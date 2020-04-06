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 Політика України
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Все про:ВР (7418) Слуга народу (778) Корнієнко (162)

 Зміни до бюджету, допомога особам, які цього потребують, і закон про націоналізовані банки, - "слуга народу" Корнієнко про питання на позачергову сесію ВР

Верховна Рада може провести позачергове засідання 8 або 9 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це перший заступник голови фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На питання про те, чи може Рада наступного тижня провести позачергове засідання, він відповів: "Так, хотілося б провести, обговорюються 8 і 9 квітня".

"Питання найближчих позачергових сесій - це зміни до бюджету, додаткові заходи з підтримки постраждалих галузей економіки і соціальних груп, які потребують допомоги, і закон про націоналізовані банки", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деякі депутати після минулого засідання Ради перебувають на самообсервації, - "слуга народу" Корнієнко

Водночас він додав, що остаточне ухвалення банківського закону зніме останні перешкоди для продовження і розширення співпраці України з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями. За його словами, також потрібно "захистити" земельну реформу, відхиливши проєкти постанов опонентів СН.

Нагадаємо, закон про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної Ради України" з приводу проведення засідань комітетів в режимі відеоконференції у четвер, 2 квітня, набув чинності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186954
 
 
 Топ коментарі
 
слуги народа грязные ублюдки
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Не забудь в контексте "про землю" упоминать ЕС и Голос.
Иначе, они на тебя обидятся.
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Продати Українську землю, аби втриматись при владі ще рік чи два, на таке здатні тільки ГНИДИ, антиукраїнська шушера. Щоб врятувати Україну від дефолту, треба цим ГНИДАМ при владі працювати на благо країни, а не продавати її.
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очень похоже на то, что они отослали вирус в Ухань , с китайскими гражданами , например,
что стоило заразить тех, кто едет домой ?
учитывая то, как ведёт себя этот вирус, то очень вероятно, что он создан московитами
так они могли нагадить Китаю и обаалить спрос на нефть,
что и случилось
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уже есть результаты, многих лабораторий, по всему миру - это не так - с фактами, не спорят - хотя и мне нравиться такое обяснение - но - увы
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простите, а что говорят результаты, я не читал ?
это я сам придумал на фоне вчерашней новости о том, что
из россии домой прибыли заражённые граждане Китая
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а что такого особенного в поведении этого вируса?
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не в поведении вируса, а в поведении московитов
они начали глупую войну с Саудитами
при этом их пресса подняла вой о том, что это
позволит россии задушить сланец в США
это явный глупый замысел,
который начал развиваться не по плану
не просто же так они себе в ногу выстрелили,
что то было у них в голове,
это нелогичное решение с нефтью
только как за ранее спланированное можно принять,
только всё пошло не так ...
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очень даже, возможно они расчитывали что вирус будет по другому работать
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Да. Я говорила уже , что вирус создан кацапами как бакоружие и они за это должны ответить.Эти сатанисты уже вообще заврались и распоясались.
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Меня удивляет, что международные структуры требуют оставить национализированные банки государству, а наша рептилоидошизофреническая власть всеми силами выпихивает их в частные руки олигархам. Это уже маразм высшей пробы и открытое служение криминальному олигархату, вместо того, чтобы служить народу и государству. Иностранцы наверное удивляются и показывают пальцем у виска нашим депутатам. Трамп уже говорит властям мира - служите своему народу, своей стране, людям говорит - выбирайте во власть патриотов, только они смогут сделать вашу жизнь нормальной и благополучной, это говорит Трамп, которого я считала недалеким.А он говорит правдивые и честные слова.Теперь поняла, почему он победил на выборах в Америке. А наши идиоты упорно служат богатому криминалу, который обворовал Украину и топчется на головах народа и постоянно формирует своим баблом преступную власть в стране.ЖАХ.
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А зоводы и разные там фабрики на Демеевке разве не пора национализировать?
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Заводы и фабрики, если они имеют стратегическое значение надо конечно, но основную массу не надо, мы живем не при коммунизме. И банки разве все приватизировало государство? Далеко не все. А банк преступника Коломойского разве нужно ему отдавать? Коломойский должен сидеть давно в тюрьме, а не судиться за свой банк. Его уже и за границей взяли за жабры, проходимца.
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Не надо было преступнику Порошенко его отжимать. Если бы этого не было, не стал бы Беня выводить из него деньги. А так алчный кондитер получил пустышку, а не банк
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Порошенку надо было посадить Коломойского. А банк видимо не такая уж пустышка, если Беня борется за него до сих пор.
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Да уж. Беня главный враг. Куда тем Ахметовым, Пинчукам, Медведчукам...Да и Ху@ло также считает - тоже Приват сразу у себя там отжал. Еще в 2014
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что не так ? сн, ес и сцявик неплохо поживились
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А где мудрый нарид? Или он опять нипричем и прикинулся кирпичьом?
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только не так как с арендой - да и разберитесь наконец то - шо в тексте
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продали все сиз, наварили бабла
продали землю наварили бабла
вломили дикие штрафы, лишив людей возможности обеспечить себя самым необходимым
зеленск
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Не забудь в контексте "про землю" упоминать ЕС и Голос.
Иначе, они на тебя обидятся.
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так точно, Порошенко выторговал то что хотел,
Подонок Вакарчук просто поживился
ЕС И ГОЛОС СБОРИЩЕ ПОДЛЕЦОВ
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Голос изначально был свинопроектом. Созданный Порошенко для тех, кто не хотел голосовать за Порошенко, но все же был отравлен его пропагандой
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Абсолютно верно.
И где сейчас Шепот?
Там, где скоро будет и ЕС.
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точно так
по улице ездят мусора с гавчеллой и забивают голову неразборчивым шумом,
при этом зеленский с радуцким подсчитывают бабло от продажи респираторов
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Вам МВФ только по губам поводил, дале буде!
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они быстро разворуют полученное от мвф
судя по тому, как зеленского друзья продали маски,
а теперь собираются навариьься на штрафах с быдла
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Продати Українську землю, аби втриматись при владі ще рік чи два, на таке здатні тільки ГНИДИ, антиукраїнська шушера. Щоб врятувати Україну від дефолту, треба цим ГНИДАМ при владі працювати на благо країни, а не продавати її.
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к сожалению государство представлено теми, кто воровал 30 лет
и приучал / принуждал к воровству остальных граждан
зеленский это реакция , бомба , вирус , который может
уничтожить уродливое государство, увы вместе с теми,
из кого оно состоит, мы просто опускаемся в хаос
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Serbin Sergiy
@SerbinSergiy
·9 ч
24-річну коханку Криклія Валерію Шкаброву(Мельничук) призначили членом наглядової ради «Укрзалізниці» з зарплатою 160 000грн. Нагадаю це стратегічне державне підприємство. Зеленський може час припинити бл.....во в державі?Зміни до бюджету, допомога особам, які цього потребують, і закон про націоналізовані банки, - "слуга народу" Корнієнко про питання на позачергову сесію ВР - Цензор.НЕТ 8234
Зміни до бюджету, допомога особам, які цього потребують, і закон про націоналізовані банки, - "слуга народу" Корнієнко про питання на позачергову сесію ВР - Цензор.НЕТ 7424
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