 У період пандемії коронавірусу чинна влада демонструє авторитарний ідіотизм, - Ар'єв про обмежувальні заходи в Україні

Про це написав народний депутат із фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Закрити, заборонити, штрафувати! Цей "совок" глибоко сидить у головах влади, незалежно від її прогресивності та новизни. Ще й посилаються на західні стандарти. Але, на відміну від цивілізованих країв, у нас із легкістю оминають етап створення умов.
Штраф - крайня стадія. Там спочатку роблять все можливе, щоб людина його уникла. Не можна користуватися спортивними і дитячими майданчиками? Огородити їх поліцейськими стрічками. Так само можна "запечатати" лавки в парках, щоб там не сиділи, і штрафувати не за прогулянки, які зміцнюють іммунітет, а за пікніки і здерті стрічки. Штраф за вихід без маски? А де її взяти? Написи на аптеках "Вхід без маски заборонено" і "Масок немає" стали прикладом безвиході", - пише Ар'єв.
"Але при цьому в Києві вирішили, що стрічки - дорого, а маски - клопітно, і вирішили ... поставити камери вимірювання температури і розпізнавання облич. Ага, особливо тих, які в масках! А думки про заборону пересування на власному транспорті - це вже не тільки дурість, а й майбутня кримінальна справа за узурпацію влади і порушення 33-ї статті Конституції. Це дратує чимдалі більше. Ще трохи і люди розлютяться настільки, що ломбарди, куди влада після заборони на роботу пропонує людям нести з дому останні коштовності, доведеться знову закривати і ставити посилену охорону", - додав він.
Ар'єв зазначив, що "авторитарний ідіотизм" - найгірше, що могло статися в країні під час епідемії.
"Авторитарний ідіотизм - найгірше, що могло статися з країною в такий момент. І єдине, що суспільству наразі залишається, це масове обурення в соцмережах непродуманими заходами і диктаторськими замашками. А якщо не почують і не зрозуміють, доведеться вийти з віртуалу, бо такими темпами вони феодалізм повернуть. Через дурість", - зазначив депутат.
6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової потреби.
Всі будуть щасливі.
Уже педалик даже возбудился,потому что спросят с него,а не с ПСячей партии.
"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила, и можем остановить вообще передвижение по улицам нашего города для частного транспорта", - сказал Виталии Кличко.
Бо виходить, що при надзвичайній ситуації від Зєлі обмеження більші, ніж при воєнному стані від Пєті!
Режим ЧС вам ничего фактически не ограничивает,ограничивает карантин.
Загалом за час епідемії в Україні було зареєстровано приблизно 5,6 мільйона випадків захворювання на грип, госпіталізовано 345 тисяч хворих. Від ускладнень померли 1125 осіб.
Навіть із врахуванням відсутності тестів на коронавірус у нас зараз НЕМАЄ навіть 1% від кількості хворих в 2009 році. І що в 2009 поїзди перестали ходити, літаки не літали чи в транспорт за аусвайсами пускали?
Карантин має бути, але адекватний ситуації. Я за маски і за обмеження кількості осіб в магазинах, але я проти припинення руху потягів чи метро.
бо тупі
мордовский оркестр народных инструментов "Наутилус Помпилиус"
и их нельзя не принимать, иначе страну закроют уже извне.
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пульсы помацаю на двух руках
зачем же личико хранит гримасочку
мозх нервно думает...о дураках?..
боюсь полмесяца я телевизора
налёт живучести с лица слетел
ведь, всё что нажито...всё ж у провизора
он, блин - работаёт, аж я - вспотел?...
Полностью согласна. А разве это не идиотизм?
-Ты в лес и к озеру не ходи! Ты в ломбард ходи! Там коронавируса нет!
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти лише в межах Конституції.
Одна із фундаментальних засад демократії - принцип обмеженої влади. Полягає він в тому, що органи та посадові особи, наділені владними повноваженнями, зобов'язані діяти "лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами" конкретної держави. Що чорним по білому записано в частині другій статті 19 Конституції України, яку я і зацитував вище.
