 Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
У п'ятницю Джонсон, якому 55 років, повідомив, що у нього зберігається температура і тому він має продовжити самоізоляцію. Увесь цей час він працював віддалено зі своєї резиденції на Даунінґ-стріт, 10.
Його наречена Керрі Сімондс, яка чекає дитину від Джонсона, в суботу також повідомила, що вже тиждень відчуває симптоми Covid-19.
У разі фізичної нездатності Джонсона виконувати обов'язки глави уряду ці функції перейдуть до міністра закордонних справ Домініка Рааба.
Что же, к моему мнению что этот вирус пройдет через каждого и это аксиома присоеденился Доктор Комаровский. Адепты масок и антисептика идут похмелятся....
Тряпку тягала))) видать опыта поболее судя по выслуге лет. Так что мимо андрюша)
1. Сегодня сказать А
2. Завтра Б
3. Потом сказать, что всё идет, как он и предполагал.
4. А когда ему цитируют его высказывания, он говорит, что он имел ввиду совсем другое.
То есть, он сейчас - чисто медийный персонаж. И научился манипулировать на противоречиях:
- нужна/не нужна маска
- ужесточать/ослаблять карантин
и т.д.
И да. А выход какой? Дома будешь умирать "без больницы" или как?
Продолжай слушать шамана Комаровского.
Під час епідемії коронавірусу в Італії зацвів терновий вінець розп'яття
https://www.my-world.in.ua/2020/04/05/pid-chas-epidemii-koronavirusu-v-italii-zacviv-ternovij-vinec-rozp-jattja1/?fbclid=IwAR3jTqVvHl76mUEqtnu0LfFFNHBRBpFgV1tEVkILuy7khVXkzT2HazB-gRM
Например в Чехии все носят маски и все кругом моют.
А 2 года назад умер знакомый 40 лет от осложнения гриппа переросшего в пневмонию.
В Польше, например, есть чёткие инструкции по поводу эпидемии и карантина, и их довели до каждого гражданина многими каналами информации.
Чоловіки стрижуться самі, бо колись якомусь пращуру нагадали, що якщо вони підуть до перукаря, то весь їхній рід вимре.
Хай одужує.
Завтра это будет 850, послезавтра 1200 и понеслась - через неделю 5к трупов в день. Вот они вспомнят как радовались что в Англии премьер заболел )))
Як ні - то бажаю.
Класичний екземпляр.
Він залишив сім*ю і тепер з цією діячкою.
Так що буде вже шоста.
Починаючи від того, що дебіл за ніком не розрізняє стать і закінчуючи тим, що Джонсон - публічна людина, інформація про яку доступна. І людям, так, цікаво знати про життя політиків. Більше того, необхідно.
А тепер -