы в моём разумении..Назовите в Украине хоть одного, выжившего после ИВЛ.Видно ,сама процедура выполняется как-то неправильно.Посоветуйтесь с немцами,пожалуйста.
 показати весь коментар
 
 
Неправильно подают воду. Получается смесь, которая сильно высушивает слизистую.
 показати весь коментар
 
 
нужно вовремя обращаться к врачу, если только появились симптомы, а не сидеть и ждать дома, как учил совок и чего хотят сейчас добиться власти, в надежде, что может пронесёт в лёгкой форме и никто и знать не будет. поздняя диагностика, всегда основная причина смертности при любых заболеваниях. здесь не исключение. и сегодня высокий показатель смертности уже по старту, один из её признаков. многие кинутся когда будет поздно.
 показати весь коментар
 
Обращаются-то вовремя, но вот тесты делают только почти "тяжелым"...
 показати весь коментар
 
это и есть основная проблема. власти не заинтересованы в проведении превентивного массового тестирования. выявления на ранних стадиях будет портить их личную статистику и плюс растрата средств на тесты. а тяжёлых случаях - затраты на лечение, которое при тестировании "только почти тяжёлых", в большинстве случаев приведёт к летальному исходу. что уже и наблюдается. все действия властей на сегодня, это ставка на то, что основная масса инфицированных перенесёт всё это на дому, никуда не обращаясь и не попадая в отчёты. этот кипеш наёмных камментаторов от властей о том что всё не страшнее насморке идёт из этой хозяйской установки.
 показати весь коментар
 
А пребывания священника 15 дней в больнице, - это что не вовремя обратился ?
 показати весь коментар
 
 
Это явный бред. зачем обращаться? Куда ? Чтобы лечь в больницу с соплями и получить от лекарств гарантированную пневмонию?
 показати весь коментар
 
 
пандемія не жарти. якщо нехтувати загальними правилами поводження під час пантдемії одиничні смерті стануть масовивми, як приклад халатності в межах держави російське парадобєсі в масштабах країни + ВІДЕО
виникає питання скільки людей буде заражено під час таких тусовок,

https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору