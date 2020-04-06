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 У родички раніше захворілого на Рівненщині підтвердили COVID-19, 75-річний чоловік одужав, - голова ОДА Коваль

Один випадок коронавірусу і один - одужання від нього підтвердили в Рівненській області 5 квітня.

Про це у Facebook повідомив голова облдержадміністрації Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на вечір 5 квітня на Рівненщині підтверджено 1 новий випадок захворювання на COVID-19. Коронавірусну інфекцію методом ПЛР виявлено у жінки із села Немовичі - родички раніше захворілого. Водночас готується до виписки із Сарненської ЦРЛ чоловік віком 75 років, мешканець села Тинне, який зміг подолати недугу. Це вже третій випадок одужання від COVID-19 на Рівненщині", - пише Коваль.

За його словами, сьогодні в області впродовж дня проводилася санітарна обробка проїжджих частин доріг, тротуарів, прибудинкових територій і зупинок. Оброблялися і місця, які найчастіше відвідують люди: аптеки і магазини, банки та адмінбудівлі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Померла від коронавірусу жінка не дотримувалася самоізоляції, відвідувала родичів і сусідів на Рівненщині, - ОДА. ВIДЕО

У родички раніше захворілого на Рівненщині підтвердили COVID-19, 75-річний чоловік одужав, - голова ОДА Коваль 01

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на вечір 5 квітня підтверджено 1308 випадків COVID-19 в Україні, 37 осіб померли, 28 - одужали.

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186939
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапский след коронавируса - "18-27.10.19 в Ухане(провинция Хубэй) проводились Всемирные игры военнослужащих (MWGames) . Российскую армию на соревнованиях представили 257 спортсменов-вирусологов . Всего было заявлено участников из 109 стран. 17.11.19 в Ухане определился нулевой пациент."(с)
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Переміг в 75 років.
Гарний прецедент.
Діди, беріть приклад з нього, а не хиляків італійців.

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Кацапский след коронавируса - "18-27.10.19 в Ухане(провинция Хубэй) проводились Всемирные игры военнослужащих (MWGames) . Российскую армию на соревнованиях представили 257 спортсменов-вирусологов . Всего было заявлено участников из 109 стран. 17.11.19 в Ухане определился нулевой пациент."(с)
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Стопудово! Целились в США -

У капитана авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, выявили коронавирус, и пока только половина из 5000 членов экипажа проверена на вирус.
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А у меня складывается иное мнение. Складывается ощущение, что вирус придумали и запустили Китайцы. Вирус намеренно не самый опастный, однако дал возможность Китаю протестировать в реальных условиях работу всех служб в условиях биологической войны. А сейчас можно наблюдать как реагируют службы других стран.
Мат модели - это хорошо, но практика - это совсем другое дело.

PS: Я, конечно, параноик, но это не значит, что за нами не следят
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Судя по истерии СМИ вокруг пандемии, складывается первоначальное мнение, что заражение короновирусом это почти верная смерть.
Однако, не часто, но проскакивает инфа из тех же СМИ, что 80% заразившихся короновирусом, вообще не испытывают никаких симптомов и переносят болезнь в лёгкой форме, не нуждаясь даже в диспансеризации.
Более того, у тех, кто уже переболел короновирусом, выработался иммунитет к короновирусу.
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хм.. это изначально был боевой вирус который самостоятельно уже около 40 раз мутировал что сами хозяева-кулибыны короны в акуе !!! а ты говоришь иммунитет и про легкую форму..
"всем выдали противогазы а николаю валидол - сказали под язык положишь, пускай рассасывается."
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иммунитет не вырабатывается .
и второе, - если будут думать что вырабатывается - перестанут носить маски!
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Опасность вируса не в % смертности, хотя она выше чем у сезонного гриппа. Опастность в том, что у населения нет иммунитета к вирусу и значительная часть заразившихся требуют лечения со специальным оборудованием (не все, но многие). Мед система не может справиться с таким объемом единовременно болеющих. Отсюда карантины - чтобы растянуть время эпидемии и снизить нагрузку на медиков, тогда большему количеству людей смогут оказать помощ в полном объеме (в идеале всем).
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Ящо дідусь чимось хворів та виликувався - нипешемо що вилікувався від короновіруса, а якщо померла породілля, то напишемо що померла від старості.
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Вот видите - пожилой мужчина и вылечился. если сразу взяться за этот грипп, то он вылечится как обычная простуда.
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Видите, вылечился пожилой мужчина. Если сразу взяться за простуду, то она лечится.
Вот средство чтобы вылечить грипп за одну ночь.

В тазик пол пачки соли и парить ноги немного, воду подливать горячую. А потом одеть носки, в постель и выпить водки с черным перцем - сколько сможете.Может пол стакана. Я могу только четверть стакана. Как сможете. Перца тоже я чуток ложу, но нужно сколько сможете. Проснетесь - и гриппа уже нет. Попробуйте - хуже то не будет. Можно просто в соли ноги попарить. Потому что соль вытягивает болезни. Еще в войну даже гнойные раны соленой водой промывали дочиста.
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Выпить стакан водки, и запить стаканом соляного кипятка, ведь вирус всредину попадает а не ноги парить, дак надежней будет.
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Да,и забыл добавить, носка шерстяного нужно на голову одеть, чтобы вирус-изверг не вырвался на волю.
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Переміг в 75 років.
Гарний прецедент.
Діди, беріть приклад з нього, а не хиляків італійців.

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А,если ещё и понос,то столовую ложку соли на гранчак водки,поможет,стопудово!
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