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 Суспільство, За кордоном
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Все про:карантин (2193) насилля (128) ООН (1432) Гутерреш (87) COVID-19 (3016) коронавірус (1741)

 Генсек ООН заявив про "жахливий спалах насильства" в родинах в умовах карантину

На фоні введення карантинних обмежень через пандемію коронавірусу по всьому світу зростає кількість випадків домашнього насильства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

За його словами, деяких країнах кількість жінок, що звертаються в служби підтримки, подвоїлася.

"Багатьох жінок і дівчаток небезпека підстерігає там, де вони повинні відчувати себе в цілковитій безпеці: у власному домі <...> Ми стаємо свідками жахливого спалаху насильства в сім'ї", - сказав він.

Гуттереш пояснив, що в умовах пандемії перевантажені правоохоронні органи, а багато центрів допомоги жертвам домашнього насильства - закриті. Жінкам - нікуди звернутися.

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Він закликав держави забезпечити жертвам онлайн-сервіси підтримки і не відмовлятися від судового переслідування агресорів. Гутерреш також запропонував облаштувати в магазинах і аптеках аварійні системи повідомлення про загрозу насильства, щоб жертви могли звернутися по допомогу, не наражаючись на небезпеку і не привертаючи уваги кривдника.

На ранок 6 квітня в світі виявлено 1 274 923 випадків захворювання серед людей, померли 69 487 пацієнтів, одужали - 260 484. Вакцини і визнаного ВООЗ специфічного лікування COVID-19 поки немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186960
 
 
 Топ коментарі
 
Організация Озабочєнних Наций нашла новоє направлєніє дєятєльності.
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Этот карантин вытащит из людей все самые гадкие качества,о которых они и не подозревали
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Человек-как кувшин. Чем наполнен, то из него и выплескивается, если потрясти.
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А генсек пробував займатися сексом в умовах карантину, у захисному костюмі, масці, окулярах і бахилах, с пляшкою дезрозчину?
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где-то уже было.....зять трахнул тестя .....а потом они поменялись женами....
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Что за бред ? Єта озабоченная лига во главе с Гутерреш сами придумывают проблему. потом озабоченны и обеспокоены
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ага, как говорится, когда клялись в вечной любви, никто не предупреждал, что надо будет неделю вместе высидеть в одной квартире.
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це стосується не всіх.
момент визначитись в стосунках - це дійсно родина, подружжя чи просто сусіди.
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це тому що багато житплощі вивільниться Генсек ООН заявив про "жахливий спалах насильства" в родинах в умовах карантину - Цензор.НЕТ 4551
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Этот карантин вытащит из людей все самые гадкие качества,о которых они и не подозревали
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уже вовсю. у нас первая вспышка - санжарские пляски.
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вы слишком поверхностно оцениваете проблему!