Здається, все гранично просто та зрозуміло. Суб'єкти владних повноважень можуть робити ТІЛЬКИ те, що їм дозволяють чи прямо приписують робити правові акти, а особи приватного права, не наділені владними повноваженнями, - все, що прямо не заборонено законом.
Конституція України, як правовий акт найвищої юридичної сили (т.зв. акт установчої влади), норми якого є нормами прямої дії (обидва приницпи закріплені в ст. 8 Основного Закону) містить невичерпний перелік прав і свобод людини і громадянина. Цьому присвячений цілий другий розділ Конституції, який може бути змінений тільки на референдумі. Стаття 22 Конституції України урочисто проголошує: "Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані", а ст. 64 уточнює: "Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України".
Конституція передбачає лише 2 (два) випадки універсального (тобто не конкретної особи, а необмеженого кола осіб) обмеження цих засадничих прав та свобод - запровадження надзвичайного або воєнного стану (ст. 64 Конституції). Рівно два. Але навіть за воєнного чи надвичайного стану не можуть бути обмежені "права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції".
Уряд своєю постановою від 2 квітня2020 р. № 255 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211" обмежив одразу низку фундаментальних прав, гарантованих Конституцією:
- право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29 Конституції);
- право на свободу пересування (ст. 33 Конституції);
- право на свободу віросповідання (ст. 35 Конституції);
- право на мирні збори (ст. 39 Конституції);
- право на підприємницьку діяльність (ст. 42 Конституції);
- право на працю (ст. 43 Конституції);
- право на страйк (ст. 44 Конституції).
Зовсім невдовзі ми відчуємо (а деякі наші співгромадяни вже відчувають) обмеження та фактичне позбавлення права на медичну допомогу (ст. 49 Конституції), а медики - на безпечні та здорові умови праці (ст. 43 Конституції). Але обмеження та позбавлення цих прав не оформлятимуть жодним правовим актом. Тому повернемось до шедевральної постанови Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255).
Отже, Уряд своїм актом обмежив наші права і свободи, порядок і випадки обмеження яких чітко встановлені Конституцією. Повторюсь, цих випадків ЛИШЕ два: надзвичайний та воєнний стан, який вводить своїм указом Президент і затверджує своїм рішенням Верховна Рада.
Отже, постанова Кабміну № 211 (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) - це відверте перевищення повноважень. Бо Кабінет Міністрів, згідно з Конституцією України, зобов'язаний вживати "заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина" (пункт 2 статті 116 Конституції України), але аж ніяк не свавільно обмежувати їх.
З правової точки зору дії Кабміну Денис Шмигаль порушують щонайменше дві статті Основного Закону (6-ту та 19-ту), а також містять склад злочину, передбачений ст. 365 Кримінального Кодексу України "Перевищення влади або службових повноважень". Конституційне право називає такий вихід державного органу за межі своїх повноважень узурпацією влади, і тому стаття 60 Основного закону звільняє від відповідальності тих, хто відмовляється підпорядковуватись незаконним наказам узурпатора: "Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
Посилання на статтю 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" в преамбулі постанови КМУ від (в редакції Постанови КМУ від 2 квітня 2020 р. № 255) є нікчемним, оскільки норми законів не можуть суперечити прямим приписам Основного Закону: "Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй" (ст. 8 Конституції).
Отже, 6 квітня в країні завершиться заздалегідь оголошений державний перворот, коли неуповноважений орган державної влади обмежить наші фундаментальні права та свободи у непередбачений Конституцією спосіб, а "правоохоронні" органи почнуть застосовувати штрафні санкції за невиконання незаконних приписів.
Внесу ясність. Я не проти карантинних заходів - я всіляко за. Однак, коли ці заходи запроваджуються у відверто антиконституційний спосіб, я категорчично проти. Відносна свобода - це все, що залишилось в цій країні. Якщо ми обміняємо її та рештки права на примарний шанс вижити в умовах пандемії, вона може ніколи не повернутись на ці терени. Тоді ми остаточно перетворимось на бідну євразійську переферію. Злиденну і невільну.
