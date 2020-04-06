 У період пандемії коронавірусу чинна влада демонструє авторитарний ідіотизм, - Ар'єв про обмежувальні заходи в Україні

Про це написав народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Закрити, заборонити, штрафувати! Цей "совок" глибоко сидить у головах влади, незалежно від її прогресивності та новизни. Ще й посилаються на західні стандарти. Але, на відміну від цивілізованих країв, у нас із легкістю оминають етап створення умов.

Штраф - крайня стадія. Там спочатку роблять все можливе, щоб людина його уникла. Не можна користуватися спортивними і дитячими майданчиками? Огородити їх поліцейськими стрічками. Так само можна "запечатати" лавки в парках, щоб там не сиділи, і штрафувати не за прогулянки, які зміцнюють іммунітет, а за пікніки і здерті стрічки. Штраф за вихід без маски? А де її взяти? Написи на аптеках "Вхід без маски заборонено" і "Масок немає" стали прикладом безвиході", - пише Ар'єв.

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"Але при цьому в Києві вирішили, що стрічки - дорого, а маски - клопітно, і вирішили ... поставити камери вимірювання температури і розпізнавання облич. Ага, особливо тих, які в масках! А думки про заборону пересування на власному транспорті - це вже не тільки дурість, а й майбутня кримінальна справа за узурпацію влади і порушення 33-ї статті Конституції. Це дратує чимдалі більше. Ще трохи і люди розлютяться настільки, що ломбарди, куди влада після заборони на роботу пропонує людям нести з дому останні коштовності, доведеться знову закривати і ставити посилену охорону", - додав він.

Ар'єв зазначив, що "авторитарний ідіотизм" - найгірше, що могло статися в країні під час епідемії.

"Авторитарний ідіотизм - найгірше, що могло статися з країною в такий момент. І єдине, що суспільству наразі залишається, це масове обурення в соцмережах непродуманими заходами і диктаторськими замашками. А якщо не почують і не зрозуміють, доведеться вийти з віртуалу, бо такими темпами вони феодалізм повернуть. Через дурість", - зазначив депутат.

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6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової потреби.

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