жители Санжар, несмотря на то, что 73% их процента проголосовало за зелепень, не верит своей власти! они понимают, что их просто кинули на амбразуру - здохнут и хрен с ними, отсюда такая вспышка ненависти
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тупость - это хорошее качество? там было кристально ясно, что опасности нет.
кстати, я имел в виду не только их (санжарских "************"). "танцоров" было очень много.
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"тупость - это хорошее качество?" почему вы сделали такой вывод?
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потому что людям с мозгами должно было быть ясно, что камни по автобусам нельзя швырять по-любому. не?
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Человек-как кувшин. Чем наполнен, то из него и выплескивается, если потрясти.
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А кто-то сомневался, что именно так будет? Агов, паникёры! Песню "А если твой папа заразится" запевай. А я буду подпевать дуэтом "А если твою дочку муж убьёт" Генсек ООН заявил об "ужасающей вспышке насилия" в семьях в условиях карантина - Цензор.НЕТ 3914
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Представляю, что будет у нас на фоне тотального резкого обнищания.
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именно нищета может нас и спасти. у нас не на что долго сидеть. да и центры эти большой популярностью не пользовались.
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Виявляється, дія вірусу багатогранна.
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это не вирус. это долбодятлы у власти. которые озабочены исключительно комфортным позиционированием своего рыла относительно корыта. и - о да! - муудрый народ. у нас процент зебилов отнюдь не аномальный. может даже низкий. просто в странах, где нормально работает власть, им не дают разгуляться.
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Організация Озабочєнних Наций нашла новоє направлєніє дєятєльності.
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да конечнА. какое там на хрен насилие. у нас ведь тАкая цацка. вирус-шмирус называИтсИ.
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Епать, как удивительно, мля... А чего ты ожидал, дядя? Запри двух человек в ограниченном пространстве на неопределенное время - и будут тебе в лучшем случае регулярные словесные перепалки.
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Так вот возвращаемся к вопросу что брак- ето зло Генсек ООН заявив про "жахливий спалах насильства" в родинах в умовах карантину - Цензор.НЕТ 8573
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предлагаете отменить с полным возвратом к матриархату (ребёнку пофиг, кто его отец)?
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Я к тому что нельзя принуждать людей жить вместе в одной клетке лишь бы для красивой картинки типо свадьбы и обручального металического кольца на пальце.
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А хто кого заставляє.Хоч живи,хоч не живи,всім пофіг.
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Це ж треба було такого ідіота на так посаду взяти? Скажіть аце "чудо"не дивується що у нього гівно з дупи замість золота вилазить!
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А те що кацаби вбивають на окупованих територіях українців його не хвилює?
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Ничего удивительного... Это психология... В ограниченных пространствах, ограниченном круге общения идёт накопление негативных эмоций... Это психологам давно известно... Поэтому и идёт тщательный психологический отбор в длительные экспедиции, групповые космические полёты, и тому подобное... А тут, в семьях, ещё и "экономическая составляющая" добавляется... Бюджет трещит, люди вынуждены ограничивать себя в некоторых вещах, к которым привыкли... И если он сами могут себя как-то, сдержать, то дети не всегда это понимают... Вот и начинается "наматывание кишок на кулак...". Подсознательно люди начинают "искать виновного", "срываются", и "отрываются" на окружающих...
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Є таке. В 70-і проходив медкомісію і працював в полярній експедиції. Медкомісія працювала 2 тижні. перший тиждень тестування фізики, а другий психіки.
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ООН больше нечем заняться. В мире проблем выше крыши, а этот генсек свои семейные проблемы глобализирует. Видно жена не дает и не кормит этого мудака.
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Не несите нам пурги,
Не сгущайте краски.
Раньше вешали лапшу
науши, счас - маски.
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Если бы не сексуальные потребности семьи давно бы исчезли.
Экономически сегодня одному в однокомнатной квартирке выжить проще и дешевле и психологической нагрузки меньше (никто мозги не пилит по любой мелочи!)
А дети поскольку с возрастом 99% случаев уезжают от родителей подальше (и часто вообще в др. город или страну),то иметь детей как страховку на старость - тоже уже не имеет смысла. Чтобы вырастить одного ребенка (до 18 лет) посчитайте сколько денег у вас уйдет на это! На эти деньги проще в старости если потребуется сиделку нанять.
Добро пожаловать в мир Будущего!
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Фігня то все,радість при спілкуванні з дитиною перекриває все вами написане в кілька сот раз.А продовження роду вас не цікавить?Якщо з меркантильних інтересів родити дітей,то тоді дійсно можливо і не вигідно.Я собі навіть уявити не можу,як без дітей,це ж і є щастя.
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Який феєричний брєд, через таких помилок природи як ти негри та мусліки колонізують Європу.
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Знаю такую молодежь ( 22-30 ) кто думает именно так . Не собираются жениться , иметь детей .Но.что тоже факт ,что у таких людей лучше работает мозг и они на более высоком уровне , нежели 3 Д рожальщики .Даже по странам можно поглядеть .
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Именно поэтому недооборазованная бывшая министр образования Самосад и начала с того, что запретила изучения курса семейной жизни в школе. Ещё и гордилась этим. Феминистка - гендеристка недоделанная.
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Она наверное недообразованная… Во всяком случае за свою работу она никак не показала себя. Изучение курса семейной жизни для детей?...
Семью строят родители. У нас, во всем мире, много насилия над детьми. Если у родителя такой характер, то он будет применять все методы. УВЫ...
Кстати, все наши фобии родом их детства. И тут не только семья, тут и школа. Есть учителя которые "ломают" детей, есть такие, что будут честно и по хорошо прописанной методике, преподавать курс семейной жизни, но про этом постоянно психологически унижать детей и подстраивать их под себя. Причем это не только у нас наблюдается. В США тоже есть, в Европе тоже.
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Чтобы дети стали хорошими родителями, их надо воспитывать с детства. И рассказывать что значит быть мужем и женой и ответственными родителями. А то математике, химии, физике учат, а семейной жизни нет. Все думают, что оно как-то-то само собой образуется. Поэтому и имеем и детские дома и насилие в семье. Плюс эти ненормальные феминистки- гендеристки с лгбт голову дурят. Посмотрите фильм ´ Хозяйка детского дома´ с Гундаревой. Этим фильм сказано все о воспитании будущих родителей.
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))) В семейных отношениях все очень неоднозначно. Часто бывает так, что родители и знают, как и что нужно правильно делать, чтоб воспитать хорошего семьянина из своего ребенка. Школа мало в чем помогает. У нас в школе ДАВНО почти нет ПЕДАГОГОВ. Одни учителя.
Личный пример родителей и среда воспитания. Больше ничего не поможет для того, чтоб из ребенка вырос счастливый семьянин.
И да, я постоянно смотрю фильмы про воспитание детей в семье. И читаю про ЭТО очень много. Коррекция отношений важна, но только тогда, когда этого хотят РОДИТЕЛИ. Родители должны самообразовываться, они являются первыми педагогами для своих детей.
Прямо сейчас у меня настольная книга - "Виховання без нервування. Майстер-клас для мам та тат." Вікторія Горбунова.
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есть альтернатива, россияне ее используют, правда клин клином вишибать не панацея ВИДИО

