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 На карантинних постах Херсонщини виникли пробки, - ОДА

На Херсонщині на декількох карантинних постах на під'їздах до обласного центру в неділю ввечері утворилися багатогодинні пробки, влада обіцяє підвищити пропускну здатність постів.

Про це в Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає Цензор.НЕТ.

"На кількох блокпостах утворилися багатогодинні пробки. ... На засіданні штабу розглянемо додаткові заходи щодо посилення та підвищення пропускної спроможності та ефективності роботи карантинних блокпостів в нашій області", - написав Гусєв.

Він вибачився за незручності і закликав, за можливості, залишатися вдома і виконувати рішення Кабінету міністрів України і рекомендації Міністерства охорони здоров'я України.

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Як повідомляли херсонці, на під'їздах до Херсона на карантинних постах утворилися кілометрові багатогодинні пробки. Багато городян поверталися після відпочинку на природі і з дач. Люди скаржилися, що температурний скринінг перетворився в результаті на формальність, оскільки працював один медик, який ледь встигав перевіряти температуру тільки у водіїв.

Як раніше повідомлялося, на дорогах Херсонщини встановлено 9 стаціонарних карантинно-медичних постів на всіх в'їздах в область і м. Херсон і створені 3 мобільні карантинно-медичні пости. На карантинно-медичних постах повинна була здійснюватися зупинка всіх транспортних засобів, перевірка документів і спеціальних дозволів на перевезення громадян та вантажів і проводитися температурний скринінг водіїв і пасажирів транспортних засобів.

Також дивіться: На Херсонщині перевіряють на коронавірус усіх хворих на пневмонію, за добу підтвердили чотири нові випадки COVID-19, - ОДА. ВIДЕО

Від сьогодні в Україні починають діяти посилені правила карантину, які передбачають обмеження пересування людей на вулицях.

На карантинних постах Херсонщини виникли пробки, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186962
 
