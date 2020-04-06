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 Суспільство, За кордоном, Здоров'я
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 COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 274 тис. осіб, померли - 69,5 тис., одужали - 260,5 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 квітня в усьому світі зареєстрували 1 274 923 випадки зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 260 484 особи. Також у всьому світі зареєстрували 69 487 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 9643 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 3048 осіб. Кількість осіб, які одужали, досягла 17 530, хворих - 337 635.

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В Італії за цей час захворіли 128 948 осіб. Водночас померли 15 887, вилікувалися 21 815 осіб.

Іспанія повідомляє про 131 646 інфікованих. Серед них 38 080 одужали, 12 641 особа померла.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.

Так, у Франції померли 8093 особи, в Німеччині - 1584, у Великій Британії - 4943, в Ірані - 3603, у Нідерландах - 1771, Бельгії – 1447, Туреччині - 574.

COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 274 тис. осіб, померли - 69,5 тис., одужали - 260,5 тис 01

Нагадаємо, в Україні станом на 22:00 5 квітня зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 37 осіб померли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186948
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да Иран не скрывает и рашка и Китай тоже....А в Северной Корее короновируса вообще нет как и проституции и наркомании
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Ці цифри не кажуть ні про що.. Ключове слово "зарегистрировано". Якщо 80% випадків захворювання проходить в легкій формі то захворівших принаймні в 5 раз більше , одужавших також як мінімум в 4 рази більше. Померлих власне від короновірусу в рази менше, бо більшість померлих помирає від загострення інших уже присутніх у них хвороб, тобто вірус така собі билинка що переломила хребет верблюду. В результаті ці данні голіма маніпуляція. Я зовсім не заперечую наявність віруса чи хвороби. Але виходить що ні хвороба ні вірус некоштує того ажиотажу, витрат грошей, воплів - соплів та паніки , що розводять навкруг нього. Ситуація на рівні сезонного гриппу
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У меня в отделе работает иранец. Родился и рос в Тегеране. Говорит что там очень много случаев и их правительство врет не лучше китайцев.
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Кстати иранцы молодцы, смогли остановить, если не скрывают смертность конечно.
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Нет, молодцы украинцы, которые ввели жесточайший карантин даже не перешагнув эпидемиологический порог заболевания COVID-19 в 1%.
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У меня в отделе работает иранец. Родился и рос в Тегеране. Говорит что там очень много случаев и их правительство врет не лучше китайцев.
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Ну да Иран не скрывает и рашка и Китай тоже....А в Северной Корее короновируса вообще нет как и проституции и наркомании
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Ну не скажи, у них был резкий скачек и они это не скрывали а теперь уже долгое время более менее нормальная ситуация.
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А цікаво, а скільки від звичайного грипу вмерло людей, чи то зараз один 19-й панує???
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наконец-то перестали трындеть про низкую смертность 3% . это хорошо .
однако необходимо понимать , что
пандемия COVID-19 имеет опасную высокую летальность :
COVID-19: в мире заболели более 1 млн 274 тыс. человек, умерли - 69,5 тыс., выздоровели - 260,5 тыс. - Цензор.НЕТ 8057
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Еще ранше говорили что короновирус убьет треть населения планеты
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народу в мире много, не иначе хотят проредить, в первую очередь загеноцидить пенсионеров
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кому нужны постоянные фэйки про пандемию ?.
http://это похлеще Чернобыля будет

непрерывный поток срашаФэйков
генерировался после сбитого MH17

никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , то оно само мутировало , итд

никому ничего не напоминает ?

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В Киеве каждый день от естественных причин умирает в среднем 70 человек а по Украине каждый час умирает тоже около 70 человек
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покойникам сейчас делают посмертный тест и могут записать в жертвы коронавируса
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Да гавкай, кто тебе не дает.
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Ты гавкай, а не скавчи.
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За таку відповідь потрапляєш до чорного списку.
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Я жду видосов как на улице людей без масок выстегуют и увозят .... Интересно студентов тоже будут бить ?
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Если бы вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитали постановление Кабмина, то увидели бы, что без масок запрещено появляться в ОБЩЕСТВЕННЫХ местах, посещение парков, скверов, зон отдыха, детских и спортивных площадок.

Так что можете на улице находится без маски, кроме указанных мест. В Киеве также к общественным местам относят остановки общественного транспорта.
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Ці цифри не кажуть ні про що.. Ключове слово "зарегистрировано". Якщо 80% випадків захворювання проходить в легкій формі то захворівших принаймні в 5 раз більше , одужавших також як мінімум в 4 рази більше. Померлих власне від короновірусу в рази менше, бо більшість померлих помирає від загострення інших уже присутніх у них хвороб, тобто вірус така собі билинка що переломила хребет верблюду. В результаті ці данні голіма маніпуляція. Я зовсім не заперечую наявність віруса чи хвороби. Але виходить що ні хвороба ні вірус некоштує того ажиотажу, витрат грошей, воплів - соплів та паніки , що розводять навкруг нього. Ситуація на рівні сезонного гриппу
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"Ситуація на рівні сезонного гриппу"
такі заяви потрібно підтверджувати статистично, а не голослівно
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Сказали разогнать эпидемию - выполняют.
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кому нужны постоянные фэйки про пандемию ?.
http://это похлеще Чернобыля будет

непрерывный поток срашаФэйков
генерировался после сбитого MH17

никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , то оно само мутировало ,

"ці цифри не кажуть Якщо 80% випадків проходить в легкій формі ..."
"В Киеве каждый день от естественных причин умирает в среднем 70 чел"

никому ничего не напоминает ?

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так одним набором захисного приладдя можна всю країну забезпечити.
Достатньо зняти на камеру в кожному регіони.
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По-настоящему можно заболеть из-за постоянного пребывания в маске, а не из-за соплей. Вирусное заболевание ничем не лечится, препараты только облегчают состояние, справляется же с вирусом сама иммунная система человека. Точка. Запрет дышать свежим воздухом есть преступное распоряжение.
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Наблюдается ни с чем не сравнимое запугивание население. Чего стоят картинки медиков в противочумных халатах, катящих очередную жертву коронавируса. Бозе, бозе, оне спасают жызнь. А защитный халат врача скорой должен после посещения каждого больного сниматься и утилизироваться, так как уже заражен вирусами. Но в ведомстве главного санитара так почему-то не делают.
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"жЫзнь". Мда. Мені дійсно цікаво, Ви така розумна, а що, в школі уроки російської мови, де вчили правопис буквосполучень жи-ши, ча-ща, чу-щу, прогуляли?
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іди на прутень, курво, за паніку - в курінь та розстріл
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Подсчитаем смертность от коронавируса в мире:

Умерло 69487, выздоровело 260484. За 100% принимаем число тех, чья судьба уже разрешилась: 69487+260484=329971 чел. Тогда легко подсчитать, что смертность от коронавируса в мире составляет 69487/329971*100%=21%. Смертность от коронавируса в мире на данный момент составляет 21%.

Т.е., каждый пятый из больницы отправляется в крематорий, а четверо из пяти - домой.

В Италии умерли 15887, вылечились 21815 человек. Также легко подсчитать, что в Италии на данный момент смертность составляет 42%.
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