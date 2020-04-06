 Зміни до бюджету, допомога особам, які цього потребують, і закон про націоналізовані банки, - "слуга народу" Корнієнко про питання на позачергову сесію ВР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
На питання про те, чи може Рада наступного тижня провести позачергове засідання, він відповів: "Так, хотілося б провести, обговорюються 8 і 9 квітня".
"Питання найближчих позачергових сесій - це зміни до бюджету, додаткові заходи з підтримки постраждалих галузей економіки і соціальних груп, які потребують допомоги, і закон про націоналізовані банки", - зазначив він.
Водночас він додав, що остаточне ухвалення банківського закону зніме останні перешкоди для продовження і розширення співпраці України з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями. За його словами, також потрібно "захистити" земельну реформу, відхиливши проєкти постанов опонентів СН.
Нагадаємо, закон про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної Ради України" з приводу проведення засідань комітетів в режимі відеоконференції у четвер, 2 квітня, набув чинності.
https://columnist24.com.ua/putin-perekinuv-do-itali%D1%97-tix-xto-u-laboratori%D1%97-stvoriv-cej-virus/
что стоило заразить тех, кто едет домой ?
учитывая то, как ведёт себя этот вирус, то очень вероятно, что он создан московитами
так они могли нагадить Китаю и обаалить спрос на нефть,
что и случилось
это я сам придумал на фоне вчерашней новости о том, что
из россии домой прибыли заражённые граждане Китая
они начали глупую войну с Саудитами
при этом их пресса подняла вой о том, что это
позволит россии задушить сланец в США
это явный глупый замысел,
который начал развиваться не по плану
не просто же так они себе в ногу выстрелили,
что то было у них в голове,
это нелогичное решение с нефтью
только как за ранее спланированное можно принять,
только всё пошло не так ...
продали землю наварили бабла
вломили дикие штрафы, лишив людей возможности обеспечить себя самым необходимым
зеленск
Иначе, они на тебя обидятся.
Подонок Вакарчук просто поживился
ЕС И ГОЛОС СБОРИЩЕ ПОДЛЕЦОВ
И где сейчас Шепот?
Там, где скоро будет и ЕС.
по улице ездят мусора с гавчеллой и забивают голову неразборчивым шумом,
при этом зеленский с радуцким подсчитывают бабло от продажи респираторов
судя по тому, как зеленского друзья продали маски,
а теперь собираются навариьься на штрафах с быдла
и приучал / принуждал к воровству остальных граждан
зеленский это реакция , бомба , вирус , который может
уничтожить уродливое государство, увы вместе с теми,
из кого оно состоит, мы просто опускаемся в хаос
Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·9 ч
24-річну коханку Криклія Валерію Шкаброву(Мельничук) призначили членом наглядової ради «Укрзалізниці» з зарплатою 160 000грн. Нагадаю це стратегічне державне підприємство. Зеленський може час припинити бл.....во в державі?