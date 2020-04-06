 Понад 9 тис. українців повернулися з-за кордону на Батьківщину, - Держприкордонслужба

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

На в'їзд в Україну оформлено понад 9 тис. громадян України.

Зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їхнього перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Крім того, минулої доби Україну залишили 4,6 тисячі осіб, з них 1,4 тисячі іноземців.

Учора прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я майже 11 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавалися відповідні пам’ятки. Крім того, минулої доби у пунктах пропуску виявлено 3 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

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