   
 Топ коментарі
 
більшість була на дачах, я сам усі вихідні працював на садибі - роботи зараз купа - дерева побризкати, пофарбувати, поставити парники, дещо вже можна сіяти.
а навіть якщо хтось їздив з родиною на шашлики - яка в цьому небезпека заразитися? чи люди сидять сім'єю в домівці, чи виїхали на природу подихати свіжим повітрям і взяти трохи вітамінів від весняного сонечка - що краще для імунітету? і як можна заразитися чи кого заразити на природі?
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а чому не можна їздити в карантин? написано - з дач їхали. вчора була неділя, зараз квітень - якраз треба доглянути за садом, городом, інакше з чого потім люди харчуватимуться? їдуть на своїх машинах на свою дачу - чи є тут хоч якась, хоч для когось небезпека вірусна? очевидно немає..
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Главноє глубоко дишать і нє волновацца! Ведь уже давно ізвєсно, что хуже нє будєт!
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Главноє глубоко дишать і нє волновацца! Ведь уже давно ізвєсно, что хуже нє будєт!
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куди вони їздять в карантин ?
в Польщі такого немає.
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а чому не можна їздити в карантин? написано - з дач їхали. вчора була неділя, зараз квітень - якраз треба доглянути за садом, городом, інакше з чого потім люди харчуватимуться? їдуть на своїх машинах на свою дачу - чи є тут хоч якась, хоч для когось небезпека вірусна? очевидно немає..
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більшість була на дачах, я сам усі вихідні працював на садибі - роботи зараз купа - дерева побризкати, пофарбувати, поставити парники, дещо вже можна сіяти.
а навіть якщо хтось їздив з родиною на шашлики - яка в цьому небезпека заразитися? чи люди сидять сім'єю в домівці, чи виїхали на природу подихати свіжим повітрям і взяти трохи вітамінів від весняного сонечка - що краще для імунітету? і як можна заразитися чи кого заразити на природі?
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Доповню,я проживаю на березі річки,що станеться якщо забурюсь в корчі з вудкою.Рибу вже давно не забираю ловлю та відпускаю.Сиджу сам можливо ще хтось буде рибалити за 100-200м.контактувати там ніхто ні зким не збирається.Кому і яку загрозу я можу створити,не розумію.
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Ты должен бояться за себя - бойся коронавируса и голодных ментов! А рыбу нужно снимать с крючка только в перчатках и перед тем как отпускать не целовать - хрен его знает, кто ее ловил несколько часов назад!
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Ви мабуть канали про риболовлю дивитесь,бо в житті не бачив щоб хтось рибу цілував,хіба діти як першу зловлять то з радості не знають куди себе подіти.Вірогідність що я зловлю після когось дорівнює нулю.
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Обезьяна с автоматом - шо жадный дебил с властью!
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В Германии ,такого идиотизма нет , автомобили вирус не передают
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Ксения, "в Польше немає"????
Ты бы изучила матчасть чтобы не позориться.
В Польше у многих своя земля, или огородик возле дома или участок в садовом кооперативе. В строительных супермаркетах сейчас аншлаг - люди скупают все для сада-огорода и облагораживают свои участки. Куда не плюнь, везде в земле ковыряются.
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Бизнес на намордниках,это похлеще нефти с газом На карантинных постах Херсонщины возникли пробки, - ОГА - Цензор.НЕТ 8512
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Похоже эта зеБильная власть поняла, шо все шо она способна сделать, и еще на этом и заработать (пиар и реальные водительские откаты) - это делать вид, шо меряют температуру! Хорошо хоть градусник в жопу! Хотя, боже упаси, если в какую-то область назначат губернатора с серьгой в правом ухе и нетрадиционными взглядами на мироустройство. Тогда вся надежда на оппозицию и майдан с требованиями обспечить каждый замер температуры вазелином за счет МВД... А то население уже на масках разорилось...
Кароче, раз пошел такой правовой бардак, то пора и гильотину узаконить на всенародном референдуме в фэйсбуке - за подтасовывание результатов замера температуры!
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Смотрел постановочное видео,молодой чувак с рюкзаком за плечами выходит из вагона Метро,бац и упал.....сдох.... Коронвирус... с температурой 39 поперся в Метро....вы верите в эту ТУФТУ???
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А шо ты хотел - термометром можно больше заработать чем молотком!
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Интересно, Зеленский уже сам удивился или нет насколько он популярен в среде "НемногоТуповатыхНоПродвинутых", купивших лучшие дипломы мира из тех шо продаются и которые, как собаки при встрече, обнюхивают сумочку, духи и марку часов партнера перед тем как вступить в диалог сношения?
Бл***ь, Квартал 95 в Киевской консерватории - апофеоз жлобства!
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зеленский может находится либо в информационном вакууме либо в виртуальной реальности, создаваемом его многочисленными помощниками-лизоблюдами! он может пребывать в полной уверенности, что нарид его любит и его рейтинг растёт как на дрожжах
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Шо то похоже на пациента VIPпалаты №1... Тогда кто же у них в Больнице на Банковой главврач?
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Лет 30 назад Батя подарил мне книгу Джон Колеман,- "Комитет 300"...,найдите прочитайте,иногда полезно.Там о Коронвирусе тоже есть целая глава... На карантинних постах Херсонщини виникли пробки, - ОДА - Цензор.НЕТ 181
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Якщо Херсонці в цьому році не посадять,то будем всією країною без цибулі та томатів.В нас на Рівненщині якраз огірки в людей достигають,починають продавати.Якимись тропами возять до великих міст.Не продадуть,рік без грошей будуть,тоді точно гаплик.Вірус приходить і уходить а їсти хочеться завжди.
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Всё там посадили, огурцы пару недель как продают, токо цены никакие, невозможно ж толком вывезти.
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Ужас! Шо и правду все посадили? И губернатора? Тогда почем у них там яйца? Дороже бычьих, или дешевле?
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Не доречний сарказм,в людей дійсно проблеми з реалізацією,з рахунком що це разовий годовий дохід то поблема велика.
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Вчера Зеля без маски приперся в зал где квартал 95 смешил было своей тупостью,ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ БЫЛА...в МАсках не сидело ни одно Шариковское....
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Пусть стоят, там 5 из 6 по результатам выборов без мозгов, им полезно.
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анекдот от Госдепа США...
РАБссия и Путлер вторглась наглым образом в наши Омериканские выборы,назначив Трампа нашим Атаманом,но мы протестуем...
в украинские выборы плешивый Хмырь побоялся влезать,он знал Скабеева победила Порошенко...
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другими словами людей на блокпостах заражают вирусом, медик тыкает заражённым
термосканером в водителей, не проходит сан обработку и не соблюдает предписанную дистанцию
зеленский подсчитывает бабло со штрафов
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Смотрите слушайте меня в Ютьюбе...,Самый сок-2 или Нудный пенс.
Пiду дивитись кремлiвске лайно... ПРО Вяличие Шариковых
Бувайте Панове На карантинних постах Херсонщини виникли пробки, - ОДА - Цензор.НЕТ 6419
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Возникли пробки? А чего они ожидали?
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Именно этого они и добивались. Но это еще цветочки....
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Идийоты. Как всегда - зеленые зебильные идийоты. Стабильно...
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