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 На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні зафіксовано 1319 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 75 випадків;
▪️Волинська область — 24 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 9 випадків;
▪️Житомирська область — 11 випадків;
▪️Закарпатська область — 35 випадків;
▪️Запорізька область — 41 випадок;
▪️Івано-Франківська область — 116 випадків;
▪️Кіровоградська область — 41 випадок;
▪️м. Київ — 234 випадки;
▪️Київська область — 91 випадок;
▪️Львівська область — 27 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 27 випадків;
▪️Полтавська область — 11 випадків;
▪️Рівненська область — 39 випадків;
▪️Сумська область — 51 випадок;
▪️Тернопільська область — 160 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 10 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 220 випадків;
▪️Черкаська область — 62 випадки;
▪️Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення про підозру на COVID-19.

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На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ 01

На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ 02
На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186958
 
 
 Топ коментарі
 
Вы желаете смерти большей части своей страны? Вы совсем уже в своём тупизме утонули.
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В КНДР,Лесото,Тажикистані, Туркменистані і Миколаївській області COVID-2019 виявлено не було.

йшов третій місяць світової епідемії На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8555
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Почему то статистика не обнадеживает На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9882 Под Пасху еще благодатный огонь привезут На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9586 Муслимы Мекку отменили , эти могли бы и огонь повременить , до следующего года
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вдоль дарогі мьортвиє с косамі стаят.... і тішина
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Неможливо слухати Українське радіо! Те, що проводове, але з ефіру ФМ. В Україні одна єдина проблема - короновірус і більше нічого! Дебілізм просто зашкалює!
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Это еще не все. Вирус рано или поздно попадет в Африку мутирует и вернется в Европу.
В четверг французские СМИ пишут, что по «катастрофическому сценарию» в Африке, на континенте, который не готов бороться с пандемией COVID-19. «Вирус быстро распространяется и поразит всю Африку», - предупреждает Le Figaro со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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в целом статистика заболевший умерший на уровне многих стран. По Британии согласно того же Вордлометерес,Инфо. 135 вылеченых на почти 5к погибших. В мае будут видно как дела обстоят.
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Україна має гарні шанси пережити пандемію з мінімальними втратами серед громадян, чого не скажеш про північного сусіда, вони зі своїм парадобєсієм побвиають всіх +ВІДЕО

https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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ОЧЕНЬ ВАЖНО
Советую посмотреть на ivi.ru фильм Териус у меня за спиной 1 сезон 10 серия с 52 минуты.Фильм 2018 года.И из корона-вирусом все станет на свои места и откуда он взялся.
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"38 человек умерли, 28 - выздоровели"
и в это же время Ляшко рапотрует о смертности 2%.
Математики, мля
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спорим, завтра будет 1400 заболевших?)) Почему? А потому что они уже 7 дней тупо прибавляют по 100 человек в "заболевшие"...потому что реальная статистика - около 16000+ заболевших (посчитал Оксфордский университет по известной ПРОГРЕССИИ РОСТА заболеваемости при короновирусе в мире).
они либо не владеют информацией, либо ее скрывают. И то и другое преступно, как и нарушение Конституции при ограничении прав на передвижение граждан при отсутствии введения чрезвычайного положения в стране.
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HIV vs SARS2
У січні 2020 р. в Україні офіційно зареєстровано 1 268 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 322 пацієнтів діагностовано СНІД, а 176 людей померли від СНІДу.
Летальність в 4,8 рази менша за ВІЛ.
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