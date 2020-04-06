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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
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 Під час оборонних дій на Донбасі ЗСУ знищили дві ворожі вантажівки і безпілотник "Застава", поранено шістьох найманців РФ, - штаб

За минулу добу українські військовослужбовці давали рішучу відповідь на всі вогневі провокації противника, щоразу змушуючи ворога повернутися до дотримання режиму "тиші".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними розвідки Об’єднаних сил, 5 квітня українські підрозділи, що вели оборонні дії, завдали поранень шістьом російським окупантам, знищили дві ворожі вантажівки російського виробництва "КАМАЗ" та "Урал", а також один безпілотний літальний апарат "Застава", виготовлений Уральським заводом цивільної авіації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, - штаб ОС

Під час оборонних дій на Донбасі ЗСУ знищили дві ворожі вантажівки і безпілотник Застава, поранено шістьох найманців РФ, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186945
 
   
 Топ коментарі
 
Сивоха плачет горькими слезами."Клятые бандеровцы" собеседников по его "платформе примирения" обижают.
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Сивоха плачет горькими слезами."Клятые бандеровцы" собеседников по его "платформе примирения" обижают.
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СЦивоха и так богом обиженный туем придавленный, обосцанец сепарский.
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только не пишите что он стоит 2 млн $ ....Фублей - еще поверю
а то по новостям уже вовсю пишут про 2 млн $ за эту поделку из Дворца пионеров
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ну, вообще-то, военная техника стоит по-дороже бытовой, по той простой причине, что в неё закладывается очень большой ресурс прочности.
в случае с этим беспилотником, конечно, явно наблюдается распил бабла
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на доступних фото на "безпілотнику" відсутні будь які сліди попадання куль осколків , тільки сліди невдалого приземлення ...
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Якщо подивитись новини уважно, то помітите нову розробку наших кустарів. Лучову гармату саме для таких от цілей. Завдяки напрямленим хвилям (як мікроволновка )він і діє. Спалює його електроніку, простий пристрій.
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... знайшов нічого компактного що моглоб вивести електроніку далі ніж за три метри ...існують комплекси РЄБ ...але після включення такого обладнання про це відразу стає відомо противнику зі всіма витікаючими наслідками ...тому посилання будьласка скиньте
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Уничтожить грузовики, грузовики, Карл, во время ведения оборонительных действий, это надо уметь!!! Хорошо, однако, молодцы.
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А як їм це написати ми ж виконуєш Мінськ ? У нас любі дії лише оборонні))) навіть якщо це прорив)))
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И как же его уничтожили-ни одной царапины.Написали б уже-отжали
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Ватный длбб,про рэбы слышало ? Конечно слышало,просто включаешь по вечной хрюсской привычке дурака, тварь рашистская...
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Ну беспилотник еще ладно, но не представляю как можно оборонятся от грузовиков.))
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Жопу с диван-военкомат-Донбасс. ВСЕ УЗНАЕШЬ!
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Т.е. на шестом году войны до тебя еще не дошло,что на грузовик ставят миномет и аккуратненько подъезжают в любую точку линии разграничения.Павлуша,ты дебил?
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За для визволення української землі від російських окупантів треба не оборонятися, а наступати.
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Владимир Путин: "Хазары - тоже наш этнос, который русский народ впитал в себя"
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Шевченко писал про нас что Мы поляне и Древляне
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Ясно... Однак, не "Юродевый", а "Юродивий"... Та й "хазарином" мене називать не варто...(хоча і може буть у моїх предків "хозарська" чи "половецька" кров - я з "порубіжжя", з краю "Дикого Поля", не "полянин", а "черкас", де до 16 століття одною рукою тримали чепіги плуга, а другою - шаблю, бо козакували... І жінок, з Криму собі привозили...). Прочитай, хто такі "хозари", звідки взялися, територія, де жили, що собою представляв Хозарський каганат, а потім сперечайся.... Єдина народність, на території Європи, що сповідує іудаїзм - караїми. Їх історична батьківщина - Крим. Крим, у часи Хозарського каганату, був його складовою частиною. Релігією основної частини хозар був іудаїзм. Іслам у Криму став стверджуваться та займать панівне становище лише після того, як Туреччина зробила його своїм васалом, тобто, після 15 століття. У караїмів і кримських татар - одна мова, культурні традиції... Цього, досить?
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древние украинцы назывались русы,русичи,потому что жили вдоль русла Днепра
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Практично ВСІ СКРІЗЬ і ЗАВЖДИ селилися вздовж русел річок. Я навіть чув таке - русскій, це рус іс Кія(Києва)...тобто суфікс скій означає з Києва...зараз слово русскій має лише один контекст - російський. Є гіпотетична Хазарська Русь, але нема навіть і гіпотетичної Хазарської України.
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Тому що Україна - це Русь(або частина, якщо територіально). І Київської Русі не було. А була Русь зі столицею в Києві.
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А, може, "Росичі"?... Річка Рось якраз протікає через центральний район розселення племен, що стали основою Київського князівства...
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Так а чего же он потомков хазар так "щемит"? Крымские татары и караимы ведь - потомки хазар...
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Еврей Артур Кестлер считал хазар «тринадцатым коленом Израиля», от которого произошло все ашкеназское (т.е. европейское) еврейство. Лев Гумилев полагал, что потомками хазар являются славяне - бродники и донские казаки.
https://news.rambler.ru/other/40276769-kakie-narody-yavlyayutsya-potomkami-hazar/
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Ну, щодо "тринадцатого колена" - великі сумніви... Справа в тому, що в давні часи поняття "народ" не мало такого значення, як релігія... До національного самовизначення навіть у Європі люди дійшли десь у 18 столітті. Кордони мінялися, мінялися правителі, а релігія залишалась непорушною... В часи Хазарського каганату, за умови, що панівний клас у ньому сповідував іудаїзм, було вигідно активній частці васальних племен буть прибічником цієї релігії... Каганат отримував дань з них. Для цього потрібні були "фінансові представництва" в містах васалів. Між містами налагоджувалась торгівля. Само-собою, що "левову частку" в міжнародній торгівлі відігравали купці-хозари, що були під покровительством каганату. До них приєднувались місцеві, що мали з ними економічні зв"язки. Само-собою, що всі ці люди об"єднувались між собою. А що може буть міцнішим, ніж зв"язок між "єдиновірцями"?(Храми, в ті часи, часто були і "скарбницями" єдиновірців, там були грамотні люди, які, крім богослужінь, займалися і питаннями економічними. В ті часи почали з"являтися і "прообрази" векселів...). І селились єдиновірці в містах, окремими "слободами"... (Звідси "Жидовські" ворота, "Лядські" ("ляшські", польські). Тобто, прийняття іудаїзму, в ті часи, мало економічну основу... І це було по всій Європі... Одною з перепон, що завадило іудаїзму стать панівною релігією в Європі - розпад Хозарського каганату (на це вплинула, в більшій мірі, зміна клімату - затоплення Каспієм самих родючих земель каганату у дельті Волги і розпорошення його племен), а також неагресивний характер іудаїзму - на відміну від ісламу та християнства, в їудаїзмі заборонене місіонерство і змушування до зміни віросповідання...
Гумільов, частково, правий - ще в ХХ столітті основна частина донських козаків "русскими" себе не вважали... "Бродники" - це "предки" козаків, за часів Русі. Правда, про "бродників" Поволжя не згадують, а от на Дону та "за порогами" Дніпра вони жили... Це втікачі як з князівств Русі, так і з "Заолєшья", тобто з Володимир-Суздальського, Рязанського князівств, а також "хазаки" ("бродяги", "волоцюги", тюркською), з тюркських племен - половців, хазар. Могли буть і домішки "чорних клобуків" - науковці сперечаються - були вони потомками печенігів (іранців), чи, все-таки, тюрків... Та що казать про козаків? Ви копніть жителів Коростеня, Олевська, Овруча - там кров полонянок печеніжських бурляє до цих пір... У Карпатах - сарматська, мадярська, половецька... (Якось, мадяру одному сказав, що він "двічі азіат", так він трохи не "поліз навкулачки"... Нагадав, куди ділись половці, після Батия, сказав, звідки взявся у казках Карпат такий персонаж - "шаркань"... Тоді заспокоївся...).
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Респет та повага воїнам України, за гарну працю!!! Слава Героям України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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такие оборонительные действия - одобряем))) не хер нападать грузовиками... оборзели вкрай
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это ответка за наши грузовики , просто дали сдачи
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Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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неделю назад у зели ихтамнеты буровую платформу близ Одессы отжали..... это чмо сопли сглотнуло и сделало вид, что не заметило.....
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эта платформа отжата еще при оккупации Крыма
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Арестович отвечает на этот вопрос 1:01:26
https://www.youtube.com/watch?v=eErPpQONwf4

