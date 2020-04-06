 Під час оборонних дій на Донбасі ЗСУ знищили дві ворожі вантажівки і безпілотник "Застава", поранено шістьох найманців РФ, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, за даними розвідки Об’єднаних сил, 5 квітня українські підрозділи, що вели оборонні дії, завдали поранень шістьом російським окупантам, знищили дві ворожі вантажівки російського виробництва "КАМАЗ" та "Урал", а також один безпілотний літальний апарат "Застава", виготовлений Уральським заводом цивільної авіації.
а то по новостям уже вовсю пишут про 2 млн $ за эту поделку из Дворца пионеров
в случае с этим беспилотником, конечно, явно наблюдается распил бабла
https://news.rambler.ru/other/40276769-kakie-narody-yavlyayutsya-potomkami-hazar/
Гумільов, частково, правий - ще в ХХ столітті основна частина донських козаків "русскими" себе не вважали... "Бродники" - це "предки" козаків, за часів Русі. Правда, про "бродників" Поволжя не згадують, а от на Дону та "за порогами" Дніпра вони жили... Це втікачі як з князівств Русі, так і з "Заолєшья", тобто з Володимир-Суздальського, Рязанського князівств, а також "хазаки" ("бродяги", "волоцюги", тюркською), з тюркських племен - половців, хазар. Могли буть і домішки "чорних клобуків" - науковці сперечаються - були вони потомками печенігів (іранців), чи, все-таки, тюрків... Та що казать про козаків? Ви копніть жителів Коростеня, Олевська, Овруча - там кров полонянок печеніжських бурляє до цих пір... У Карпатах - сарматська, мадярська, половецька... (Якось, мадяру одному сказав, що він "двічі азіат", так він трохи не "поліз навкулачки"... Нагадав, куди ділись половці, після Батия, сказав, звідки взявся у казках Карпат такий персонаж - "шаркань"... Тоді заспокоївся...).
(Реал)
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
https://www.youtube.com/watch?v=eErPpQONwf4
сама публикация была или на strana.ua, или на 112.ua, c видосом......
Полян, дулебів і древлян
Гаврилич гнув во время оно.
А вас, моїх святих киян,
І ваших чепурних киянок
Оддав своїм профосам п'яним
У наймички сатрап-капрал.
который спокусился на деньги Ярмака ,
он просто смоделировал развитие ситуации,
но как всегда что то пошло не так
вес 2 лямов долларов ...100долларовыми купюрами 20 кг ...