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 Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, у якого 10 днів тому підтвердили коронавірус, ліг до лікарні, як стверджують, для тестування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

У п'ятницю Джонсон, якому 55 років, повідомив, що у нього зберігається температура і тому він має продовжити самоізоляцію. Увесь цей час він працював віддалено зі своєї резиденції на Даунінґ-стріт, 10.

Його наречена Керрі Сімондс, яка чекає дитину від Джонсона, в суботу також повідомила, що вже тиждень відчуває симптоми Covid-19.

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У разі фізичної нездатності Джонсона виконувати обов'язки глави уряду ці функції перейдуть до міністра закордонних справ Домініка Рааба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186935
 
 
 Топ коментарі
 
Комаровский- бизнесмен, блогер, но уж никак не доктор. Из-за этого чмыря мы теперь имеем проблему с племянником, т.к. удержать его дома на карантине, "благодаря" роликам этого идиота, не представляется возможным. Через день скандалим. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 8612
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Но вы заметили, что сейчас он работает по принципу:
1. Сегодня сказать А
2. Завтра Б
3. Потом сказать, что всё идет, как он и предполагал.
4. А когда ему цитируют его высказывания, он говорит, что он имел ввиду совсем другое.
То есть, он сейчас - чисто медийный персонаж. И научился манипулировать на противоречиях:
- нужна/не нужна маска
- ужесточать/ослаблять карантин
и т.д.
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Ему уже один хер от чего дохнуть от рака или от короны
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Почему карантин не нужен.

