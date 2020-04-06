 "Слуга народу" Дубінський подає в ДБР заяву на прем'єра Шмигаля за незабезпечення громадян масками

Таку думку висловив у Facebook нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що посилення карантину "фактично кидає напризволяще мільйони людей, яким забороняється виходити на вулицю, але які не мають можливості бути забезпечені державою і органами місцевого самоврядування всім життєво необхідним в епідеміологічний період".

"Таким чином, Кабінет Міністрів замість того, щоб забезпечити державну підтримку людей у надзвичайній ситуації, вчиняє не просто незаконні дії. Його посадові особи здійснюють кримінальні злочини, які майже напевно спричинять особливо тяжкі наслідки у вигляді загибелі значної кількості наших громадян і фактичного підриву конституційного ладу.

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За всіма нормами нашого законодавства, в період епідеміологічної ситуації центральна і місцева влада зобов'язані за рахунок видатків відповідних бюджетів та позабюджетних фондів забезпечити громадян усіма необхідними засобами індивідуального захисту - від масок до антисептиків", - зазначив нардеп.

За його словами, змушувати людей самим купувати засоби захисту за спекулятивними цінами - протизаконно і злочинно.

Дубінський підкреслює, що не заперечує необхідності жорстких карантинних заходів, проте "вищі державні чиновники злочинно ігнорують норми Конституції, Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

"У зв'язку з тим, що стало очевидно, що особисто прем'єр-міністр є ініціатором злочинних дій, які мають однозначну кваліфікацію в статтях Кримінального кодексу - починаючи від службової недбалості до зловживання службовим становищем, найближчими днями я разом зі своїм адвокатом Тетяною Костіною подам до Державного бюро розслідувань заяву про вчинення прем'єр-міністром Шмигалем злочинів, які очевидно призведуть до особливо тяжких наслідків - загибелі багатьох громадян України.

До того ж особливо підкреслю, що вчинення цих злочинів вищими посадовими особами держави з використанням умов надзвичайної ситуації є обтяжуючою покарання обставиною на підставі ст.67 КК України", - повідомив нардеп.

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Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на вечір 5 квітня підтверджено 1308 випадків COVID-19 в Україні, 37 осіб померли, 28 - одужали.

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.

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