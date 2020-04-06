 COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 274 тис. осіб, померли - 69,5 тис., одужали - 260,5 тис. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.
Перемогли хворобу за цей час 260 484 особи. Також у всьому світі зареєстрували 69 487 летальних випадків.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 9643 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 3048 осіб. Кількість осіб, які одужали, досягла 17 530, хворих - 337 635.
В Італії за цей час захворіли 128 948 осіб. Водночас померли 15 887, вилікувалися 21 815 осіб.
Іспанія повідомляє про 131 646 інфікованих. Серед них 38 080 одужали, 12 641 особа померла.
Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.
Так, у Франції померли 8093 особи, в Німеччині - 1584, у Великій Британії - 4943, в Ірані - 3603, у Нідерландах - 1771, Бельгії – 1447, Туреччині - 574.
Нагадаємо, в Україні станом на 22:00 5 квітня зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 37 осіб померли.
однако необходимо понимать , что
пандемия COVID-19 имеет опасную высокую летальность :
http://это похлеще Чернобыля будет
непрерывный поток срашаФэйков
генерировался после сбитого MH17
никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , то оно само мутировало , итд
никому ничего не напоминает ?
Так что можете на улице находится без маски, кроме указанных мест. В Киеве также к общественным местам относят остановки общественного транспорта.
такі заяви потрібно підтверджувати статистично, а не голослівно
http://это похлеще Чернобыля будет
непрерывный поток срашаФэйков
генерировался после сбитого MH17
никак не унимаются фэйкомёты и по поводу пандемии :
то мышки , то кошки , то оно само мутировало ,
"ці цифри не кажуть Якщо 80% випадків проходить в легкій формі ..."
"В Киеве каждый день от естественных причин умирает в среднем 70 чел"
никому ничего не напоминает ?
Достатньо зняти на камеру в кожному регіони.
https://www.youtube.com/watch?v=E5loZ_ZsFxw
https://www.youtube.com/watch?v=wRpESjcCFzkhttps://www.youtube.com/watch?v=wQOCPBJEaiI
Умерло 69487, выздоровело 260484. За 100% принимаем число тех, чья судьба уже разрешилась: 69487+260484=329971 чел. Тогда легко подсчитать, что смертность от коронавируса в мире составляет 69487/329971*100%=21%. Смертность от коронавируса в мире на данный момент составляет 21%.
Т.е., каждый пятый из больницы отправляется в крематорий, а четверо из пяти - домой.
В Италии умерли 15887, вылечились 21815 человек. Также легко подсчитать, что в Италии на данный момент смертность составляет 42%.