сама публикация была или на strana.ua, или на 112.ua, c видосом......
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ЦУй Кенг?Ты что об стенку ударенный?Это вышка Бойко.Ее "отжали",когда отжимали Крым.Вот как такое пропускать на Цензоре.Это даже не фейк,это полное невежество.Кто научил идиота печатать?
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Не сотні вас, а міліони
Полян, дулебів і древлян
Гаврилич гнув во время оно.
А вас, моїх святих киян,
І ваших чепурних киянок
Оддав своїм профосам п'яним
У наймички сатрап-капрал.
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что Коломойский ? он протроллил зеленского,
который спокусился на деньги Ярмака ,
он просто смоделировал развитие ситуации,
но как всегда что то пошло не так
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Це шо, членомкомандуючий відмінив ністрілять?
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Беспилотник скрепный! ВЕБка на фюзиляже доставляет ))) за 200 млд долларов!
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мир для ватного скота наступает лишь на глубине 2 м.
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...Bird-Eye 400(Застава) Взлётный вес ... 5,6 кг...
вес 2 лямов долларов ...100долларовыми купюрами 20 кг ...
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а там кп сего комплекса и расчётом сидел с уютом в кунге КамАЗа но внезапно просвистело и рукзге стали гуриями Під час оборонних дій на Донбасі ЗСУ знищили дві ворожі вантажівки і безпілотник "Застава", поранено шістьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 4466 Ждём воплей марочко и баси про гражданский авто Під час оборонних дій на Донбасі ЗСУ знищили дві ворожі вантажівки і безпілотник "Застава", поранено шістьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 4466
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скоріш за все "батарейки" забули зарядити ...
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...Система укладывается в 2 рюкзака и переносится в место запуска силами расчёта из 2 человек. Перед посадкой IAI «Bird Eye 400» должен совершить «кульбит» на 180 град. чтобы не повредить аппаратуру. Электромотор получает питание от сменного аккумулятора ...
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ну счаз эти лапти в поле вылазить будут Під час оборонних дій на Донбасі ЗСУ знищили дві ворожі вантажівки і безпілотник "Застава", поранено шістьох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 5412 хотя тут лугандоны завывали про птур и - 2 е в клочья к кобзону
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