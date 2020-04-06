 Перший випадок зараження тигра коронавірусом зафіксовано в зоопарку Нью-Йорка

Про те повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Національна лабораторія ветеринарної служби Міністерства сільського господарства США (USDA) підтвердила наявність вірусу SARS-CoV-2 (вірус, що викликає коронавірус у людини) в однієї тигриці в зоопарку Нью-Йорка. Аналізи у тварини були взяті після того, як у кількох левів і тигрів у зоопарку з'явилися симптоми респіраторного захворювання", - йдеться в поширеному повідомленні Служби інспекції здоров'я тварин і рослин при USDA (APHIS).
Зазначається, що це "перший випадок зараження тигра коронавірусом".
У зоопарку Бронкса розповіли, що у 4-річної малайської тигриці Наді, у її сестри Азул, двох амурських тигрів і трьох африканських левів "з'явився сухий кашель". Там також повідомили, що "попри деяке зниження апетиту, у кішок у зоопарку хороший стан, вони перебувають під наглядом ветеринарів".
"Очікується, що великі кішки одужають. Немає підстав вважати, що в інших тварин зоопарку є симптоми захворювання", - повідомили в USDA APHIS.
Чиновники відомства вважають, що тигри і леви могли захворіти після контакту із зараженим співробітником зоопарку, який за ними доглядав. Перші симптоми у тигриці Наді з'явилися 27 березня.
В USDA APHIS пояснили, що тест на COVID-19 був зроблений тільки одному тигру, оскільки збір аналізів потребує загального наркозу.
"Лікуючий ветеринар визнав, що з урахуванням потенційного ризику використання загального наркозу краще обмежитися діагностуванням одного тигра", - наголошується в повідомленні.
"Нині усіма співробітниками, які забезпечують догляд за великими кішками, а також іншими кішками в чотирьох зоопарках Нью-Йорка, робляться необхідні заходи з метою запобігти подальшому зараженню інших кішок", - заявили в зоопарку Бронкса.
В USDA APHIS попросили хворих на COVID-19 "обмежити контакт із тваринами, включно з хатніми тваринами".
При цьому у відомстві підкреслюють, що нині немає жодних доказів того, що будь-які тварини, включно зі свійськими тваринами або свійською худобою, можуть передавати COVID-19 людям.
Зоопарк Бронкса було закрито для відвідування 16 березня.
2. Ты уверен, что она - женщина?
3. Как аукнется, так и откликнется.
Ты, просто, не в теме.
Было проведено исследование в Европе, не помню в какой стране, в Испании что ли, так вот, замечено что владельцы домашних животных переносят коронавирус в легкой форме!
Чим більше людей ним хворіє тим швидше вірусу "засмакують" собаки.
у меня свое хозяйство.. - одних кур где то штук 70, не считая других животных...
Может позвоните в офис преЗедента ??
Может Радуцкому...?
Запорожский автозавод начнет выпускать защитные маски
Масово ж заразитись тигри від однієї людини змогли. Чому ж повинен бути відсутній зворотній процес від тварин до людей? Це ж той самий штам вірусу. 99,9% що так воно і відбувається. Тобто маємо справу з міжвидовим вірусом, а того його носіями є і тварини, в т.ч. і голуби. І без їх масового знищення епідемію подолати неможливо.
Підозрюю, що в Києві, наприклад, голуби і є найбільшими розповсюджувачами цієї зарази.
кто еще кого заразил! )))) иди лоток почисти, раб !!!)))))
И ладно бы мы одни пожинали, но больше страдают животные и природа!
Иногда и у мужчин тесты на беременность бывают положительные - но это не означает, что они беременны
https://graziamagazine.ru/topnews/lichnyy-opyt-kak-lechilsya-britanskiy-uchitel-zabolevshiy-koronavirusom/