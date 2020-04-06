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 Політика України
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 Мінінфраструктури розробило механізм дзеркальних заходів для держав, які без попередження блокують українських перевізників, - Криклій

Туреччина пропустила заблокованих два тижні тому українських перевізників через кордон із Болгарією.

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Вантажівки, рух яких було заблоковано, завершують перетин болгарсько-турецького кордону. Перетин відбувається у порядку черги, більшість транспортних засобів перетнули кордон та мають можливість закінчити перевезення. Першочергово здійснюють оформлення транспортних засобів, які завантажені до 21 березня", - написав він.

Міністр нагадав, що Туреччина без попередження закрила сухопутний кордон із 21 березня. При цьому вантажні перевезення заборонено не було, але водіїв відправили на 14-денний карантин. Питання розблокування руху українських фур порушувалося на рівні МЗС двох держав, а обговорювалося під час переговорів президентів Володимира Зеленського та Реджепа Ердогана.

Також дивіться: Ми змушені обмежувати мобільність людей. Самоізоляція погано працює, - Криклій про обсервацію туристів із Балі. ВIДЕО

За словами Криклія, Мінінфраструктури розробило механізм реалізації дзеркальних заходів щодо держав, які вводять карантинні обмеження для українських перевізників, і найближчим часом цей проєкт розгляне Кабмін.

Мінінфраструктури розробило механізм дзеркальних заходів для держав, які без попередження блокують українських перевізників, - Криклій 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186941
 
 
 Топ коментарі
 
мы еще старых не повесили.
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уровень в кнале поднялся где то на 1.5-2 метра. крысам на крым задвижку никто не открыл.
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Чи є дзеркальна відповідь на дії росії в Криму та на Донбасі? Або треба зіпсувати відносини з державами, з якими було усе гаразд?
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Наскільки памятаю, є проблеми з кацапами щодо транзитних перевезень.
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а что там с мыролюбным ремонтом дорог везде везде?
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А що зараз відбувається на Кримському каналі, бо кажуть вже є там вода?
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уровень в кнале поднялся где то на 1.5-2 метра. крысам на крым задвижку никто не открыл.
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Добре, якщо це так. Контролюйте нових регіональних миролюбців.
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Не мрійте. Вішати вам нікого не прийдеться, бо ви обрали нових регіоналів, яким треба лише грабувати.
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Я бы их всех повесил, старых, новых и возможно, будущих.😀Чтоб не ждать, когда они окончательно угробят страну
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НЕ ВСЕХ :-
если яйца власти в руках народа
- ТАКУЮ власть вешать не надо! Мининфраструктуры разработало механизм зеркальных мер для государств, которые без предупреждения блокируют украинских перевозчиков, - Криклий - Цензор.НЕТ 6684
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Увы, к сожалению нигде такого нет. По причине того, что у некоторых властей яиц нет, а у тех у кого есть- они не в руках народа.
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Це лише Україна все ніяк не може перекрити свої кордони. Заробітчани досі в'їзджають без всякої обсервації.
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меры они разрабатывают, вы с рашкой меры разрабатывайте, а ссорить нас изза трех с половиной фур еще непонятно с чем ненадо, а рученки если зудят что то делать, садитесь и маски шейте, санкционеры, к )(уйлу едьте там санкции только на пользу и квн опять таки есть
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а у меня задачи другие, быть добропорядочным гражданином, а у государства забота о гражданах, и вступлени в санкционную борьбу с дружественными нам державами из за фур каких то барыг которые непросчитали риски я неодобряю
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Кого они заблокируют если в Украину в основном ввозят украинскими же фурами.Немци поляки отказиваются сюда ездить.
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