https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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Вот тут и вскроются все недоразумения между членами семьи...
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Самки нездатні зрозуміти своїх самців, самці в розпачі бачачи неадекватність,власних, самок....
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Если Вы человека "опускаете" на уровень самцов и самок... то да.
В природе самки … за редким исключением... сами выращивают своих птенцов.
В человеческом мире, надеюсь всё не так, как Вы хотели бы тут представить.
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які нах пташки... примати!!! ну на крайняк ссавці... але ж не пташки!
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Шо в Вас -'человєк' ....Двоногий, несповнарозумний мавпоїд Чи жупел на який,ви, молитеся,як на Ідола
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Удивительно - приехали к детям 16-го, попали на карантин. Живем впятером включая маленькую внучку 2.5 годика. И никто даже голоса друг на друга не повысил. Зять удаленно работает, супруга с дочкой кулинарничают, я слоняюсь от компа к другим - а маленькая всех смешит без конца. Может не в пространстве дело - а в отсутствии мозгов у конфликтующих?!

Показательна реакция соевой падали на ситуацию в Санжарах - не забыв пнуть этих животных за камни - наши Педро-прихвостни тут же их оправдывают))) Логика проста - если погадить на зеленое - то коричневое должно лучше пахнуть)))
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Супер, хороший пример.
Всё зависит от людей. Генсек ООН заявив про "жахливий спалах насильства" в родинах в умовах карантину - Цензор.НЕТ 886
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А политики...Конечно они каждый будет искать свою выгоду с ЛЮБОГО информационного повода. Я постоянно слушаю ежедневные прессухи Трампа. Вот он!!! Вот у него надо поучиться всем нашим политикам и политиканам))) Он каждый день говорит по намеченному сценарию.
1. Мы нация, которая сильна как никогда и поборим все напасти.
2. Мы, как власть делаем то, то, и то...
3. Безопасность, социальное дистанцирование.
4. Критика его оппонентов, их бездействие.
5..... ну что там на повестке дня актуально))))
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умгу... дайош різалюцію!!! радбез збирайте строчно!!! втім, китай і кацапня все одно заблокують(((
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А я об этом писал ещё в самом начале - резко вырастет количество убийств на бытовой почве!
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Высшим приматам хорошо и одному. и вдвоем ,а для низших нужно стадо .а не то наступит ступор- депрессия .Для жителей Санжар у них обычная реакция исходя из информированности , так будут вести себя все , если им скажут ,что едет смертельный вирус .
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Гуттереш снова неправ.....
На фоне введения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса по всему миру растет количество случаев домашнего насилия.

Увеличение случаев насилия было и раньше и идет по нарастающей.... И важный момент те, которые совершают насилие потом не помнят своих поступков, либо не могут их объяснить.
Вот!!! это и есть удаленное подключение....
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