Сегодня вся эта конструкция рушится. Единственный способ для них избежать народного гнева - пытаться запереть всех по домам.
Всё это, конечно, абсолютно антиконституционного, но кто на войне интересуется Конституцией ?
2. Вводить "карантин" может ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЭС, которой нет.
3. Зайти к вам в квартиру (как пугают некоторые мэры) к вам могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами добровольно запустите к себе.
4. Ограничить вашу свободу могут ТОЛЬКО по решению суда. Или вы сами ее согласитесь ограничить.
5. Составить протокол на вас по 44-3 админки могут только в том случае, если вы БОЛЬНЫ и это УСТАНОВЛЕННЫЙ факт. Поинтересуйтесь, как собираются установить этот факт те, кто пытается составить на вас протокол.
Во всех иных случаях этот протокол стоит не больше, чем слова Антона Колесооборзеньевича.
Статья 20 закона о санэпидблагополучии ЧЕТКО это описывает равно как и 44-3 Кодекса админ нарушений.
Если Полиция пытается составить на вас протокол по 44-3 тут же интересуйтесь чем они докажут, что вы БОЛЬНЫ. Заметьте... не инфицированы, а именно БОЛЬНЫ.
Кроме того, чтобы составить протокол нужно грамотно его оформить и установить вашу личность. Если вы не согласитесь им помочь - максимум вас на 3 часа свозят на установление личности и ничем это не закончится ибо в участке уже не будет ни свидетелей ни фактов нарушений. И думаю, что никто вас никуда возить не будет.
Хотя... можете предложить им составить протокол с ваших слов
Главное будьте вежливы. Просите процитировать вам
ст. 33 - о свободе передвижения... Если вас кто-то блокирует на дороге... и не только.
ст. 30 - если кто-то ломится к вам домой.
ст. 29 - если кто-то пытается лишить вас свободы
ст. 28 - если кто-то пытается угрожать вам принудительными медэкспериментами над вами.
Помните, у нас КМУ и местные органы власти объявили надзвичайну ситуацию - это нечто, когда прорывает канализацию в городе... т.е. то, что НЕ ОТМЕНЯЕТ ВАШИХ ПРАВ И СВОБОД.
Ограничение прав и свобод возможно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в случае введения Надзвичайного Стану. У нас его нет и никто не рискнет идти на это.
Поэтому власть просто осознанно ВРЕТ и ЗАПУГИВАЕТ.
Помните, суды, слава Богу, в адеквате. Только 5% протокол Полиции удовлетворены. И то... это еще просто в апелляцию не сходили.
НИКАКОЙ нормативки под ограничения ваших прав нет, а то, что есть весьма фрагментарно и легко отшивается в судах.
Этот пост написан в ответ на НЕПРАВОМЕРНЫЕ действия власти и на их НЕКОНСТИТУЦИОННЫЕ запугивания народа.
Это не означает, что нужно плевать на свою безопасность и безопасность других. Нет! Вы должны быть сознательными и прислушиваться к здравым предложениям.
Да, стоит носить маски в общественных местах, да не стоит пускать детей на площадки и отпускать одних, да не стоит лазить по общественным местам, если у вас есть признаки заболевания, не стоит рисковать жизнями других, если вы на самоизлоляции - не лазьте - вы можете инфицировать других.
Я противник принуждения и запугивания, но я хочу, чтобы мы научились уважать и свои права и права других БЕЗ принуждения и запугивания.
Советы и рекомендации, которые описаны в ограничениях КМУ в большинстве своем резонны и логичны.
Главное чего я боюсь - вируса полицейского государства... он опасней иных вирусов.
Via Михаил Чаплыга
Тай в аптеках зараз такі маски як курам насміх і вони точно ніяк не допоможуть, просто хтось наживається на непотрібних копійочних масках, а подають по 30 грн кусок бінтика з шнурочком.