 На ранок 6 квітня підтверджено 1319 випадків COVID-19 в Україні, 38 осіб померли, 28 - одужали, за добу надійшло 373 підозри, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 75 випадків;
▪️Волинська область — 24 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 9 випадків;
▪️Житомирська область — 11 випадків;
▪️Закарпатська область — 35 випадків;
▪️Запорізька область — 41 випадок;
▪️Івано-Франківська область — 116 випадків;
▪️Кіровоградська область — 41 випадок;
▪️м. Київ — 234 випадки;
▪️Київська область — 91 випадок;
▪️Львівська область — 27 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 27 випадків;
▪️Полтавська область — 11 випадків;
▪️Рівненська область — 39 випадків;
▪️Сумська область — 51 випадок;
▪️Тернопільська область — 160 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 10 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 220 випадків;
▪️Черкаська область — 62 випадки;
▪️Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Загалом від початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення про підозру на COVID-19.
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В четверг французские СМИ пишут, что по «катастрофическому сценарию» в Африке, на континенте, который не готов бороться с пандемией COVID-19. «Вирус быстро распространяется и поразит всю Африку», - предупреждает Le Figaro со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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и в это же время Ляшко рапотрует о смертности 2%.
Математики, мля
они либо не владеют информацией, либо ее скрывают. И то и другое преступно, как и нарушение Конституции при ограничении прав на передвижение граждан при отсутствии введения чрезвычайного положения в стране.
У січні 2020 р. в Україні офіційно зареєстровано 1 268 нових випадків ВІЛ-інфекції, у 322 пацієнтів діагностовано СНІД, а 176 людей померли від СНІДу.
Летальність в 4,8 рази менша за ВІЛ.