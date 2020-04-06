 На карантинних постах Херсонщини виникли пробки, - ОДА

Про це в Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає Цензор.НЕТ.
"На кількох блокпостах утворилися багатогодинні пробки. ... На засіданні штабу розглянемо додаткові заходи щодо посилення та підвищення пропускної спроможності та ефективності роботи карантинних блокпостів в нашій області", - написав Гусєв.
Він вибачився за незручності і закликав, за можливості, залишатися вдома і виконувати рішення Кабінету міністрів України і рекомендації Міністерства охорони здоров'я України.
Як повідомляли херсонці, на під'їздах до Херсона на карантинних постах утворилися кілометрові багатогодинні пробки. Багато городян поверталися після відпочинку на природі і з дач. Люди скаржилися, що температурний скринінг перетворився в результаті на формальність, оскільки працював один медик, який ледь встигав перевіряти температуру тільки у водіїв.
Як раніше повідомлялося, на дорогах Херсонщини встановлено 9 стаціонарних карантинно-медичних постів на всіх в'їздах в область і м. Херсон і створені 3 мобільні карантинно-медичні пости. На карантинно-медичних постах повинна була здійснюватися зупинка всіх транспортних засобів, перевірка документів і спеціальних дозволів на перевезення громадян та вантажів і проводитися температурний скринінг водіїв і пасажирів транспортних засобів.
Від сьогодні в Україні починають діяти посилені правила карантину, які передбачають обмеження пересування людей на вулицях.
в Польщі такого немає.
а навіть якщо хтось їздив з родиною на шашлики - яка в цьому небезпека заразитися? чи люди сидять сім'єю в домівці, чи виїхали на природу подихати свіжим повітрям і взяти трохи вітамінів від весняного сонечка - що краще для імунітету? і як можна заразитися чи кого заразити на природі?
Ты бы изучила матчасть чтобы не позориться.
В Польше у многих своя земля, или огородик возле дома или участок в садовом кооперативе. В строительных супермаркетах сейчас аншлаг - люди скупают все для сада-огорода и облагораживают свои участки. Куда не плюнь, везде в земле ковыряются.
Кароче, раз пошел такой правовой бардак, то пора и гильотину узаконить на всенародном референдуме в фэйсбуке - за подтасовывание результатов замера температуры!
Бл***ь, Квартал 95 в Киевской консерватории - апофеоз жлобства!
РАБссия и Путлер вторглась наглым образом в наши Омериканские выборы,назначив Трампа нашим Атаманом,но мы протестуем...
в украинские выборы плешивый Хмырь побоялся влезать,он знал Скабеева победила Порошенко...
термосканером в водителей, не проходит сан обработку и не соблюдает предписанную дистанцию
зеленский подсчитывает бабло со штрафов
Пiду дивитись кремлiвске лайно... ПРО Вяличие Шариковых
Бувайте Панове