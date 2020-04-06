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 Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, - штаб ОС

5 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши при цьому заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, протягом доби противник відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил із мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. За допомогою чергових вогневих засобів українські захисники вживали необхідних заходів впливу на окупаційні війська для припинення обстрілів.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" вчора було зафіксовано 11 обстрілів.

"Після опівночі 5 квітня російські окупаційні війська із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляли наші позиції біля Кам’янки.

Зранку ворог випустив чотири міни 120-мм калібру по опорному пункту одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове, а в другій половині дня двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по околицях Авдіївки.

Із гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти упродовж дня тричі обстріляли позиції наших захисників біля Старогнатівки.

Проти оборонців Водяного противник застосував станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Також із кулеметів великого калібру ворог обстріляв наші позиції поблизу Богданівки.

Для припинення активності окупантів у цьому районі на кожен обстріл Об’єднані сили відповіли ефективним застосуванням наявних вогневих засобів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За даними розвідки, втрати найманців РФ на Донбасі в березні становлять 51 убитий, 113 поранених, - пресцентр ОС

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з міномета калібру 82 мм зранку обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Хутора Вільного, а з автоматичних станкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї – оборонців Кримського.

"Внаслідок ворожих обстрілів зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що упродовж минулої доби наші військовослужбовці давали рішучу відповідь на всі вогневі провокації противника, щоразу змушуючи ворога повернутися до дотримання режиму "тиші".

З початком цієї доби збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.

"За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.

Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, - штаб ОС 01
Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186943
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Воїни України, нищить рогатих расіянцев без болю та жалю!!!
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Ничего. Зеля с ермаком ещё где-то устроят "разведение" и кацапские обстрелы прекратятся. Правда лишь в больных фантазиях клована.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Воїни України, нищить рогатих расіянцев без болю та жалю!!!
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СЛАВА нашим ВОЇНАМ !
Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6088

пораненому Герою - найскорішого одужання і повного відновлення...
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Нічого, перечекаємо ті обстріли. "В нашем деле главное видержка" (с). Зараз чудова нагода проріджувати поголів'я орків та рахувати їхні трупи у тому лепрозорії, а не пхатися куйлу в сраку з платформами і всякими консульт.савєтамі. Рашка зайвих грошей не має, захід злий на куйла, пабєдобєсіє атменяется , пуйло ходить у жовтому скафандрі.Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6227
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Героям слава!!!!! Смерть ворогам !!! Одужання пораненим. Ми знаємо , кому завдячуємо свободою.... не завжди говоримо про це - але знаємо...
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Адекватно обстрелять свинособак 155 мм снарядами чтобы добыть много удобрений!
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Це той танк, де завжди лежать сигарети... Їх ніхто не чіпає. Танк Саші Лавренко. Перша атака Пісків. Танк підбили. Загинули механік і навідник. Сепари залізли на танк і хотіли взяти в полон командира... командир підірвав себе гранатою. Вічна та світла память Героям України!

Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 519
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів обстріляв позиції ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2112
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Тема войны, в последнее время, как-то отошла на второй план.
Посевная, война - больше занимают Граждан.
Бомонд играется в эпидемию... Понятно, они Уверенны, что война их не коснётся. А болезнь - она рядом....
Хотя, на примере выздоровевшого депутата шахова - им и там бояться нечего.
Как так получается, что баллотируются не Элита, люди определённой формации?
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