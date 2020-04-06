 Понад 9 тис. українців повернулися з-за кордону на Батьківщину, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
На в'їзд в Україну оформлено понад 9 тис. громадян України.
Зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їхнього перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.
Крім того, минулої доби Україну залишили 4,6 тисячі осіб, з них 1,4 тисячі іноземців.
Учора прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я майже 11 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавалися відповідні пам’ятки. Крім того, минулої доби у пунктах пропуску виявлено 3 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.
Джерело: https://censor.net.ua/n3186964
Навіщо їх впускали в країну ?
т.е. 3.2 тыс украинцев? Интересно - а куда? Вроде все страны иностранцев не впускают? Или это россияне, ну, братья же, свои? Или это в ОРДЛО уже "покинули Украину"?
https://news.finance.ua/ua/news/-/468238/udar-dlya-polskoyi-ekonomiky-yaki-galuzi-postrazhdayut-cherez-vidtik-ukrayintsiv
Возможно также у них есть карта поляка - по ней могут пустить в Польшу...
более 15,5 тыс. всего
более 9 тыс. наших вернулось (иностранцев сейчас на въезд не пускают - граница закрыта)
4,6 тыс. на выезд всего
ИЗ НИХ на выезд 1,4 тыс. иностранцев.
Может не "ИЗ НИХ", а "КРОМЕ НИХ" ?
Потому что 4,6 + 1,4 + 9(+) = 15,5(+)
А иначе 4,6 + 9(+) = 13,6(+)
Вряд ли 2 тыс. человек из 15,5 называли бы словом "более". И вряд ли это технический пропуск иностранцев (водители импортного или транзитного грузового транспорта, ибо пассажирские перевозки запрещены)
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
23.03.20 Плануємо дозволяти в'їзд на територію України тільки після проходження тесту на коронавірус - глава МЗС Кулеба
https://censor.net.ua/ua/news/3183712/******************************************************************************************************
А 3,2 тыс. туристы?