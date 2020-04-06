 167 українців захворіли і лікуються від COVID-19 за кордоном, 15 вже одужали, - МЗС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Найбільше громадян України проходять лікування в Італії - 121. Також українці лікуються в Греції (16), Іспанії (п'ять), Німеччині та Польщі (по чотири), Австрії (три), Бельгії, Великій Британії та Північній Ірландії, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Єгипті, Португалії, Росії, Сербії, США, Таїланді, Швейцарії, Швеції, а також на Сейшельських островах (по одному).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 170 українців захворіли та лікуються від COVID-19 за кордоном, більшість в Італії, - МЗС

П'ятеро українців померли від COVID-19, 15 - вилікувалися.

Нагадаємо, в Україні станом на 22:00 5 квітня зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 37 осіб померли.