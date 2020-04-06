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 Суспільство
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 Понад 9 тис. українців повернулися з-за кордону на Батьківщину, - Держприкордонслужба

За минулу добу прикордонники здійснили понад 15,5 тисячі пропускних операцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

На в'їзд в Україну оформлено понад 9 тис. громадян України.

Зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їхнього перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Крім того, минулої доби Україну залишили 4,6 тисячі осіб, з них 1,4 тисячі іноземців.

Учора прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я майже 11 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавалися відповідні пам’ятки. Крім того, минулої доби у пунктах пропуску виявлено 3 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 167 українців захворіли і лікуються від COVID-19 за кордоном, 15 вже одужали, - МЗС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186964
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и какой смысл в етом карантине если каждый день завозят новую партию коронавирусных? Так и 5-10 лет можно держать всю страну на карантине. Зато когда курица сдохнет от птичьего гриппа или свинья от свиного то сразу армия оцепляет раен и с зараженной территории ни одной птицы ни свиньи ни дохлой ни живой не выпускают.
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ну с таким брожением у нас карантин не закончится до конца зелёного срока.
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Хоть одно обещание оманский сцикун выполнил - вернул зараженных заробитчан домой. Дякую, дуже дякую!
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Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули 4,6 тыс. человек, из них 1,4 тыс. иностранцев.
Джерело: https://censor.net.ua/n3186964

Навіщо їх впускали в країну ?
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Кацапня тікає на кацапщину. Пір"їну в сраку і попутного вітру.
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тебе вирус мозг выел? Иностранцы живущие в Украине возвращаются домой. Как физически возможно "повз нашу краину"?
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это могут быть смешанные семьи. жена пока украинка, муж (жених) иностранец. к тёще приезжал. или на смотрины привозили.
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Ну и какой смысл в етом карантине если каждый день завозят новую партию коронавирусных? Так и 5-10 лет можно держать всю страну на карантине. Зато когда курица сдохнет от птичьего гриппа или свинья от свиного то сразу армия оцепляет раен и с зараженной территории ни одной птицы ни свиньи ни дохлой ни живой не выпускают.
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Когда эти припадочные у власти перестанут @@йней маятся мы так и через 10 лет не выйдем из карантина Понад 9 тис. українців повернулися з-за кордону на Батьківщину, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9732
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ну с таким брожением у нас карантин не закончится до конца зелёного срока.
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Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули 4,6 тыс. человек, из них 1,4 тыс. иностранцев Источник: https://censor.net.ua/n3186964\\\\\\\\\\

т.е. 3.2 тыс украинцев? Интересно - а куда? Вроде все страны иностранцев не впускают? Или это россияне, ну, братья же, свои? Или это в ОРДЛО уже "покинули Украину"?
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ну але їх там не розпускають по приїзду певно як тут.
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почитав - ясно шо на карантин. а тут - гуляй собі
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Беларусь не закрывала границ.
Возможно также у них есть карта поляка - по ней могут пустить в Польшу...
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прибывают укры!!!растет население страны!!!!.......пусть и хвори......протэ наши
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Да они вернулись домой! Но по самым лояльным правилам проведения карантинных мероприятий они должны были быть помещены на минимум двухнедельную обсервацию, а не отпущены на все четыре стороны по всей Украине с формальным обязательством самоизоляции (до которой еще надо было доехать своим ходом через всю Украину). Благодарим, г-н Зеленский. Ваши все карантинные мероприятия - фикция на фоне "возврата на родину" репатриантов в период объявленных вами карантинных мер! Как говорят ваши единоверцы - что б вы сами так жили!
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а тут из дома выйти нельзя а люди оказываются между странами ездят...
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То ли Цензор ошибается, то ли погранцы пресс-релизы писать не умеют :

более 15,5 тыс. всего
более 9 тыс. наших вернулось (иностранцев сейчас на въезд не пускают - граница закрыта)
4,6 тыс. на выезд всего
ИЗ НИХ на выезд 1,4 тыс. иностранцев.

Может не "ИЗ НИХ", а "КРОМЕ НИХ" ?

Потому что 4,6 + 1,4 + 9(+) = 15,5(+)
А иначе 4,6 + 9(+) = 13,6(+)

Вряд ли 2 тыс. человек из 15,5 называли бы словом "более". И вряд ли это технический пропуск иностранцев (водители импортного или транзитного грузового транспорта, ибо пассажирские перевозки запрещены)
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Осёл с Аваковым вещали, что теперь после въезда обязательная обсервация для всех. Даже шоу устроили с пассажирами с двух самолётов. Теперь всё?
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в н ищей стране массовая обсервация невозможна. Это было ясно с самого начала, непонятно только зачем спектакль с людьми с Бали устроили.
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За**** радость то какая. Нахрена тогда нужен карантин! С такими успехами он будет у нас вечно.
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..в европе более безопасно чем в Украине..в Литве во многих местах можно зделать тест и везде антисептики ..германия везде антисептики и дистанция ..только у нас не тестов забитые маршрутки между городами..подпольные.
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вони випадково не росії повернулись? бо тільки там порушення карантину нехтується на держаному рівні +ВІДЕО

https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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Звісно, всі пройшли тестуванняосі чи досі плануте ?
23.03.20 Плануємо дозволяти в'їзд на територію України тільки після проходження тесту на коронавірус - глава МЗС Кулеба
https://censor.net.ua/ua/news/3183712/******************************************************************************************************
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Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули 4,6 тыс. человек, из них 1,4 тыс. иностранцев.Источник: https://censor.net.ua/n3186964

А 3,2 тыс. туристы?
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