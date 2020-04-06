 COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 274 тис. осіб, померли - 69,5 тис., одужали - 260,5 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 260 484 особи. Також у всьому світі зареєстрували 69 487 летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 9643 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 3048 осіб. Кількість осіб, які одужали, досягла 17 530, хворих - 337 635.

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В Італії за цей час захворіли 128 948 осіб. Водночас померли 15 887, вилікувалися 21 815 осіб.

Іспанія повідомляє про 131 646 інфікованих. Серед них 38 080 одужали, 12 641 особа померла.

Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.

Так, у Франції померли 8093 особи, в Німеччині - 1584, у Великій Британії - 4943, в Ірані - 3603, у Нідерландах - 1771, Бельгії – 1447, Туреччині - 574.

Нагадаємо, в Україні станом на 22:00 5 квітня зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 37 осіб померли.