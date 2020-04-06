 Генсек ООН заявив про "жахливий спалах насильства" в родинах в умовах карантину

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
За його словами, деяких країнах кількість жінок, що звертаються в служби підтримки, подвоїлася.
"Багатьох жінок і дівчаток небезпека підстерігає там, де вони повинні відчувати себе в цілковитій безпеці: у власному домі <...> Ми стаємо свідками жахливого спалаху насильства в сім'ї", - сказав він.
Гуттереш пояснив, що в умовах пандемії перевантажені правоохоронні органи, а багато центрів допомоги жертвам домашнього насильства - закриті. Жінкам - нікуди звернутися.
Він закликав держави забезпечити жертвам онлайн-сервіси підтримки і не відмовлятися від судового переслідування агресорів. Гутерреш також запропонував облаштувати в магазинах і аптеках аварійні системи повідомлення про загрозу насильства, щоб жертви могли звернутися по допомогу, не наражаючись на небезпеку і не привертаючи уваги кривдника.
На ранок 6 квітня в світі виявлено 1 274 923 випадків захворювання серед людей, померли 69 487 пацієнтів, одужали - 260 484. Вакцини і визнаного ВООЗ специфічного лікування COVID-19 поки немає.
момент визначитись в стосунках - це дійсно родина, подружжя чи просто сусіди.
жители Санжар, несмотря на то, что 73% их процента проголосовало за зелепень, не верит своей власти! они понимают, что их просто кинули на амбразуру - здохнут и хрен с ними, отсюда такая вспышка ненависти
кстати, я имел в виду не только их (санжарских "************"). "танцоров" было очень много.
Не сгущайте краски.
Раньше вешали лапшу
науши, счас - маски.
Экономически сегодня одному в однокомнатной квартирке выжить проще и дешевле и психологической нагрузки меньше (никто мозги не пилит по любой мелочи!)
А дети поскольку с возрастом 99% случаев уезжают от родителей подальше (и часто вообще в др. город или страну),то иметь детей как страховку на старость - тоже уже не имеет смысла. Чтобы вырастить одного ребенка (до 18 лет) посчитайте сколько денег у вас уйдет на это! На эти деньги проще в старости если потребуется сиделку нанять.
Добро пожаловать в мир Будущего!
Семью строят родители. У нас, во всем мире, много насилия над детьми. Если у родителя такой характер, то он будет применять все методы. УВЫ...
Кстати, все наши фобии родом их детства. И тут не только семья, тут и школа. Есть учителя которые "ломают" детей, есть такие, что будут честно и по хорошо прописанной методике, преподавать курс семейной жизни, но про этом постоянно психологически унижать детей и подстраивать их под себя. Причем это не только у нас наблюдается. В США тоже есть, в Европе тоже.
Личный пример родителей и среда воспитания. Больше ничего не поможет для того, чтоб из ребенка вырос счастливый семьянин.
И да, я постоянно смотрю фильмы про воспитание детей в семье. И читаю про ЭТО очень много. Коррекция отношений важна, но только тогда, когда этого хотят РОДИТЕЛИ. Родители должны самообразовываться, они являются первыми педагогами для своих детей.
Прямо сейчас у меня настольная книга - "Виховання без нервування. Майстер-клас для мам та тат." Вікторія Горбунова.
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
В природе самки … за редким исключением... сами выращивают своих птенцов.
В человеческом мире, надеюсь всё не так, как Вы хотели бы тут представить.
Показательна реакция соевой падали на ситуацию в Санжарах - не забыв пнуть этих животных за камни - наши Педро-прихвостни тут же их оправдывают))) Логика проста - если погадить на зеленое - то коричневое должно лучше пахнуть)))
Всё зависит от людей.
1. Мы нация, которая сильна как никогда и поборим все напасти.
2. Мы, как власть делаем то, то, и то...
3. Безопасность, социальное дистанцирование.
4. Критика его оппонентов, их бездействие.
5..... ну что там на повестке дня актуально))))
На фоне введения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса по всему миру растет количество случаев домашнего насилия.
Увеличение случаев насилия было и раньше и идет по нарастающей.... И важный момент те, которые совершают насилие потом не помнят своих поступков, либо не могут их объяснить.
Вот!!! это и есть удаленное подключение....