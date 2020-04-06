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 Перший випадок зараження тигра коронавірусом зафіксовано в зоопарку Нью-Йорка

Чотирирічна малайська тигриця на ім'я Надя в зоопарку Бронкса в місті Нью-Йорку захворіла на коронавірус, це перший випадок зараження тигра COVID-19.

Про те повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Національна лабораторія ветеринарної служби Міністерства сільського господарства США (USDA) підтвердила наявність вірусу SARS-CoV-2 (вірус, що викликає коронавірус у людини) в однієї тигриці в зоопарку Нью-Йорка. Аналізи у тварини були взяті після того, як у кількох левів і тигрів у зоопарку з'явилися симптоми респіраторного захворювання", - йдеться в поширеному повідомленні Служби інспекції здоров'я тварин і рослин при USDA (APHIS).

Зазначається, що це "перший випадок зараження тигра коронавірусом".

У зоопарку Бронкса розповіли, що у 4-річної малайської тигриці Наді, у її сестри Азул, двох амурських тигрів і трьох африканських левів "з'явився сухий кашель". Там також повідомили, що "попри деяке зниження апетиту, у кішок у зоопарку хороший стан, вони перебувають під наглядом ветеринарів".

"Очікується, що великі кішки одужають. Немає підстав вважати, що в інших тварин зоопарку є симптоми захворювання", - повідомили в USDA APHIS.

Також читайте: Медики в Бельгії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом домашнього кота

Чиновники відомства вважають, що тигри і леви могли захворіти після контакту із зараженим співробітником зоопарку, який за ними доглядав. Перші симптоми у тигриці Наді з'явилися 27 березня.

В USDA APHIS пояснили, що тест на COVID-19 був зроблений тільки одному тигру, оскільки збір аналізів потребує загального наркозу.

"Лікуючий ветеринар визнав, що з урахуванням потенційного ризику використання загального наркозу краще обмежитися діагностуванням одного тигра", - наголошується в повідомленні.

"Нині усіма співробітниками, які забезпечують догляд за великими кішками, а також іншими кішками в чотирьох зоопарках Нью-Йорка, робляться необхідні заходи з метою запобігти подальшому зараженню інших кішок", - заявили в зоопарку Бронкса.

В USDA APHIS попросили хворих на COVID-19 "обмежити контакт із тваринами, включно з хатніми тваринами".

При цьому у відомстві підкреслюють, що нині немає жодних доказів того, що будь-які тварини, включно зі свійськими тваринами або свійською худобою, можуть передавати COVID-19 людям.

Зоопарк Бронкса було закрито для відвідування 16 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186946
 
 
 Топ коментарі
 
Тоді в мене джекпот, маю 2 собаки, кота, папугу, родину ящірок, 3 їжачка, 15 кур, 10 качок, мишів не рахував. Перший випадок зараження тигра коронавірусом зафіксовано в зоопарку Нью-Йорка - Цензор.НЕТ 3342
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Перший випадок зараження тигра коронавірусом зафіксовано в зоопарку Нью-Йорка - Цензор.НЕТ 2501 когда выясните где можно сделать у нас напишите здесь...

