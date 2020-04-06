 Жінка зі встановленим діагнозом COVID-19 померла на Закарпатті, ще двоє людей у важкому стані, - ОДА

Про це повідомив в.о. голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Про COVID-19 на Закарпатті станом на 9:00 6.04. Перша пацієнтка, якій встановили діагноз COVID-19 на Закарпатті, одужала. Тести ПЛР COVID-19 показали негативний результат. У 35 закарпатців, методом ПЛР, підтверджено діагноз коронавірусної інфекції. Одна особа, із встановленим діагнозом COVID-19, померла", - повідомив Гетьманенко.

Також за його словами, двоє хворих з встановленим діагнозом "гострої респіраторної хвороби COVID-19" перебувають у важкому стані.

Читайте також: COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 274 тис. осіб, померли - 69,5 тис., одужали - 260,5 тис. ІНФОГРАФІКА

Як пізніше уточнили в пресслужбі Закарпатської ОДА в Facebook, жертвою коронавірусу стала жінка, яка перебувала в тяжкому стані на штучній вентиляції легень (ШВЛ).

Також повідомляється, що за минулу добу, був проведений 21 швидкий тест на COVID-19 і 8 досліджень на полімеразній ланцюговій реакції, у 7 осіб підтверджено діагноз COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні, станом на ранок 6 березня, зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 38 - летальні.