Что же, к моему мнению что этот вирус пройдет через каждого и это аксиома присоеденился Доктор Комаровский. Адепты масок и антисептика идут похмелятся....
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*к моему мнению*... Вы авторитет в области вирусологии...?
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По сравнению с зомби стадом почитателей масок и антисептиков - да.
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он ,,афтаритетный" ОЛЬГИНЕЦ-КОПИПАСТ!!(берите выше!!)
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Комаровский- бизнесмен, блогер, но уж никак не доктор. Из-за этого чмыря мы теперь имеем проблему с племянником, т.к. удержать его дома на карантине, "благодаря" роликам этого идиота, не представляется возможным. Через день скандалим. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 8612
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12 лет работы в реанимации это пустяк конечно....
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И? Может, инструменты после операций мыл. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 1168 Судя по его бредовым вы**рам, именно так и было. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 1410
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У меня бабушка проработала 21год в инфекционной больнице...
Тряпку тягала))) видать опыта поболее судя по выслуге лет. Так что мимо андрюша)
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Это заметно. Интеллект таки передается в семье по наследству.....
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Но вы заметили, что сейчас он работает по принципу:
1. Сегодня сказать А
2. Завтра Б
3. Потом сказать, что всё идет, как он и предполагал.
4. А когда ему цитируют его высказывания, он говорит, что он имел ввиду совсем другое.
То есть, он сейчас - чисто медийный персонаж. И научился манипулировать на противоречиях:
- нужна/не нужна маска
- ужесточать/ослаблять карантин
и т.д.
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Не ошибаются только идиоты. Это раз. Способность мыслить и менять свое мнение под воздействием обстоятельств признак умного человека. Но насчет намордников вы не правы . Есть видео 18года где Комаровский раз и навсегда рассказал кому нужны маски.
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"Мыслитель" не имеет право на ошибку, если цена ей- чья-то ЖИЗНЬ. В противном случае, пусть "мыслит" на кухне с жоной, а не в интернете- где его смотрит/слушает масса людей, включая молодёжь, для которой критическое мышление практически не свойственно.
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А вы дурак, батенька. Каждый врач из реанимации имеет за собой персональное кладбище умерших от врачебных ошибок. Поэтому я вам советую никогда в больницу не ложится, там могут убить и поместить в свой собственный морг для работы над ошибками.
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Не спорю. Но вот только проблема в том, что этот твой "врач из реанимации" (а по моему твердому убеждению санитар по дезинфекции инструментов) переместился в интернет, и теперь у него может появиться не только "кладбище", а целый крематорий! Ибо его бестолковые и даже опасные "советы" имеют возможность слушать МИЛЛИОНЫ! Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 7459
И да. А выход какой? Дома будешь умирать "без больницы" или как?
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Я вместе с семьей спокойно переболел этой заразой 12 дней назад. Так что все окей. Ну а Комаровский это чмо а ты великий мыслитель, теоретик и практик.
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Ну, слава Богу, что у тебя и твоей семьи "всё ОК". Но так повезло/повезет не всем. Достаточно посмотреть шокирующую европейскую и американскую статистику... И да. Ты хочешь сказать, что короновирус- это единственное, из-за чего можно попасть в реанимацию? Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 6501 Завидую я твоей наивности. Хотя, наверное да, "меньше знаешь- лучше спишь". Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 2017
Продолжай слушать шамана Комаровского. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 2017
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Успокойся. Это самое главное. Тебя поразил вирус шизофрении и СТРАХА. Ты мелешь такую ерунду что оторопь берет...
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Из за этого чмыря мы также имеем проблему с преЗЕдентом, за которого он топил на всех телепомойках
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Не. Главный чмырь, благодаря которому мы имеем преЗЕдента, сидит в Козине. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 2016 Я бы не стал переоценивать в этом роль Комаровского. Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 9975
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Кто такой доктор Комаровский? Про Кашпировского слыхал, про Чумака тоже, доктор Пи-тоже был такой. Это еще один авторитет из телеплеяды?
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Эта информация не для вас. Носите намордник и пейте водку.
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Стыдно не знать светило медицины от Нелоха.
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Доктор Комаровскй = Доктор Кашпировский...Такие субъекты всегда всплывают во время всяческих смут и шатаний...
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Вообще не сижу проблемы, надо пойти просто в больницу к больным ковид19 и поцеловать их.
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Легко! Моя семья и я переболели этим вирусом практически без симптомов.
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Что делать тем, кто от вируса умирает?
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Ну позавчера врач скорой помощи, а вчера по-моему 71 года рождения?
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Пишите понятнее, где что и как. Но вообще это вопрос к врачам.
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Ну позавчера умер водитель скорой от ковид19 и он был здоров, то что таким людям делать?
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Есть четкий алгоритм действий при вирусной инфекции.
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В этом алгоритме нет масок и антисептиков?
Например в Чехии все носят маски и все кругом моют.
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Масок и антисептиков нет. Канал Комаровского и его книги в вашем распоряжении.
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Кстати, а есть тест, что это был ковид19?
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Нет, это дорогого стоит и не безопасно. Но в семье симптомы были последовательно у всех и крайне оригинальные, ничего такого я раньше не испытывал.
