 У родички раніше захворілого на Рівненщині підтвердили COVID-19, 75-річний чоловік одужав, - голова ОДА Коваль

Про це у Facebook повідомив голова облдержадміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на вечір 5 квітня на Рівненщині підтверджено 1 новий випадок захворювання на COVID-19. Коронавірусну інфекцію методом ПЛР виявлено у жінки із села Немовичі - родички раніше захворілого. Водночас готується до виписки із Сарненської ЦРЛ чоловік віком 75 років, мешканець села Тинне, який зміг подолати недугу. Це вже третій випадок одужання від COVID-19 на Рівненщині", - пише Коваль.
За його словами, сьогодні в області впродовж дня проводилася санітарна обробка проїжджих частин доріг, тротуарів, прибудинкових територій і зупинок. Оброблялися і місця, які найчастіше відвідують люди: аптеки і магазини, банки та адмінбудівлі.
Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на вечір 5 квітня підтверджено 1308 випадків COVID-19 в Україні, 37 осіб померли, 28 - одужали.
6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.
У капитана авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, выявили коронавирус, и пока только половина из 5000 членов экипажа проверена на вирус.
Мат модели - это хорошо, но практика - это совсем другое дело.
PS: Я, конечно, параноик, но это не значит, что за нами не следят
Однако, не часто, но проскакивает инфа из тех же СМИ, что 80% заразившихся короновирусом, вообще не испытывают никаких симптомов и переносят болезнь в лёгкой форме, не нуждаясь даже в диспансеризации.
Более того, у тех, кто уже переболел короновирусом, выработался иммунитет к короновирусу.
"всем выдали противогазы а николаю валидол - сказали под язык положишь, пускай рассасывается."
и второе, - если будут думать что вырабатывается - перестанут носить маски!
Вот средство чтобы вылечить грипп за одну ночь.
В тазик пол пачки соли и парить ноги немного, воду подливать горячую. А потом одеть носки, в постель и выпить водки с черным перцем - сколько сможете.Может пол стакана. Я могу только четверть стакана. Как сможете. Перца тоже я чуток ложу, но нужно сколько сможете. Проснетесь - и гриппа уже нет. Попробуйте - хуже то не будет. Можно просто в соли ноги попарить. Потому что соль вытягивает болезни. Еще в войну даже гнойные раны соленой водой промывали дочиста.
Гарний прецедент.
Діди, беріть приклад з нього, а не хиляків італійців.