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 Політика України, Події
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 "Слуга народу" Дубінський подає в ДБР заяву на прем'єра Шмигаля за незабезпечення громадян масками

Посилення заходів карантину грубо порушує всі основні права громадян України, і "насамперед найважливіше - право на життя і здоров'я".

Таку думку висловив у Facebook нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що посилення карантину "фактично кидає напризволяще мільйони людей, яким забороняється виходити на вулицю, але які не мають можливості бути забезпечені державою і органами місцевого самоврядування всім життєво необхідним в епідеміологічний період".

"Таким чином, Кабінет Міністрів замість того, щоб забезпечити державну підтримку людей у надзвичайній ситуації, вчиняє не просто незаконні дії. Його посадові особи здійснюють кримінальні злочини, які майже напевно спричинять особливо тяжкі наслідки у вигляді загибелі значної кількості наших громадян і фактичного підриву конституційного ладу.

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За всіма нормами нашого законодавства, в період епідеміологічної ситуації центральна і місцева влада зобов'язані за рахунок видатків відповідних бюджетів та позабюджетних фондів забезпечити громадян усіма необхідними засобами індивідуального захисту - від масок до антисептиків", - зазначив нардеп.

За його словами, змушувати людей самим купувати засоби захисту за спекулятивними цінами - протизаконно і злочинно.

Дубінський підкреслює, що не заперечує необхідності жорстких карантинних заходів, проте "вищі державні чиновники злочинно ігнорують норми Конституції, Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

"У зв'язку з тим, що стало очевидно, що особисто прем'єр-міністр є ініціатором злочинних дій, які мають однозначну кваліфікацію в статтях Кримінального кодексу - починаючи від службової недбалості до зловживання службовим становищем, найближчими днями я разом зі своїм адвокатом Тетяною Костіною подам до Державного бюро розслідувань заяву про вчинення прем'єр-міністром Шмигалем злочинів, які очевидно призведуть до особливо тяжких наслідків - загибелі багатьох громадян України.

До того ж особливо підкреслю, що вчинення цих злочинів вищими посадовими особами держави з використанням умов надзвичайної ситуації є обтяжуючою покарання обставиною на підставі ст.67 КК України", - повідомив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль розповів про покарання за порушення карантину в різних країнах. ІНФОГРАФІКА

Слуга народу Дубінський подає в ДБР заяву на премєра Шмигаля за незабезпечення громадян масками 01

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на вечір 5 квітня підтверджено 1308 випадків COVID-19 в Україні, 37 осіб померли, 28 - одужали.

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.

Також читайте: У період пандемії коронавірусу чинна влада демонструє авторитарний ідіотизм, - Ар'єв про обмежувальні заходи в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186942
 
   
 Топ коментарі
 
С какой-то стороны он прав, если вы штрафуете людей за то что они без масок, то вы должны их для начала обеспечить масками. Хотя он делает это с другими целями.
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От правительства нам, простым смертным , о короновирусе известно , практически, всё :
1. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно.

2. Маски вообще не помогают, но их обязательно носить

3. Магазины закрыты, но если нужно их открывают.

4. В больницы с ним идти бесполезно, но идти надо обязательно.

5. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный.

6. Перчатки не помогут, но они нужны.

7. Все сидят дома, но гуляют.

8. Еды в супермаркетах полно, но её всем не хватает.

9. Вирус на детей не действует, но дети в опасности.
10. Оборудования не хватает, но оборудования достаточно.
11. Есть много симптомов того, что ты болеешь, но можно переболеть без симптомов.
12. Чтоб не болеть, нужно тренироваться, но в спортзалы и на пробежки нельзя.

13. Лучше всего гулять на воздухе, но на воздух, особенно в парки, нельзя.

14. Толстые в зоне риска, но лучше сидеть дома и жрать, чем гулять на воздухе.

15. К пожилым людям нельзя приходить, но можно приносить продукты и лекарства.

16. Больным коронавирусом на улицу выходить нельзя, но можно в аптеку и в магазин.

17. Самим ходить к пожилым родственникам нельзя, зато можно заказывать им доставку, разносчики которой без масок и перчаток контактируют в день с сотней человек.

18. В лес ходить нельзя, потому что коронавирус, но в ломбарды и обменники можно и нужно - там его нет..


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Очередной популизм от пуделя Каламойского. Он в такой способ себе доверие наивных людей зарабатывает. А потом так же легко бросит их всех под дефолт который нужен Каламойскому. При дефолте всё ещё страшней будет, пенсионеры перестанут получать пенсии, или от инфляции их не на что не будет хватать. Не верьте таким оборотням.
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Здається за все відповідає бубочка? Нє? "Слуга народу" Дубінський подає в ДБР заяву на прем'єра Шмигаля за незабезпечення громадян масками - Цензор.НЕТ 4975 Найкращий захист це напад. Мабуть ***** щось дверима защемили
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Це бородате чмо слуга диявола, яке вірно служить олігархату ,немаючи жодної підтриримки ,не знає як себе проявити.
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Та шов він мав на увазі? Зранку не поср@мши за нарІд горлянку рве..
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Вот здесь он прав.
У нас тоько запрещать умеют, а позаботиться о людях - никогда.
Обеспечьте людям возможность оставаться дома и средствами защиты
И нет у нас никакой пандемии. Есть попытка тотального контроля над людьми
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Дубінськи, а на Рюкзакова можеш подати в суд??? Це фактично він запустив не контрольований вірус з закордону!!!
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Беня смикає маріонетку Дубіну за мотузки і лялька, наче мавпочка, скаче.
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марионетка это пианист из кварталла 95
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Так много шума ,а "обеспечение " , всё куда-то наполовину испаряется.
И этим давно пора заниматься Генпрокуратуре .
Почему за "обеспечение " налево до сих пор не наказали ни одного
высокопоставленного чиновника , к примеру Радуцкого ?
Это же глупо отыгрываться на Шмыгале.
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Чому не Гончарука? Він не забезпечив, при ньому їх продали і наварили, твої ж однопартійці. Є ймовірність, що і тебе не образили. Чи, таки, не поділились? Які ж вони огидні, ці плісняві. Як і бардак, який вони влаштовують, по команді коломойського
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Что-то портнова давно не было слышно...тоже мог бы на шмыгаля в суд подать "Слуга народу" Дубінський подає в ДБР заяву на прем'єра Шмигаля за незабезпечення громадян масками - Цензор.НЕТ 8456
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Партишок фсьо. Использованое изделие №2. "Слуга народу" Дубінський подає в ДБР заяву на прем'єра Шмигаля за незабезпечення громадян масками - Цензор.НЕТ 8545 "Слуга народу" Дубінський подає в ДБР заяву на прем'єра Шмигаля за незабезпечення громадян масками - Цензор.НЕТ 8545 "Слуга народу" Дубінський подає в ДБР заяву на прем'єра Шмигаля за незабезпечення громадян масками - Цензор.НЕТ 8545
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"Слуга коломойского" Дубинский подает в ГБР заявление на Ахметова за необеспечение граждан масками. А сам коломойский не приделах.
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Дубинский тот ещё гавнюк, но тут он прав на 200%. Вот только круг лиц, деяния которых нужно расследовать, должен быть значительно шире. Шмыгаль всего лишь крайний в этой эстафете геноцида государством своего собственного населения.
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Правильніше було би в заголовку написати не "слуга народу", а "слуга Коломойського". Цікаво, а хто взагалі ще слухає оцю "говорящу жопу Коломойського"? )
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