 Генсек ООН заявив про "жахливий спалах насильства" в родинах в умовах карантину

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

За його словами, деяких країнах кількість жінок, що звертаються в служби підтримки, подвоїлася.

"Багатьох жінок і дівчаток небезпека підстерігає там, де вони повинні відчувати себе в цілковитій безпеці: у власному домі <...> Ми стаємо свідками жахливого спалаху насильства в сім'ї", - сказав він.

Гуттереш пояснив, що в умовах пандемії перевантажені правоохоронні органи, а багато центрів допомоги жертвам домашнього насильства - закриті. Жінкам - нікуди звернутися.

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Він закликав держави забезпечити жертвам онлайн-сервіси підтримки і не відмовлятися від судового переслідування агресорів. Гутерреш також запропонував облаштувати в магазинах і аптеках аварійні системи повідомлення про загрозу насильства, щоб жертви могли звернутися по допомогу, не наражаючись на небезпеку і не привертаючи уваги кривдника.

На ранок 6 квітня в світі виявлено 1 274 923 випадків захворювання серед людей, померли 69 487 пацієнтів, одужали - 260 484. Вакцини і визнаного ВООЗ специфічного лікування COVID-19 поки немає.