у меня свое хозяйство.. - одних кур где то штук 70, не считая других животных...
Может позвоните в офис преЗедента ??
Может Радуцкому...?
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Хуже будет когда узнаем, что обычные комары окажутся разносчиками вируса
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Я не знаю, что такое клопы, а комаров еще нет, проходи мимо.
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Чего ты задираешься к женщине? Это принципиально? Или просто по-спортивному для отдыха?
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1. Ты уверен, что она - она?
2. Ты уверен, что она - женщина?
3. Как аукнется, так и откликнется.
Ты, просто, не в теме.
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дик, не на того напав) але варіант вірусів з комарами стабільна страшилка, поки не справджувалась в плані епідемій в наших широтах, здається
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Доказано что через животных вирус не передается.
Было проведено исследование в Европе, не помню в какой стране, в Испании что ли, так вот, замечено что владельцы домашних животных переносят коронавирус в легкой форме!
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Тоді в мене джекпот, маю 2 собаки, кота, папугу, родину ящірок, 3 їжачка, 15 кур, 10 качок, мишів не рахував. Перший випадок зараження тигра коронавірусом зафіксовано в зоопарку Нью-Йорка - Цензор.НЕТ 3342
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Так в тебе санаторій-профілакторій анти корона вірусний!
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доведено лише, що від тварин він людині й передався, епідемія почалась через мутацію з якою від людей до людей пішло зараження... , питання лише чи з'являться його мутації, завдяки яким і від людини до свійських тварин і в зворотньому напрямку почнеться передача
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Шоб Ви розуміли, коронавірус це один із видів вірусів, та хворють ім усі тварини...чаще прояви у виді діареї, але бувають респіратрні форми, як с цім штамом.
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"Адже не тільки кажани, а й багато інших диких тварин і птахів є резервуаром вірусів, в тому числі й пацюки та голуби. Якби вживання їх у їжу було одиночним випадком, то нічого не сталося б. А оскільки їх китайці вживають в їжу постійно, то й підвищується ймовірність, що на якийсь енний випадок вірус змінить одну-єдину амінокислоту у своєму поверхневому глікопротеїні і вразить людину. А тут ще й особливості самого коронавірусу підвищують таку ймовірність. Його рецептором у клітинах людини є дуже розповсюджений білок, що існує на поверхні клітин багатьох тварин - агніотензинперетворюючий фермент (ACE-2). Ці рецептори є базовими для епітеліальних клітин, особливо багато їх на епітеліальних клітинах легень, також синтезуються в епітелії судин та нирок, відповідають за підвищення артеріального тиску, і дуже схожі (практично однакові) у різних видів. Відповідно коронавіруси шляхом незначних мутацій набувають здатності прикріпитись до цих рецепторів різних видів, легко долають міжвидовий бар'єр."

Чим більше людей ним хворіє тим швидше вірусу "засмакують" собаки.
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Котами передається...скоро захисники тварин першими почнуть викидати котів на вулиці
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Так,шо б все собаки,коровы,свиньи,коты были в масках.
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Нечего смеяться по этому поводу. Задумайтесь лучше как себя уберечь. Слишком уж опасный этот необычный штамм вируса и постоянно мутирует
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в нього досі була низька швидкість мутацій
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То для тварин якісь спеціальні тести мають бути,чи звичайні підходять?Хочу перевірити своїх песика і котика,як це зробити в нас?
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когда выясните где можно сделать у нас напишите здесь...

у меня свое хозяйство.. - одних кур где то штук 70, не считая других животных...
Может позвоните в офис преЗедента ??
Может Радуцкому...?
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Пишем здесь . Вспоминай вет препарат против всех вирусов, РНК, ДНК, и короновирусов.. Подскажу, если не вспомнишь.
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Лео, якщо Ви зателефонуєте Радуцькому з цього приводу, то Ваші кури Вас на сміх піднімуть. Перший випадок зараження тигра коронавірусом зафіксовано в зоопарку Нью-Йорка - Цензор.НЕТ 4943
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Как думаете сегодня сколько штрафов отрапортует армян нам с нас же и взявши на зарплаты пластмасовым
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Кто 1000 грн получил ? Пенсии что то нет хотя другим на почте дали
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Поки бюджет не перерозподілять, мабуть ніхто не отримає
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Осел оманский себя пяткой в грудь бил ...и говорил что с 1-го апреля начнутся выплаты...
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Это плохо что животные могут заразится, обычные домашние кошки и собаки тоже представляют угрозу если гуляют вне дома.
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Клімат змінився, коти вже в кінці січня, лютому, починають.
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Писали что в Бельгии был выявлен случай заражения домашнего кота коронавирусом...
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Від людини тварині так, навпаки ще не було.
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Не пофіг, а тому що проводити такі експерименти ніхто не ризикує.

Масово ж заразитись тигри від однієї людини змогли. Чому ж повинен бути відсутній зворотній процес від тварин до людей? Це ж той самий штам вірусу. 99,9% що так воно і відбувається. Тобто маємо справу з міжвидовим вірусом, а того його носіями є і тварини, в т.ч. і голуби. І без їх масового знищення епідемію подолати неможливо.