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Я с похожими симптомами болел год назад.
А 2 года назад умер знакомый 40 лет от осложнения гриппа переросшего в пневмонию.
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Высокая температура 39,5, плохо сбивается, температура была дней 5-6, но вконец 38, постоянный кашель, отходил от этого гриппа недель 4.
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Унас 12 дней назад были фантомные запахи и острая фаза только у меня. Очевидно это вирус а китайский или нет - вопрос.
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Не надо бредить. Комаровский говорит о том, что нужны чёткие инструкции и ответственные за их составление. А то мужик вышел выгулять собаку, и ребёнка взял, а его оштрафовали, потому что решили, что с собакой гулять можно, а с собакой и ребенком якобы нельзя.
В Польше, например, есть чёткие инструкции по поводу эпидемии и карантина, и их довели до каждого гражданина многими каналами информации.
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Откачают думаю, он же первое лицо в государстве. А канцлершу не взял ковид хотя общалась с больным.
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Наверное откачают, но зачем было выскакивать на улицу, будучи ,,под короной,,
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Страшен не столько черт, сколько ангел падший его породивший.
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А що там з ******. В мене гарионь на гарячому резерві...і баклашка черешневого вина
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...і баклажка... До речі, ніколи черешневого вина не пробував. Як воно ?
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Занадто солодке, я розбавляю яблучним . По міцності десь 7%. Можна сказати як компот. Правда черешня так-собі майже дичка
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Он просто не знает, что означает слово "лох".
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Заблуждаетесь, очень много синонимов этого слова в английском, начиная с loser.
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То у них сімейне, передається з пра-пра-пра-діда.
Чоловіки стрижуться самі, бо колись якомусь пращуру нагадали, що якщо вони підуть до перукаря, то весь їхній рід вимре.
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Скорейшего ему выздоровления. Хотя если бы не его теории а-ля "переболеть должны все британцы", возможно, смертей в Англии было бы намного меньше.... Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 3992
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На Срувесне по этому поводу такая радость буйная - прямо ржака с убогих имбецилов. У них Мацкве уже кирдык окончательно - словила Обоссанокаменная неуправляемую экспоненту и скоро там трупов будет пол-города, а мацкалы радуются, что где-то кто-то заболел... ))))) Ну это только у мацкалов такое возможно.
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Что, мацкалина ты совковая, правда в очко тебя опять насилует? А что на Цензоре ты забыло? Писдуй на свою Срувесну. На вот прихвати туда полотно Рембранта - вашего ***** Обнуленного изобразил в период кризиса:
Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 2448
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А у мацкалов радость, как и раньше с подельниками-фашистами они все грезят как Англию брать будут:
Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 5968
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В Парашной ********* за сегодня вирусняк словили 658 мацкалов - и это только по их убогой статистике, которая автоматом по указанию еще самого Сралина уменьшается в 10 раз.
Завтра это будет 850, послезавтра 1200 и понеслась - через неделю 5к трупов в день. Вот они вспомнят как радовались что в Англии премьер заболел )))
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Скорей всего, у Бориса осложнения, ибо нафига ложиться в больницу для тестирования, будучи короновирусным - нифига не ясно!
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Пипец, чуваку 55 лет, а у него до сих пор только невеста...
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Так там с этим давно не спешат - ценят личную жизнь. А если у тебя с 25 лет хомут в виде стервы-жены и трех спиногрызов, то ты больше на ишака похож, чем на человека.
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Сподіваюся, що ви - самотній і безплідний.
Як ні - то бажаю.
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Да мне абсолютно пох на что ты там надеешься, лох упоротый, и на тебя самого тоже похй с твоей женой-свиноматкой и твоим выводком из 14 даунов Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 6184 Вам там в Канаде приплачивают как свиноматкам за исправление кривой демографии.
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Біомаса вульґаріс.
Класичний екземпляр.
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У нього четверо дітей з законною дружиною + 1 позашлюбна.
Він залишив сім*ю і тепер з цією діячкою.
Так що буде вже шоста.
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О как ты хорошо про чужую личную жизнь в курсах. Мне, нормальному мужику, даже в голову бы не пришло поинтересоваться какие там у премьера Англии жены да любовницы с приплодом. А у тебя, у чмошника, смотри - все в как по полочкам в НКВД. ***** ты существо конченое - ты не мужик точно, ***** скорее всего.
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Ти - тупі і примітивні штани і нічого нормального в тобі, бидло, нема.

Починаючи від того, що дебіл за ніком не розрізняє стать і закінчуючи тим, що Джонсон - публічна людина, інформація про яку доступна. І людям, так, цікаво знати про життя політиків. Більше того, необхідно.
А тепер - Прем'єр-міністр Великої Британії Джонсон із Covid-19 ліг до лікарні - Цензор.НЕТ 669
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Ждем главного аттракциона сезона - когда ***** Обнуленное вирусняк вцепит. Во потеха пойдет!
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Этого Васю откачаем..он нам еще понадобится)
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Ну і скажіть , що вірус не московський? Вигідно пуйлу все, що перевертає планету. Пуйло= смерть
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Надо курить сигары и пить коньяк, как его пример для подражания (с его же слов) - Sir Winston Leonard Spencer-Churchill. Тогда и корону сдюжит и Глумливого Упыря переживёт - как Sir Winston - Сталина пережил, и до 90 лет доживёт. И поможет размотать этот тряпошно-фальшивый,но кровавый Ватнорайх
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