Підозрюю, що в Києві, наприклад, голуби і є найбільшими розповсюджувачами цієї зарази.
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у Меня кот Пират кашляет , Я его поместил на карантин
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Треба дивитись чи слабий і міряти температуру, від глистів погано стає лише коли вже їх дуже багато, але тоді не лише кашляють, а й блюють наприклад
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Если человечество так сильно боится пандемий, то давно уже должно запретить зоопарки (особенно передвижные и контактные), цирки с животными, охоту и ввести налог на содержание домашних животных.
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Так справа в тому що всі випадки зараження від людей до тварин, зворотніх ще не було.
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Да ладно, а птичий грипп? Вообще все случаи заражения от животных. У нас есть свои собственные паразиты, с которыми мы вполне себе комфортно уживается, а вот когда приходят чужие, тогда нам приходится туго.
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ой я вас умоляю... сравните статистику... два тигра три кота и уже истерика ))))
кто еще кого заразил! )))) иди лоток почисти, раб !!!)))))
Перший випадок зараження тигра коронавірусом зафіксовано в зоопарку Нью-Йорка - Цензор.НЕТ 5648
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Тигр, мабуть, коштує дорожче, ніж пересічний гой
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Я так розумію що вірусу пофігу чиї легені знищувати. Добереться і до свійської птиці та свійських тварин і почнеться голод.
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Шо за страна, тигров и тех проверяют, а у нас на районе ни одного теста не провели, потихоньку умирают, тихонько закапывают и все спокойненько.
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Все зло от людей.
И ладно бы мы одни пожинали, но больше страдают животные и природа!
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мировая закулисья теперь и против животных? ))
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Довбане людство продовжує нищити тварин.
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Маразм шагает по планете.
Иногда и у мужчин тесты на беременность бывают положительные - но это не означает, что они беременны
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Просто лапы не мыли перед приёмом пищи.
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Панику продолжают раскручивать. Какова конечная цель паники?
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Уже никакая. Эта воронка информационного хаоса давно перешла в самоподдерживающийся режим и последовательно сжирает основной ресурс Планеты - человеческие мозги.
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Этот корововирус показал, что человечество в равной степени подвержено панике при чём от правительств до громадян и не зависимо от уровня жизни в каждой стране - глобальная работа СМИ построенная на скандалах и сенсациях. Поэтому человеческие мозги сожраны давно - как минимум лет 50 как. Но меня интересует конечная цель корововируса. Какова она? Бакс? Нефть? ЕС? Украинский чернозём? Китай? США? Или ***** с парашей...?
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Мне очевидно что никакого заговора не было и никто не ставил перед собой таких глобальных задач. Классический пример - позиционный Фронт Первой Мировой. Никто , начиная боевые действия, не планировал его создание и даже отрицал такую теоретическую возможность. Но этот Монстр жил 4 года с пожирал ресурсы и жизни без всякой пользы для кого бы то ни было. Результатом стал развал старой доброй Европы где люди не знали что такое загранпаспорта( кроме рашки) . Так и сейчас никто не знает и даже не догадывается чем все кончится.... Мой прогноз - развал Мирового правопорядка во главе с США иГибель Цивилизации как мы ее знаем.
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А в этом месте внимание. Гулять с собачками-котиками, говорите можно? А они через месяцок будут объявлены распространителями срановируса. Хозяина обяжут усыпить питомца. Это ж ж-ж неспроста. Артподготовка.
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У меня кошка давно заболела коронавирусом и умерла, никакого кашля и пневмонии не было, коронавирус поражает у кошек центральную нервную систему и начинают отказывать внутренние органы, возникает отек лап и живота, страдает также мозг. Смертность, со слов ветеринара у молодых и старых кошек 90%.
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Те що коти хворіють і мруть від коронавірусу давно зафіксовано. Ось, наприклад, щоденник одного з перших європейців, який описує як він зцілився від цієї хвороби коли і про епідемію ще ніхто не говорив (2019). Але його кошеня таки померло (день 9 і 11).
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Ссилка

https://graziamagazine.ru/topnews/lichnyy-opyt-kak-lechilsya-britanskiy-uchitel-zabolevshiy-koronavirusom/
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